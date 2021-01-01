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Промокоды и скидки lady & gentleman CITY | Март 2021

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Минус 10% на онлайн заказ при регистрации в интернет-магазине

Не суммируется с другими скидками

Истекает через 97 дней

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Скидка
Воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой платежа по карте Халва при полной оплате заказа
Истекает через 76 дней

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Брендовая одежда и обувь со скидками в Lgcity

В онлайн-универмаге можно подобрать фирменную стильную одежду и обувь для детей, женщин и мужчин буквально в несколько кликов. Ее бесплатно доставят домой или в ближайший пункт выдачи. Благодаря тщательному отбору поставщиков и прямым контрактам с производителями клиент гарантирован ... но защищен от подделок. При оформлении заказа легко не только выбирать вещи, но и экономить деньги. Для этого достаточно воспользоваться купонами Lgcity из нашего каталога или принять участие в бонусной программе ритейлера.


Посетить lady & gentleman CITY
Контакты lady & gentleman CITY

Юридический адрес:
ООО "Трейд Менеджмент" ОГРН 5157746152130

Электронная почта:
hotline@lgcity.ru

Телефон:
+7 (495) 127-0-127

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Tom Tailor

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Брендовая одежда и обувь со скидками в Lgcity

В онлайн-универмаге можно подобрать фирменную стильную одежду и обувь для детей, женщин и мужчин буквально в несколько кликов. Ее бесплатно доставят домой или в ближайший пункт выдачи. Благодаря тщательному отбору поставщиков и прямым контрактам с производителями клиент гарантирован ... но защищен от подделок. При оформлении заказа легко не только выбирать вещи, но и экономить деньги. Для этого достаточно воспользоваться купонами Lgcity из нашего каталога или принять участие в бонусной программе ритейлера.


Посетить lady & gentleman CITY
Контакты lady & gentleman CITY

Юридический адрес:
ООО "Трейд Менеджмент" ОГРН 5157746152130

Электронная почта:
hotline@lgcity.ru

Телефон:
+7 (495) 127-0-127

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Love Republic
Tom Tailor

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Специальные предложения от lady & gentleman CITY

Подробнее о маркетплейсе Lgcity

Подробнее о маркетплейсе Lgcity

Онлайн-магазин Lgcity принадлежит одноименной торговой сети. Компания работает на российском рынке с 1998 года и занимается продажей брендовой одежды и обуви. Сегодня ее универмаги открыты во многих крупных городах России, а сайт превратился в полноценный маркетплейс, где представлены товары более 130 брендов.

Ежегодно онлайн-универмаг посещает более 30 млн человек. Для хранения продукции компания использует сеть складских терминалов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а для удобного получения заказов она совместно с партнерами открыла более 3700 пунктов выдачи.

Промокоды, акции и другие инструменты помогают тратить меньше при покупке одежды и обуви. При этом покупатель гарантированно получит фирменные вещи. Lgcity проводит проверку каждого поставщика и работает в соответствии с законодательством РФ, обеспечивая соблюдение прав на обмен и возврат непонравившегося или некачественного товара.

Как воспользоваться купоном на скидку в маркетплейсе Lgcity

Как воспользоваться купоном на скидку в маркетплейсе Lgcity

На нашем сайте собраны бонусные и скидочные купоны от Lgcity. Они помогают покупать вещи в маркетплейсе с выгодой. В каталог включены как промокоды, так и акции, не требующие ввода кода для получения скидки.

Наши сотрудники ежедневно проверяют специальные предложения на актуальность. Они добавляют новые промокоды и акции, а завершенные — переносят в архив. Некоторые из купонов являются эксклюзивными и не встречаются на других ресурсах.

Воспользоваться промокодом для получения скидки просто. Покупателю достаточно для этого выполнить 5 действий:

  1. Выбрать в списке купон и нажать на него.

  2. Дождаться, пока откроется сайт Lgcity, а промокод будет скопирован в буфер обмена.

  3. Добавить товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.

  4. Найти поле для ввода промокода, указать и активировать его.

  1. Оформить покупку.

Информация о размере скидки в рублях будет показана после активации купона. Если для получения выгоды по акции не нужно указывать промокод, об этом будет показано сообщение до перехода в маркетплейс.

Большинство купонов имеют ограниченный срок действия. Информация о времени его окончания приведена рядом с описанием акции. Некоторые предложения действуют только на определенные категории товаров. В этом случае при нажатии на кнопку промокода сразу откроется соответствующий раздел сайта ритейлера.

Как покупать в Lgcity с максимальной скидкой

Как покупать в Lgcity с максимальной скидкой

Маркетплейс предлагает покупателям не только промокоды, но и другие инструменты для экономии при заказе. Наиболее выгодные из них:

  • Распродажи. Они проводятся регулярно в специальном разделе сайта компании. Участвуя в распродажах, можно купить вещи из ассортимента со скидками.

  • Акции. Участвуя в них, можно получить скидку на первый заказ или последующие покупки, а также различные подарки и другие бонусы. Сведения обо всех акционных предложениях публикуются в разделе с новостями ритейлера.

  • Программа лояльности Fashion Club. Ее участники могут накапливать бонусы за покупки в магазинах-партнерах клуба и затем обменивать их на скидки. Дополнительные баллы начисляются к праздникам и при проведении маркетинговых мероприятий. Для подключения к программе достаточно получить карту при покупке в Lgcity и затем активировать ее.

Зарегистрированные пользователи маркетплейса получают дополнительную скидку на первую покупку. Чтобы не пропустить информацию о новых акциях, рекомендуется подписаться на рассылку компании. Для этого достаточно указать email в специальной форме на сайте и подтвердить согласие на получение информации. Кроме того, следить за акциями можно через официальные страницы ритейлера в социальных сетях. Компания ведет их в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Twitter.

Популярные товары в Lgcity

Популярные товары в Lgcity

Чаще всего покупатели заказывают со скидками в маркетплейсе женскую и мужскую одежду. На сайте можно заказать вещи из различных категорий: от нижнего белья до верхней одежды. Кроме того, на нем доступна обувь и детская одежда.

Популярные бренды среди покупателей онлайн-маркетплейса:

  • Armani Exchange;

  • Alessandro Manzoni Purpur;

  • BOSS;

  • Adolfo Domínguez;

  • BRITT;

  • Basler;

  • Baldessarini;

  • Berwich.

Для быстрого поиска бестселлеров в каталоге реализована возможность сортировки по популярности. Кроме того, для удобства покупателей ритейлер регулярно публикует подборки одежды и информацию о новых коллекциях известных брендов.

Оплата и доставка в Lgcity

Оплата и доставка в Lgcity

При оформлении заказа через интернет можно рассчитаться за него банковской картой. Кроме того, на сайте доступна частичная оплата баллами. Для большинства заказов доступна также оплата наличными или банковской картой при получении. В розничных магазинах компании клиентам дополнительно доступна рассрочка от банка-партнера.

Получить заказ можно любым из следующих способов:

  • через курьерскую службу IML на дом или в другое удобное место;

  • в пунктах выдачи Boxberry и других компаний-партнеров;

  • самовывозом из магазинов Lgcity.

Доставка в большинстве случаев будет бесплатной. Ее сроки зависят от выбранного способа получения и населенного пункта, где проживает клиент.

Часто задаваемые вопросы про lady & gentleman CITY

★ Как получить промокоды в lady & gentleman CITY?

Необходимо зайти на страницу lady & gentleman CITY и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод lady & gentleman CITY?

Чтобы воспользоваться промокодом от lady & gentleman CITY необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 10

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения lady & gentleman CITY.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды lady & gentleman CITY

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