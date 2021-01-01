Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Mebelion | Март 2021

Экономия при покупке мебели для дома и дачи. Актуальных купонов: 13

Беспл
доставка

Скидка
Промокод Mebelion: доставка мебели по Москве и СПб бесплатно

При заказе от 15000 рублей

Истекает через 29 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Всего 990 рублей доставка мебели по России по промокоду Мебелион

На заказы от 15000 рублей

Истекает через 29 дней

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% на рулонные шторы
Истекает через 29 дней

35%
купон

Скидка
До минус 35% на текстиль
Истекает через 29 дней

90%
купон

Скидка
Дисконт до 90% на распродаже склада
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Столы и столики с выгодой до 30%
Истекает через 29 дней

35%
купон

Скидка
Мебель для спальни с выгодой до 35%
Истекает через 29 дней

40%
купон

Скидка
До минус 40% на декоративные сосуды и вазы
Истекает через 29 дней

45%
купон

Скидка
Дисконт до 45% на изображения и рамки
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Скидки до 30% на декоративные подушки
Истекает через 29 дней

50%
купон

Скидка
Зеркала и часы с выгодой до 50%
Истекает через 29 дней

990Р
купон

Скидка
При покупке от 15000 рублей доставка мебели по России за 990 рублей
Истекает через 29 дней

Беспл
доставка

Скидка
Промокод Mebelion: доставка мебели по Москве и СПб бесплатно

При заказе от 15000 рублей

Истекает через 29 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Всего 990 рублей доставка мебели по России по промокоду Мебелион

На заказы от 15000 рублей

Истекает через 29 дней

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% на рулонные шторы
Истекает через 29 дней

35%
купон

Скидка
До минус 35% на текстиль
Истекает через 29 дней

90%
купон

Скидка
Дисконт до 90% на распродаже склада
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Столы и столики с выгодой до 30%
Истекает через 29 дней

35%
купон

Скидка
Мебель для спальни с выгодой до 35%
Истекает через 29 дней

40%
купон

Скидка
До минус 40% на декоративные сосуды и вазы
Истекает через 29 дней

45%
купон

Скидка
Дисконт до 45% на изображения и рамки
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Скидки до 30% на декоративные подушки
Истекает через 29 дней

50%
купон

Скидка
Зеркала и часы с выгодой до 50%
Истекает через 29 дней

990Р
купон

Скидка
При покупке от 15000 рублей доставка мебели по России за 990 рублей
Истекает через 29 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Hoff

-60%

Акция

Хофф купоны на скидку до 60% на товар недели

IKEA

-250Р

Акция

Садовые подушки всего от 250 рублей

Leroy Merlin

-240Р

Акция

Купи напольное покрытие по промокоду на скидку Леруа Мерлен за 240 рублей

Техпорт

-15%

Промокод

Загляни! Крупная бытовая техника Electrolux с экономией до 15%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

90%
купон

Промокод
Mebelion промокод: скидка на текстиль до 90%

При покупке товаров на сумму от 5000 рублей в категории "Свет" и "Мебель".

90%
купон

Скидка
Дисконт до 90% на распродаже склада с использованием промокода Mebelion

70%
купон

Скидка
Проверен
Скидки до 70%! Черная Пятница в интернет-магазине Mebelion

70%
купон

Скидка
Проверен
Черная Пятнциа дарит скидки до 70% на категорию "Свет"

50%
купон

Скидка
Проверен
Мебелион дарит скидку 50% на мебель всем! Черная Пятница!

