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Промокоды и скидки Милти | Июль 2021

Готовая еда с быстрой доставкой. Актуальных купонов: 3

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Актуальные промокоды и скидочные купоны Милти

Если готовить некогда, а питаться фастфудом не хочется, стоит присмотреться к готовым блюдам от Mealty. Они приготовлены из свежих и качественных продуктов от проверенных поставщиков. В меню — сотни наименований, средняя цена — 100–250 рублей. А еще в Милти можно получить скидки на ... еду. Сервис регулярно публикует коды на скидки, дает подарки за приглашения друзей, проводит конкурсы и розыгрыши с призами на своих официальных страницах в социальных сетях. Найти купоны и промокоды Милти можно на этой странице.


Посетить Милти
Контакты Милти

Электронная почта:
info@mealty.ru

Телефон:
84952151311

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Актуальные промокоды и скидочные купоны Милти

Если готовить некогда, а питаться фастфудом не хочется, стоит присмотреться к готовым блюдам от Mealty. Они приготовлены из свежих и качественных продуктов от проверенных поставщиков. В меню — сотни наименований, средняя цена — 100–250 рублей. А еще в Милти можно получить скидки на ... еду. Сервис регулярно публикует коды на скидки, дает подарки за приглашения друзей, проводит конкурсы и розыгрыши с призами на своих официальных страницах в социальных сетях. Найти купоны и промокоды Милти можно на этой странице.


Посетить Милти
Контакты Милти

Электронная почта:
info@mealty.ru

Телефон:
84952151311

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Аленка

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Специальные предложения от Милти

О компании Mealty

О компании Mealty

Молодой сервис Милти основан в 2017 году. Он специализируется на торговле готовыми блюдами, которые можно купить в фирменном магазине или заказать с доставкой.

Главное достоинство сервиса — невысокие цены. Большинство блюд стоят от 100 до 250 ₽. Если покупать с доставкой, то придется доплатить еще 90 ₽. Правда, правила Милти разрешают оформить заказ минимум на 900 ₽.

Преимущества сервиса:

  • Быстрая доставка. Заказ привозят не позже, чем через 2 часа после оформления, а обычно всего за 30 минут. Но это доступно не для всех адресов.

  • Качество. Все блюда из меню из свежих продуктов от проверенных поставщиков. Многие ингредиенты закупаются напрямую у производителей сельскохозяйственной продукции. 

  • Большие порции. Их средний размер составляет 350–400 гр. Взрослому человеку этого хватит, чтобы надолго утолить голод.

  • Профессионализм. Приготовлением блюд занимаются шеф-повара ведущих ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга.

  • Удобное оформление заказа. Купить готовое блюда на сайте Милти очень просто: достаточно выбрать подходящее и указать e-mail.

  • Скидки. Торговая площадка распространяет промокоды и купоны, которые помогают сделать цену заказа ниже.

Сегодня сервис доставки работает в Москве, МО, Санкт–Петербурге и Ленинградской области, но сеть активно расширяется.

Как получить скидку с помощью промокодов и купонов Милти

Как получить скидку с помощью промокодов и купонов Милти

Чтобы применить промокод при оформлении заказа, нужно сделать следующее:

Найти актуальный код на скидку на этой странице.

  1. Нажать на кнопку показа.

  2. Скопировать промокод.

  3. Перейти на сайт Милти.

  4. Кликнуть кнопку «Меню».

  5. Ввести адрес.

  6. Найти подходящее блюдо и нажать «Заказать».

  7. Ввести промокод в предназначенное для него поле.

  8. Нажать «Оформить заказ».

 

После этого предусмотренная промокодом скидка будет автоматически применена к заказу и уменьшит его цену.

Для завершения покупки нужно:

  1. Указать e-mail.

  2. Заполнить анкету.

  3. Выбрать способ доставки и оплаты.

  4. Кликнуть «Далее».

  5. Перевести деньги за покупку (если не выбран расчет с курьером при получении товара).

Некоторые купоны не содержат коды. Чтобы воспользоваться скидкой по ним, достаточно кликнуть по подходящему варианту с этой страницы, а после переадресации на страницу с акционным предложением оформить заказ.

При покупке в торговых точках Милти использовать промокоды и купоны нельзя. Они работают только при оформлении онлайн-заказа на официальном сайте сервиса.

Как сделать скидку на готовые блюда в Милти еще больше

Как сделать скидку на готовые блюда в Милти еще больше

Сэкономить в Mealty можно не только с помощью промокодов. Есть еще два способа увеличить размер скидки:

 

  • Участие в акции «Пригласи друга». Награда — одно бесплатное блюдо. Чтобы его получить, нужно создать аккаунт на сайте сервиса, подтвердить e-mail, получить промоссылку и предложить зарегистрироваться по ней другому человеку. Приглашенный друг обязательно должен оформить заказ на сумму от 990 рублей. После этого клиент получает одно блюдо стоимостью не более 200 рублей совершенно бесплатно. 

  • Конкурсы и акции в социальных сетях Милти. Торговая площадка регулярно проводит мероприятия на своих официальных страницах в Instagram, VK и Facebook. Участникам выдают призы. Чаще всего это скидка на заказ или дополнительное блюдо, напиток. В разных соцсетях акции могут отличаться. Большая их часть проводится в Instagram. Чтобы не пропустить промопрограмму, стоит подписаться на официальную страницу сервиса на этой платформе.

Популярные блюда со скидками из меню Mealty

Популярные блюда со скидками из меню Mealty

Большинство покупателей заказывают еду в Милти, когда находятся далеко от дома. Например, на работе во время обеденного перерыва. Поэтому чаще всего со скидками покупают вторые блюда, десерты и напитки, среди которых:

  • котлеты;

  • бифштексы;

  • мясо с гарниром;

  • рыба;

  • сырники;

  • блинчики с разными начинками;

  • пирожные;

  • смузи;

  • сок.

Способы оплаты и доставки заказа в Милти

Способы оплаты и доставки заказа в Милти

Оплатить покупку можно 3 способами:

  • Карта. Принимаются Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Банк-эмитент значения не имеет.

  • Электронный кошелек. Разрешены платежные системы ЮMoney и Qiwi.

  • Наличные. Этот способ оплаты подразумевает передачу денег курьеру при получении заказа.

Комиссия за оплату не взимается (в том числе при использовании электронных кошельков).

Есть 2 типа доставки:

  • Экспресс. Удобна, если нужно получить горячее блюдо. Занимает от 30 минут до 2 часов — зависит от того, куда нужно привезти еду. Возможна только в случае, если клиент оформил заказ с 22:00 до 9:00.

  • Стандартная. Товар (только в холодном виде) привозят на следующий день (или в любой другой). Применяется ко всем покупкам, сделанным с период с 9:00 до 22:00. Время доставки согласовывается с покупателем. Ее стоимость — 90 рублей, независимо от варианта.

Некоторые блюда из меню могут быть недоступны при выборе экспресс-доставки. На сайте сервиса они будут серыми. С помощью стандартной можно получить всю еду из ассортимента торговой площадки.

Способ доставки можно изменить в блоке с адресом. Для этого нужно нажать одноименную кнопку, выбрать нужный вариант, а потом кликнуть «Подтвердить».

Часто задаваемые вопросы про Милти

★ Как получить промокоды в Милти?

Необходимо зайти на страницу Милти и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Милти?

Чтобы воспользоваться промокодом от Милти необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Милти доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 3

★ Все ли предложения Милти актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Милти.

★ Почему стоит использовать купоны Милти?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Милти

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Милти: завтраки от 140 рублейне требуется
СкидкаГотовые салаты от 140 рублейне требуется

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