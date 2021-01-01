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4 оценки поставлены средняя 4.8

Промокоды и скидки LookFantastic | Март 2021

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Контакты LookFantastic

Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.8

Спецпредложения на сайте LookFantastic

Порадуйте себя и своих близких продукцией эксклюзивной уходовой и декоративной косметики на сайте LookFantastic. Заходите в раздел «Спецпредложения» и получайте уникальные скидки и подарки при покупке определенных брендов. Новые акции и скидки, промокоды LookFantastic появляются каж ... дый месяц. LookFantastic любит своих покупателей и старается радовать их при каждой покупке


Посетить LookFantastic
Контакты LookFantastic

Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Vichy
Галерея косметики
Созвездие красоты

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Специальные предложения от LookFantastic

Самая английская косметика

Самая английская косметика

Английский ретейлер косметики премиум-класса Lookfantastic работает на бьюти-рынке c 1996 года. Компания адаптирована к новым тенденциям в сфере красоты и постоянно обновляет ассортимент. В каталоге магазина покупатель найдет товары для ухода, макияжа и здоровья от более чем 400 брендов.

Lookfantastic регулярно радует своих клиентов распродажами, скидочными купонами на отдельные категории и бренды.

Как покупать товары на Lookfantastic с максимальной скидкой

Как покупать товары на Lookfantastic с максимальной скидкой

Следить за новыми промокодами от ретейлера можно в социальных сетях: Вконтакте, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, а также по подписке на рассылку сайта.

  • Компания устраивает распродажи определенных брендов, предлагает купоны и дарит подарки за приобретение конкретных лотов.

  • В магазине постоянно действуют промокоды на первый заказ. Также бывают подарки от установленной суммы покупок.

Тем, кто оформляет платную подписку (от 1300 р. в месяц), компания ежемесячно высылает коробочки с бьюти-продуктами на гарантированную стоимость от 3200 рублей. Подписаться можно на 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Как получить скидку с помощью промокода на Lookfantastic

Как получить скидку с помощью промокода на Lookfantastic

Перечень купонов и акций доступен на нашем сервисе. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно кликнуть на предложение и перейти на сайт продавца. Сохранение в буфер обмена и переход на страницу с действующими предложениями происходит автоматически.

Далее следует добавить нужные лоты в корзину и применить промокод.

После того как промокод активирован, можно переходить к оформлению в гостевом режиме или с регистрацией, предварительно нажав на иконку «Оплатить сейчас».

В гостевом режиме запрашивают контактные данные покупателя. Здесь же предлагается выбрать способ доставки и оплаты.

 

Виды доставки и оплаты

Виды доставки и оплаты

Стоимость транспортировки — 920 рублей на заказы до 4700 рублей. Покупки свыше этой суммы доставляются бесплатно. Компания Lookfantastic отправляет посылки экспресс-сервисом (EMS) или Почтой России. Ориентировочное время доставки EMS — 6—10 рабочих дней, в некоторые населенные пункты посылка может идти дольше.

Оплата происходит в 100% размере перед отправкой одним из способов: банковской картой, PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги и American Express.

Популярные товары на Lookfantastic

Популярные товары на Lookfantastic

Ассортимент магазина насчитывает более 14 000 наименования премиальной косметики и гаджетов для красоты и здоровья. Хиты продаж, косметика популярных брендов и интересные товары, на которые действуют скидочные купоны, по категориям перечислены ниже.

В категории «Приборы» представлены общеизвестные и оригинальные виды приспособлений для поддержания молодости и красоты, а именно: 

  • приборы для коррекции возрастных изменений овала лица;

  • зубные щетки и массажеры для лица и кожи вокруг глаз; 

  • эпиляторы, плойки, фены, бритвы и другие приспособления.

Среди лотов по уходу за кожей представлены тысячи наименований от брендов премиум-класса:

  • пенки для умывания, гидрофильное масло, скрабы, пилинги, бальзамы и другие очищающие средства;

  • мицеллярная вода, тоники для подготовки кожи к основному уходу;

  • увлажнители, лосьоны, сыворотки, спреи для насыщения кожи влагой;

  • питательные, увлажняющие и моделирующие маски для лица, в том числе тканевые, пленочные и альгинатные;

  • кремы для сухой, жирной, чувствительной и комбинированной кожи;

  • продукты от акне и воспалений;

  • солнцезащитные кремы и спреи;

  • сыворотки, бальзамы и кремы для кожи вокруг глаз;

  • спонжи, салфетки, рукавички для умывания и нанесения текстур.

На эти и другие позиции можно применить промокод, в том числе на первую покупку.

Для идеального макияжа в магазине есть раздел декоративной косметики: пудры, тональные кремы, консилеры, кушоны, корректоры, праймеры, BB-кремы, хайлайтеры, контуринг, румяна, гели, карандаши и тени для бровей, подводки, туши, тени для век, помады, блески для губ и бальзамы. 

Для заботы об эстетике тела магазин Lookfantastic предлагает большой ассортимент продуктов:

  • для ухода за кожей: гели для душа, соли, пены, детокс-составы и смеси для ванны, мыло, скрабы, пемзы, мочалки, отшелушивающие составы, антицеллюлитные и увлажняющие кремы, лосьоны и масла;

  • пищевые добавки, средства для сексуального здоровья, гигиена полости рта;

  • продукты для ухода за грудью и декольте, удаления волос, скрабы и пилинги для рук и ступней, ногтей, автозагара и защиты от солнца;

  • кресла и приспособления для массажа спины и других частей тела.

На некоторые позиции действуют промокоды на скидку.

В каталоге Lookfantastic имеется отдельный раздел с товарами для мужчин: продукты для легкого и быстрого бритья, увлажнения и питания кожи, зубные пасты, электробритвы и другое. 

Для ухода за волосами в магазине представлены:

  • шампуни, бальзамы, маски, сухие шампуни, сыворотки, масло для кончиков, эссенции для корней и т. д.;

  • средства для укладки и окрашивания;

  • приборы и расчески, накладные пряди и аксессуары.

Промокоды и другие актуальные предложения смотрите на этой странице и в карточке конкретного товара на сайте Lookfantastic.

Часто задаваемые вопросы про LookFantastic

★ Как получить промокоды в LookFantastic?

Необходимо зайти на страницу LookFantastic и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод LookFantastic?

Чтобы воспользоваться промокодом от LookFantastic необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от LookFantastic доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения LookFantastic актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения LookFantastic.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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