1 оценка поставлена средняя 5
20%
купон
Дисконт 20% на абонентскую плату предоставляется только для новых абонентов. Промокод действует только на заказы SIM-карт, оформленные на сайте интернет-магазина с доставкой или самовывозом из салона. Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями. Только для физических лиц. Акция может быть завершена досрочно.
16000Р
купон
10000Р
купон
9500Р
купон
7500Р
купон
3000Р
купон
20000Р
купон
11200Р
купон
20%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
0-0-12
купон
20%
купон
Дисконт 20% на абонентскую плату предоставляется только для новых абонентов. Промокод действует только на заказы SIM-карт, оформленные на сайте интернет-магазина с доставкой или самовывозом из салона. Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями. Только для физических лиц. Акция может быть завершена досрочно.
16000Р
купон
10000Р
купон
9500Р
купон
7500Р
купон
3000Р
купон
20000Р
купон
11200Р
купон
20%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
0-0-12
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
21000Р
купон
Компания Megafon не только оказывает услуги связи по всей России, но и занимается продажей техники в фирменных салонах и онлайн-магазине. В ней вы можете обменять свой старый смартфон на новый со скидкой по программе «Трейд-ин» и получить бонусные средства на баланс мобильного телеф ... она или принять участие в различных акциях для получения специальной цены на гаджеты. Заказы доставляют в любую точку РФ собственная курьерская служба и партнеры ритейлера. Чтобы покупка техники стала выгоднее, вы можете воспользоваться промокодом Мегафон из нашего каталога.
Юридический адрес:
127006, г. Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558
Телефон:
8 (800) 550 5858
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Компания Megafon не только оказывает услуги связи по всей России, но и занимается продажей техники в фирменных салонах и онлайн-магазине. В ней вы можете обменять свой старый смартфон на новый со скидкой по программе «Трейд-ин» и получить бонусные средства на баланс мобильного телеф ... она или принять участие в различных акциях для получения специальной цены на гаджеты. Заказы доставляют в любую точку РФ собственная курьерская служба и партнеры ритейлера. Чтобы покупка техники стала выгоднее, вы можете воспользоваться промокодом Мегафон из нашего каталога.
Юридический адрес:
127006, г. Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558
Телефон:
8 (800) 550 5858
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Мегафон занимается не только оказанием услуг связи, но и продажей смартфонов, гаджетов и другой электроники. Сегодня она владеет торговой сетью из порядка 3700 салонов и онлайн-магазином. Ритейлер активно сотрудничает с крупнейшими производителями техники: Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и другими.
Преимущества интернет-магазина Megafon:
Гарантия подлинности товара. Компания напрямую сотрудничает с производителями и дистрибьюторами техники. Она продает только товары, официально ввезенные в РФ и имеющие необходимые сертификаты.
Различные варианты получения заказа. Доставка возможна в любой регион Российской Федерации.
Скидки и бонусы. Получить их можно с помощью промокодов, участия в акциях и других мероприятиях.
Соблюдение прав потребителей. На все товары предоставляется гарантия.
Оформить покупку со скидкой по промокоду или специальному предложению в онлайн-магазине Мегафон можно за 1–5 минут.
На нашем сайте доступен каталог купонов на скидку от онлайн-магазина Мегафон. Они помогут купить с выгодой различную электронику и аксессуары. В списке представлены как промокоды, так и акции, не требующие ввода кода для получения специальной цены.
Каталог акционных предложений регулярно обновляется. Наши сотрудники добавляют в него новые купоны, а старые переносят в архив. Чтобы оформить заказ со скидкой по промокоду, выполните 4 действия:
Нажмите на кнопку с действующим купоном и дождитесь, пока откроется сайт ритейлера. Если скидка действует на определенный товар, сервис автоматически перенаправит вас на страницу с ним. При переходе на сайт ритейлера из нашего каталога промокод автоматически копируется в буфер обмена.
Положите товары в корзину. Для перехода к нужному продукту вы можете воспользоваться поиском по названию или навигацией по каталогу.
