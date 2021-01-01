4 оценки поставлены средняя 4.8
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Обычно стоимость для минимальной доставки составляет 6900 рублей. НЕ распространяется на следующие продукты - https://www.lookfantastic.ru/offers/limited-exclusions-nee/ru-exclusion-list.list.
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на ВСЁ
Обычно стоимость для минимальной доставки составляет 6900 рублей. НЕ распространяется на следующие продукты - https://www.lookfantastic.ru/offers/limited-exclusions-nee/ru-exclusion-list.list.
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Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 4.8
Порадуйте себя и своих близких продукцией эксклюзивной уходовой и декоративной косметики на сайте LookFantastic. Заходите в раздел «Спецпредложения» и получайте уникальные скидки и подарки при покупке определенных брендов. Новые акции и скидки, промокоды LookFantastic появляются каж ... дый месяц. LookFantastic любит своих покупателей и старается радовать их при каждой покупке
Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com
Соц. сети:
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Английский ретейлер косметики премиум-класса Lookfantastic работает на бьюти-рынке c 1996 года. Компания адаптирована к новым тенденциям в сфере красоты и постоянно обновляет ассортимент. В каталоге магазина покупатель найдет товары для ухода, макияжа и здоровья от более чем 400 брендов.
Lookfantastic регулярно радует своих клиентов распродажами, скидочными купонами на отдельные категории и бренды.
Следить за новыми промокодами от ретейлера можно в социальных сетях: Вконтакте, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, а также по подписке на рассылку сайта.
Компания устраивает распродажи определенных брендов, предлагает купоны и дарит подарки за приобретение конкретных лотов.
В магазине постоянно действуют промокоды на первый заказ. Также бывают подарки от установленной суммы покупок.
Тем, кто оформляет платную подписку (от 1300 р. в месяц), компания ежемесячно высылает коробочки с бьюти-продуктами на гарантированную стоимость от 3200 рублей. Подписаться можно на 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Перечень купонов и акций доступен на нашем сервисе. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно кликнуть на предложение и перейти на сайт продавца. Сохранение в буфер обмена и переход на страницу с действующими предложениями происходит автоматически.
Далее следует добавить нужные лоты в корзину и применить промокод.
После того как промокод активирован, можно переходить к оформлению в гостевом режиме или с регистрацией, предварительно нажав на иконку «Оплатить сейчас».
В гостевом режиме запрашивают контактные данные покупателя. Здесь же предлагается выбрать способ доставки и оплаты.
Стоимость транспортировки — 920 рублей на заказы до 4700 рублей. Покупки свыше этой суммы доставляются бесплатно. Компания Lookfantastic отправляет посылки экспресс-сервисом (EMS) или Почтой России. Ориентировочное время доставки EMS — 6—10 рабочих дней, в некоторые населенные пункты посылка может идти дольше.
Оплата происходит в 100% размере перед отправкой одним из способов: банковской картой, PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги и American Express.
Ассортимент магазина насчитывает более 14 000 наименования премиальной косметики и гаджетов для красоты и здоровья. Хиты продаж, косметика популярных брендов и интересные товары, на которые действуют скидочные купоны, по категориям перечислены ниже.
В категории «Приборы» представлены общеизвестные и оригинальные виды приспособлений для поддержания молодости и красоты, а именно:
приборы для коррекции возрастных изменений овала лица;
зубные щетки и массажеры для лица и кожи вокруг глаз;
эпиляторы, плойки, фены, бритвы и другие приспособления.
Среди лотов по уходу за кожей представлены тысячи наименований от брендов премиум-класса:
пенки для умывания, гидрофильное масло, скрабы, пилинги, бальзамы и другие очищающие средства;
мицеллярная вода, тоники для подготовки кожи к основному уходу;
увлажнители, лосьоны, сыворотки, спреи для насыщения кожи влагой;
питательные, увлажняющие и моделирующие маски для лица, в том числе тканевые, пленочные и альгинатные;
кремы для сухой, жирной, чувствительной и комбинированной кожи;
продукты от акне и воспалений;
солнцезащитные кремы и спреи;
сыворотки, бальзамы и кремы для кожи вокруг глаз;
спонжи, салфетки, рукавички для умывания и нанесения текстур.
На эти и другие позиции можно применить промокод, в том числе на первую покупку.
Для идеального макияжа в магазине есть раздел декоративной косметики: пудры, тональные кремы, консилеры, кушоны, корректоры, праймеры, BB-кремы, хайлайтеры, контуринг, румяна, гели, карандаши и тени для бровей, подводки, туши, тени для век, помады, блески для губ и бальзамы.
Для заботы об эстетике тела магазин Lookfantastic предлагает большой ассортимент продуктов:
для ухода за кожей: гели для душа, соли, пены, детокс-составы и смеси для ванны, мыло, скрабы, пемзы, мочалки, отшелушивающие составы, антицеллюлитные и увлажняющие кремы, лосьоны и масла;
пищевые добавки, средства для сексуального здоровья, гигиена полости рта;
продукты для ухода за грудью и декольте, удаления волос, скрабы и пилинги для рук и ступней, ногтей, автозагара и защиты от солнца;
кресла и приспособления для массажа спины и других частей тела.
На некоторые позиции действуют промокоды на скидку.
В каталоге Lookfantastic имеется отдельный раздел с товарами для мужчин: продукты для легкого и быстрого бритья, увлажнения и питания кожи, зубные пасты, электробритвы и другое.
Для ухода за волосами в магазине представлены:
шампуни, бальзамы, маски, сухие шампуни, сыворотки, масло для кончиков, эссенции для корней и т. д.;
средства для укладки и окрашивания;
приборы и расчески, накладные пряди и аксессуары.
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