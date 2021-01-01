Промокоды и скидки Локситан | Март 2021

О компании Loccitane

История французского парфюмерного бренда Loccitane началась в 1976 году, когда его 23-летний основатель Оливье Боссану запустил небольшое производство эфирного масла из розмарина.

Сегодня продукцию французского бренда можно купить во многих странах мира, в том числе в России. Торговая сеть Loccitane включает более 900 фирменных бутиков и множество мультибрендовых магазинов, среди которых – крупнейший ритейлер парфюмерно-косметической отрасли ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Факты о Loccitane:

производство парфюмерии по канонам фитотерапии и ароматерапии;

скрупулезный отбор компонентов и строгий медицинский контроль;

экологически чистое производство и органическая упаковка для заботы об окружающей среде;

отсутствие компонентов животного происхождения в составе, кроме продуктов пчеловодства;

участие в социально-ориентированных программах.

Компания Loccitane продолжает эксперименты в области молекулярной биологии. Ежедневно команда исследователей проводит тесты над экстрактами растений и другими компонентами в лабораториях Верхнего Прованса. Это позволяет бренду развиваться и поднимать планку эффективности и безопасности.