1 оценка поставлена средняя 5
Беспл
подарок
Беспл
подарок
10%
купон
Беспл
подарок
Подарок получат оба - и приглашенный и пригласивший
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
200Р
купон
790Р
купон
1590Р
купон
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Беспл
подарок
10%
купон
Беспл
подарок
Подарок получат оба - и приглашенный и пригласивший
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
200Р
купон
790Р
купон
1590Р
купон
Лучшее
предложение
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Беспл
подарок
Предложение действительно при оплате в течение часа после проведения вводного урока. При оплате позже в подарок идет 5 уроков
Беспл
подарок
Действует при оплате в течение часа после проведения вводного урока. При оплате позже в подарок идет 4 урока
Беспл
подарок
Актуально при оплате в течение часа после проведения вводного урока. При оплате позже в подарок идет 1 урок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
790Р
купон
Онлайн-платформа по изучению английского языка EnglishDom раздает бесплатные уроки для новичков. Хотите изучать новый язык, но не знаете, подходит ли Вам программа? Воспользуйтесь бесплатным уроком! Вам покажут, как проходит обучение и кураторство. При прохождении бесплатного урока ... Вам предоставляется скидка на покупку пакетов занятий.
Юридический адрес:
г. Москва, Архангельский переулок, дом 1, офис 306.
Электронная почта:
info@englishdom.com
Телефон:
8 800 777 16 33
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-платформа по изучению английского языка EnglishDom раздает бесплатные уроки для новичков. Хотите изучать новый язык, но не знаете, подходит ли Вам программа? Воспользуйтесь бесплатным уроком! Вам покажут, как проходит обучение и кураторство. При прохождении бесплатного урока ... Вам предоставляется скидка на покупку пакетов занятий.
Юридический адрес:
г. Москва, Архангельский переулок, дом 1, офис 306.
Электронная почта:
info@englishdom.com
Телефон:
8 800 777 16 33
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Сервис EnglishDom – одна из крупнейших онлайн-школ английского языка в Восточной Европе. Основанная в 2010 году, сегодня эта платформа насчитывает несколько сотен тысяч учеников по всей России.
Для обучения преподаватели Инглишдом используют программы, разработанные на основе материалов Кембриджа и Оксфорда. Это позволяет студентам быстрее погрузиться в языковую среду и начать говорить на английском.
EnglishDom – школа, где можно изучать английский без больших затрат, поскольку для занятий нужен только доступ к интернету и Skype. Однако уроки могут стать еще дешевле, если воспользоваться промокодом при оплате. Так называют специальные коды купона на скидку, которые есть на нашем сайте. Мы постоянно публикуем актуальные предложения.
Активировать промокод просто, если воспользоваться инструкцией:
Найти подходящий код купона. При выборе следует проверить условия активации и сроки действия предложения.
Нажать на выбранный промокод. Он будет скопирован в буфер обмена.
Во вкладке «Активация промокода» на сайте Инглишдом вставить код и нажать на кнопку «Подтвердить».
После указания промокода цена на занятия снижается автоматически в соответствии с условиями активации купона. Пользователь может сразу переходить к оплате занятий.
Использование промокодов – удобный вариант для тех, кто хочет получить скидку в онлайн-школе EnglishDom. Однако сэкономить на уроках английского языка можно и другими способами:
Мобильные приложения. ED Words предназначено для изучения английских слов и предлагает сотни тематических наборов разного уровня сложности. Для пользователей доступно 4 типа упражнений, включая аудирование и перевод. В день бесплатно можно изучить до 10 слов. Кроме него доступно приложение ED Courses, где есть тренировки для всех уровней.
Первое бесплатное занятие. Для записи на пробный урок нужно оставить заявку на сайте, указав имя, номер телефона и электронную почту ученика. Во время занятия преподаватель определит уровень языка и покажет, как пользоваться электронным учебником. Предложение действует как для взрослых, так и для детей.
Социальные сети. У школы есть сообщество во ВКонтакте и страницы на Facebook и Instagram. В соцсетях компания публикует советы по изучению английского языка и делится новостями. Помимо этого, есть канал на YouTube, где регулярно появляются видеоуроки разных уровней сложности.
Обучающая рассылка. Для подписки требуется оставить адрес почты на сайте. Пользователи каждую неделю получают письма с учебными материалами. Иногда компания отправляет персональные промокоды специально для подписчиков рассылки.
Вебинары. Доступ к ним есть у всех зарегистрированных пользователей. Вебинары проводят преподаватели EnglishDom. Там можно найти видео по изучению сложных грамматических правил или узнать, как начать читать книги на английском языке.
После создания личного кабинета пользователям доступен раздел с тренировками. Там они могут самостоятельно изучать правила, смотреть отрывки из популярных сериалов и передач с субтитрами и проходить бесплатные тесты по пройденному материалу.
Инглишдом – школа для всех, кто хочет изучать английский язык, поскольку здесь можно найти курсы разной направленности:
для начинающих: освоение базовых правил грамматики и преодоление языкового барьера;
разговорный английский: расширение словарного запаса и улучшение произношения;
бизнес-английский: изучение деловой лексики и совершенствование навыков аудирования;
для IT-специалистов: получение навыков успешного прохождения собеседования и изучение слов из IT-сферы;
для путешествий: улучшение разговорных навыков для свободного общения с иностранцами;
для сдачи экзаменов: есть курсы подготовки к ЕГЭ, IELTS, TOEFL и другим международным экзаменам;
для детей: всестороннее изучение английского языка, курс подойдет как для младших школьников, так и для старшеклассников.
Занятия проводят русскоязычные преподаватели с педагогическим образованием. Однако для полного погружения в языковую среду EnglishDom предлагает записаться на курсы с носителем. На занятиях ученик научится отличать акценты и улучшит навыки аудирования. Уроки стоят дороже, но на них также действуют скидочные купоны.
Перед началом занятий для ученика подбирают преподавателя, исходя из его личных предпочтений. При необходимости его можно бесплатно заменить. После успешного прохождения курса студент получает сертификат школы.
Оплатить курсы можно на сайте EnglishDom. Для этого нужно выбрать пакет занятий на нужную сумму, указать промокод и ввести реквизиты банковской карты, а затем ожидать зачисления денег на счет. После пополнения баланса преподаватель проведет первое занятие в назначенное время.
Оплата курса возможна только после прохождения бесплатного пробного занятия.
Необходимо зайти на страницу EnglishDom и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от EnglishDom необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения EnglishDom.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Пробный урок - бесплатно по промокоду Инглишдом
|не требуется
|Скидка
|Дарим до трех уроков в подарок новым студентам по купону Englishdom
|не требуется
|Скидка
|Выгода 10% на обучение для семьи с купоном Englishdom
|не требуется
|Скидка
|Два урока в подарок за приведенного друга
|не требуется
|Скидка
|При покупке пакета из 20 занятий 3 месяца бонусов в подарок
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный доступ к обучающим материалам при подписке на рассылку
|не требуется