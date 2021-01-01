Максимум скидок и бонусов в Лингвалео

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Чтобы тратить на изучение английского языка меньше, платформа предлагает сниженные цены на услуги. В Lingualeo можно сэкономить, получив:

скидки на покупку премиум-пакета обучающих услуг на длительный срок (например, 12 месяцев);

дополнительные дисконты до -20 % за регистрацию в сервисе;

бесплатные дополнительные обучающие материалы при оформлении премиум-подписки;

спецпредложения и скидки, действующие ограниченное время;

приложение Lingualeo с расширенным набором опций для изучения иностранного языка;

бесплатный пробный урок или курс английского по промокоду;

пакет быстрого обучения, позволяющий усвоить словарный запас, достаточный для туристического, делового, бытового или иного общения.

Компания регулярно обновляет список доступных акций. С актуальными предложениями можно ознакомиться на этой странице. Читателям всегда доступны самые свежие купоны и скидочные промокоды, которые действуют сегодня.

Приложения для смартфонов на базе Android и iOS позволяют изучать английский в любом месте – дома, в кафе или парке, по пути на работу и т. д. Пользователям мобильной программы открывают доступ к грамматическому курсу, входящему в премиум-подписку. При наличии действующих акций, касающихся только приложения, можно купить доступ к грамматическим курсам с дисконтом.

пку премиум-аккаунта с более расширенными возможностями для изучения, просмотра статистики занятий и личного прогресса, на 12 месяцев + 4 курса в подарок. Скидка будет доступна в личном кабинете в течение дня после регистрации.