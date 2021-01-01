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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки МегаФон | Май 2021

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Дисконт 20% на абонентскую плату предоставляется только для новых абонентов. Промокод действует только на заказы SIM-карт, оформленные на сайте интернет-магазина с доставкой или самовывозом из салона. Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями. Только для физических лиц. Акция может быть завершена досрочно.

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Промокод
При покупке гаджетов Honor с доставкой дарим скидку до 16000 рублей по MegaFon промокоду
Истекает через 26 дней

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Промокод
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Скидки на электронику в магазине Мегафон

Компания Megafon не только оказывает услуги связи по всей России, но и занимается продажей техники в фирменных салонах и онлайн-магазине. В ней вы можете обменять свой старый смартфон на новый со скидкой по программе «Трейд-ин» и получить бонусные средства на баланс мобильного телеф ... она или принять участие в различных акциях для получения специальной цены на гаджеты. Заказы доставляют в любую точку РФ собственная курьерская служба и партнеры ритейлера. Чтобы покупка техники стала выгоднее, вы можете воспользоваться промокодом Мегафон из нашего каталога.


Посетить МегаФон
Контакты МегаФон

Юридический адрес:
127006, г. Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558

Телефон:
8 (800) 550 5858

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидки на электронику в магазине Мегафон

Компания Megafon не только оказывает услуги связи по всей России, но и занимается продажей техники в фирменных салонах и онлайн-магазине. В ней вы можете обменять свой старый смартфон на новый со скидкой по программе «Трейд-ин» и получить бонусные средства на баланс мобильного телеф ... она или принять участие в различных акциях для получения специальной цены на гаджеты. Заказы доставляют в любую точку РФ собственная курьерская служба и партнеры ритейлера. Чтобы покупка техники стала выгоднее, вы можете воспользоваться промокодом Мегафон из нашего каталога.


Посетить МегаФон
Контакты МегаФон

Юридический адрес:
127006, г. Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558

Телефон:
8 (800) 550 5858

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
Tele2
Билайн
IVI.RU
Skyeng

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Специальные предложения от МегаФон

Подробнее об интернет-магазине Мегафон

Подробнее об интернет-магазине Мегафон

Компания Мегафон занимается не только оказанием услуг связи, но и продажей смартфонов, гаджетов и другой электроники. Сегодня она владеет торговой сетью из порядка 3700 салонов и онлайн-магазином. Ритейлер активно сотрудничает с крупнейшими производителями техники: Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и другими.

Преимущества интернет-магазина Megafon:

  • Гарантия подлинности товара. Компания напрямую сотрудничает с производителями и дистрибьюторами техники. Она продает только товары, официально ввезенные в РФ и имеющие необходимые сертификаты.

  • Различные варианты получения заказа. Доставка возможна в любой регион Российской Федерации.

  • Скидки и бонусы. Получить их можно с помощью промокодов, участия в акциях и других мероприятиях.

  • Соблюдение прав потребителей. На все товары предоставляется гарантия.

 

Оформить покупку со скидкой по промокоду или специальному предложению в онлайн-магазине Мегафон можно за 1–5 минут. 

Как воспользоваться скидочным купоном в Megafon

Как воспользоваться скидочным купоном в Megafon

На нашем сайте доступен каталог купонов на скидку от онлайн-магазина Мегафон. Они помогут купить с выгодой различную электронику и аксессуары. В списке представлены как промокоды, так и акции, не требующие ввода кода для получения специальной цены.

Каталог акционных предложений регулярно обновляется. Наши сотрудники добавляют в него новые купоны, а старые переносят в архив. Чтобы оформить заказ со скидкой по промокоду, выполните 4 действия:

  1. Нажмите на кнопку с действующим купоном и дождитесь, пока откроется сайт ритейлера. Если скидка действует на определенный товар, сервис автоматически перенаправит вас на страницу с ним. При переходе на сайт ритейлера из нашего каталога промокод автоматически копируется в буфер обмена.

  2. Положите товары в корзину. Для перехода к нужному продукту вы можете воспользоваться поиском по названию или навигацией по каталогу.

