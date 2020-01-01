Как использовать промокод в Leomax

Все коды купонов для использования в магазине перечислены на этой странице нашего сайта. Это перечень постоянно обновляется, так что каждый посетитель может использовать актуальные предложения. Для этого достаточно:

Выбрать среди кодов тот, который подойдет в конкретном случае. Нажать на кнопку возле его описания. Дождаться, пока номер скопируется в буфер обмена и произойдет переадресация на сайт ритейлера. Пролистать каталог, переместить в корзину интересующие позиции. Перейти к оформлению заказа. Найти в корзине поле для кода и вставить его. Нажать «Применить».

Каждый купон можно использовать только один раз, при этом должны соблюдаться условия его применения. После выполнения инструкции сумма заказа пересчитается автоматически и размер скидки будет указан рядом со старой ценой.

На нашем сайте перечислены не только промокоды, но и действующие акции. Чтобы поучаствовать в них, не нужно копировать номер купона — достаточно перейти по ссылке в магазин. Покупатель попадает в раздел, где перечислены участвующие в акции товары и описаны условия участия.