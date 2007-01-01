Как искать максимальные скидки на сайте МаксидоМ

Наш сервис постоянно обновляет информацию о выгодных акциях, актуальных промокодах компании. Ниже приведены наиболее часто проводимые дисконтные мероприятия:

дисконт на первую покупку от определенной суммы;

кешбэк по карте магазина;

подарочные сертификаты на весь ассортимент;

глобальные распродажи на все, например в «черную пятницу»;

скидочные купоны на конкретные позиции или группы;.

Помимо этого, работает программа лояльности для постоянных клиентов гипермаркета — карта МаксидоМ, на которую возвращается 5% от каждой транзакции. По условиям программы один бонус равен 1 рублю. Накопленными единицами допустимо оплатить до 100% от стоимости заказа, но при этом применить промокоды уже нельзя. На каждый чек действует только один вид скидок.

Бонусная карта МаксидоМ добавляется к посылке при расходах от 3 000 рублей и начинает действовать со следующего заказа после активации в мобильном приложении.

Еще одну программу лояльности предлагает партнерский сервис — это карта Много.ру. Бонусный накопитель выдается бесплатно при регистрации на сайте партнера и работает в тандеме с промокодами. При указании карточного кода во время заполнения оффера в интернет-магазинах (всего 200 площадок) продавцы благодарят пользователей ценными призами. Такие акции часто появляются в одноименном разделе сайта Maxidom.

Подробнее о программах лояльности и промокодах можно узнать на сайте ритейлера.