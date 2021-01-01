Подробнее о пиццерии Papa John's

Сеть пиццерий Papa John's — одна из самых известных и крупных в мире. Американец Джон Шнаттер начал готовить пиццу в 1984 году в баре своего отца. Через год объемы продаж выросли настолько, что Джону пришлось открывать отдельную пиццерию в здании по соседству. Затем появились рестораны, в том числе работающие по франшизе. В 1990 году в сети работали 200 пиццерий, а оборот компании достиг $15 млн.

Сегодня Papa John's владеет более чем 5000 заведений в 43 странах мира (третье место после Pizza Hut и Domino’s Pizza), и большинство из них открыто по франчайзингу. В России и СНГ компания присутствует уже более 15 лет. За это время здесь появился 231 ресторан.

Основная причина большой популярности пиццы Papa John's — узнаваемость вкуса (неважно, где вы зашли перекусить — в Америке или России). Это возможно благодаря: