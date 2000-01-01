Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Love Republic | Март 2021

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Промокод Лав Репаблик на скидку 15% при онлайн-оплате
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Беспл
доставка

Скидка
Заказы от 2000 рублей доставим бесплатно
Истекает через 76 дней

55%
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Love Republic - Ваш гид по стилю

Вы все еще не нашли то самое идеальное «маленькое, черное»? Love Republic предлагает покупателям качественную одежду для молодых, ярких и успешных девушек, которые хотят создать свой неповторимый стиль. В официальном онлайн-магазине Вас ждет множество качественных, стильных моделей ... по привлекательной цене. А так же, акции, программа лояльности и другое бонусы! Вы хотели бы совершить свою первую экономную покупку прямо сегодня? Скопируйте один из собранных нами промокодов Лав репаблик и вставьте его в специально отведенное поле на странице оплаты заказа.


Посетить Love Republic
Контакты Love Republic

Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж

Электронная почта:
info@loverepublic.ru

Телефон:
8 (800) 250 32 33

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Love Republic - Ваш гид по стилю

Вы все еще не нашли то самое идеальное «маленькое, черное»? Love Republic предлагает покупателям качественную одежду для молодых, ярких и успешных девушек, которые хотят создать свой неповторимый стиль. В официальном онлайн-магазине Вас ждет множество качественных, стильных моделей ... по привлекательной цене. А так же, акции, программа лояльности и другое бонусы! Вы хотели бы совершить свою первую экономную покупку прямо сегодня? Скопируйте один из собранных нами промокодов Лав репаблик и вставьте его в специально отведенное поле на странице оплаты заказа.


Посетить Love Republic
Контакты Love Republic

Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж

Электронная почта:
info@loverepublic.ru

Телефон:
8 (800) 250 32 33

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Love Republic

Зарекомендовавший себя бренд

Зарекомендовавший себя бренд

Бренд модной одежды LOVE REPUBLIC имеет сеть шоурумов по всей России. Каталог интернет-магазина содержит тысячи наименований женской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Коллекции LOVE REPUBLIC отличаются изяществом, женственностью и сдержанностью, при этом соответствуют последним модным тенденциям. 

Интернет-маркет радует модниц частыми распродажами, а также дарит промокоды на отдельные коллекции, доставку и онлайн-покупки.

Как воспользоваться промокодом или принять участие в акции

Как воспользоваться промокодом или принять участие в акции

Список доступных акций регулярно обновляется на нашем сервисе. Чтобы перейти к предложениям продавца, следует кликнуть на интересующий купон, после чего сайт автоматически переадресует пользователя в интернет-магазин.

На странице товаров по этой акции доступны все категории (могут быть другие условия промокода). Здесь следует выбрать нужную модель и перейти к оформлению.

В карточке оффера предлагается указать цвет, размер, проверить наличие на складе и узнать способы доставки и оплаты. Также можно почитать отзывы, посмотреть аналогичные изделия и задать вопрос продавцу.

После добавления в корзину и переходе к оформлению появляется окно, куда вводится код купона и выбирается вариант расчета. При 100% переводе средств онлайн дается право на скидку 10%.

Интернет-магазин участвует в программе лояльности карты Халва и дает возможность купить товар в рассрочку до 4 месяцев. Сервис Мокка тоже предлагает покупку с разбивкой платежа на 3 месяца без переплаты. При этом скидка по промокоду сохраняется.

Пользователю остается ввести контактные данные, указать код купона и произвести платеж онлайн. В этом случае будет действовать не только промокод, но и скидка за предоплату банковской картой.

 

Популярные товары в интернет-магазине LOVE REPUBLIC

Популярные товары в интернет-магазине LOVE REPUBLIC

С марта 2020 года покупательницам доступна коллекция от модного дома ROBERTO CAVALLI, в том числе по промокодам. Изящные силуэты легендарного дизайнера, анималистические принты, золотое тиснение и натуральная кожа в интернет-магазине и во всех торговых залах. 

  • В категории «Одежда» представлены джемперы, платья, блузки, юбки, джинсы, брюки, футболки, жакеты, джинсовые и кожаные куртки, пальто, кардиганы, комбинезоны, топы, платья-комбинации, шорты, костюмы, жилеты, плащи и другие предметы гардероба.

  • Помимо повседневных и выходных вещей, Лав Репаблик предлагает удобную и эстетичную одежду для дома. В ассортименте магазина — трикотажные брюки, джемперы и футболки.

  • В разделе «Аксессуары» можно купить обувь, бижутерию, ремни, сумки, рюкзаки, перчатки, маски для сна, шапки, шарфы, кошельки, очки, палантины, парфюм и другие элементы стиля.

Как получать максимальные скидки на Лав Репаблик

Как получать максимальные скидки на Лав Репаблик

Перечень скидочных купонов можно взять на нашем сайте, а доступные лоты с дисконтом размещены в разделе распродаж каталога.

Помимо акций, продавец поощряет покупательниц бонусами карты LOVE CARD уже на первый заказ, где 1 балл равен 1 рублю. Для тех, у кого день рождения, предусмотрен подарок в 300 бонусных единиц. Накопленными баллами допустимо частично расплатиться за заказы.

Для онлайн-покупателей магазин регулярно организовывает бесплатную доставку при покупке от установленной суммы или без требований к номиналу заказа.

В LOVE REPUBLIC стабильно действуют межсезонные распродажи и скидки конкретные группы товаров или элементы гардероба.

Магазин дает промокоды не только на прошлые, но и на новые коллекции. Чтобы получить дисконт на новинки, следует отслеживать актуальные предложения на нашем сервисе и на сайте ретейлера.

Логистика и варианты расчетов супермаркете

Логистика и варианты расчетов супермаркете

При заказе от 6 лотов курьерской службой покупателю дается возможность примерить изделия. При этом допускается примерка сразу всех позиций в присутствии курьера или по три вещи без его присутствия. На каждое переодевание дается по 15 минут.

Ретейлер дает своим покупателям возможность выбора способа получения:

  • Самовывозом со склада торгового зала. Получить товар этим способом можно бесплатно через четыре часа после оформления. Оплата производится наличными или банковской картой.

  • Курьерская доставка по предоплате или по факту прибытия, в том числе с выбором удобного времени с интервалом в 1 час и 15 минут.

  • Получение в постаматах и пунктах выдачи партнеров. 

  • Пересылка Почтой России в населенные пункты России, где иной вид транспортировки недоступен.

«Республика любви» часто раздает промокоды и проводит акции, в рамках которых предлагается бесплатная доставка. Уточнить такую возможность можно при оформлении оффера.

В остальных случаях стоимость логистики зависит от многих факторов и определяется автоматически при оформлении заказа. Срок прихода посылки в пункт назначения зависит удаленности адресата и других причин (транспортных накладок, повышенной загруженности во время распродаж и т. д.).

Оплата производится картой онлайн на сайте, наличными и безналом при получении.

Часто задаваемые вопросы про Love Republic

★ Как получить промокоды в Love Republic?

Необходимо зайти на страницу Love Republic и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Love Republic?

Чтобы воспользоваться промокодом от Love Republic необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Love Republic доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Love Republic актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Love Republic.

★ Почему стоит использовать купоны Love Republic?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Love Republic

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Лав Репаблик на скидку 15% при онлайн-оплатене ***
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