Способы доставки и оплаты в МТС

При курьерской доставке доступен расчет банковской картой или наличными. Кроме того, покупку можно оплатить и на сайте, используя форму онлайн-оплаты. Для этого потребуется только банковская карта.

При получении товара самовывозом перечень способов оплаты расширяется:

Рассрочка. Можно заполнить заявку на получение рассрочки непосредственно на сайте или в салоне MTS.

Оплата картой. Рассчитаться можно как в салоне при получении, так и на сайте во время оформления заказа.

Сертификат. Во время акций клиенты могут получать сертификаты на покупки. И если промокод можно использовать сразу при оформлении, то с этим видом бонуса не все так просто. Чтобы оплатить сертификатом товар, нужно выбрать способ оплаты «Наличными при получении» и предъявить его специалисту при получении товара.

Trade-in. Покупатели могут обменять свой старый смартфон на скидочный купон.

Компания сотрудничает с юридическими лицами, которые могут вносить оплату на расчетный счет. Для этого после выбора товаров нужно ввести скидочный код, если есть, и перейти во вкладку «Юридическим лицам и ИП». Затем введите ИНН и завершите оформление.

После этого с покупателем свяжется специалист компании для обсуждения деталей. Он выставит счет, который можно оплатить как в терминале самообслуживания, так и посредством онлайн-банкинга. После получения товаров предприниматель или его представитель получает на руки счет-фактуру.

Покупателям доступно 2 способа получения товара: самовывоз и доставка курьером. Оба способа бесплатны при условии, что товар есть в отделениях вашего города. Удобно, что курьер доставит заказ уже сегодня, в удобное для покупателя время, предварительно уточнив детали по телефону.

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