Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Hotels | Март 2021

Ищите лучший вариант жилья в Hotels. Актуальных купонов: 10

70%
купон

Скидка
Промокод Hotels.com на скидку до 70% на размещение для групп
Истекает через 21 день

Лучшее
предложение

Скидка
Получите преимущества статуса Gold - просто наберите 30 суток размещения
Истекает через 21 день

35%
купон

Скидка
Скидки до 35% и доступ к секретным ценам при подписке на рассылку
Истекает через 21 день

Беспл
подарок

Скидка
За каждые 10 суток размещения в подарок бонусные сутки
Истекает через 21 день

750Р
купон

Скидка
Забронируйте хостелы в Москве всего за 750 рублей
Истекает через 21 день

Лучшее
предложение

Скидка
Гарантия низкой цены - найдете дешевле - дадим персональную скидку
Истекает через 21 день

10%
купон

Скидка
Дисконт 10% на отели Анапы
Истекает через 21 день

2020Р
купон

Скидка
Забронируйте гостевой дом в Сочи по цене от 2020 рублей
Истекает через 56 дней

3200Р
купон

Скидка
Всего от 3200 рублей отели и таунхаусы Рима
Истекает через 56 дней

30%
купон

Скидка
Отели в Амстердаме с выгодой до 30%
Истекает через 56 дней

70%
купон

Скидка
Промокод Hotels.com на скидку до 70% на размещение для групп
Истекает через 21 день

Лучшее
предложение

Скидка
Получите преимущества статуса Gold - просто наберите 30 суток размещения
Истекает через 21 день

35%
купон

Скидка
Скидки до 35% и доступ к секретным ценам при подписке на рассылку
Истекает через 21 день

Беспл
подарок

Скидка
За каждые 10 суток размещения в подарок бонусные сутки
Истекает через 21 день

750Р
купон

Скидка
Забронируйте хостелы в Москве всего за 750 рублей
Истекает через 21 день

Лучшее
предложение

Скидка
Гарантия низкой цены - найдете дешевле - дадим персональную скидку
Истекает через 21 день

10%
купон

Скидка
Дисконт 10% на отели Анапы
Истекает через 21 день

2020Р
купон

Скидка
Забронируйте гостевой дом в Сочи по цене от 2020 рублей
Истекает через 56 дней

3200Р
купон

Скидка
Всего от 3200 рублей отели и таунхаусы Рима
Истекает через 56 дней

30%
купон

Скидка
Отели в Амстердаме с выгодой до 30%
Истекает через 56 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

OneTwoTrip

/

Акция

Выберите подходящий автомобиль на сайте OneTwoTrip

Aviasales

-1990Р

Акция

Из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону от 1990 рублей

Booking.com

-20%

Акция

Отдых в Адлере 2021! Выбирайте понравившийся вариант и бронируйте жилье с выгодой до 20%

Biletix

-1300Р

Акция

Промокод Biletix: из Москвы в Казань поездом по цене от 1300 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
купон

Промокод
Промокод Hotels.com: -10% на стоимость бронирования номера

70%
купон

Скидка
Промокод Hotels.com на скидку до 70% на размещение для групп

35%
купон

Скидка
Купон Hotels.com: до -35% при бронировании по спецпредложениям

15%
купон

Скидка
Купон Hotels.com: отели в Иркутске с дисконтом до 15%

35%
купон

Скидка
Купон Hotels.com: доступ к скидкам до 35% за подписку на новости

8%
купон

Промокод
Используйте купон Hotels.com и получите скидку 8% на размещение

Популярные магазины

Бесплатная отмена бронирования

Онлайн-сервис по бронированию отелей Хотелс предлагает услугу бесплатной отмены бронирования для большинства отелей, загородных домов, апартаментов и т.п. Данная услуга позволит Вам не потерять деньги в случае отмены поездки. Hotels.com заботится о своих пользователях и стремится пр ... едоставить им лучших сервис.


Посетить Hotels.com
Контакты Hotels.com

Юридический адрес:
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Даллас, Техас 75240, США

Телефон:
+7 (499) 272-20-35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Aviasales

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная отмена бронирования

Онлайн-сервис по бронированию отелей Хотелс предлагает услугу бесплатной отмены бронирования для большинства отелей, загородных домов, апартаментов и т.п. Данная услуга позволит Вам не потерять деньги в случае отмены поездки. Hotels.com заботится о своих пользователях и стремится пр ... едоставить им лучших сервис.


Посетить Hotels.com
Контакты Hotels.com

Юридический адрес:
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Даллас, Техас 75240, США

Телефон:
+7 (499) 272-20-35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Aviasales

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Hotels.com

Подробнее о сервисе Hotels.com

Подробнее о сервисе Hotels.com

Сервис для путешественников Hotels.com принадлежит туристическому гиганту Expedia. Он помогает забронировать номера в отелях по всему миру. Компания зарегистрирована в 2002 году в США, где и сегодня находится ее штаб-квартира, а представительства расположены во многих странах Европы. Международный проект имеет версию сайта и на русском языке, что удобно для туристов из РФ и других стран бывшего СНГ.