Перейдите к просмотру содержимого корзины, проверьте список продуктов в заказе и введите промокод. Его нужно указать в специальном поле и затем применить. После активации кода сайт покажет информацию о размере скидки в рублях.
Закончите оформление заказа. Для этого потребуется указать способ доставки и оплаты, информацию о покупателе и другие запрашиваемые данные.
Все заказы сразу передаются в обработку менеджерам. При изменении статуса покупки вам придет уведомление по СМС. Иногда по промокодам и акциям вместо скидок предоставляют аксессуары в подарок, специальные условия по тарифному плану при подключении к сети Мегафон или другие подарки.
Рекомендуется внимательно изучить условия акционного предложения, перед тем как воспользоваться им. Практически все промокоды и акции имеют ограничения по сроку активации, а некоторые из них действуют только на первый заказ нового клиента или товары из определенных разделов онлайн-магазина.
Промокоды не единственный инструмент для получения скидок. Чтобы сэкономить деньги при оформлении заказа в онлайн-магазине Megafon, вы можете воспользоваться следующими возможностями:
Трейд-ин. Программа позволяет купить новый смартфон со скидкой при условии сдачи старого гаджета. Она распространяется только на определенные модели устройств, представленные в каталоге ритейлера. В некоторых случаях размер скидки может полностью покрыть стоимость нового смартфона.
Одновременный заказ SIM-карты и устройств. В этом случае компания часто дарит бесплатную стандартную или экспресс-доставку, а также иногда можно получить специальные условия предоставления услуги связи.
Участие в акциях. По ним можно получать скидки и подарки. Они проводятся регулярно. Список актуальных акционных предложений размещен на отдельной странице сайта ритейлера.
Если вы хотите раньше других узнавать о новых акционных предложениях в онлайн-магазине Мегафон, оформите подписку на рассылку с информацией о новых скидках и акциях. Сделать это можно при оформлении заказа или через личный кабинет на сайте. Следить за обновлениями акционных предложений можно также через социальные сети. Официальные аккаунты компании открыты в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Twitter и на YouTube.
Чаще всего в компании заказывают со скидками смартфоны известных брендов: Samsung, Apple, ZTE, Realme и аксессуары. Но компания предлагает клиентам выгодные цены и на другую электронику:
планшеты;
модемы и роутеры;
ноутбуки;
телевизоры;
акустику;
устройства для умного дома.
Популярностью в онлайн-магазине пользуются также SIM-карты с выгодными условиями тарифов и обычными или красивыми телефонными номерами.
На сайте можно оплатить заказ с помощью банковской карты. Кроме того, магазин предлагает альтернативные способы расчета за покупку:
наличными или банковской картой при получении;
рассрочку или кредит от банка-партнера;
безналичный перевод на расчетный счет (для юридических лиц).
Частично оплатить заказ можно также бонусами Спасибо от Сбера. Доставка заказа осуществляется следующими способами:
в пункты выдачи компаний-партнеров;
курьером на дом или в любое другое удобное место;
в постаматы.
Кроме того, получить заказ можно в любом салоне Мегафон или пункте самовывоза компании.
Необходимо зайти на страницу МегаФон и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от МегаФон необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения МегаФон.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получите скидку 20% на полгода на все тарифы #БезПереплат по промокоду МегаФон
|MEG***
|Промокод
|При покупке гаджетов Honor с доставкой дарим скидку до 16000 рублей по MegaFon промокоду
|HON***
|Промокод
|По промокоду Мегафон смартфон Huawei выгоднее до 10000 рублей с доставкой
|HUA***
|Промокод
|Часы Samsung Galaxy Watch с сумасшедшей скидкой до 9500 рублей
|SAM***
|Промокод
|Мегафон промокод на скидку до 7500 рублей на покупку смартфонов Apple iPhone
|PLU***
|Промокод
|До минус 3000 рублей на смарт-часы Apple Watch
|PLU***
|Промокод
|Цены на смартфоны Samsung Galaxy снижены до 20 000 рублей
|SAM***