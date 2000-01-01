Как воспользоваться скидочным купоном на Labirint.ru

Промокод позволяет получить скидку на первый заказ или последующие покупки в онлайн-магазине. Действующие коды можно найти на этой странице. Для получения скидки по ним достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать промокод и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и автоматически скопирован в буфер обмена, а пользователь перенаправлен в интернет-магазин. Добавить нужные товары в корзину. В одном заказе могут быть различные книги и другая продукция, представленная в онлайн-магазине «Лабиринт». Можно одновременно заказать товары со скидкой по промокоду и без нее. Перейти в корзину и ввести код. После этого останется проверить правильность ввода купона и завершить оформление заказа.

Некоторые акции не требуют ввода промокода, об этом выводится предупреждение до момента перехода в онлайн-магазин. Перед использованием купона внимательно изучите условия предложения. Иногда они имеют ограничения по сумме покупки и другим параметрам. Одновременно можно указать сразу несколько промокодов.