Система Хотелс помогает быстро подобрать подходящий номер с учетом всех пожеланий клиента. Она включает данные о более чем 240 тысячах объектов. Прямые договоры с гостиницами позволяют компании предлагать цены без накруток. Кроме того, она регулярно проводит маркетинговые мероприятия, распространяет промокоды и запустила бонусную программу, чтобы путешественники могли находить номера для проживания с выгодой.

Как воспользоваться скидочным купоном на сайте Hotels.com

Как воспользоваться скидочным купоном на сайте Hotels.com

Расходы на проживание составляют существенную долю трат при любой поездке. Сервис предлагает уменьшить их с помощью промокода. Это комбинация из букв и цифр, указав которую, клиент получает право на скидку.

Список купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется. Для бронирования отеля со скидкой по промокоду достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать подходящую акцию и нажать на нее.

  2. Дождаться загрузки сервиса Хотелс и выбрать нужный номер.

  3. Перейти к бронированию номера и указать код купона в специальном поле.

  1. Завершить оформление брони и получить ее подтверждение.

До активации промокода нужно изучить правила акции. В сервисе есть отели, в которых нельзя забронировать номера со скидкой. Кроме того, все коды имеют ограниченный срок действия. После нажатия на кнопку акции купон будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления брони можно не набирать его вручную, а вставить в соответствующее поле– это исключит ошибки. Для получения скидки по некоторым акциям вводить промокод не нужно. Об этом выводится предупреждение до момента перехода в сервис для путешественников.

По общим правилам клиент может воспользоваться каждым промокодом только один раз. После активации купона стоимость заказа будет пересчитана и система покажет, сколько рублей нужно будет оплатить онлайн или в отеле.

Как забронировать отель в Hotels.com с максимальной скидкой

Как забронировать отель в Hotels.com с максимальной скидкой

Бронировать отели со скидками в сервисе можно не только с помощью промокодов. Он регулярно проводит различные акции. На проживание в некоторых гостиницах иногда устанавливаются скидки. Такие предложения обозначаются в каталоге перечеркнутой ценой. Кроме того, по акциям можно получить и другие бонусы. Чтобы всегда быть в курсе новых спецпредложений, рекомендуется подписаться на рассылку компании.

Приложение Hotels.com также поможет забронировать отель со скидкой. Установив его, пользователь всегда будет иметь под рукой данные об актуальных спецпредложениях, а заказать гостиницу сможет даже на ходу. После установки приложения компания часто дарит бонус на первый заказ или последующие бронирования.

Еще один способ экономить – присоединиться к программе Hotels.com Rewards. Ее участники могут копить баллы (штампы) за каждые сутки проживания в отелях-партнерах. После того как на счете накопится определенное правилами число штампов, пользователь получит возможность воспользоваться бесплатным проживанием в некоторых гостиницах. Дополнительно участники программы получают доступ к «секретным» сниженным ценам. Зарегистрироваться в программе можно бесплатно на сайте сервиса.

Популярные услуги сервиса Hotels.com со скидками

Популярные услуги сервиса Hotels.com со скидками

Чаще всего клиенты пользуются сервисом Хотелс для бронирования отелей со скидками по купонам и акциям. Для удобства предложения каталоги снабжены отзывами и рейтингами, а популярные гостиницы отмечены специальным значком. Города, в которые туристы ездят чаще всего, также выведены на отдельную страницу сайта. Для быстрого поиска подходящего жилья рекомендуется обратить внимание на систему фильтров на сайте.

В каталоге сервиса представлены не только отели, но и предложения по аренде апартаментов, загородных и городских домов и курорты. Их также можно забронировать со скидками по промокодам или спецпредложениям.

Оплата и подтверждение брони в сервисе Hotels.com

Оплата и подтверждение брони в сервисе Hotels.com

Активировать промокод зачастую можно только при оплате бронирования онлайн. На сайте предусмотрен расчет картами различных платежных систем: Visa, MasterCard, Diners Club, AmEx. Кроме того, сервис принимает оплату с электронных кошельков Яндекс.Деньги и PayPal. Если по каким-то причинам клиент хочет рассчитаться за отель на месте, он сможет это сделать наличными или картой (в большинстве случаев). Цена при оформлении брони онлайн не изменится.

Подтверждение, что номер забронирован, приходит в электронном виде. Документ направляют путешественнику по электронной почте. Быстрый доступ к нему также можно получить через личный кабинет или приложение. Во избежание недоразумений рекомендуется распечатать присланный Хотелс документ и взять его с собой в поездку.

Часто задаваемые вопросы про Hotels.com

★ Как получить промокоды в Hotels.com?

Необходимо зайти на страницу Hotels.com и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Hotels.com?

Чтобы воспользоваться промокодом от Hotels.com необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Hotels.com доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Hotels.com актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Hotels.com.

★ Почему стоит использовать купоны Hotels.com?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Hotels.com

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Hotels.com на скидку до 70% на размещение для группне требуется
СкидкаПолучите преимущества статуса Gold - просто наберите 30 суток размещенияне требуется
СкидкаСкидки до 35% и доступ к секретным ценам при подписке на рассылкуне требуется
СкидкаЗа каждые 10 суток размещения в подарок бонусные суткине требуется
СкидкаЗабронируйте хостелы в Москве всего за 750 рублейне требуется
СкидкаГарантия низкой цены - найдете дешевле - дадим персональную скидкуне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.