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Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.


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Контакты LinguaLeo

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27

Электронная почта:
partners@lingualeo.com

Телефон:
+7 (499) 409-89-17

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Скидки от умного льва!

Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.


Посетить LinguaLeo
Контакты LinguaLeo

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27

Электронная почта:
partners@lingualeo.com

Телефон:
+7 (499) 409-89-17

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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Буквоед
Tele2

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от LinguaLeo

Lingualeo – сервис для изучающих иностранный язык

Lingualeo – сервис для изучающих иностранный язык

Образовательная платформа Lingualeo – это удобный инструмент для теоретического и практического усвоения иностранных языков. Здесь каждый может выучить английский с нуля или углубить свои познания, активно общаясь с носителями языка. Аудитория платформы составляет более 20 млн человек со всего мира. Посетителям доступно свыше 500 бесплатных оригинальных материалов для обучения в формате клипов, аудио и статей. Проверенные методики тренировок позволяют закрепить навыки живого общения на английском, что позволяет без проблем общаться с иностранцами.

Обучающие материалы Lingualeo для желающих подтянуть свои знания доступны бесплатно. В распоряжении посетителей – более 250 тысяч текстов и другого контента, а также базовые тренировки, которые может попробовать каждый. Платные инструменты расширяют возможности и способствуют более глубокому и быстрому изучению английского. Используя акционные промокоды и бонусные купоны, можно обучаться со скидками, расходуя на процесс меньше финансов.

Как использовать промокоды в Lingualeo и получать скидки

Как использовать промокоды в Lingualeo и получать скидки

Воспользоваться спецпредложениями Лингвалео и получить доступ к платным курсам со скидкой могут все посетители. Для начала нужно зарегистрироваться и авторизоваться в сервисе. Можно использовать профили в социальных сетях, чтобы ускорить процедуру. Чтобы активировать промокод, следует выполнить следующие действия:

  1. Кликнуть по кнопке описания акции, чтобы скопировать промокод и запустить переадресацию на страницу сервиса Лингвалео.

  2. Выбрать на сайте меню «Промокод» в верхнем углу справа.

  3. Ввести код в поле всплывшего окна и активировать его.

  4. Получить возможности, которые открывает ввод кода купона.

Активация и начисление бонусов производится почти сразу после ввода кода. Запрос будет обработан системой в течение нескольких секунд. Помимо задействования промокодов, можно воспользоваться другими скидками и спецценами на услуги Lingualeo.

Максимум скидок и бонусов в Лингвалео

Максимум скидок и бонусов в Лингвалео

Регистрируйтесь и получите скидку 20% на покуВнутренней валютой сервиса выступают фрикадельки, которые используются для пополнения словарного запаса. По умолчанию всем доступно 200 фрикаделек, которые можно тратить на свое усмотрение. Занимаясь до достижения 100 % сытости, можно получать новые очки в награду. Дополнительно эти баллы доступны при активации некоторых акционных кодов или участии в спецпредложениях.

Чтобы тратить на изучение английского языка меньше, платформа предлагает сниженные цены на услуги. В Lingualeo можно сэкономить, получив:

  • скидки на покупку премиум-пакета обучающих услуг на длительный срок (например, 12 месяцев);

  • дополнительные дисконты до -20 % за регистрацию в сервисе;

  • бесплатные дополнительные обучающие материалы при оформлении премиум-подписки;

  • спецпредложения и скидки, действующие ограниченное время;

  • приложение Lingualeo с расширенным набором опций для изучения иностранного языка;

  • бесплатный пробный урок или курс английского по промокоду;

  • пакет быстрого обучения, позволяющий усвоить словарный запас, достаточный для туристического, делового, бытового или иного общения.

Компания регулярно обновляет список доступных акций. С актуальными предложениями можно ознакомиться на этой странице. Читателям всегда доступны самые свежие купоны и скидочные промокоды, которые действуют сегодня.

Приложения для смартфонов на базе Android и iOS позволяют изучать английский в любом месте – дома, в кафе или парке, по пути на работу и т. д. Пользователям мобильной программы открывают доступ к грамматическому курсу, входящему в премиум-подписку. При наличии действующих акций, касающихся только приложения, можно купить доступ к грамматическим курсам с дисконтом.

пку премиум-аккаунта с более расширенными возможностями для изучения, просмотра статистики занятий и личного прогресса, на 12 месяцев + 4 курса в подарок. Скидка будет доступна в личном кабинете в течение дня после регистрации. 

Оплата обучения в Лингвалео

Оплата обучения в Лингвалео

Для покупки премиум-возможностей и оплаты обучающих курсов Lingualeo пользователям доступен ряд инструментов:

  • банковские карты Visa, MasterCard, Мир;

  • электронные кошельки Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI;

  • электронные переводы, такие как PayPal и т. п.

После проведения транзакции баланс меняется сразу, как только она будет обработана. Затем можно использовать новые функции сервиса для углубленного изучения английского языка.

Популярные скидки и спецпредложения

Популярные скидки и спецпредложения

Лингвистический сервис Lingualeo предлагает новым и постоянным клиентам особые условия, воспользоваться которыми можно, присоединившись к акции:

  • скидки до -25 % для новичков, зарегистрировавшихся на платформе;

  • ускоренные курсы обучения разговорному, туристическому, деловому английскому по спецценам;

  • длительные курсы глубокого изучения английского (6, 12 месяцев) на интересных условиях;

  • тематические курсы по фиксированным расценкам.

Помимо обучающих материалов, в Lingualeo бесплатно доступны тесты, позволяющие оценить уровень владения языком. С ними гораздо проще определить реальную степень знания английского, чтобы подобрать подходящий курс и модель обучения для глубокого и основательного усвоения лингвистических навыков.

Часто задаваемые вопросы про LinguaLeo

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Необходимо зайти на страницу LinguaLeo и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

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Количество актуальных купонов: 12

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