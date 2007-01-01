4 оценки поставлены средняя 5
6%
на ВСЁ
Воспользуйся эксклюзивным промокодом и сэкономь 6% на любой покупке. Скидка по промокоду НЕ суммируется со скидкой по карте лояльности.
5%
на ВСЁ
Сэкономь 5% на любой покупке. Скидка по промокоду НЕ суммируется со скидкой по карте лояльности и с другими промокодами.
40%
купон
25%
купон
25%
купон
20%
купон
10%
купон
Беспл
подарок
6%
на ВСЁ
Воспользуйся эксклюзивным промокодом и сэкономь 6% на любой покупке. Скидка по промокоду НЕ суммируется со скидкой по карте лояльности.
5%
на ВСЁ
Сэкономь 5% на любой покупке. Скидка по промокоду НЕ суммируется со скидкой по карте лояльности и с другими промокодами.
40%
купон
25%
купон
25%
купон
20%
купон
10%
купон
Беспл
подарок
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
5%
на ВСЁ
Скидка по карте лояльности не суммируется с промокодом.
4%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
Скидка по карте лояльности не суммируется с промокодом.
4%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
Не суммируется с промокодами. Не суммируется с картой лояльности. Не суммируется ни с какими услугами.
6%
на ВСЁ
Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
+7(495)995-35-35
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
+7(495)995-35-35
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Наш сервис постоянно обновляет информацию о выгодных акциях, актуальных промокодах компании. Ниже приведены наиболее часто проводимые дисконтные мероприятия:
дисконт на первую покупку от определенной суммы;
кешбэк по карте магазина;
подарочные сертификаты на весь ассортимент;
глобальные распродажи на все, например в «черную пятницу»;
скидочные купоны на конкретные позиции или группы;.
Помимо этого, работает программа лояльности для постоянных клиентов гипермаркета — карта МаксидоМ, на которую возвращается 5% от каждой транзакции. По условиям программы один бонус равен 1 рублю. Накопленными единицами допустимо оплатить до 100% от стоимости заказа, но при этом применить промокоды уже нельзя. На каждый чек действует только один вид скидок.
Бонусная карта МаксидоМ добавляется к посылке при расходах от 3 000 рублей и начинает действовать со следующего заказа после активации в мобильном приложении.
Еще одну программу лояльности предлагает партнерский сервис — это карта Много.ру. Бонусный накопитель выдается бесплатно при регистрации на сайте партнера и работает в тандеме с промокодами. При указании карточного кода во время заполнения оффера в интернет-магазинах (всего 200 площадок) продавцы благодарят пользователей ценными призами. Такие акции часто появляются в одноименном разделе сайта Maxidom.
Подробнее о программах лояльности и промокодах можно узнать на сайте ритейлера.
Чтобы применить промокод или купить товар по акции, нужно выбрать соответствующее предложение на нашем сайте и перейти по ссылке. Сервис автоматически сохранит код купона в буфер обмена и переадресует пользователя в каталог магазина.
Каталог имеет многоуровневую систему, поэтому покупатель сможет быстро найти нужную группу товаров.
После выбора лота следует перейти в корзину и ввести скопированный промокод и номер карты МаксидоМ (если есть).
Далее пользователю будет предложено пройти регистрацию или оформить оффер без создания профиля. Однако даже в гостевом режиме потребуется ввести ФИО, электронную почту и номер телефона.
После указания контактов остается выбрать способ оплаты, сообщить адрес доставки и завершить оформление.
Петербургский интернет-гипермаркет МаксидоМ — это десятки тысяч товаров для строительства, ремонта, создания интерьера, красоты и здоровья.
Первый торговый зал в Санкт-Петербурге открылся в 2007 году, а с 2008 года началась региональная экспансия ритейлера. Сегодня в России работают 15 гипермаркетов в семи регионах страны.
Помимо коммерческой деятельности, компания активно участвует в благотворительности, общественной жизни и занимается меценатством. В гипермаркете проводятся регулярные распродажи, а также дисконт на первую покупку, программы лояльности, скидочные купоны и другие акции.
Торговые залы ритейлера есть только в семи городах России: Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе. Покупателям из других регионов предлагается междугородняя курьерская доставка, стоимость и возможность которой необходимо уточнить по телефону, указанному на сайте.
Транспортировка осуществляется либо до дверей, либо до пунктов выдачи курьерских компаний. Внимание! Есть ограничения по весу и размеру заказа. Подробнее читайте на сайте магазина или уточняйте по телефону.
Стоимость отправления калькулируется при оформлении и зависит от способа, пункта назначения и габаритов заказа. Произвести оплату можно банковской картой VISA, MasterCard или Мир при оформлении или получении. Также к оплате принимаются наличные в момент вручения посылки.
На страницах каталога представлен большой ассортимент товаров для создания уюта и многофункциональности квартиры, частного дома или дачи. Ниже приведены популярные категории, на которые в дни распродаж можно получить ощутимый дисконт по купону или акции:
все для дачных работ и отдыха: газонокосилки и другая садовая техника, инвентарь, ограждения, фонари и гирлянды, рассада, семена и многое другое;
стройматериалы: древесина, смеси, кровель, печи, окна и т. д.;
сантехника: ванны, раковины, трубы, смесители и т. п.;
электроинструмент и ручной инструмент;
строительное оборудование: станки, сварочные аппараты и другое;
строительные материалы: краска, плитка, напольные покрытия и т. п.;
отделка стен, потолков и скобяные изделия;
электротовары и освещение, в том числе уличное и светодиодное;
домашний текстиль и элементы интерьера: шторы, пледы, коврики, зеркала, держатели и прочее;
приборы и средства для красоты и здоровья;
мебель, бытовая техника и посуда.
Еще по промокоду можно купить продукцию из категорий:
автотовары,
аудио-видео техника,
канцтовары,
игрушки,
зоотовары,
продукция для творчества и хобби.
Необходимо зайти на страницу МаксидоМ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от МаксидоМ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения МаксидоМ.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|-6% на ВЕСЬ ассортимент с промокодом Максидом
|whi***
|Промокод
|Промокод Максидом дарит скидку 5% на ВСЁ при покупке от 6000 рублей
|eg5***
|Скидка
|Встречаем масленицу с дисконтом до 40%!
|не требуется
|Скидка
|Сантехника Jacob Delafon с дисконтом до 25%
|не требуется
|Скидка
|Снижение цен на ламинат до 25%
|не требуется