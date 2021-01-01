Популярные товары в ассортименте магазина ЛитРес со скидками

ЛитРес предлагает приобрести со скидками электронные и аудиокниги любых жанров. При желании клиент может заказать через партнеров и бумажные варианты изданий.

Популярные разделы каталога Litres:

детективы;

боевики и остросюжетные книги;

фантастика;

фэнтези;

ужасы, мистика;

историческая литература;

бизнес-книги;

научно-популярная литература;

медицина и здоровье;

кулинария.

В каталоге представлена классическая и современная литература как российских, так и зарубежных авторов. Перед покупкой клиент может прочитать или прослушать фрагмент книги, заинтересовавшей его. Это упрощает выбор литературы с учетом личных вкусов и предпочтений. Для удобства покупателей бестселлеры вынесены в отдельный раздел «Популярное», а последние поступления – в «Новинки».

Еще один раздел, пользующийся популярностью в Litres – «Подарочные карты». В нем можно заказать карты для оплаты в онлайн-магазине на определенную сумму. Их можно дарить близким и друзьям. При этом получатель подарка сможет выбрать на установленную сумму подходящие для себя книги из ассортимента сервиса. Доступны 4 номинала сертификатов: 500, 1000, 1500 и 3000 рублей.