Как воспользоваться скидочным купоном в Megafon

На нашем сайте доступен каталог купонов на скидку от онлайн-магазина Мегафон. Они помогут купить с выгодой различную электронику и аксессуары. В списке представлены как промокоды, так и акции, не требующие ввода кода для получения специальной цены.

Каталог акционных предложений регулярно обновляется. Наши сотрудники добавляют в него новые купоны, а старые переносят в архив. Чтобы оформить заказ со скидкой по промокоду, выполните 4 действия:

Нажмите на кнопку с действующим купоном и дождитесь, пока откроется сайт ритейлера. Если скидка действует на определенный товар, сервис автоматически перенаправит вас на страницу с ним. При переходе на сайт ритейлера из нашего каталога промокод автоматически копируется в буфер обмена. Положите товары в корзину. Для перехода к нужному продукту вы можете воспользоваться поиском по названию или навигацией по каталогу. Перейдите к просмотру содержимого корзины, проверьте список продуктов в заказе и введите промокод. Его нужно указать в специальном поле и затем применить. После активации кода сайт покажет информацию о размере скидки в рублях.

Закончите оформление заказа. Для этого потребуется указать способ доставки и оплаты, информацию о покупателе и другие запрашиваемые данные.

Все заказы сразу передаются в обработку менеджерам. При изменении статуса покупки вам придет уведомление по СМС. Иногда по промокодам и акциям вместо скидок предоставляют аксессуары в подарок, специальные условия по тарифному плану при подключении к сети Мегафон или другие подарки.

Рекомендуется внимательно изучить условия акционного предложения, перед тем как воспользоваться им. Практически все промокоды и акции имеют ограничения по сроку активации, а некоторые из них действуют только на первый заказ нового клиента или товары из определенных разделов онлайн-магазина.