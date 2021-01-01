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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Папа Джонс | Март 2021

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Посетить Papa John's
Контакты Papa John's

Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331

Электронная почта:
info@papajohns.ru

Телефон:
+7 (495) 775-07-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Вкусные приключения

Вы с коллегами хорошо поработали и зверски проголодались? Ваша семья только вернулась из путешествия или надоело готовить? Тогда акция «Вкус Приключений» – для Вас! При заказе от 1599 рублей, Вы получаете в подарок пиццу Пепперони или Супер Папа размером 30 см на любом тесте! Прост ... о соберите заказ, выберите товар из списка «бесплатно», примените купоны Папа Джонс, а затем выберите удобный способ оплаты и доставки.


Посетить Papa John's
Контакты Papa John's

Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331

Электронная почта:
info@papajohns.ru

Телефон:
+7 (495) 775-07-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Перекресток Впрок
Аленка

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Специальные предложения от Papa John's

Подробнее о пиццерии Papa John's

Подробнее о пиццерии Papa John's

Сеть пиццерий Papa John's — одна из самых известных и крупных в мире. Американец Джон Шнаттер начал готовить пиццу в 1984 году в баре своего отца. Через год объемы продаж выросли настолько, что Джону пришлось открывать отдельную пиццерию в здании по соседству. Затем появились рестораны, в том числе работающие по франшизе. В 1990 году в сети работали 200 пиццерий, а оборот компании достиг $15 млн.

Сегодня Papa John's владеет более чем 5000 заведений в 43 странах мира (третье место после Pizza Hut и Domino’s Pizza), и большинство из них открыто по франчайзингу. В России и СНГ компания присутствует уже более 15 лет. За это время здесь появился 231 ресторан. 

Основная причина большой популярности пиццы Papa John's — узнаваемость вкуса (неважно, где вы зашли перекусить — в Америке или России). Это возможно благодаря:

  • централизованному производству теста;

  • фирменной рецептуре и качественным ингредиентам;

  • обучению сотрудников;

  • контролю качества.

Как воспользоваться скидочным купоном в Papa John's

Как воспользоваться скидочным купоном в Papa John's

Сделать заказ на сайте «Папа Джонс» очень удобно, а с промокодом — еще и выгодно. Что такое промокод и как им воспользоваться?

Промокод — это набор символов (букв, цифр) или кодовое слово. Благодаря этому паролю можно получить право на скидку. Промокоды бывают многоразовыми и одноразовыми: первые применяются на неограниченное число заказов во время той или иной акции, вторые действуют только раз.

Чтобы воспользоваться купоном, его необходимо ввести в специальное поле на главной странице сайта Papa John's.

Скидочные купоны можно найти на нашей странице, в соцсетях (Facebook, ВКонтакте) или получить через электронную почтовую рассылку. Чтобы не пропустить выгодные предложения и полакомиться вкусной пиццей и другими блюдами со скидкой, нажмите «Подписаться на спецпредложения» и заполните небольшую форму-анкету на сайте.

Как покупать в «Папа Джонс» с максимальной скидкой

Как покупать в «Папа Джонс» с максимальной скидкой

Есть несколько способов покупать на сайте «Папа Джонс» максимально выгодно:

  • С помощью промокодов, которые вы найдете на этой странице или получите в рассылке компании. Как правило, купоны даются на первый заказ, за подписку на рассылку и на первую покупку с мобильного приложения (следите за актуальной информацией на странице промокодов, в соцсетях и рассылке Papa John's).

  • На сайте действует ряд постоянных скидок — на первый заказ, на самовывоз (действует исключительно для интернет-заказов).

  • Сэкономить можно благодаря регулярным акциям, условия которых можно найти в разделе «Акции». Например, пройти тест с вопросами на знание пиццы или сделать заказ в определенное время суток, чтобы участвовать в акции и получать вкусные призы. 

  • В сети пиццерий действует постоянная бонусная программа под названием «Папа Бонус» — за каждый заказ через сайт или мобильное приложение клиент получает баллы, которые накапливаются и затем обмениваются на блюда из ассортимента ресторана. Каждые 100 рублей чека приносят 5 баллов.

Примечательно, что в одном заказе можно одновременно воспользоваться и кодом купона, и бонусными баллами. Так вы сделаете свои покупки максимально выгодными.

Популярные блюда в Papa John's со скидками

Популярные блюда в Papa John's со скидками

Основу меню ресторана «Папа Джонс» составляет, конечно же, пицца. Здесь ее можно заказать в разнообразных вариантах — с мясом, курицей, морепродуктами, вегетарианскую и даже сладкую. Повышенным спросом пользуются пиццы «Суперпапа», «Чикен блю чиз», «Девять сыров», «Четыре сыра» и «Пепперони». 

На главной странице есть удобный фильтр по ингредиентам. Если нужного варианта нет, продукт можно создать самому: вы не только выбираете толщину теста, размер пиццы и ее состав, но даже придумываете название блюда. В дальнейшем вы сможете заказать его снова.

В меню ресторана Papa John's также присутствуют:

  • первые блюда (супы, борщ, солянка);

  • горячие вторые блюда и индивидуальные ланчи;

  • закуски — фирменные сэндвичи «Пападиас», закуски из сыра, картофеля, курицы и многое другое;

  • салаты — «Греческий», «Цезарь», «Нисуаз»;

  • напитки (соки, минеральная вода, морсы, газировка, энергетики, безалкогольное пиво);

  • десерты и мороженое.

В меню есть выгодные «крупные» предложения — сеты с несколькими пиццами и напитками. Такие варианты рассчитаны на большие компании и в целом обходятся дешевле. А если вы укажете промокод, то ваша покупка будет максимально выгодной. К своему заказу на сайте также можно добавить большую раскраску, антибактериальные салфетки и презервативы.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Оплатить заказ в сети ресторанов Papa John's можно с помощью наличного и безналичного расчета. В комментарии к заказу можно указать, с какой суммы должна быть сдача. Учтите, что варианты для оплаты могут меняться в зависимости от города и ресторана, поэтому уточняйте актуальную информацию по телефону.

Действует самовывоз и доставка. За каждым рестораном закреплена определенная территория — это сделано для того, чтобы ваш заказ пришел к вам максимально быстро и был при этом свежим и горячим. На доставку распространяются промокоды (они доступны на сайте).

Часто задаваемые вопросы про Papa John's

★ Как получить промокоды в Papa John's?

Необходимо зайти на страницу Papa John's и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Papa John's?

Чтобы воспользоваться промокодом от Papa John's необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Papa John's доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 25

★ Все ли предложения Papa John's актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Papa John's.

★ Почему стоит использовать купоны Papa John's?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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