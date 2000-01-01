Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Лабиринт | Март 2021

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30%
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Посетить Лабиринт
Контакты Лабиринт

Электронная почта:
shop@labirintmail.ru

Телефон:
8 (800) 500-9525

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Книжный лабиринт – королевство печатных страниц

Книжный лабиринт это место, где не страшно потеряться. В официальном интернет-магазине и розничных филиалах Вы найдете печатную продукцию, игрушки и канцтовары на любой вкус. А приятные скидки, акции и конкурсы превратят даже самый рутинный поиск товара в увлекательное путешествие. ... Вы хотите сэкономить при покупке? Тогда воспользуйтесь одним из промокодов Лабиринт, скопировав и вставив его в соответствующее поле перед оплатой. Интернет магазин Лабиринт предлагает скидку до 80% на все товары в честь Черной Пятницы.


Посетить Лабиринт
Контакты Лабиринт

Электронная почта:
shop@labirintmail.ru

Телефон:
8 (800) 500-9525

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
book24
Буквоед
Frendi
Издательство МИФ
Республика
Нетология

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Специальные предложения от Лабиринт

Подробнее о магазине «Лабиринт»

Подробнее о магазине «Лабиринт»

Сайт «Лабиринт» принадлежит одноименному книжному издательству. Здесь можно купить не только книги, но и товары многих других категорий. Запуск интернет-магазина состоялся в 2005 году, а сегодня это один из топ-3 крупнейших онлайн-продавцов книг в России.

Особенности онлайн-магазина «Лабиринт»:

  • Доставка по России и в другие страны. Компания готова отправить заказы даже в удаленные населенные пункты. При этом сроки получения товаров всегда известны заранее.

  • Круглосуточная служба поддержки. Клиенты магазина Labirint могут получить помощь по электронной почте, через формы обратной связи и онлайн-звонок на сайте. Сотрудники службы поддержки проконсультируют при оформлении, оплате, получении заказа, при необходимости подскажут порядок возврата средств.

  • Регулярные акции и конкурсы. Участвуя в них, можно выиграть подарок или получить скидку. В магазине также действуют промокоды.

  • Прямое общение с авторами, другими читателями. Онлайн-магазин предлагает каждому клиенту поделиться впечатлениями о книгах. Он часто приглашает известных (и не очень) авторов к общению с читателями.

Как воспользоваться скидочным купоном на Labirint.ru

Как воспользоваться скидочным купоном на Labirint.ru

Промокод позволяет получить скидку на первый заказ или последующие покупки в онлайн-магазине. Действующие коды можно найти на этой странице. Для получения скидки по ним достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать промокод и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и автоматически скопирован в буфер обмена, а пользователь перенаправлен в интернет-магазин.

  2. Добавить нужные товары в корзину. В одном заказе могут быть различные книги и другая продукция, представленная в онлайн-магазине «Лабиринт». Можно одновременно заказать товары со скидкой по промокоду и без нее.

  3. Перейти в корзину и ввести код. После этого останется проверить правильность ввода купона и завершить оформление заказа.

Некоторые акции не требуют ввода промокода, об этом выводится предупреждение до момента перехода в онлайн-магазин. Перед использованием купона внимательно изучите условия предложения. Иногда они имеют ограничения по сумме покупки и другим параметрам. Одновременно можно указать сразу несколько промокодов.

Популярные товары в магазине «Лабиринт» со скидками

Популярные товары в магазине «Лабиринт» со скидками

Актуальный на 2020 год каталог магазина Labirint включает более 100 тысяч различных книг и товаров. Чаще всего клиенты покупают книжную продукцию. В каталоге доступны следующие категории изданий:

  • комиксы, манга, артбуки;

  • детская, молодежная литература;

  • учебные, методические издания и словари;

  • художественная литература;

  • книги по истории, религии, юриспруденции, домоводству, информационным технологиям и другая нехудожественная литература;

  • периодические издания.

В интернет-магазине также можно приобрести со скидками по промокодам и акциям книги с автографом, издания на иностранных языках. Популярные книги можно найти в отдельном разделе «Рейтинги».

Дополнительно на Labirint.ru можно приобрести товары из следующих категорий:

  • детские игрушки, настольные игры и товары для творчества;

  • канцтовары (папки, письменные принадлежности, аксессуары для книг, офисные принадлежности);

  • товары для дома (мыло, зубная паста, салфетки);

  • сувениры;

  • журналы, CD/DVD диски.

Покупка в магазине «Лабиринт» с максимальной скидкой

Покупка в магазине «Лабиринт» с максимальной скидкой

Активно используя промокоды, можно покупать дешевле, но в онлайн-магазине «Лабиринт» есть и другие возможности получить скидку. На сайте доступен раздел «Акции», в котором можно посмотреть все действующие предложения. В каталоге магазина также есть отдельная категория – «Скидки». В ней представлены все товары, на которые сейчас снижены цены.

Дополнительно в магазине «Лабиринт» доступны следующие возможности получить скидку:

  • Бонусы за рецензии. За каждый полезный отзыв о книге или другом товаре компания зачисляет небольшую сумму на баланс клиента.

  • Конкурсы и викторины. Участвуя в них, можно не только увлекательно провести время, но и получить различные подарки, скидки, промокоды.

  • Мобильное приложение. В нем можно получать свежую информацию об акциях и делать покупки со скидками.

Чтобы не пропустить новые специальные предложения, бонусы и скидки, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании и вступить официальные группы магазина в социальных сетях.

Оплата и доставка в магазине «Лабиринт»

Оплата и доставка в магазине «Лабиринт»

Забрать товары можно самостоятельно в пунктах выдачи партнеров онлайн-магазина. Они открыты во многих крупных городах России. Компания также предлагает доставку почтой, через курьерские службы DHL, Dimex, Spring Global Mail и постаматы. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы заказа, с учетом промокодов на скидку, населенного пункта получения, выбранной почтовой или курьерской службы и других параметров.

Оплата в онлайн-магазине «Лабиринт» принимается в рублях следующими способами:

  • наличными при самовывозе, доставке курьером или получении посылки наложенным платежом по почте;

  • банковской картой на сайте и при получении;

  • со счета мобильного телефона или онлайн-кошелька.

Часто задаваемые вопросы про Лабиринт

★ Как получить промокоды в Лабиринт?

Необходимо зайти на страницу Лабиринт и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Лабиринт?

Чтобы воспользоваться промокодом от Лабиринт необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Лабиринт доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 6

★ Все ли предложения Лабиринт актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Лабиринт.

★ Почему стоит использовать купоны Лабиринт?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Лабиринт

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДарим сумку ДА/НЕТ при заказе от 2000 рублей по промокоду Лабиринтwhi***
СкидкаИздательства дарят скидку до 30% на выделенный ассортиментне требуется
СкидкаДисконт до 65% на развивающие детские игрушкине требуется
СкидкаДо минус 30% на канцтоварыне требуется

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