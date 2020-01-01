Как воспользоваться скидочным купоном на сайте Hotels.com

Расходы на проживание составляют существенную долю трат при любой поездке. Сервис предлагает уменьшить их с помощью промокода. Это комбинация из букв и цифр, указав которую, клиент получает право на скидку.

Список купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется. Для бронирования отеля со скидкой по промокоду достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать подходящую акцию и нажать на нее. Дождаться загрузки сервиса Хотелс и выбрать нужный номер. Перейти к бронированию номера и указать код купона в специальном поле.

Завершить оформление брони и получить ее подтверждение.

До активации промокода нужно изучить правила акции. В сервисе есть отели, в которых нельзя забронировать номера со скидкой. Кроме того, все коды имеют ограниченный срок действия. После нажатия на кнопку акции купон будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления брони можно не набирать его вручную, а вставить в соответствующее поле– это исключит ошибки. Для получения скидки по некоторым акциям вводить промокод не нужно. Об этом выводится предупреждение до момента перехода в сервис для путешественников.

По общим правилам клиент может воспользоваться каждым промокодом только один раз. После активации купона стоимость заказа будет пересчитана и система покажет, сколько рублей нужно будет оплатить онлайн или в отеле.