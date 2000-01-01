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Боитесь оказаться лицом к лицу с муками выбора? В интернет-магазине одежды и обуви европейских брендов La Redoute Вам не придется с этим сталкиваться! Профессиональные стилисты в онлайн-чате совершенно бесплатно расскажут Вам о трендах в мире моде и подберут капсульный гардероб с уч ... етом Ваших пожеланий. Экономьте свое время и деньги! Используйте промокод La Redoute на скидку!
Электронная почта:
info@laredoute.ru
Телефон:
8 (495) 795 30 30
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Боитесь оказаться лицом к лицу с муками выбора? В интернет-магазине одежды и обуви европейских брендов La Redoute Вам не придется с этим сталкиваться! Профессиональные стилисты в онлайн-чате совершенно бесплатно расскажут Вам о трендах в мире моде и подберут капсульный гардероб с уч ... етом Ваших пожеланий. Экономьте свое время и деньги! Используйте промокод La Redoute на скидку!
Электронная почта:
info@laredoute.ru
Телефон:
8 (495) 795 30 30
Соц. сети:
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Список действующих распродаж можно посмотреть в специальном разделе, однако выгодный шопинг этим не ограничивается. Дополнительно клиент может получить:
подарочный купон на скидку или промокод на первый заказ при условии подписки на новости магазина;
подарок после первого оформления;
до 90 дней на возврат товара;
бесплатную доставку по Москве и Московской области;
промокоды и скидочные купоны на отдельные категории;
примерку с курьером.
Магазин Ла Редут предлагает своим покупателям эксклюзивную услугу — помощь стилиста. Имиджмейкер подскажет сочетания цветов и фактур, расскажет о трендах и поможет создать индивидуальные образы из доступного ассортимента.
Интернет-магазин французской одежды и мебели La Redoute — это компания с вековой историей и более 10 миллионами покупателей по всему миру. На российском рынке бренд появился в 2006 году и быстро занял одну из лидирующих позиций в нише дистанционной торговли.
Сегодня ритейлер предлагает российским покупателям сотни марок одежды и товаров дома, в том числе эксклюзивные бренды:
модной одежды для женщин, мужчин и детей La Redoute;
дизайнерской мебели и элементов интерьера AM.PM;
вещи больших размеров Castaluna;
повседневных вещей, обуви и купальников ANNE WEYBURN.
Магазин La Redoute постоянно проводит распродажи прошлых и актуальных коллекций. Кроме того, покупателям предлагается дополнительная скидка по уникальным промокодам и купонам нашего сервиса.
Символы промокода копируются в буфер обмена автоматически при переходе на выбранное предложение.
После этого сервис перенаправляет в главный каталог, где пользователю доступно удобное меню категорий товара.
Выбрав нужный лот, следует положить его в корзину, потом перейти на страницу заказа и оформить покупку, применив промокод. При этом код купона сам копируется в специальную ячейку, а цена отображается со скидкой.
Далее идет поэтапное оформление покупки, где потребуется:
Ввести электронную почту и задать пароль.
Указать Ф.И.О., адрес и номер телефона, а также подписаться на рассылку.
Выбрать способ доставки.и оплаты.
Для удобства клиентов Ла Редут предусмотрела четыре способа доставки посылок:
Почтой России;
курьерскими службами: B2C и IML;
через пункты выдачи и постаматы.
Стоимость логистики различается в разных регионах, а срок прихода посылки зависит от наличия вещи на складе, адреса получения, способа транспортировки и других факторов. Максимальный период ожидания составляет 8 недель.
Клиент может отказаться от заказа через обращение операторам или онлайн-чат. Кроме того, покупатель вправе вернуть товар в течение 30 дней после получения, если он пришел с дефектом или не подошел по любой из причин. Применение промокода или скидки на возможность возврата не влияет.
Произвести оплату можно картой на сайте и при получении:
В отделении почты оплата происходит наложенным платежом, при этом взимается комиссия 2% или 50 рублей минимум.
С курьером можно рассчитаться наличными, а в Москве и Московской области допустимо оплатить картой.
При самовывозе принимаются только наличные, в постаматах возможны безналичный и наличный способы.
Владельцам карты «Совесть» от Киви Банка доступна рассрочка на три месяца при покупке на сумму до 29 999 рублей и шесть месяцев при чеке от 30 000 рублей.
Ценовая политика La Redoute соответствует классу «масс-маркет». В период распродаж скидки достигают 90%. Например, в апреле реально купить летнее макси платье всего за 713 рублей, если дополнительно применить промокод.
В разрезе категорий магазин предлагает следующие лоты:
Для женщин: пальто, плащи, куртки, дафлкоты, бушлаты, пуховики, пуловеры, свитшоты, толстовки, кардиганы, платья, юбки, брюки, вещи для беременных, блузы, туники. футболки, костюмы, платья, сарафаны, джинсы, шорты, топы, леггинсы, комбинезоны, спортивные коллекции, пляжные комплекты и купальники, а также, белье, обувь и аксессуары.
Детские коллекции одежды для возраста от 0 до 16 лет, в том числе маскарадные костюмы и предметы по уходу за малышами.
Мужская одежда: пуховики, парки, бушлаты, дафлкоты, ветровки, пиджаки, жилеты, плащи, тренчи, рубашки, кожаные изделия, футболки, классические костюмы, блузоны, джинсы, шорты и бермуды, пляжные плавки, нижнее белье, аксессуары и обувь.
Товары категории мебель и декор: гостиные, диваны, детские, спальни, обстановка и атрибуты для кабинета, освещение, пуфы, столы и стулья, шкафы, стеллажи, полки, корзины, сундуки, чехлы и вешалки для хранения вещей, плетеные корзины, ковры.
Обустройство для дачи: шезлонги, раскладные стулья, плетеная мебель, ковры и другие предметы.
Декор, предметы и текстиль для дома: посуда, шторы, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, скатерти, покрывала, пледы, чехлы для мебели, банные халаты, освещение и другое.
Для мужчин и женщин солидного размера компания La Redoute создала отдельную линейку модной одежды марки Castaluna.
Необходимо зайти на страницу La Redoute и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от La Redoute необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 21
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