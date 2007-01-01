Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки МаксидоМ | Март 2021

Лучшие предложения и акции от МаксидоМ. Актуальных купонов: 8

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Горячие предложения в Максидом

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Контакты МаксидоМ

Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)

Телефон:
+7(495)995-35-35

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Горячие предложения в Максидом

Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.


Посетить МаксидоМ
Контакты МаксидоМ

Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)

Телефон:
+7(495)995-35-35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
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Just.ru
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Специальные предложения от МаксидоМ

Как искать максимальные скидки на сайте МаксидоМ

Как искать максимальные скидки на сайте МаксидоМ

Наш сервис постоянно обновляет информацию о выгодных акциях, актуальных промокодах компании. Ниже приведены наиболее часто проводимые дисконтные мероприятия:

  • дисконт на первую покупку от определенной суммы;

  • кешбэк по карте магазина;

  • подарочные сертификаты на весь ассортимент;

  • глобальные распродажи на все, например в «черную пятницу»;

  • скидочные купоны на конкретные позиции или группы;.

Помимо этого, работает программа лояльности для постоянных клиентов гипермаркета — карта МаксидоМ, на которую возвращается 5% от каждой транзакции. По условиям программы один бонус равен 1 рублю. Накопленными единицами допустимо оплатить до 100% от стоимости заказа, но при этом применить промокоды уже нельзя. На каждый чек действует только один вид скидок. 

Бонусная карта МаксидоМ добавляется к посылке при расходах от 3 000 рублей и начинает действовать со следующего заказа после активации в мобильном приложении. 

Еще одну программу лояльности предлагает партнерский сервис — это карта Много.ру. Бонусный накопитель выдается бесплатно при регистрации на сайте партнера и работает в тандеме с промокодами. При указании карточного кода во время заполнения оффера в интернет-магазинах (всего 200 площадок) продавцы благодарят пользователей ценными призами. Такие акции часто появляются в одноименном разделе сайта Maxidom.

Подробнее о программах лояльности и промокодах можно узнать на сайте ритейлера.

Как покупать в МаксидоМ с промокодом

Как покупать в МаксидоМ с промокодом

Чтобы применить промокод или купить товар по акции, нужно выбрать соответствующее предложение на нашем сайте и перейти по ссылке. Сервис автоматически сохранит код купона в буфер обмена и переадресует пользователя в каталог магазина.

Каталог имеет многоуровневую систему, поэтому покупатель сможет быстро найти нужную группу товаров.

После выбора лота следует перейти в корзину и ввести скопированный промокод и номер карты МаксидоМ (если есть).

Далее пользователю будет предложено пройти регистрацию или оформить оффер без создания профиля. Однако даже в гостевом режиме потребуется ввести ФИО, электронную почту и номер телефона. 

После указания контактов остается выбрать способ оплаты, сообщить адрес доставки и завершить оформление.

Детально о магазине Maxidom

Детально о магазине Maxidom

Петербургский интернет-гипермаркет МаксидоМ — это десятки тысяч товаров для строительства, ремонта, создания интерьера, красоты и здоровья. 

Первый торговый зал в Санкт-Петербурге открылся в 2007 году, а с 2008 года началась региональная экспансия ритейлера. Сегодня в России работают 15 гипермаркетов в семи регионах страны.

Помимо коммерческой деятельности, компания активно участвует в благотворительности, общественной жизни и занимается меценатством. В гипермаркете проводятся регулярные распродажи, а также дисконт на первую покупку, программы лояльности, скидочные купоны и другие акции.

Условия доставки и оплаты в компании МаксидоМ

Условия доставки и оплаты в компании МаксидоМ

Торговые залы ритейлера есть только в семи городах России: Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе. Покупателям из других регионов предлагается междугородняя курьерская доставка, стоимость и возможность которой необходимо уточнить по телефону, указанному на сайте.

Транспортировка осуществляется либо до дверей, либо до пунктов выдачи курьерских компаний. Внимание! Есть ограничения по весу и размеру заказа. Подробнее читайте на сайте магазина или уточняйте по телефону.

Стоимость отправления калькулируется при оформлении и зависит от способа, пункта назначения и габаритов заказа. Произвести оплату можно банковской картой VISA, MasterCard или Мир при оформлении или получении. Также к оплате принимаются наличные в момент вручения посылки.

Популярная продукция в интернет-магазине МаксидоМ с выгодными ценами и скидками

Популярная продукция в интернет-магазине МаксидоМ с выгодными ценами и скидками

На страницах каталога представлен большой ассортимент товаров для создания уюта и многофункциональности квартиры, частного дома или дачи. Ниже приведены популярные категории, на которые в дни распродаж можно получить ощутимый дисконт по купону или акции:

  • все для дачных работ и отдыха: газонокосилки и другая садовая техника, инвентарь, ограждения, фонари и гирлянды, рассада, семена и многое другое;

  • стройматериалы: древесина, смеси, кровель, печи, окна и т. д.;

  • сантехника: ванны, раковины, трубы, смесители и т. п.;

  • электроинструмент и ручной инструмент;

  • строительное оборудование: станки, сварочные аппараты и другое;

  • строительные материалы: краска, плитка, напольные покрытия и т. п.;

  • отделка стен, потолков и скобяные изделия;

  • электротовары и освещение, в том числе уличное и светодиодное;

  • домашний текстиль и элементы интерьера: шторы, пледы, коврики, зеркала, держатели и прочее;

  • приборы и средства для красоты и здоровья;

  • мебель, бытовая техника и посуда.

Еще по промокоду можно купить продукцию из категорий:

  • автотовары,

  • аудио-видео техника,

  • канцтовары,

  • игрушки,

  • зоотовары,

  • продукция для творчества и хобби.

Часто задаваемые вопросы про МаксидоМ

★ Как получить промокоды в МаксидоМ?

Необходимо зайти на страницу МаксидоМ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод МаксидоМ?

Чтобы воспользоваться промокодом от МаксидоМ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от МаксидоМ доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения МаксидоМ актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения МаксидоМ.

★ Почему стоит использовать купоны МаксидоМ?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды МаксидоМ

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