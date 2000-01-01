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Книжный лабиринт это место, где не страшно потеряться. В официальном интернет-магазине и розничных филиалах Вы найдете печатную продукцию, игрушки и канцтовары на любой вкус. А приятные скидки, акции и конкурсы превратят даже самый рутинный поиск товара в увлекательное путешествие. ... Вы хотите сэкономить при покупке? Тогда воспользуйтесь одним из промокодов Лабиринт, скопировав и вставив его в соответствующее поле перед оплатой. Интернет магазин Лабиринт предлагает скидку до 80% на все товары в честь Черной Пятницы.
Электронная почта:
shop@labirintmail.ru
Телефон:
8 (800) 500-9525
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Книжный лабиринт это место, где не страшно потеряться. В официальном интернет-магазине и розничных филиалах Вы найдете печатную продукцию, игрушки и канцтовары на любой вкус. А приятные скидки, акции и конкурсы превратят даже самый рутинный поиск товара в увлекательное путешествие. ... Вы хотите сэкономить при покупке? Тогда воспользуйтесь одним из промокодов Лабиринт, скопировав и вставив его в соответствующее поле перед оплатой. Интернет магазин Лабиринт предлагает скидку до 80% на все товары в честь Черной Пятницы.
Электронная почта:
shop@labirintmail.ru
Телефон:
8 (800) 500-9525
Соц. сети:
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Сайт «Лабиринт» принадлежит одноименному книжному издательству. Здесь можно купить не только книги, но и товары многих других категорий. Запуск интернет-магазина состоялся в 2005 году, а сегодня это один из топ-3 крупнейших онлайн-продавцов книг в России.
Особенности онлайн-магазина «Лабиринт»:
Доставка по России и в другие страны. Компания готова отправить заказы даже в удаленные населенные пункты. При этом сроки получения товаров всегда известны заранее.
Круглосуточная служба поддержки. Клиенты магазина Labirint могут получить помощь по электронной почте, через формы обратной связи и онлайн-звонок на сайте. Сотрудники службы поддержки проконсультируют при оформлении, оплате, получении заказа, при необходимости подскажут порядок возврата средств.
Регулярные акции и конкурсы. Участвуя в них, можно выиграть подарок или получить скидку. В магазине также действуют промокоды.
Прямое общение с авторами, другими читателями. Онлайн-магазин предлагает каждому клиенту поделиться впечатлениями о книгах. Он часто приглашает известных (и не очень) авторов к общению с читателями.
Промокод позволяет получить скидку на первый заказ или последующие покупки в онлайн-магазине. Действующие коды можно найти на этой странице. Для получения скидки по ним достаточно выполнить следующие действия:
Выбрать промокод и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и автоматически скопирован в буфер обмена, а пользователь перенаправлен в интернет-магазин.
Добавить нужные товары в корзину. В одном заказе могут быть различные книги и другая продукция, представленная в онлайн-магазине «Лабиринт». Можно одновременно заказать товары со скидкой по промокоду и без нее.
Перейти в корзину и ввести код. После этого останется проверить правильность ввода купона и завершить оформление заказа.
Некоторые акции не требуют ввода промокода, об этом выводится предупреждение до момента перехода в онлайн-магазин. Перед использованием купона внимательно изучите условия предложения. Иногда они имеют ограничения по сумме покупки и другим параметрам. Одновременно можно указать сразу несколько промокодов.
Актуальный на 2020 год каталог магазина Labirint включает более 100 тысяч различных книг и товаров. Чаще всего клиенты покупают книжную продукцию. В каталоге доступны следующие категории изданий:
комиксы, манга, артбуки;
детская, молодежная литература;
учебные, методические издания и словари;
художественная литература;
книги по истории, религии, юриспруденции, домоводству, информационным технологиям и другая нехудожественная литература;
периодические издания.
В интернет-магазине также можно приобрести со скидками по промокодам и акциям книги с автографом, издания на иностранных языках. Популярные книги можно найти в отдельном разделе «Рейтинги».
Дополнительно на Labirint.ru можно приобрести товары из следующих категорий:
детские игрушки, настольные игры и товары для творчества;
канцтовары (папки, письменные принадлежности, аксессуары для книг, офисные принадлежности);
товары для дома (мыло, зубная паста, салфетки);
сувениры;
журналы, CD/DVD диски.
Активно используя промокоды, можно покупать дешевле, но в онлайн-магазине «Лабиринт» есть и другие возможности получить скидку. На сайте доступен раздел «Акции», в котором можно посмотреть все действующие предложения. В каталоге магазина также есть отдельная категория – «Скидки». В ней представлены все товары, на которые сейчас снижены цены.
Дополнительно в магазине «Лабиринт» доступны следующие возможности получить скидку:
Бонусы за рецензии. За каждый полезный отзыв о книге или другом товаре компания зачисляет небольшую сумму на баланс клиента.
Конкурсы и викторины. Участвуя в них, можно не только увлекательно провести время, но и получить различные подарки, скидки, промокоды.
Мобильное приложение. В нем можно получать свежую информацию об акциях и делать покупки со скидками.
Чтобы не пропустить новые специальные предложения, бонусы и скидки, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании и вступить официальные группы магазина в социальных сетях.
Забрать товары можно самостоятельно в пунктах выдачи партнеров онлайн-магазина. Они открыты во многих крупных городах России. Компания также предлагает доставку почтой, через курьерские службы DHL, Dimex, Spring Global Mail и постаматы. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы заказа, с учетом промокодов на скидку, населенного пункта получения, выбранной почтовой или курьерской службы и других параметров.
Оплата в онлайн-магазине «Лабиринт» принимается в рублях следующими способами:
наличными при самовывозе, доставке курьером или получении посылки наложенным платежом по почте;
банковской картой на сайте и при получении;
со счета мобильного телефона или онлайн-кошелька.
Необходимо зайти на страницу Лабиринт и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Лабиринт необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 6
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Лабиринт.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим сумку ДА/НЕТ при заказе от 2000 рублей по промокоду Лабиринт
|whi***
|Скидка
|Издательства дарят скидку до 30% на выделенный ассортимент
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 65% на развивающие детские игрушки
|не требуется
|Скидка
|До минус 30% на канцтовары
|не требуется