Беспл
доставка

Скидка
Доставка мебели по Москве и СПб бесплатно по промокоду Мебелион

Актуально при заказе от 15000 рублей, По России доставка составит 990 рублей

Популярные магазины

Ваш центр мебели и товаров для дома

Вы только что переехали и теперь подбираете мебель, или, может быть, решили сделать ремонт и придать жилому помещению более свежий вид? В обоих случаях Вам поможет онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» – здесь Вы найдете большой выбор светильников, мебели, декора, текстиля и ун ... икальных дизайнерских изделий по привлекательным ценам. Каталог товаров разделен на тематические категории, что поможет Вам без труда найти необходимые наименования. Откройте для себя такие уникальные предложения, как «скидки до 40% на столы и стулья», «корпусная мебель со скидкой 30%», «бесплатная доставка» и многие другие в разделе «акции». Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Mebelion и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Mebelion
Контакты Mebelion

Юридический адрес:
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 3

Электронная почта:
sales@mebelion.ru

Телефон:
8 (800) 707-47-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Эльдорадо
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Музторг
Столплит
Техпорт

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Ваш центр мебели и товаров для дома

Вы только что переехали и теперь подбираете мебель, или, может быть, решили сделать ремонт и придать жилому помещению более свежий вид? В обоих случаях Вам поможет онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» – здесь Вы найдете большой выбор светильников, мебели, декора, текстиля и ун ... икальных дизайнерских изделий по привлекательным ценам. Каталог товаров разделен на тематические категории, что поможет Вам без труда найти необходимые наименования. Откройте для себя такие уникальные предложения, как «скидки до 40% на столы и стулья», «корпусная мебель со скидкой 30%», «бесплатная доставка» и многие другие в разделе «акции». Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Mebelion и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Mebelion
Контакты Mebelion

Юридический адрес:
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 3

Электронная почта:
sales@mebelion.ru

Телефон:
8 (800) 707-47-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Эльдорадо
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Музторг
Столплит
Техпорт

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Mebelion

История магазина Мебелион

История магазина Мебелион

Все для комфорта, эстетики и уюта дома предлагает ритейлер Mebelion. В интернет-магазине представлены тысячи моделей мебели, светильников от отечественных и зарубежных производителей на разный вкус и бюджет.

Компания принимает заказы в режиме 24/7, оперативно доставляет товар и дает гарантию 24 месяца. 

Регулярные распродажи и промокоды позволяют купить нужные товары дисконтом до 70%.

Как воспользоваться промокодом на сайте Mebelion

Как воспользоваться промокодом на сайте Mebelion

Актуальные скидочные купоны опубликованы на нашем сайте. Чтобы попасть на страницу с акционными товарами, достаточно перейти по акции и сразу оказаться в каталоге. При этом код купона сохранится в буфере обмена автоматически (если он требуется для активации скидки).

После переадресации пользователю откроются действующие акции Mebelion.

На апрель 2020 года предлагается 11 актуальных акций в категориях, а также промокоды на доставку и сборку.

В категориях есть опция сортировки лотов по цене, популярности и размеру скидки.

В карточке заказа можно выбрать цвет изделия. Здесь есть нюанс: дисконт на отдельные цветовые сочетания может не действовать. 

После того как определен оттенок, можно переходить к оплате.

На странице оформления запрашивается имя, телефон и email. Также здесь есть поля для ввода символов кода и бонусной карты (при наличии). Так как данный лот уже идет с минимальной ценой, промокод не применяется. По условиям Мебелион для одного чека разрешается применить только один вид дисконта.

Промокоды и акции Mebelion, которые проводятся чаще всего

Промокоды и акции Mebelion, которые проводятся чаще всего

Снижение рекомендованных цен производится на все группы товаров Mebelion. Ниже приведены примеры распродаж:

  • на транспортные расходы и сборку;

  • конкретные группы товаров;

  • продукцию определенного бренда; 

  • глобальные распродажи: кибернеделя, черная пятница и т. д.;

  • скидки на конкретные лоты за определенные покупки. Например, при покупке дивана от 15000 рублей — дисконт 5000 рублей на кухню.

Помимо акций и промокодов на скидку, Mebelion предлагает накопительную карту. Программа дает возможность получать дисконт на весь ассортимент магазина. Важный нюанс: выгода по карте не действует в тандеме со скидочными купонами и акциями, а также не распространяется на отдельные группы и некоторые бренды.

