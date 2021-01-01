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Вы только что переехали и теперь подбираете мебель, или, может быть, решили сделать ремонт и придать жилому помещению более свежий вид? В обоих случаях Вам поможет онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» – здесь Вы найдете большой выбор светильников, мебели, декора, текстиля и ун ... икальных дизайнерских изделий по привлекательным ценам. Каталог товаров разделен на тематические категории, что поможет Вам без труда найти необходимые наименования. Откройте для себя такие уникальные предложения, как «скидки до 40% на столы и стулья», «корпусная мебель со скидкой 30%», «бесплатная доставка» и многие другие в разделе «акции». Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Mebelion и оцените качество сервиса по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 3
Электронная почта:
sales@mebelion.ru
Телефон:
8 (800) 707-47-67
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Вы только что переехали и теперь подбираете мебель, или, может быть, решили сделать ремонт и придать жилому помещению более свежий вид? В обоих случаях Вам поможет онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» – здесь Вы найдете большой выбор светильников, мебели, декора, текстиля и ун ... икальных дизайнерских изделий по привлекательным ценам. Каталог товаров разделен на тематические категории, что поможет Вам без труда найти необходимые наименования. Откройте для себя такие уникальные предложения, как «скидки до 40% на столы и стулья», «корпусная мебель со скидкой 30%», «бесплатная доставка» и многие другие в разделе «акции». Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Mebelion и оцените качество сервиса по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 3
Электронная почта:
sales@mebelion.ru
Телефон:
8 (800) 707-47-67
Соц. сети:
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Все для комфорта, эстетики и уюта дома предлагает ритейлер Mebelion. В интернет-магазине представлены тысячи моделей мебели, светильников от отечественных и зарубежных производителей на разный вкус и бюджет.
Компания принимает заказы в режиме 24/7, оперативно доставляет товар и дает гарантию 24 месяца.
Регулярные распродажи и промокоды позволяют купить нужные товары дисконтом до 70%.
Актуальные скидочные купоны опубликованы на нашем сайте. Чтобы попасть на страницу с акционными товарами, достаточно перейти по акции и сразу оказаться в каталоге. При этом код купона сохранится в буфере обмена автоматически (если он требуется для активации скидки).
После переадресации пользователю откроются действующие акции Mebelion.
На апрель 2020 года предлагается 11 актуальных акций в категориях, а также промокоды на доставку и сборку.
В категориях есть опция сортировки лотов по цене, популярности и размеру скидки.
В карточке заказа можно выбрать цвет изделия. Здесь есть нюанс: дисконт на отдельные цветовые сочетания может не действовать.
После того как определен оттенок, можно переходить к оплате.
На странице оформления запрашивается имя, телефон и email. Также здесь есть поля для ввода символов кода и бонусной карты (при наличии). Так как данный лот уже идет с минимальной ценой, промокод не применяется. По условиям Мебелион для одного чека разрешается применить только один вид дисконта.
Снижение рекомендованных цен производится на все группы товаров Mebelion. Ниже приведены примеры распродаж:
на транспортные расходы и сборку;
конкретные группы товаров;
продукцию определенного бренда;
глобальные распродажи: кибернеделя, черная пятница и т. д.;
скидки на конкретные лоты за определенные покупки. Например, при покупке дивана от 15000 рублей — дисконт 5000 рублей на кухню.
Помимо акций и промокодов на скидку, Mebelion предлагает накопительную карту. Программа дает возможность получать дисконт на весь ассортимент магазина. Важный нюанс: выгода по карте не действует в тандеме со скидочными купонами и акциями, а также не распространяется на отдельные группы и некоторые бренды.
Список товарных групп, доступных для шопинга с промокодами, расположен в разделе «Акции», «Промокоды» и на других страницах сайта. На апрель 2020 года покупателю доступна акционная продукция в разрезе категорий:
освещение: споты, люстры, настольные лампы, светодиоды, бра, торшеры, точечные, уличные, и технические светильники, а также другие виды осветительной продукции;
мебель: столы, офисные предметы интерьера, спальные гарнитуры и отдельные предметы, детские, прихожие, кухни и столовые, мягкая мебель, гостиные и ванные;
декор: искусственные растения, фонтаны, декоративные сосуды и фигуры, аромалампы, держатели, подставки, камины, зеркала и часы;
домашний текстиль: шторы, пледы, покрывала, постельные принадлежности, ковры, чехлы для мебели, скатерти, кухонные и банные полотенца, одежда для дома и другое.
Еще в интернет-магазине Mebelion по купону можно купить:
все для загородного дома и дачи: обстановку для сада и дачного домика, освещение, садовый инвентарь, атрибуты и оборудование для барбекю;
банные принадлежности: текстиль для бани, освещение, соляные камни, масла, кадки, ушаты, халаты, банные шапки, мочалки и другие предметы;
отдых на природе: палатки, гамаки, тенты, шатры, зонты, раскладные столы и другое;
для школьников в ассортименте Мебелион предусмотрены: компьютерные столы, кресла, парты, стулья и настольные лампы.
Клиенту доступны следующие способы доставки:
курьерской службой — актуальную стоимость услуги можно уточнить по бесплатному звонку на горячую линию продавца;
транспортировка до пунктов выдачи Boxberry — крупного сервиса логистики для интернет-магазинов;
с помощью любой транспортной компанией по ее тарифам.
В рамках акций и промокодов на логистику доставка может быть бесплатной.
Для осуществления доставки нужно потратить от 1500 рублей в категориях: свет, декор и текстиль или от 3 000 рублей на мебель.
В Москве, Санкт-Петербурге и прилегающий областях есть возможность заказать сборку от Мебелион по выгодным расценкам, опубликованным на сайте в разделе «Сборка и установка».
Рассчитаться за продукцию и сопроводительные услуги можно наличными или банковской картой в момент оформления или при получении.
Компания дает гарантию на весь ассортимент и обязуется вернуть деньги или сделать обмен при обнаружении отличия от заявленных характеристик, а также брака. Возврат и обмен продукции Mebelion допустим в период трех недель после получения при условии целостности упаковки, сохранности товарного вида и потребительских свойств. Также потребуются все сопроводительные документы и чеки. Если клиент отказывается от продукции надлежащего качества, то обратная транспортировка оплачивается за его счет.
Необходимо зайти на страницу Mebelion и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Mebelion необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Mebelion.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Mebelion
|не требуется
|Скидка
|Промокод Mebelion: доставка мебели по Москве и СПб бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Всего 990 рублей доставка мебели по России по промокоду Мебелион
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 20% на рулонные шторы
|не требуется
|Скидка
|До минус 35% на текстиль
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|Скидка
|Дисконт до 90% на распродаже склада
|не требуется
|Скидка
|Столы и столики с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Мебель для спальни с выгодой до 35%
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