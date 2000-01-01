Оплата, доставка, возврат

При доставке посылки курьером заказ можно оплатить наличными. Этот способ расчета допустим и в пунктах самовывоза при условии, что сумма не превышает 40 000 рублей. Удобнее платить банковской картой, в некоторых случаях это единственно доступный вариант. В интернет-магазине принимают пластиковые MasterCard, VISA, Мир. Виртуальными картами расплачиваться нельзя.

Безопасность транзакций обеспечивает авторизационный сервер банка. Данные передаются по защищенному каналу в зашифрованном виде. При возврате товара нужно подать заявку на электронную почту La Roche Posay. Деньги либо перечисляют обратно на карту, либо возвращают через курьера, если отказ произошел в процессе приема.

Заказ могут доставить по домашнему адресу, в пункт самовывоза транспортной компании (PickPoint, DPD, Стриж, CDEK) или отделение Почты России. Услуга доступна и жителям Казахстана. Вернуть товар ненадлежащего качества можно на протяжении гарантийного срока. Промокод или бонусные баллы в этом случае будут восстановлены.