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В подарок идут средства Rénergie Multi Lift и Rénergie Multi Lift Glow 5мл
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Беспл
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Беспл
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В подарок идут средства Génifique 7 мл и Rénergie Multi Lift Ultra 5мл
Беспл
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Беспл
подарок
В подарок идут средства Génifique 7 мл и Rénergie Multi Lift Ultra 5мл
Беспл
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Покупать косметику и парфюмерию Lancome на сайте выгодно. Магазин предоставляет Lancome промокоды, по которым Вы можете получить приятные подарки: мини-версии продуктов, аксессуары, косметику и многое другое. Чтобы получить промокод, Вам необходимо выполнить определенные условия: за ... казать на определенную сумму или купить определенный продукт.
Электронная почта:
support@lancome.ru
Телефон:
8 800 500 3160
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Покупать косметику и парфюмерию Lancome на сайте выгодно. Магазин предоставляет Lancome промокоды, по которым Вы можете получить приятные подарки: мини-версии продуктов, аксессуары, косметику и многое другое. Чтобы получить промокод, Вам необходимо выполнить определенные условия: за ... казать на определенную сумму или купить определенный продукт.
Электронная почта:
support@lancome.ru
Телефон:
8 800 500 3160
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Красота станет более доступной, если следовать следующим советам:
Зарегистрируйтесь на сайте магазина. Для зарегистрированных пользователей действуют специальные цены даже на первую покупку. Размер скидки достигает четвертой части стоимости косметики.
Покупайте на сумму, требуемую для получения бесплатной доставки, и экономьте несколько сотен рублей.
Используйте промокоды. На данной странице собраны актуальные купоны, которые регулярно обновляются.
Заходите в раздел с акциями. В нем содержится перечень товаров, которые можно приобрести со скидкой. Сегодня для получения скидки необходимо купить не менее трех единиц товара из раздела с акциями.
Получайте подарки. Интернет-магазин размещает у себя на сайте промокоды для получения подарков. Для их применения необходимо купить товар на указанную сумму и вставить код во время оформления заказа.
Станьте участником программы лояльности. С каждой покупкой на бонусный счет начисляются баллы. Чем их больше, тем выше статус. У каждого уровня в программе лояльности – свой перечень подарков и процент начисления бонусов с каждой покупки.
Получайте бонусные баллы за активность на сайте Lancome. Их могут начислять за написание отзывов, приглашение друга в программу лояльности, подписку на рассылку, в честь дня рождения. Ежемесячно вознаграждается только ограниченное число отзывов, при этом они должны описывать товар, который приобретен в магазине, а не получен в подарок или другим способом.
Используйте карту «Аэрофлот бонус» при покупках в интернет-магазине Lancome. За каждый заказ на указанную карту начисляются мили.
Кроме того, к каждой покупке добавляются пробники, которые можно выбрать на этапе оформления.
Заказ в Ланком могут доставить в любой регион России и Казахстан. Стоимость доставки меняется от региона, а при покупке на установленную минимальную сумму или по промокоду и вовсе бесплатная. Способы получения косметики:
курьером на дом или в офис,
самовывоз из пунктов курьерской службы,
в постамате.
Lancome сотрудничает с несколькими службами доставки. У каждой из них своя стоимость и сроки доставки, которые сообщаются покупателю во время оформления заказа.
Оплачивают покупки онлайн банковской картой VISA, MasterCard, Мир или наличными курьеру. В пунктах самовывоза и с курьером также можно рассчитаться банковской картой, но для некоторых вариантов доставки действует только онлайн-оплата. Максимальная сумма покупки при оплате наличными составляет около 40 000 рублей.
Возврат товара возможен в течение 7 дней с момента его получения. При этом упаковка должна быть неповрежденной и понадобится сохраненный чек или другой документ, подтверждающий факт покупки.
История компании Lancome началась в 1935 году. Ее основал Арман Петижан, ученик известного парфюмера Франсуа Коти. Первые 5 парфюмов отправили на Международную выставку в Брюссель, где они получили высокую оценку жюри. Постепенно ассортимент компании расширялся: сначала в него добавили средства по уходу за кожей, а затем и декоративную косметику. Единственное, что оставалось неизменным – французский стиль марки. В 1964 году Ланком стала частью концерна L`Oreal.
Французский бренд всегда стремился соединить в одном флаконе технологии и природную красоту. В рекламных кампаниях продукцию представляли известные актрисы и модели. Сейчас лицами бренда являются Кейт Уинслет, Лупита Нионго, Джулия Робертс, Лили Коллинс, Пенелопа Круз, Альма Ходоровски и Дарья Вербова.
Французский бренд каждый сезон радует своих поклонниц новинками и скидками на предыдущие коллекции. Снижают цены на парфюмированную и туалетную воду, жидкие и сухие тени для век, кремы для лица, возрастную косметику, бальзамы и помады для губ, тональные средства и многое другое.
Ассортимент Lancome необычайно широк, в нем не только ароматы для мужчин и женщин, но и:
декоративная косметика для лица, глаз, губ и ногтей;
средства по уходу за кожей для разных возрастных категорий;
защита от солнца;
очищающие и увлажняющие средства;
дезодоранты;
маски, скрабы и пилинги.
Косметика сортируется по возрасту, типу кожи, текстуре, цене, рейтингу.
На данной странице собраны промокоды, действующие в магазине косметики и парфюмерии. Они бывают в виде скидки на весь ассортимент интернет-магазина или определенную категорию, подарка за покупку и фиксированного снижения на несколько сотен рублей. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо активировать промокод. Это делается в несколько кликов:
Выбираете купон на данной странице. Копируете его код.
Переходите на сайт магазина.
Складываете товары в корзину.
Регистрируетесь на сайте или входите в свою учетную запись. Без этого нельзя применить промокод.
Переходите к оформлению заказа. В соответствующем поле вводите код.
Оплачиваете покупки по сниженной цене.
Промокод не сработает, если не выполнены условия акции. Например, подарок полагается только за покупку определенных косметических средств или установлена минимальная сумма заказа. Если не получается выполнить условия купона, воспользуйтесь другим или вернитесь на данную страницу позже, когда появятся новые промокоды.
Необходимо зайти на страницу Lancome и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Lancome необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Соверши покупку от 5000 рублей и получи подарки по промокоду Lancome
|RLI***
|Промокод
|Получи косметичку при заказе Absolue от 12000 рублей с промокодом Ланком
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|Промокод
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|Промокод
|При покупке товаров из линейки Rénergie от 4000 рублей получи подарок
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|Промокод
|Дарим экспертный дуэт при заказе от 2500 рублей
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|Получи подарок при покупке продуктов линии Rénergie от 8000 рублей
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|Заказы от 2500 рублей доставим бесплатно
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