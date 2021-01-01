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Юридический адрес:
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Электронная почта:
help@litres.ru
Телефон:
8 (495) 230-00-40
Соц. сети:
10 оценок поставлено средняя 4.5
Компания ЛитРес является лидером на рынке лицензионных книг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта насчитывает более 1 миллиона изданий на русском и иностранных языках, а широкий ассортимент бонусных программ поможет не только наполнить свою «читалку», но и прилично сэкономить! П ... олучайте промокоды Литрес на бесплатные книги в новостной рассылке, на сайтах партнеров и даже на упаковках товаров! А для желающих первыми прочитать новинки книжного мира имеется аппетитная скидка 30% на предзаказ!
Юридический адрес:
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Электронная почта:
help@litres.ru
Телефон:
8 (495) 230-00-40
Соц. сети:
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ЛитРес предлагает приобрести со скидками электронные и аудиокниги любых жанров. При желании клиент может заказать через партнеров и бумажные варианты изданий.
Популярные разделы каталога Litres:
детективы;
боевики и остросюжетные книги;
фантастика;
фэнтези;
ужасы, мистика;
историческая литература;
бизнес-книги;
научно-популярная литература;
медицина и здоровье;
кулинария.
В каталоге представлена классическая и современная литература как российских, так и зарубежных авторов. Перед покупкой клиент может прочитать или прослушать фрагмент книги, заинтересовавшей его. Это упрощает выбор литературы с учетом личных вкусов и предпочтений. Для удобства покупателей бестселлеры вынесены в отдельный раздел «Популярное», а последние поступления – в «Новинки».
Еще один раздел, пользующийся популярностью в Litres – «Подарочные карты». В нем можно заказать карты для оплаты в онлайн-магазине на определенную сумму. Их можно дарить близким и друзьям. При этом получатель подарка сможет выбрать на установленную сумму подходящие для себя книги из ассортимента сервиса. Доступны 4 номинала сертификатов: 500, 1000, 1500 и 3000 рублей.
Промокод позволяет сэкономить при покупке электронных книг. Он представляет уникальный код из букв и цифр, который дает пользователю право на скидку при покупке цифровых книг. Активировать скидочные купоны могут как новые, так и постоянные клиенты сервиса. Для использования промокода на первую покупку потребуется пройти регистрацию.
Действующий промокод можно найти на нашем сайте. Воспользоваться им просто:
выберите акцию в списке и перейдите к просмотру промокода;
скопируйте код купона;
перейдите на сайт онлайн-магазина ЛитРес;
выберите ссылку «Промокод» в главном меню или «Активировать купон» внизу любой страницы магазина;
введите купон на скидку в соответствующее поле;
активируйте промокод;
пройдите авторизацию в системе или зарегистрируйтесь на сайте, если раньше не пользовались сервисом;
дождитесь сообщения о том, что купон успешно применен.
Важно учитывать, что некоторые купоны действуют только на первый заказ. Кроме того, большинство кодов имеет ограниченный срок действия, поэтому откладывать покупку в долгий ящик не стоит.
Промокод рекомендуется использовать при каждой покупке в Litres. Получать их можно от партнеров или из групп компании в социальных сетях. Дополнительно рекомендуется использовать следующие возможности для максимальной экономии на покупках:
Используйте для оплаты вместо рублей бонусные баллы. ЛитРес активно сотрудничает с организаторами программ лояльности «Спасибо», «Кукуруза», от Билайн и другими. Бонусными баллами можно оплатить большую часть покупки.
Подпишитесь на группу онлайн-магазина ЛитРес в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Instagram или Twitter. В них регулярно появляется информация об акциях, позволяющих получить скидку, бонусы, подарки.
Обратите внимание на каталог бесплатных книг. Он содержит 48 тысяч изданий, которые можно скачать и читать, не потратив при этом ни копейки.
Пользуйтесь возможностью сделать предзаказ. Если оплатить книжную новинку еще до официального выхода в свет электронного издания, можно получить скидку в 30%. Список книг, на которые доступно оформление предварительных заявок, можно найти в разделе «Предзаказ».
Некоторые акции в ЛитРес можно совмещать с промокодами. Это позволяет получать максимальную скидку.
Компания ЛитРес предлагает внести оплату на счет заранее или во время оформления покупки. Клиентам доступны следующие способы внесения платежей:
наличными через салон МТС, Евросеть и отделения российских банков;
через онлайн-банк Сбербанка и Альфа-Банка;
подарочными кодами и сертификатами;
банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro;
электронными деньгами (Яндекс.Деньги, Webmoney, PayPal);
со счета мобильного телефона.
Промокод надо активировать перед оформлением заказа. Иначе скидка не сработает. Электронные книги можно скачать сразу после проведения оплаты. Ждать доставки издания не придется.
После покупки электронного издания оно сохраняется в личном кабинете. Скачать книгу можно в любой момент неограниченное число раз.
ЛитРес – онлайн-магазин по продаже лицензионных электронных книг. Он работает с 2005 года и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке РФ. Актуальный ассортимент Litres насчитывает более 1 млн электронных книг на русском и других языках в текстовом формате и более 65 тысяч аудиокниг. Каждый месяц каталог компании пополняют более 5000 новых позиций.
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