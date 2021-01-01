Промокоды и скидки Локситан | Март 2021

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На сайте магазина косметики Loccitane проводится постоянная акция – «Специальная цена». По ней можно приобрести любимые товары со скидкой до 50% или получить подарок. Для этого необходимо совершить покупку на определенную сумму. Каждый месяц товары по акции обновляются – не упустите ... момент порадовать себя выгодными покупками!
Юридический адрес:
115991 г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 5, строение 2
Телефон:
88007004511
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На сайте магазина косметики Loccitane проводится постоянная акция – «Специальная цена». По ней можно приобрести любимые товары со скидкой до 50% или получить подарок. Для этого необходимо совершить покупку на определенную сумму. Каждый месяц товары по акции обновляются – не упустите ... момент порадовать себя выгодными покупками!
Юридический адрес:
115991 г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 5, строение 2
Телефон:
88007004511
Соц. сети:
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История французского парфюмерного бренда Loccitane началась в 1976 году, когда его 23-летний основатель Оливье Боссану запустил небольшое производство эфирного масла из розмарина.
Сегодня продукцию французского бренда можно купить во многих странах мира, в том числе в России. Торговая сеть Loccitane включает более 900 фирменных бутиков и множество мультибрендовых магазинов, среди которых – крупнейший ритейлер парфюмерно-косметической отрасли ИЛЬ ДЕ БОТЭ.
Факты о Loccitane:
производство парфюмерии по канонам фитотерапии и ароматерапии;
скрупулезный отбор компонентов и строгий медицинский контроль;
экологически чистое производство и органическая упаковка для заботы об окружающей среде;
отсутствие компонентов животного происхождения в составе, кроме продуктов пчеловодства;
участие в социально-ориентированных программах.
Компания Loccitane продолжает эксперименты в области молекулярной биологии. Ежедневно команда исследователей проводит тесты над экстрактами растений и другими компонентами в лабораториях Верхнего Прованса. Это позволяет бренду развиваться и поднимать планку эффективности и безопасности.
Чтобы стать ближе к своим клиентам, компания систематически генерирует купоны с уникальными промокодами и проводит выгодные акции. Учитывая премиальную стоимость косметических средств бренда, скидка по купону позволит сэкономить кругленькую сумму.
Мы собрали все действующие спецпредложения Локситан на одной странице и делимся с вами уникальными скидками. Для активации промокода достаточно выполнить 4 действия:
Выбрать вариант скидки из представленных на этой странице.
Кликнуть на предложение и перейти в интернет-магазин. Сервис автоматически сохранит символы кода в буфере обмена и перенаправит пользователя на страницу с акционным товаром или в общий каталог, если выбран промокод, который распространяется на весь ассортимент.
Выбрать товары и наполнить корзину.
Перейти к оформлению покупки, вставить промокод в специальную форму и нажать «Воспользоваться».
Если по какой-либо причине не удалось активировать промокод, то магазин рекомендует выбрать при оформлении покупки вариант оплаты «наличными курьеру» и указать промокод с информацией о его источнике в комментариях при оформлении заказа.
Ритейлер предлагает несколько способов экономии бюджета при покупках продукции Loccitane, а именно:
пользоваться скидкой на первый заказ;
покупать продукцию на определенную сумму и пользоваться бесплатной доставкой;
оплачивать покупки онлайн банковской картой и иметь дополнительный дисконт;
получать бесплатные образцы с каждой посылкой;
покупать товары в период распродаж;
получать подарки и подарочные наборы при предъявлении скидочного купона.
Все специальные предложения опубликованы на главной странице сайта и в рубрике «Акции».
На страницах онлайн-магазина вы найдете все фирменные новинки бренда, а также обнаружите удобную навигацию и группировку по следующим категориям:
парфюмерия: здесь собраны все фирменные ароматы Локситан;
лицо: тонизирующие и увлажняющие кремы, сыворотки, пилинги, спреи, бустеры, маски и другие уходовые средства, а также декоративная косметика;
макияж: бальзамы, скрабы, помады и средства по уходу за губами;
тело и мыло: гели для душа, дезодоранты, кремы для рук и ног, масла, мыло и др.;
волосы: питательные и восстанавливающие шампуни, кондиционеры, спреи, маски и бальзамы;
для мужчин: средства для бритья и ухода за телом, парфюмерия, дезодоранты и др.;
линии: в этом разделе уходовые средства и парфюмерия рассортированы по продуктовым и ароматическим линейкам, таким как аромакология, акватический цедрат, вербена, вишневый цвет, интерьерный парфюм, коллекции из грасса и многие другие.
Хиты продаж интернет-магазина можно найти в рубрике «Бестселлеры». Популярные товары редко продаются со скидками. Чтобы снизить цену на эти позиции, следует применить уникальный промокод и следить за новыми акциями, подписавшись на новости ритейлера через специальную форму.
Вы можете выбрать один из способов оплаты товара в интернет-магазине Loccitane:
банковской карточкой VISA или MasterCard;
наличными при получении заказа.
Обратите внимание, что при оплате заказа банковской карточкой вы получите дополнительную скидку к вашему заказу. Безопасность транзакции гарантируется системами защиты Verifide by VISA и MasterCard SecureCode.
Доставку осуществляют курьерские службы «О-Курьер» и IML. Также доступен самовывоз из пунктов выдачи курьерских служб и магазинов сети Loccitane.
Для Москвы, Санкт-Петербурга и Твери доставка от определенной суммы бесплатная. Стоимость услуг курьера в других городах России и самовывоз из пунктов выдачи производится по тарифу курьерской службы.
О сроках доставки в ваш регион и стоимости вы можете прочитать на сайте интернет-магазина Loccitane.
Необходимо зайти на страницу Loccitane и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Loccitane необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Loccitane.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Промокод Локситан на скидку 20% на ВСЁ кроме сертификатов и наборов по специальным ценам
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|Минус 20% на первый заказ с промокодом Локситан
|не ***
|Скидка
|При сумме заказа от 4000 рублей бесплатная доставка
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 30% на парфюмерные наборы
|не требуется
|Скидка
|Минус 30% на набор «Herbae: Пленительная красота»
|не требуется
|Скидка
|Подарочные сертификаты с номиналом от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|До минус 50% на бьюти-боксы
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