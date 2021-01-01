Подробнее о магазине MELEON

Интернет-магазин MELEON был запущен в 2006 году. Сегодня в нем можно купить товары на все случаи жизни. Компания имеет собственный склад в Москве, показывает актуальную информацию о наличии продуктов в нем и обеспечивает оперативную отправку заказов в любые регионы России как по почте, так и через различные службы доставки.

Команда онлайн-ретейлера постоянно запускает новые акции, распространяет промокоды и проводит другие маркетинговые мероприятия, чтобы клиенты могли покупать нужные для себя вещи с выгодой. Она также постаралась сделать процесс оформления заказа максимально простым.

Онлайн-магазин Мелеон предлагает различные способы оплаты. Для тех, кто сомневается в безопасности расчетов через интернет, реализована возможность рассчитаться за покупку при ее получении.