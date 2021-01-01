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Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
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Образовательная платформа Lingualeo – это удобный инструмент для теоретического и практического усвоения иностранных языков. Здесь каждый может выучить английский с нуля или углубить свои познания, активно общаясь с носителями языка. Аудитория платформы составляет более 20 млн человек со всего мира. Посетителям доступно свыше 500 бесплатных оригинальных материалов для обучения в формате клипов, аудио и статей. Проверенные методики тренировок позволяют закрепить навыки живого общения на английском, что позволяет без проблем общаться с иностранцами.
Обучающие материалы Lingualeo для желающих подтянуть свои знания доступны бесплатно. В распоряжении посетителей – более 250 тысяч текстов и другого контента, а также базовые тренировки, которые может попробовать каждый. Платные инструменты расширяют возможности и способствуют более глубокому и быстрому изучению английского. Используя акционные промокоды и бонусные купоны, можно обучаться со скидками, расходуя на процесс меньше финансов.
Воспользоваться спецпредложениями Лингвалео и получить доступ к платным курсам со скидкой могут все посетители. Для начала нужно зарегистрироваться и авторизоваться в сервисе. Можно использовать профили в социальных сетях, чтобы ускорить процедуру. Чтобы активировать промокод, следует выполнить следующие действия:
Кликнуть по кнопке описания акции, чтобы скопировать промокод и запустить переадресацию на страницу сервиса Лингвалео.
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Ввести код в поле всплывшего окна и активировать его.
Получить возможности, которые открывает ввод кода купона.
Активация и начисление бонусов производится почти сразу после ввода кода. Запрос будет обработан системой в течение нескольких секунд. Помимо задействования промокодов, можно воспользоваться другими скидками и спецценами на услуги Lingualeo.
Регистрируйтесь и получите скидку 20% на покуВнутренней валютой сервиса выступают фрикадельки, которые используются для пополнения словарного запаса. По умолчанию всем доступно 200 фрикаделек, которые можно тратить на свое усмотрение. Занимаясь до достижения 100 % сытости, можно получать новые очки в награду. Дополнительно эти баллы доступны при активации некоторых акционных кодов или участии в спецпредложениях.
Чтобы тратить на изучение английского языка меньше, платформа предлагает сниженные цены на услуги. В Lingualeo можно сэкономить, получив:
скидки на покупку премиум-пакета обучающих услуг на длительный срок (например, 12 месяцев);
дополнительные дисконты до -20 % за регистрацию в сервисе;
бесплатные дополнительные обучающие материалы при оформлении премиум-подписки;
спецпредложения и скидки, действующие ограниченное время;
приложение Lingualeo с расширенным набором опций для изучения иностранного языка;
бесплатный пробный урок или курс английского по промокоду;
пакет быстрого обучения, позволяющий усвоить словарный запас, достаточный для туристического, делового, бытового или иного общения.
Компания регулярно обновляет список доступных акций. С актуальными предложениями можно ознакомиться на этой странице. Читателям всегда доступны самые свежие купоны и скидочные промокоды, которые действуют сегодня.
Приложения для смартфонов на базе Android и iOS позволяют изучать английский в любом месте – дома, в кафе или парке, по пути на работу и т. д. Пользователям мобильной программы открывают доступ к грамматическому курсу, входящему в премиум-подписку. При наличии действующих акций, касающихся только приложения, можно купить доступ к грамматическим курсам с дисконтом.
пку премиум-аккаунта с более расширенными возможностями для изучения, просмотра статистики занятий и личного прогресса, на 12 месяцев + 4 курса в подарок. Скидка будет доступна в личном кабинете в течение дня после регистрации.
Для покупки премиум-возможностей и оплаты обучающих курсов Lingualeo пользователям доступен ряд инструментов:
банковские карты Visa, MasterCard, Мир;
электронные кошельки Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI;
электронные переводы, такие как PayPal и т. п.
После проведения транзакции баланс меняется сразу, как только она будет обработана. Затем можно использовать новые функции сервиса для углубленного изучения английского языка.
Лингвистический сервис Lingualeo предлагает новым и постоянным клиентам особые условия, воспользоваться которыми можно, присоединившись к акции:
скидки до -25 % для новичков, зарегистрировавшихся на платформе;
ускоренные курсы обучения разговорному, туристическому, деловому английскому по спецценам;
длительные курсы глубокого изучения английского (6, 12 месяцев) на интересных условиях;
тематические курсы по фиксированным расценкам.
Помимо обучающих материалов, в Lingualeo бесплатно доступны тесты, позволяющие оценить уровень владения языком. С ними гораздо проще определить реальную степень знания английского, чтобы подобрать подходящий курс и модель обучения для глубокого и основательного усвоения лингвистических навыков.
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|Premium-доступ на год за 1790 рублей + подарок по промокоду Лингвалео
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|Играй в игры по промокоду ЛингваЛео и улучшай знание языка
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