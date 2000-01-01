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Беспл
доставка
55%
купон
30%
купон
61%
купон
59%
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70%
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Вы все еще не нашли то самое идеальное «маленькое, черное»? Love Republic предлагает покупателям качественную одежду для молодых, ярких и успешных девушек, которые хотят создать свой неповторимый стиль. В официальном онлайн-магазине Вас ждет множество качественных, стильных моделей ... по привлекательной цене. А так же, акции, программа лояльности и другое бонусы! Вы хотели бы совершить свою первую экономную покупку прямо сегодня? Скопируйте один из собранных нами промокодов Лав репаблик и вставьте его в специально отведенное поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж
Электронная почта:
info@loverepublic.ru
Телефон:
8 (800) 250 32 33
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Вы все еще не нашли то самое идеальное «маленькое, черное»? Love Republic предлагает покупателям качественную одежду для молодых, ярких и успешных девушек, которые хотят создать свой неповторимый стиль. В официальном онлайн-магазине Вас ждет множество качественных, стильных моделей ... по привлекательной цене. А так же, акции, программа лояльности и другое бонусы! Вы хотели бы совершить свою первую экономную покупку прямо сегодня? Скопируйте один из собранных нами промокодов Лав репаблик и вставьте его в специально отведенное поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж
Электронная почта:
info@loverepublic.ru
Телефон:
8 (800) 250 32 33
Соц. сети:
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Бренд модной одежды LOVE REPUBLIC имеет сеть шоурумов по всей России. Каталог интернет-магазина содержит тысячи наименований женской одежды, а также обуви и аксессуаров.
Коллекции LOVE REPUBLIC отличаются изяществом, женственностью и сдержанностью, при этом соответствуют последним модным тенденциям.
Интернет-маркет радует модниц частыми распродажами, а также дарит промокоды на отдельные коллекции, доставку и онлайн-покупки.
Список доступных акций регулярно обновляется на нашем сервисе. Чтобы перейти к предложениям продавца, следует кликнуть на интересующий купон, после чего сайт автоматически переадресует пользователя в интернет-магазин.
На странице товаров по этой акции доступны все категории (могут быть другие условия промокода). Здесь следует выбрать нужную модель и перейти к оформлению.
В карточке оффера предлагается указать цвет, размер, проверить наличие на складе и узнать способы доставки и оплаты. Также можно почитать отзывы, посмотреть аналогичные изделия и задать вопрос продавцу.
После добавления в корзину и переходе к оформлению появляется окно, куда вводится код купона и выбирается вариант расчета. При 100% переводе средств онлайн дается право на скидку 10%.
Интернет-магазин участвует в программе лояльности карты Халва и дает возможность купить товар в рассрочку до 4 месяцев. Сервис Мокка тоже предлагает покупку с разбивкой платежа на 3 месяца без переплаты. При этом скидка по промокоду сохраняется.
Пользователю остается ввести контактные данные, указать код купона и произвести платеж онлайн. В этом случае будет действовать не только промокод, но и скидка за предоплату банковской картой.
С марта 2020 года покупательницам доступна коллекция от модного дома ROBERTO CAVALLI, в том числе по промокодам. Изящные силуэты легендарного дизайнера, анималистические принты, золотое тиснение и натуральная кожа в интернет-магазине и во всех торговых залах.
В категории «Одежда» представлены джемперы, платья, блузки, юбки, джинсы, брюки, футболки, жакеты, джинсовые и кожаные куртки, пальто, кардиганы, комбинезоны, топы, платья-комбинации, шорты, костюмы, жилеты, плащи и другие предметы гардероба.
Помимо повседневных и выходных вещей, Лав Репаблик предлагает удобную и эстетичную одежду для дома. В ассортименте магазина — трикотажные брюки, джемперы и футболки.
В разделе «Аксессуары» можно купить обувь, бижутерию, ремни, сумки, рюкзаки, перчатки, маски для сна, шапки, шарфы, кошельки, очки, палантины, парфюм и другие элементы стиля.
Перечень скидочных купонов можно взять на нашем сайте, а доступные лоты с дисконтом размещены в разделе распродаж каталога.
Помимо акций, продавец поощряет покупательниц бонусами карты LOVE CARD уже на первый заказ, где 1 балл равен 1 рублю. Для тех, у кого день рождения, предусмотрен подарок в 300 бонусных единиц. Накопленными баллами допустимо частично расплатиться за заказы.
Для онлайн-покупателей магазин регулярно организовывает бесплатную доставку при покупке от установленной суммы или без требований к номиналу заказа.
В LOVE REPUBLIC стабильно действуют межсезонные распродажи и скидки конкретные группы товаров или элементы гардероба.
Магазин дает промокоды не только на прошлые, но и на новые коллекции. Чтобы получить дисконт на новинки, следует отслеживать актуальные предложения на нашем сервисе и на сайте ретейлера.
При заказе от 6 лотов курьерской службой покупателю дается возможность примерить изделия. При этом допускается примерка сразу всех позиций в присутствии курьера или по три вещи без его присутствия. На каждое переодевание дается по 15 минут.
Ретейлер дает своим покупателям возможность выбора способа получения:
Самовывозом со склада торгового зала. Получить товар этим способом можно бесплатно через четыре часа после оформления. Оплата производится наличными или банковской картой.
Курьерская доставка по предоплате или по факту прибытия, в том числе с выбором удобного времени с интервалом в 1 час и 15 минут.
Получение в постаматах и пунктах выдачи партнеров.
Пересылка Почтой России в населенные пункты России, где иной вид транспортировки недоступен.
«Республика любви» часто раздает промокоды и проводит акции, в рамках которых предлагается бесплатная доставка. Уточнить такую возможность можно при оформлении оффера.
В остальных случаях стоимость логистики зависит от многих факторов и определяется автоматически при оформлении заказа. Срок прихода посылки в пункт назначения зависит удаленности адресата и других причин (транспортных накладок, повышенной загруженности во время распродаж и т. д.).
Оплата производится картой онлайн на сайте, наличными и безналом при получении.
Необходимо зайти на страницу Love Republic и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Love Republic необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Love Republic.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Лав Репаблик на скидку 15% при онлайн-оплате
|не ***
|Скидка
|Заказы от 2000 рублей доставим бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Аксессуары со скидкой до 55%
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|Новинки каталога с дисконтом до 30%
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