Какие товары с дисконтом предлагает интернет-магазин Mebelion

Какие товары с дисконтом предлагает интернет-магазин Mebelion

Список товарных групп, доступных для шопинга с промокодами, расположен в разделе «Акции», «Промокоды» и на других страницах сайта. На апрель 2020 года покупателю доступна акционная продукция в разрезе категорий:

  • освещение: споты, люстры, настольные лампы, светодиоды, бра, торшеры, точечные, уличные, и технические светильники, а также другие виды осветительной продукции;

  • мебель: столы, офисные предметы интерьера, спальные гарнитуры и отдельные предметы, детские, прихожие, кухни и столовые, мягкая мебель, гостиные и ванные;

  • декор: искусственные растения, фонтаны, декоративные сосуды и фигуры, аромалампы, держатели, подставки, камины, зеркала и часы;

  • домашний текстиль: шторы, пледы, покрывала, постельные принадлежности, ковры, чехлы для мебели, скатерти, кухонные и банные полотенца, одежда для дома и другое.

Еще в интернет-магазине Mebelion по купону можно купить:

  • все для загородного дома и дачи: обстановку для сада и дачного домика, освещение, садовый инвентарь, атрибуты и оборудование для барбекю;

  • банные принадлежности: текстиль для бани, освещение, соляные камни, масла, кадки, ушаты, халаты, банные шапки, мочалки и другие предметы;

  • отдых на природе: палатки, гамаки, тенты, шатры, зонты, раскладные столы и другое;

  • для школьников в ассортименте Мебелион предусмотрены: компьютерные столы, кресла, парты, стулья и настольные лампы.

Условия доставки, гарантии и способы оплаты в Mebelion

Условия доставки, гарантии и способы оплаты в Mebelion

Клиенту доступны следующие способы доставки:

  • курьерской службой — актуальную стоимость услуги можно уточнить по бесплатному звонку на горячую линию продавца;

  • транспортировка до пунктов выдачи Boxberry — крупного сервиса логистики для интернет-магазинов;

  • с помощью любой транспортной компанией по ее тарифам.

В рамках акций и промокодов на логистику доставка может быть бесплатной.

Для осуществления доставки нужно потратить от 1500 рублей в категориях: свет, декор и текстиль или от 3 000 рублей на мебель.

В Москве, Санкт-Петербурге и прилегающий областях есть возможность заказать сборку от Мебелион по выгодным расценкам, опубликованным на сайте в разделе «Сборка и установка».

Рассчитаться за продукцию и сопроводительные услуги можно наличными или банковской картой в момент оформления или при получении. 

Компания дает гарантию на весь ассортимент и обязуется вернуть деньги или сделать обмен при обнаружении отличия от заявленных характеристик, а также брака. Возврат и обмен продукции Mebelion допустим в период трех недель после получения при условии целостности упаковки, сохранности товарного вида и потребительских свойств. Также потребуются все сопроводительные документы и чеки. Если клиент отказывается от продукции надлежащего качества, то обратная транспортировка оплачивается за его счет.

Часто задаваемые вопросы про Mebelion

★ Как получить промокоды в Mebelion?

Необходимо зайти на страницу Mebelion и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Mebelion?

Чтобы воспользоваться промокодом от Mebelion необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Mebelion доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Mebelion актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Mebelion.

★ Почему стоит использовать купоны Mebelion?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Mebelion

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Mebelionне требуется
СкидкаПромокод Mebelion: доставка мебели по Москве и СПб бесплатноне требуется
СкидкаВсего 990 рублей доставка мебели по России по промокоду Мебелионне требуется
СкидкаДисконт 20% на рулонные шторыне требуется
СкидкаДо минус 35% на текстильне требуется
СкидкаДисконт до 90% на распродаже складане требуется
СкидкаСтолы и столики с выгодой до 30%не требуется
СкидкаМебель для спальни с выгодой до 35%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.