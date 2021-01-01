1 оценка поставлена средняя 5
20%
на ВСЁ
При оформлении товаров от 799 рублей. Для проживающих в Тольятти и Ульяновске.
20%
на ВСЁ
Локация: Новокузнецк, Иваново, Пенза, Долгопрудный, Мытищи, Троицк, Щербинка
20%
на ВСЁ
Для заказов в Рязани и Твери.
20%
на ВСЁ
Для Нижнего Новгорода.
Беспл
подарок
Для городов: Домодедово, Электросталь, Ногинск.
Беспл
подарок
Для проживающих в Тольятти и Ульяновске. Подарок на выбор: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Мексиканская, Гавайская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю, Татарская, Любимая карбонара.
Беспл
подарок
Только для жителей Москвы и СПБ.
Беспл
подарок
Из предложенных: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Мексиканская, Гавайская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Для жителей городов: Домодедово, Электросталь, Ногинск
Беспл
подарок
При оформлении заказа от 899 рублей. Пицца на выбор: Ветчина и грибы, Мексиканская, Гавайская, Сырная или Пепперони. Для проживающих в городах: Домодедово, Электросталь, Ногинск.
Беспл
подарок
Для городов: Рязань и Тверь.
Беспл
подарок
Для региона Белгород.
Беспл
подарок
Для жителей Белгорода.
Беспл
подарок
Для заказа в Белгороде.
Беспл
подарок
Из предложенных: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Гавайская, Мексиканская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю, Татарская.
Беспл
подарок
Только для жителей Нижнего Новгорода.
20%
на ВСЁ
15%
на ВСЁ
15Р
купон
199Р
купон
149Р
купон
499Р
купон
769Р
купон
1199Р
купон
20%
на ВСЁ
При оформлении товаров от 799 рублей. Для проживающих в Тольятти и Ульяновске.
20%
на ВСЁ
Локация: Новокузнецк, Иваново, Пенза, Долгопрудный, Мытищи, Троицк, Щербинка
20%
на ВСЁ
Для заказов в Рязани и Твери.
20%
на ВСЁ
Для Нижнего Новгорода.
Беспл
подарок
Для городов: Домодедово, Электросталь, Ногинск.
Беспл
подарок
Для проживающих в Тольятти и Ульяновске. Подарок на выбор: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Мексиканская, Гавайская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю, Татарская, Любимая карбонара.
Беспл
подарок
Только для жителей Москвы и СПБ.
Беспл
подарок
Из предложенных: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Мексиканская, Гавайская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Для жителей городов: Домодедово, Электросталь, Ногинск
Беспл
подарок
При оформлении заказа от 899 рублей. Пицца на выбор: Ветчина и грибы, Мексиканская, Гавайская, Сырная или Пепперони. Для проживающих в городах: Домодедово, Электросталь, Ногинск.
Беспл
подарок
Для городов: Рязань и Тверь.
Беспл
подарок
Для региона Белгород.
Беспл
подарок
Для жителей Белгорода.
Беспл
подарок
Для заказа в Белгороде.
Беспл
подарок
Из предложенных: Сырная, Маргарита, Вегетарианская, Гавайская, Мексиканская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю, Татарская.
Беспл
подарок
Только для жителей Нижнего Новгорода.
20%
на ВСЁ
15%
на ВСЁ
15Р
купон
199Р
купон
149Р
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499Р
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769Р
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1199Р
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Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 775-07-94
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Вы с коллегами хорошо поработали и зверски проголодались? Ваша семья только вернулась из путешествия или надоело готовить? Тогда акция «Вкус Приключений» – для Вас! При заказе от 1599 рублей, Вы получаете в подарок пиццу Пепперони или Супер Папа размером 30 см на любом тесте! Прост ... о соберите заказ, выберите товар из списка «бесплатно», примените купоны Папа Джонс, а затем выберите удобный способ оплаты и доставки.
Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 775-07-94
Соц. сети:
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Сеть пиццерий Papa John's — одна из самых известных и крупных в мире. Американец Джон Шнаттер начал готовить пиццу в 1984 году в баре своего отца. Через год объемы продаж выросли настолько, что Джону пришлось открывать отдельную пиццерию в здании по соседству. Затем появились рестораны, в том числе работающие по франшизе. В 1990 году в сети работали 200 пиццерий, а оборот компании достиг $15 млн.
Сегодня Papa John's владеет более чем 5000 заведений в 43 странах мира (третье место после Pizza Hut и Domino’s Pizza), и большинство из них открыто по франчайзингу. В России и СНГ компания присутствует уже более 15 лет. За это время здесь появился 231 ресторан.
