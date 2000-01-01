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Любителям одеваться со стилем и не дорого интернет-магазин Guess подготовил раздел Outlet, предложения которого не оставят себя без внимания. Аксессуары, рюкзаки и сумки ручной работы так и просятся упасть на плечо новому владельцу. Мужская и женская одежда с предыдущей коллекции, н ... о так же остающаяся в тренде со скидкой до 60%. А если вы не нашли подходящую вещь, не стоит расстраиваться - ассортимент Guess пополняется ежесезонно.
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Любителям одеваться со стилем и не дорого интернет-магазин Guess подготовил раздел Outlet, предложения которого не оставят себя без внимания. Аксессуары, рюкзаки и сумки ручной работы так и просятся упасть на плечо новому владельцу. Мужская и женская одежда с предыдущей коллекции, н ... о так же остающаяся в тренде со скидкой до 60%. А если вы не нашли подходящую вещь, не стоит расстраиваться - ассортимент Guess пополняется ежесезонно.
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Интернет-магазин дарит промокод всем клиентам в день рождения на любые покупки. Чтобы получить подарок, потребуется создать аккаунт и заполнить профиль с указанием даты рождения.
Перечень товаров с высоким дисконтом располагается в специальном разделе сайта главного меню. Межсезонные распродажи в Guess проводятся на регулярной основе. Ретейлер уступает на прошлые коллекции до 60% по промокоду или акции.
Помимо этого, промокоды и скидочные купоны часто предлагают на первый заказ, категории товаров, конкретные позиции, коллекции и подборки.
Чтобы быть в курсе новых купонов, рекомендуется следить за обновлениями нашего сервиса и подписаться на рассылку интернет-магазина.
История американского бренда одежды и аксессуаров Guess началась с успешного запуска одного магазина в Беверли-Хиллз почти 30 лет назад. Сегодня Гесс имеет сеть монобрендовых торговых залов по всему миру, в том числе в России.
В интернет-маркете представлены сотни наименований женской и мужской одежды, а также аксессуары и парфюм. Продукция бренда в России относится к средней ценовой категории.
В период распродаж можно купить платье или сумку со скидкой в несколько тысяч рублей. Найти вещи с ощутимым дисконтом можно благодаря промокодам и акциям, которые ретейлер регулярно проводит среди своих покупателей.
Наш сайт постоянно обновляет перечень купонов и акций. Чтобы получить скидку, следует кликнуть на интересующее предложение. Промокод будет скопирован автоматически (если он нужен), после чего сервис переадресует пользователя на нужную страницу интернет-магазина.
В выбранной категории можно применить фильтры: цена, цвет и размер.
После добавления товара и перехода в корзину цена будет отображаться уже со скидкой.
На этом этапе можно продолжить шоппинг или перейти к оплате заказа, нажав на соответствующую кнопку. Продолжать оформление допустимо с регистрацией или в гостевом режиме.
Поле для ввода промокода находится в карточке заказа. Здесь потребуется ввести ФИО, адрес и другую персональную информацию, в том числе паспортные данные и способ доставки и оплаты.
Без создания аккаунта на сайте покупатель не может отследить посылку, быстро оформить возврат и сделать экспресс-заказ. Поэтому рекомендуется потратить несколько минут и заполнить данные профиля.
Расчеты за товар производятся тремя способами:
банковской картой при оформлении оффера;
электронными кошельками Яндекс.Деньги и Qiwi;
наличными при получении посылки.
Если общая стоимость заказов в месяц свыше 500 евро больше 31 кг, то отправление облагается ввозной пошлиной согласно российскому законодательству.
Актуальные тарифы на доставку до пункта назначения и срок транспортировки рассчитываются индивидуально. Во время действия промокодов доставка бывает безвозмездной.
Возврат товара возможен в период до 30 календарных дней после вручения заказа. Сделать это можно в разделе аккаунта «Мои заказы». При этом лоты должны иметь первоначальное состояние с присутствием бирок и пломб. Применение промокода на возможность возврата не влияет.
Все изделия имеют гарантию 24 месяца. Если за этот период был обнаружен брак, то продавец гарантирует возврат денег.
Обратное зачисление денег производится после прихода товара на склад продавца и проверки изделия. Срок возврата средств зависит от способа оплаты.
Популярностью среди потребителей пользуются лоты всех категорий. Ниже описано наполнение каждой группы товаров от Guess и бренда Marciano — расширения марки Guess, который выпускает отдельные линейки женской, мужской одежды и аксессуаров. Ассортимент магазина предлагает:
женственные костюмы, платья, комбинезоны, брюки, блузки, куртки, белье и аксессуары из новой коллекции весна-лето 2020 г., лицом которой стала Дженнифер Лопес;
линию одежды из денима: джинсы, юбки, куртки и комбинезоны;
летящие и офисные платья, а также длинные комбинезоны прилегающего силуэта и мини-комбинезоны;
футболки, топы, блузки, боди, джемперы и кардиганы, толстовки, пиджаки и куртки, брюки и леггинсы, шорты, юбки, костюмы, одежду для спорта и другие предметы женского гардероба;
спортивное белье, бюстгальтеры, трусы, комплекты, боди, чулки, колготки, пижамы и комплекты для дома и другое женское нижнее белье;
пляжную одежду: топики, плавки, купальники, накидки, аксессуары и обувь;
аксессуары: браслеты, цепочки, серьги, кольца, подарочные наборы, часы, солнцезащитные очки, обувь и парфюмерия;
отдельной категорией выделяются сумки и кошельки: шопперы, рюкзаки, бумажники, клатчи, чемоданы и другие виды.
Для мужчин Гесс предлагает классическую, спортивную и повседневную одежду, а также обувь, мужские украшения, сумки, портфели, ремни и другие аксессуары, в том числе по промокодам.
Необходимо зайти на страницу GUESS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от GUESS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения GUESS.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Купоны Guess: -30% именинникам при оплате бонусами
|не ***
|Скидка
|Промокод Guess на скидку 20% при покупке двух вещей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка и возврат заказов GUESS
|не требуется
|Скидка
|Коллекция весна-лето по выгодным ценам
|не требуется
|Скидка
|Футболки с принтами со скидкой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Пальто MARCIANO из смесовой шерсти с выгодой 50%
|не требуется
|Скидка
|На шопперы GENEVIEVE sale 50%
|не требуется
|Скидка
|Мини-сумка с ремнем CHIC SHINE 4G с экономией 40%
|не требуется
|Скидка
|Украшения для женщин с экономией до 50%
|не требуется