  3. Перейдите к просмотру содержимого корзины, проверьте список продуктов в заказе и введите промокод. Его нужно указать в специальном поле и затем применить. После активации кода сайт покажет информацию о размере скидки в рублях.

  1. Закончите оформление заказа. Для этого потребуется указать способ доставки и оплаты, информацию о покупателе и другие запрашиваемые данные.

Все заказы сразу передаются в обработку менеджерам. При изменении статуса покупки вам придет уведомление по СМС. Иногда по промокодам и акциям вместо скидок предоставляют аксессуары в подарок, специальные условия по тарифному плану при подключении к сети Мегафон или другие подарки.

Рекомендуется внимательно изучить условия акционного предложения, перед тем как воспользоваться им. Практически все промокоды и акции имеют ограничения по сроку активации, а некоторые из них действуют только на первый заказ нового клиента или товары из определенных разделов онлайн-магазина. 

 

Как покупать в Мегафон с максимальной скидкой

Как покупать в Мегафон с максимальной скидкой

Промокоды не единственный инструмент для получения скидок. Чтобы сэкономить деньги при оформлении заказа в онлайн-магазине Megafon, вы можете воспользоваться следующими возможностями:

  • Трейд-ин. Программа позволяет купить новый смартфон со скидкой при условии сдачи старого гаджета. Она распространяется только на определенные модели устройств, представленные в каталоге ритейлера. В некоторых случаях размер скидки может полностью покрыть стоимость нового смартфона.

  • Одновременный заказ SIM-карты и устройств. В этом случае компания часто дарит бесплатную стандартную или экспресс-доставку, а также иногда можно получить специальные условия предоставления услуги связи.

  • Участие в акциях. По ним можно получать скидки и подарки. Они проводятся регулярно. Список актуальных акционных предложений размещен на отдельной странице сайта ритейлера.

 

Если вы хотите раньше других узнавать о новых акционных предложениях в онлайн-магазине Мегафон, оформите подписку на рассылку с информацией о новых скидках и акциях. Сделать это можно при оформлении заказа или через личный кабинет на сайте. Следить за обновлениями акционных предложений можно также через социальные сети. Официальные аккаунты компании открыты в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Twitter и на YouTube. 

Популярные товары со скидками в онлайн-магазине Мегафон

Популярные товары со скидками в онлайн-магазине Мегафон

Чаще всего в компании заказывают со скидками смартфоны известных брендов: Samsung, Apple, ZTE, Realme и аксессуары. Но компания предлагает клиентам выгодные цены и на другую электронику:

  • планшеты;

  • модемы и роутеры;

  • ноутбуки;

  • телевизоры;

  • акустику;

  • устройства для умного дома.

 

Популярностью в онлайн-магазине пользуются также SIM-карты с выгодными условиями тарифов и обычными или красивыми телефонными номерами. 

Оплата и доставка в онлайн-магазине Megafon

Оплата и доставка в онлайн-магазине Megafon

На сайте можно оплатить заказ с помощью банковской карты. Кроме того, магазин предлагает альтернативные способы расчета за покупку:

  • наличными или банковской картой при получении;

  • рассрочку или кредит от банка-партнера;

  • безналичный перевод на расчетный счет (для юридических лиц).

Частично оплатить заказ можно также бонусами Спасибо от Сбера. Доставка заказа осуществляется следующими способами:

  • в пункты выдачи компаний-партнеров;

  • курьером на дом или в любое другое удобное место;

  • в постаматы.

 

Кроме того, получить заказ можно в любом салоне Мегафон или пункте самовывоза компании.

Часто задаваемые вопросы про МегаФон

★ Как получить промокоды в МегаФон?

Необходимо зайти на страницу МегаФон и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод МегаФон?

Чтобы воспользоваться промокодом от МегаФон необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от МегаФон доступно | Май?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения МегаФон актуальны | Май?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения МегаФон.

★ Почему стоит использовать купоны МегаФон?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды МегаФон

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