Как воспользоваться промокодом или принять участие в акции

Список доступных акций регулярно обновляется на нашем сервисе. Чтобы перейти к предложениям продавца, следует кликнуть на интересующий купон, после чего сайт автоматически переадресует пользователя в интернет-магазин.

На странице товаров по этой акции доступны все категории (могут быть другие условия промокода). Здесь следует выбрать нужную модель и перейти к оформлению.

В карточке оффера предлагается указать цвет, размер, проверить наличие на складе и узнать способы доставки и оплаты. Также можно почитать отзывы, посмотреть аналогичные изделия и задать вопрос продавцу.

После добавления в корзину и переходе к оформлению появляется окно, куда вводится код купона и выбирается вариант расчета. При 100% переводе средств онлайн дается право на скидку 10%.

Интернет-магазин участвует в программе лояльности карты Халва и дает возможность купить товар в рассрочку до 4 месяцев. Сервис Мокка тоже предлагает покупку с разбивкой платежа на 3 месяца без переплаты. При этом скидка по промокоду сохраняется.

Пользователю остается ввести контактные данные, указать код купона и произвести платеж онлайн. В этом случае будет действовать не только промокод, но и скидка за предоплату банковской картой.