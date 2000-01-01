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Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.
Электронная почта:
support@laroche-posay.ru
Телефон:
8 800 2000 345
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Хотите получить дополнительную скидку на свою покупку в La Roche Posay? Оформите подписку на новостную рассылку и получите скидку 10%. Для этого Вам нужно оставить свой электронный адрес в специальном поле на сайте. В рассылке Вы будете получать свежие новости о продукции, акции и с ... пециальные предложения от интернет-магазина.
Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.
Электронная почта:
support@laroche-posay.ru
Телефон:
8 800 2000 345
Соц. сети:
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При доставке посылки курьером заказ можно оплатить наличными. Этот способ расчета допустим и в пунктах самовывоза при условии, что сумма не превышает 40 000 рублей. Удобнее платить банковской картой, в некоторых случаях это единственно доступный вариант. В интернет-магазине принимают пластиковые MasterCard, VISA, Мир. Виртуальными картами расплачиваться нельзя.
Безопасность транзакций обеспечивает авторизационный сервер банка. Данные передаются по защищенному каналу в зашифрованном виде. При возврате товара нужно подать заявку на электронную почту La Roche Posay. Деньги либо перечисляют обратно на карту, либо возвращают через курьера, если отказ произошел в процессе приема.
Заказ могут доставить по домашнему адресу, в пункт самовывоза транспортной компании (PickPoint, DPD, Стриж, CDEK) или отделение Почты России. Услуга доступна и жителям Казахстана. Вернуть товар ненадлежащего качества можно на протяжении гарантийного срока. Промокод или бонусные баллы в этом случае будут восстановлены.
Дерматологическая лаборатория La Roche Posay создает уникальные косметические продукты для людей с разным типом кожи. Приобрести эти товары можно в интернет-магазине компании. На сайте также собрано множество обучающих материалов. Каждый желающий может бесплатно задать вопрос эксперту.
Чтобы оформить заказ, нужно зарегистрироваться на сайте Ля Рош Позе. Альтернативный вариант – озвучить пожелания менеджеру в телефонном разговоре. В этом случае придется указать адрес электронной почты, на которую пришлют дальнейшие уведомления. На email впоследствии будут приходить сообщения о текущих акциях и промокоды, дающие право на скидку.
На этой странице собраны актуальные купоны и акции La Roche Posay. С их помощью можно получить скидку или подарок к заказу. Чтобы воспользоваться предложением, нажмите кнопку напротив него. В некоторых случаях программа просто перенаправляет на страницу акции. Вводить промокод при этом не нужно.
Если код купона необходим, он автоматически копируется. Вам останется лишь вставить его в нужное поле. Для активации промокода нужно:
Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте магазина.
Заполнить корзину товарами.
Перейти к оформлению заказа.
Ввести код купона и нажать «Применить».
Убедиться в том, что промокод сработал, и завершить оформление заявки.
Действующие купоны можно также найти на самом сайте La Roche Posay или в группах компании в социальных сетях. Подписавшись на новостную рассылку, вы будете получать бонусы прямо на почту. Скидку на первый заказ дают всем без исключения. Перед тем как активировать промокод, убедитесь, что он не просрочен и распространяется на конкретный товар. На этой странице представлены только актуальные подарочные предложения.
Каждый может бесплатно пройти онлайн-диагностику. По результатам тестирования зарегистрированный пользователь получит консультацию дерматолога и небольшой набор продуктов, подходящих для конкретного типа кожи. Заказ свыше определенной суммы дает право на бесплатную доставку.
Дополнительные привилегии ожидают участников программы La Roche Posay Club. Чтобы вступить в клуб, достаточно дать согласие на подключение и заполнить небольшую анкету. Подтверждение членства придет на телефон или email не позже конца следующего рабочего дня. Сегодня в программе лояльности предусмотрено четыре уровня:
I – при каждой покупке начисляются бонусные баллы в размере 5% от суммы чека;
II – кешбэк 5% с возможностью расплачиваться баллами;
III – возврат 7% с возможностью расплачиваться баллами и участвовать в мероприятиях Testers club;
IV – кешбэк 10% с возможностью расплачиваться баллами и участвовать в мероприятиях Testers club.
Бонусными баллами можно оплатить до 50% стоимости заказа. Один такой пункт приравнен к одному рублю. Их также могут дарить за привлечение новых клиентов и за другие активные действия. По истечении года баллы сгорают, поэтому лучше не откладывать их на черный день. При возврате заказа, частично оплаченного бонусами, они возвращаются на счет пользователя.
Со скидкой можно приобрести практически любой товар La Roche Posay. Продукция на сайте рассортирована по категориям:
лицо;
тело;
акне;
защита от солнца;
для детей;
наборы продуктов.
В каждом разделе есть подкатегории: состояние и потребность кожи, гаммы. Увидеть дисконт можно по наличию перечеркнутой старой цены. Если есть сомнения с выбором, стоит задать вопрос дерматологу. Также на сайте выложено много полезных статей на тему ухода за чувствительной кожей.
Продукция Ля Рош Позе станет отличным подарком для любой женщины. Компания предлагает электронные сертификаты. Минимальный номинал сегодня (май 2020) равен 1000 рублей. Срок действия сертификата – 1 год. Оплатить такой подарок можно только банковской картой. Если цена покупки ниже номинала, оставшаяся сумма сгорает.
Необходимо зайти на страницу La Roche Posay и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от La Roche Posay необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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