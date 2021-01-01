Промокоды и скидки Милти | Июль 2021

О компании Mealty

Молодой сервис Милти основан в 2017 году. Он специализируется на торговле готовыми блюдами, которые можно купить в фирменном магазине или заказать с доставкой.

Главное достоинство сервиса — невысокие цены. Большинство блюд стоят от 100 до 250 ₽. Если покупать с доставкой, то придется доплатить еще 90 ₽. Правда, правила Милти разрешают оформить заказ минимум на 900 ₽.

Преимущества сервиса:

Быстрая доставка. Заказ привозят не позже, чем через 2 часа после оформления, а обычно всего за 30 минут. Но это доступно не для всех адресов.

Качество. Все блюда из меню из свежих продуктов от проверенных поставщиков. Многие ингредиенты закупаются напрямую у производителей сельскохозяйственной продукции.

Большие порции. Их средний размер составляет 350–400 гр. Взрослому человеку этого хватит, чтобы надолго утолить голод.

Профессионализм. Приготовлением блюд занимаются шеф-повара ведущих ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга.

Удобное оформление заказа. Купить готовое блюда на сайте Милти очень просто: достаточно выбрать подходящее и указать e-mail.

Скидки. Торговая площадка распространяет промокоды и купоны, которые помогают сделать цену заказа ниже.

Сегодня сервис доставки работает в Москве, МО, Санкт–Петербурге и Ленинградской области, но сеть активно расширяется.