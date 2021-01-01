Промокоды и скидки lady & gentleman CITY | Март 2021

Подробнее о маркетплейсе Lgcity

Онлайн-магазин Lgcity принадлежит одноименной торговой сети. Компания работает на российском рынке с 1998 года и занимается продажей брендовой одежды и обуви. Сегодня ее универмаги открыты во многих крупных городах России, а сайт превратился в полноценный маркетплейс, где представлены товары более 130 брендов.

Ежегодно онлайн-универмаг посещает более 30 млн человек. Для хранения продукции компания использует сеть складских терминалов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а для удобного получения заказов она совместно с партнерами открыла более 3700 пунктов выдачи.

Промокоды, акции и другие инструменты помогают тратить меньше при покупке одежды и обуви. При этом покупатель гарантированно получит фирменные вещи. Lgcity проводит проверку каждого поставщика и работает в соответствии с законодательством РФ, обеспечивая соблюдение прав на обмен и возврат непонравившегося или некачественного товара.