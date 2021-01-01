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Промокоды и скидки Локситан | Март 2021

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Скидка
При сумме заказа от 4000 рублей бесплатная доставка
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Посетить Loccitane
Контакты Loccitane

Юридический адрес:
115991 г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 5, строение 2

Телефон:
88007004511

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Специальная цена на сайте

На сайте магазина косметики Loccitane проводится постоянная акция – «Специальная цена». По ней можно приобрести любимые товары со скидкой до 50% или получить подарок. Для этого необходимо совершить покупку на определенную сумму. Каждый месяц товары по акции обновляются – не упустите ... момент порадовать себя выгодными покупками!


Посетить Loccitane
Контакты Loccitane

Юридический адрес:
115991 г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 5, строение 2

Телефон:
88007004511

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Loccitane

О компании Loccitane

О компании Loccitane

История французского парфюмерного бренда Loccitane началась в 1976 году, когда его 23-летний основатель Оливье Боссану запустил небольшое производство эфирного масла из розмарина.

Сегодня продукцию французского бренда можно купить во многих странах мира, в том числе в России. Торговая сеть Loccitane включает более 900 фирменных бутиков и множество мультибрендовых магазинов, среди которых – крупнейший ритейлер парфюмерно-косметической отрасли ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Факты о Loccitane:

  • производство парфюмерии по канонам фитотерапии и ароматерапии;

  • скрупулезный отбор компонентов и строгий медицинский контроль;

  • экологически чистое производство и органическая упаковка для заботы об окружающей среде;

  • отсутствие компонентов животного происхождения в составе, кроме продуктов пчеловодства;

  • участие в социально-ориентированных программах.

Компания Loccitane продолжает эксперименты в области молекулярной биологии. Ежедневно команда исследователей проводит тесты над экстрактами растений и другими компонентами в лабораториях Верхнего Прованса. Это позволяет бренду развиваться и поднимать планку эффективности и безопасности.

Как применить промокод в магазине Локситан

Как применить промокод в магазине Локситан

Чтобы стать ближе к своим клиентам, компания систематически генерирует купоны с уникальными промокодами и проводит выгодные акции. Учитывая премиальную стоимость косметических средств бренда, скидка по купону позволит сэкономить кругленькую сумму.

Мы собрали все действующие спецпредложения Локситан на одной странице и делимся с вами уникальными скидками. Для активации промокода достаточно выполнить 4 действия:

  1. Выбрать вариант скидки из представленных на этой странице.

  2. Кликнуть на предложение и перейти в интернет-магазин. Сервис автоматически сохранит символы кода в буфере обмена и перенаправит пользователя на страницу с акционным товаром или в общий каталог, если выбран промокод, который распространяется на весь ассортимент.

  3. Выбрать товары и наполнить корзину.

  4. Перейти к оформлению покупки, вставить промокод в специальную форму и нажать «Воспользоваться».

 

Если по какой-либо причине не удалось активировать промокод, то магазин рекомендует выбрать при оформлении покупки вариант оплаты «наличными курьеру» и указать промокод с информацией о его источнике в комментариях при оформлении заказа.

Как совершать выгодные покупки в интернет-магазине Loccitane

Как совершать выгодные покупки в интернет-магазине Loccitane

Ритейлер предлагает несколько способов экономии бюджета при покупках продукции Loccitane, а именно:

  • пользоваться скидкой на первый заказ;

  • покупать продукцию на определенную сумму и пользоваться бесплатной доставкой;

  • оплачивать покупки онлайн банковской картой и иметь дополнительный дисконт;

  • получать бесплатные образцы с каждой посылкой;

  • покупать товары в период распродаж;

  • получать подарки и подарочные наборы при предъявлении скидочного купона.

Все специальные предложения опубликованы на главной странице сайта и в рубрике «Акции».

Ассортимент и популярные товары со скидкой

На страницах онлайн-магазина вы найдете все фирменные новинки бренда, а также обнаружите удобную навигацию и группировку по следующим категориям:

  • парфюмерия: здесь собраны все фирменные ароматы Локситан;

  • лицо: тонизирующие и увлажняющие кремы, сыворотки, пилинги, спреи, бустеры, маски и другие уходовые средства, а также декоративная косметика;

  • макияж: бальзамы, скрабы, помады и средства по уходу за губами; 

  • тело и мыло: гели для душа, дезодоранты, кремы для рук и ног, масла, мыло и др.;

  • волосы: питательные и восстанавливающие шампуни, кондиционеры, спреи, маски и бальзамы;

  • для мужчин: средства для бритья и ухода за телом, парфюмерия, дезодоранты и др.;

  • линии: в этом разделе уходовые средства и парфюмерия рассортированы по продуктовым и ароматическим линейкам, таким как аромакология, акватический цедрат, вербена, вишневый цвет, интерьерный парфюм, коллекции из грасса и многие другие.

Хиты продаж интернет-магазина можно найти в рубрике «Бестселлеры». Популярные товары редко продаются со скидками. Чтобы снизить цену на эти позиции, следует применить уникальный промокод и следить за новыми акциями, подписавшись на новости ритейлера через специальную форму.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы можете выбрать один из способов оплаты товара в интернет-магазине Loccitane:

  • банковской карточкой VISA или MasterCard;

  • наличными при получении заказа.

Обратите внимание, что при оплате заказа банковской карточкой вы получите дополнительную скидку к вашему заказу. Безопасность транзакции гарантируется системами защиты Verifide by VISA и MasterCard SecureCode.

Доставку  осуществляют курьерские службы «О-Курьер» и IML. Также доступен самовывоз из пунктов выдачи курьерских служб и магазинов сети Loccitane. 

Для Москвы, Санкт-Петербурга и Твери доставка от определенной суммы бесплатная. Стоимость услуг курьера в других городах России и самовывоз из пунктов выдачи производится по тарифу курьерской службы.

О сроках доставки в ваш регион и стоимости вы можете прочитать на сайте интернет-магазина Loccitane.

Часто задаваемые вопросы про Loccitane

★ Как получить промокоды в Loccitane?

Необходимо зайти на страницу Loccitane и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Loccitane?

Чтобы воспользоваться промокодом от Loccitane необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Loccitane доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Loccitane актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Loccitane.

★ Почему стоит использовать купоны Loccitane?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Loccitane

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Локситан на скидку 20% на ВСЁ кроме сертификатов и наборов по специальным ценамeg***
ПромокодМинус 20% на первый заказ с промокодом Локситанне ***
СкидкаПри сумме заказа от 4000 рублей бесплатная доставкане требуется
СкидкаСкидка до 30% на парфюмерные наборыне требуется
СкидкаМинус 30% на набор «Herbae: Пленительная красота»не требуется
СкидкаПодарочные сертификаты с номиналом от 5000 рублейне требуется
СкидкаДо минус 50% на бьюти-боксыне требуется

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