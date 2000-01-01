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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки La Redoute | Март 2021

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Истекает через 13 дней

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Боитесь оказаться лицом к лицу с муками выбора? В интернет-магазине одежды и обуви европейских брендов La Redoute Вам не придется с этим сталкиваться! Профессиональные стилисты в онлайн-чате совершенно бесплатно расскажут Вам о трендах в мире моде и подберут капсульный гардероб с уч ... етом Ваших пожеланий. Экономьте свое время и деньги! Используйте промокод La Redoute на скидку!


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Контакты La Redoute

Электронная почта:
info@laredoute.ru

Телефон:
8 (495) 795 30 30

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Проконсультируйтесь со стилистом бесплатно

Боитесь оказаться лицом к лицу с муками выбора? В интернет-магазине одежды и обуви европейских брендов La Redoute Вам не придется с этим сталкиваться! Профессиональные стилисты в онлайн-чате совершенно бесплатно расскажут Вам о трендах в мире моде и подберут капсульный гардероб с уч ... етом Ваших пожеланий. Экономьте свое время и деньги! Используйте промокод La Redoute на скидку!


Посетить La Redoute
Контакты La Redoute

Электронная почта:
info@laredoute.ru

Телефон:
8 (495) 795 30 30

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AliExpress
М.Видео
adidas
goods
Biglion
Л'этуаль
KupiVip
bonprix
Tutu.ru
Nike

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Специальные предложения от La Redoute

Как делать покупки на La Redoute с максимальной выгодой

Как делать покупки на La Redoute с максимальной выгодой

Список действующих распродаж можно посмотреть в специальном разделе, однако выгодный шопинг этим не ограничивается. Дополнительно клиент может получить:

  • подарочный купон на скидку или промокод на первый заказ при условии подписки на новости магазина;

  • подарок после первого оформления;

  • до 90 дней на возврат товара;

  • бесплатную доставку по Москве и Московской области;

  • промокоды и скидочные купоны на отдельные категории;

  • примерку с курьером.

Магазин Ла Редут предлагает своим покупателям эксклюзивную услугу — помощь стилиста. Имиджмейкер подскажет сочетания цветов и фактур, расскажет о трендах и поможет создать индивидуальные образы из доступного ассортимента.

Французский стиль и декор

Французский стиль и декор

Интернет-магазин французской одежды и мебели La Redoute — это компания с вековой историей и более 10 миллионами покупателей по всему миру. На российском рынке бренд появился в 2006 году и быстро занял одну из лидирующих позиций в нише дистанционной торговли. 

Сегодня ритейлер предлагает российским покупателям сотни марок одежды и товаров дома, в том числе эксклюзивные бренды:

  • модной одежды для женщин, мужчин и детей La Redoute;

  • дизайнерской мебели и элементов интерьера AM.PM;

  • вещи больших размеров Castaluna;

  • повседневных вещей, обуви и купальников ANNE WEYBURN.

Магазин La Redoute постоянно проводит распродажи прошлых и актуальных коллекций. Кроме того, покупателям предлагается дополнительная скидка по уникальным промокодам и купонам нашего сервиса.

Как воспользоваться промокодом на сайте La Redoute

Как воспользоваться промокодом на сайте La Redoute

Символы промокода копируются в буфер обмена автоматически при переходе на выбранное предложение.

После этого сервис перенаправляет в главный каталог, где пользователю доступно удобное меню категорий товара.

Выбрав нужный лот, следует положить его в корзину, потом перейти на страницу заказа и оформить покупку, применив промокод. При этом код купона сам копируется в специальную ячейку, а цена отображается со скидкой. 

Далее идет поэтапное оформление покупки, где потребуется:

  1. Ввести электронную почту и задать пароль.

  1. Указать Ф.И.О., адрес и номер телефона, а также подписаться на рассылку.

  1. Выбрать способ доставки.и оплаты.

Доставка и оплата заказа

Доставка и оплата заказа

Для удобства клиентов Ла Редут предусмотрела четыре способа доставки посылок:

  • Почтой России;

  • курьерскими службами: B2C и IML;

  • через пункты выдачи и постаматы.

Стоимость логистики различается в разных регионах, а срок прихода посылки зависит от наличия вещи на складе, адреса получения, способа транспортировки и других факторов. Максимальный период ожидания составляет 8 недель. 

Клиент может отказаться от заказа через обращение операторам или онлайн-чат. Кроме того, покупатель вправе вернуть товар в течение 30 дней после получения, если он пришел с дефектом или не подошел по любой из причин. Применение промокода или скидки на возможность возврата не влияет.

Произвести оплату можно картой на сайте и при получении:

  • В отделении почты оплата происходит наложенным платежом, при этом взимается комиссия 2% или 50 рублей минимум. 

  • С курьером можно рассчитаться наличными, а в Москве и Московской области допустимо оплатить картой.

  • При самовывозе принимаются только наличные, в постаматах возможны безналичный и наличный способы.

Владельцам карты «Совесть» от Киви Банка доступна рассрочка на три месяца при покупке на сумму до 29 999 рублей и шесть месяцев при чеке от 30 000 рублей.

Популярные товары в интернет-каталоге La Redoute по выгодной цене

Популярные товары в интернет-каталоге La Redoute по выгодной цене

Ценовая политика La Redoute соответствует классу «масс-маркет». В период распродаж скидки достигают 90%. Например, в апреле реально купить летнее макси платье всего за 713 рублей, если дополнительно применить промокод.

В разрезе категорий магазин предлагает следующие лоты:

  • Для женщин: пальто, плащи, куртки, дафлкоты, бушлаты, пуховики, пуловеры, свитшоты, толстовки, кардиганы, платья, юбки, брюки, вещи для беременных, блузы, туники. футболки, костюмы, платья, сарафаны, джинсы, шорты, топы, леггинсы, комбинезоны, спортивные коллекции, пляжные комплекты и купальники, а также, белье, обувь и аксессуары.

  • Детские коллекции одежды для возраста от 0 до 16 лет, в том числе маскарадные костюмы и предметы по уходу за малышами.

  • Мужская одежда: пуховики, парки, бушлаты, дафлкоты, ветровки, пиджаки, жилеты, плащи, тренчи, рубашки, кожаные изделия, футболки, классические костюмы, блузоны, джинсы, шорты и бермуды, пляжные плавки, нижнее белье, аксессуары и обувь.

  • Товары категории мебель и декор: гостиные, диваны, детские, спальни, обстановка и атрибуты для кабинета, освещение, пуфы, столы и стулья, шкафы, стеллажи, полки, корзины, сундуки, чехлы и вешалки для хранения вещей, плетеные корзины, ковры.

  • Обустройство для дачи: шезлонги, раскладные стулья, плетеная мебель, ковры и другие предметы.

  • Декор, предметы и текстиль для дома: посуда, шторы, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, скатерти, покрывала, пледы, чехлы для мебели, банные халаты, освещение и другое.

Для мужчин и женщин солидного размера компания La Redoute создала отдельную линейку модной одежды марки Castaluna.

Часто задаваемые вопросы про La Redoute

★ Как получить промокоды в La Redoute?

Необходимо зайти на страницу La Redoute и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод La Redoute?

Чтобы воспользоваться промокодом от La Redoute необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от La Redoute доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 21

★ Все ли предложения La Redoute актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения La Redoute.

★ Почему стоит использовать купоны La Redoute?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды La Redoute

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод La Redoute дает дополнительную выгоду 20% на весь заказ509***
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ПромокодПромокод La Redoute снижает цену на 22% на заказ при выборе доставки в шоурум в Москве494***
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