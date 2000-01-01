Доставка и оплата заказа

Для удобства клиентов Ла Редут предусмотрела четыре способа доставки посылок:

Почтой России;

курьерскими службами: B2C и IML;

через пункты выдачи и постаматы.

Стоимость логистики различается в разных регионах, а срок прихода посылки зависит от наличия вещи на складе, адреса получения, способа транспортировки и других факторов. Максимальный период ожидания составляет 8 недель.

Клиент может отказаться от заказа через обращение операторам или онлайн-чат. Кроме того, покупатель вправе вернуть товар в течение 30 дней после получения, если он пришел с дефектом или не подошел по любой из причин. Применение промокода или скидки на возможность возврата не влияет.

Произвести оплату можно картой на сайте и при получении:

В отделении почты оплата происходит наложенным платежом, при этом взимается комиссия 2% или 50 рублей минимум.

С курьером можно рассчитаться наличными, а в Москве и Московской области допустимо оплатить картой.

При самовывозе принимаются только наличные, в постаматах возможны безналичный и наличный способы.

Владельцам карты «Совесть» от Киви Банка доступна рассрочка на три месяца при покупке на сумму до 29 999 рублей и шесть месяцев при чеке от 30 000 рублей.