Основная причина большой популярности пиццы Papa John's — узнаваемость вкуса (неважно, где вы зашли перекусить — в Америке или России). Это возможно благодаря:
централизованному производству теста;
фирменной рецептуре и качественным ингредиентам;
обучению сотрудников;
контролю качества.
Сделать заказ на сайте «Папа Джонс» очень удобно, а с промокодом — еще и выгодно. Что такое промокод и как им воспользоваться?
Промокод — это набор символов (букв, цифр) или кодовое слово. Благодаря этому паролю можно получить право на скидку. Промокоды бывают многоразовыми и одноразовыми: первые применяются на неограниченное число заказов во время той или иной акции, вторые действуют только раз.
Чтобы воспользоваться купоном, его необходимо ввести в специальное поле на главной странице сайта Papa John's.
Скидочные купоны можно найти на нашей странице, в соцсетях (Facebook, ВКонтакте) или получить через электронную почтовую рассылку. Чтобы не пропустить выгодные предложения и полакомиться вкусной пиццей и другими блюдами со скидкой, нажмите «Подписаться на спецпредложения» и заполните небольшую форму-анкету на сайте.
Есть несколько способов покупать на сайте «Папа Джонс» максимально выгодно:
С помощью промокодов, которые вы найдете на этой странице или получите в рассылке компании. Как правило, купоны даются на первый заказ, за подписку на рассылку и на первую покупку с мобильного приложения (следите за актуальной информацией на странице промокодов, в соцсетях и рассылке Papa John's).
На сайте действует ряд постоянных скидок — на первый заказ, на самовывоз (действует исключительно для интернет-заказов).
Сэкономить можно благодаря регулярным акциям, условия которых можно найти в разделе «Акции». Например, пройти тест с вопросами на знание пиццы или сделать заказ в определенное время суток, чтобы участвовать в акции и получать вкусные призы.
В сети пиццерий действует постоянная бонусная программа под названием «Папа Бонус» — за каждый заказ через сайт или мобильное приложение клиент получает баллы, которые накапливаются и затем обмениваются на блюда из ассортимента ресторана. Каждые 100 рублей чека приносят 5 баллов.
Примечательно, что в одном заказе можно одновременно воспользоваться и кодом купона, и бонусными баллами. Так вы сделаете свои покупки максимально выгодными.
Основу меню ресторана «Папа Джонс» составляет, конечно же, пицца. Здесь ее можно заказать в разнообразных вариантах — с мясом, курицей, морепродуктами, вегетарианскую и даже сладкую. Повышенным спросом пользуются пиццы «Суперпапа», «Чикен блю чиз», «Девять сыров», «Четыре сыра» и «Пепперони».
На главной странице есть удобный фильтр по ингредиентам. Если нужного варианта нет, продукт можно создать самому: вы не только выбираете толщину теста, размер пиццы и ее состав, но даже придумываете название блюда. В дальнейшем вы сможете заказать его снова.
В меню ресторана Papa John's также присутствуют:
первые блюда (супы, борщ, солянка);
горячие вторые блюда и индивидуальные ланчи;
закуски — фирменные сэндвичи «Пападиас», закуски из сыра, картофеля, курицы и многое другое;
салаты — «Греческий», «Цезарь», «Нисуаз»;
напитки (соки, минеральная вода, морсы, газировка, энергетики, безалкогольное пиво);
десерты и мороженое.
В меню есть выгодные «крупные» предложения — сеты с несколькими пиццами и напитками. Такие варианты рассчитаны на большие компании и в целом обходятся дешевле. А если вы укажете промокод, то ваша покупка будет максимально выгодной. К своему заказу на сайте также можно добавить большую раскраску, антибактериальные салфетки и презервативы.
Оплатить заказ в сети ресторанов Papa John's можно с помощью наличного и безналичного расчета. В комментарии к заказу можно указать, с какой суммы должна быть сдача. Учтите, что варианты для оплаты могут меняться в зависимости от города и ресторана, поэтому уточняйте актуальную информацию по телефону.
Действует самовывоз и доставка. За каждым рестораном закреплена определенная территория — это сделано для того, чтобы ваш заказ пришел к вам максимально быстро и был при этом свежим и горячим. На доставку распространяются промокоды (они доступны на сайте).
Необходимо зайти на страницу Papa John's и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Papa John's необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 25
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Papa John's.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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