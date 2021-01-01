Варианты оплаты и доставки товара

Заказ в Ланком могут доставить в любой регион России и Казахстан. Стоимость доставки меняется от региона, а при покупке на установленную минимальную сумму или по промокоду и вовсе бесплатная. Способы получения косметики:

курьером на дом или в офис,

самовывоз из пунктов курьерской службы,

в постамате.

Lancome сотрудничает с несколькими службами доставки. У каждой из них своя стоимость и сроки доставки, которые сообщаются покупателю во время оформления заказа.

Оплачивают покупки онлайн банковской картой VISA, MasterCard, Мир или наличными курьеру. В пунктах самовывоза и с курьером также можно рассчитаться банковской картой, но для некоторых вариантов доставки действует только онлайн-оплата. Максимальная сумма покупки при оплате наличными составляет около 40 000 рублей.

Возврат товара возможен в течение 7 дней с момента его получения. При этом упаковка должна быть неповрежденной и понадобится сохраненный чек или другой документ, подтверждающий факт покупки.