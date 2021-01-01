Популярные товары на Lookfantastic

Ассортимент магазина насчитывает более 14 000 наименования премиальной косметики и гаджетов для красоты и здоровья. Хиты продаж, косметика популярных брендов и интересные товары, на которые действуют скидочные купоны, по категориям перечислены ниже.

В категории «Приборы» представлены общеизвестные и оригинальные виды приспособлений для поддержания молодости и красоты, а именно:

приборы для коррекции возрастных изменений овала лица;

зубные щетки и массажеры для лица и кожи вокруг глаз;

эпиляторы, плойки, фены, бритвы и другие приспособления.

Среди лотов по уходу за кожей представлены тысячи наименований от брендов премиум-класса:

пенки для умывания, гидрофильное масло, скрабы, пилинги, бальзамы и другие очищающие средства;

мицеллярная вода, тоники для подготовки кожи к основному уходу;

увлажнители, лосьоны, сыворотки, спреи для насыщения кожи влагой;

питательные, увлажняющие и моделирующие маски для лица, в том числе тканевые, пленочные и альгинатные;

кремы для сухой, жирной, чувствительной и комбинированной кожи;

продукты от акне и воспалений;

солнцезащитные кремы и спреи;

сыворотки, бальзамы и кремы для кожи вокруг глаз;

спонжи, салфетки, рукавички для умывания и нанесения текстур.

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Для идеального макияжа в магазине есть раздел декоративной косметики: пудры, тональные кремы, консилеры, кушоны, корректоры, праймеры, BB-кремы, хайлайтеры, контуринг, румяна, гели, карандаши и тени для бровей, подводки, туши, тени для век, помады, блески для губ и бальзамы.

Для заботы об эстетике тела магазин Lookfantastic предлагает большой ассортимент продуктов:

для ухода за кожей: гели для душа, соли, пены, детокс-составы и смеси для ванны, мыло, скрабы, пемзы, мочалки, отшелушивающие составы, антицеллюлитные и увлажняющие кремы, лосьоны и масла;

пищевые добавки, средства для сексуального здоровья, гигиена полости рта;

продукты для ухода за грудью и декольте, удаления волос, скрабы и пилинги для рук и ступней, ногтей, автозагара и защиты от солнца;

кресла и приспособления для массажа спины и других частей тела.

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В каталоге Lookfantastic имеется отдельный раздел с товарами для мужчин: продукты для легкого и быстрого бритья, увлажнения и питания кожи, зубные пасты, электробритвы и другое.

Для ухода за волосами в магазине представлены:

шампуни, бальзамы, маски, сухие шампуни, сыворотки, масло для кончиков, эссенции для корней и т. д.;

средства для укладки и окрашивания;

приборы и расчески, накладные пряди и аксессуары.

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