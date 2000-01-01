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Промокоды и скидки Mixit | Март 2021

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Не суммируется с другими скидками

Истекает через 1 день

Лучшее
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Скидка
Самые лучшие условия и отличные спецпредложения для участников Бонусной программы
Истекает через 45 дней

10%
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Скидка
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Mixit – современная российская косметика

Магазины косметической сети Mixit давно известны во многих городах РФ и ближнего зарубежья. На сайте компании можно заказать эффективные средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также аксессуары и подарочные наборы. На многие товары распространяются скидки. Кроме бонусных пре ... дложений, собранных в разделе «Акции», сэкономить на покупках помогают бесплатные промокоды Mixit. Зарегистрированным пользователям сайта предлагают стать участником бонусной программы. При каждой оплате в магазине клиент получает кэшбэк в виде баллов, которыми можно частично рассчитываться за следующие заказы.


Посетить Mixit
Контакты Mixit

Электронная почта:
hello@mixit.ru

Телефон:
8 (800) 550-98-70

Соц. сети:

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Mixit – современная российская косметика

Магазины косметической сети Mixit давно известны во многих городах РФ и ближнего зарубежья. На сайте компании можно заказать эффективные средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также аксессуары и подарочные наборы. На многие товары распространяются скидки. Кроме бонусных пре ... дложений, собранных в разделе «Акции», сэкономить на покупках помогают бесплатные промокоды Mixit. Зарегистрированным пользователям сайта предлагают стать участником бонусной программы. При каждой оплате в магазине клиент получает кэшбэк в виде баллов, которыми можно частично рассчитываться за следующие заказы.


Посетить Mixit
Контакты Mixit

Электронная почта:
hello@mixit.ru

Телефон:
8 (800) 550-98-70

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Mixit

Важное о Mixit

Важное о Mixit

Компания Mixit – это лаборатория современной косметики для лица и тела. Фирма основана в 2014 году, и ее главной целью было создание инновационных уходовых продуктов, позволяющих сохранить естественную красоту и гармонию организма. При их производстве используются только натуральные ингредиенты и биоактивные компоненты.

Сегодня компания превратилась в один из крупнейших косметических брендов России. Фирменные магазины Миксит открыты в большинстве стран СНГ.

Как использовать промокод в Mixit

Как использовать промокод в Mixit

Косметика от Миксит позволяет купить продукты для ухода за кожей по доступным ценам. Но даже на товарах этого бренда получится сэкономить. Для этого нужно активировать промокод, то есть код купона, состоящий из комбинации букв и цифр. Мы постоянно добавляем актуальные или даже эксклюзивные промокоды, которые вы найдете на этой странице.

Если хотите сэкономить с промокодом, действуйте по инструкции:

  1. Изучите купоны на нашем сайте. При выборе кода проверьте сроки действия и условия активации.

  2. Выберите действующий промокод и нажмите на него – скидочный купон будет автоматически скопирован в буфер обмена.

  3. Перейдите в интернет-магазин Mixit и добавьте нужные продукты в корзину. 

  4. На этапе оформления заказа вставьте промокод в свободное поле.

После ввода купона на скидку цена на товары в корзине будет снижена согласно условиям активации промокода. Клиент может сразу переходить к указанию контактных данных и выбору способа оплаты заказа.

Другие возможности экономии в Mixit

Другие возможности экономии в Mixit

Промокоды позволяют заказать косметику по выгодной цене, но это не единственный способ сэкономить на покупке. Компания предлагает и другие варианты:

  • Beauty Bonus. Бонусная программа для постоянных покупателей Миксит. Для участия нужно активировать бесплатную карту магазина на сайте. Потом при совершении покупок на нее будут начисляться баллы, которыми можно оплатить часть заказа. Участники программы также получают дополнительные бонусы на день рождения.

  • Мобильное приложение. Программа доступна на ОС Android и iOS. В приложении можно следить за новинками и добавлять понравившиеся продукты в избранное. Здесь есть личный дневник. Добавив информацию об особенностях своей кожи, пользователь бесплатно получает рекомендации по подходящим средствам для ухода.

  • Комплимент от Mixit. К каждому заказу компания добавляет конверт с подарком.

  • Акции. Компания вместе с другими брендами часто запускает совместные проекты, участвуя в которых, покупатель не только получает скидку на продукты, но и помогает другим людям. Все акции собраны в одноименном разделе.

  • Рассылка. Первым узнавайте о новинках и получайте спецпредложения, оставив данные своей электронной почты на сайте. Компания будет регулярно отправлять письма с новостями и уникальными промокодами. А при подписке получите деньги на счет, которые можно потратить на дальнейшие покупки.

  • Социальные сети. У компании – один из крупнейших косметических Instagram-аккаунтов, а также группы в Facebook и ВКонтакте. Бренд делится с подписчиками информацией о предстоящих акциях и публикует эксклюзивные предложения.

Сэкономить на покупке косметики от Mixit можно, воспользовавшись подарочным сертификатом. С его помощью получится частично или полностью оплатить товары в корзине.

Какую косметику купить со скидкой в Mixit

Какую косметику купить со скидкой в Mixit

Бренд Mixit ориентируется на выпуск инновационной косметики для женщин и мужчин. Здесь регулярно проходят распродажи, и чаще всего скидки делают на следующие категории товаров:

  • средства для тела: в этом разделе появляются кремы, бальзамы и масла, также есть гели для душа и пены для ванны;

  • косметику для лица: в основном представлены продукты для ухода за кожей (сыворотки, тоники, кремы), но есть и средства для макияжа (тональные основы, пудры, тени для век, карандаши и подводки для глаз);

  • аксессуары: здесь выкладывают бижутерию, массажные щетки, кисти для макияжа и нанесения масок, а также косметички с оригинальным дизайном;

  • продукты для волос: есть масла, шампуни и бальзамы, часто в категорию добавляют аксессуары (расчески и резинки для волос).

Недавно добавлен раздел «Здоровье». Здесь доступны антисептические гели для рук с приятными ароматами, антибактериальные спреи и кремы. На этой странице можно найти и тканевые маски.

Отдельно выделена категория «Эффективные комплексы», где представлены наборы для разных типов кожи. Там также действуют скидки на большинство категорий. Кроме того, найти комплекты из нескольких продуктов можно на странице «Подарочные наборы».

Способы оплаты и доставки в Миксит

Способы оплаты и доставки в Миксит

В интернет-магазине можно оформить заказ только по предоплате. Компания работает с банковскими картами платежных систем MasterCard, VISA и Мир, также доступна оплата через Google Pay и Apple Pay.

Заказы по России доставляют:

  • в постаматы и пункты выдачи PickPoint;

  • курьером;

  • в пункты выдачи IML;

  • Почтой России;

  • транспортной компанией DPD.

При покупке на определенную сумму заказы доставляют бесплатно.

Часто задаваемые вопросы про Mixit

★ Как получить промокоды в Mixit?

Необходимо зайти на страницу Mixit и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Mixit?

Чтобы воспользоваться промокодом от Mixit необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Mixit доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Mixit актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Mixit.

★ Почему стоит использовать купоны Mixit?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Mixit

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодС промокодом Mixit не пропусти специальную акцию 2=3 на витамины4LI***
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