Как воспользоваться промокодом на сайте Mebelion

Актуальные скидочные купоны опубликованы на нашем сайте. Чтобы попасть на страницу с акционными товарами, достаточно перейти по акции и сразу оказаться в каталоге. При этом код купона сохранится в буфере обмена автоматически (если он требуется для активации скидки).

После переадресации пользователю откроются действующие акции Mebelion.

На апрель 2020 года предлагается 11 актуальных акций в категориях, а также промокоды на доставку и сборку.

В категориях есть опция сортировки лотов по цене, популярности и размеру скидки.

В карточке заказа можно выбрать цвет изделия. Здесь есть нюанс: дисконт на отдельные цветовые сочетания может не действовать.

После того как определен оттенок, можно переходить к оплате.

На странице оформления запрашивается имя, телефон и email. Также здесь есть поля для ввода символов кода и бонусной карты (при наличии). Так как данный лот уже идет с минимальной ценой, промокод не применяется. По условиям Мебелион для одного чека разрешается применить только один вид дисконта.