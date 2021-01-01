Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки МТС | Март 2021

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Скидка
Супер предожение: GPS-трекер или умный ошейник в комплекте с тарифом "Go-Smart"
Истекает через 107 дней

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предложение

Скидка
Только для новых пользователей - три месяца Apple Music бесплатно
Истекает через 54 дня

Беспл
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Доставим бесплатно по Москве, если заказ содержит устройство или тариф. план МТС
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МТС — твой пропуск в мир связи

Компания МТС является одним из крупнейших поставщиков услуг сотовой связи. А еще она предоставляет пользователям удобный интернет-магазин, в котором можно не только оформить услуги телевидения или интернета, но и подобрать новый гаджет. На официальном сайте МТС, Вы можете найти пода ... рки, спецпредложения, ежедневные розыгрыши и многое другое. Воспользуйтесь одним из наших промокодов МТС и сделайте свой первый заказ уже сегодня, чтобы в полной мере оценить удобство данного оператора! Предраспродажная лихорадка скоро начнется - Чёрная Пятница! Делайте заказы и получайте скидку до 70% на любые товары.


Посетить МТС
Контакты МТС

Юридический адрес:
ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 109147

Телефон:
8 (800) 250 0890

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

МТС — твой пропуск в мир связи

Компания МТС является одним из крупнейших поставщиков услуг сотовой связи. А еще она предоставляет пользователям удобный интернет-магазин, в котором можно не только оформить услуги телевидения или интернета, но и подобрать новый гаджет. На официальном сайте МТС, Вы можете найти пода ... рки, спецпредложения, ежедневные розыгрыши и многое другое. Воспользуйтесь одним из наших промокодов МТС и сделайте свой первый заказ уже сегодня, чтобы в полной мере оценить удобство данного оператора! Предраспродажная лихорадка скоро начнется - Чёрная Пятница! Делайте заказы и получайте скидку до 70% на любые товары.


Посетить МТС
Контакты МТС

Юридический адрес:
ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 109147

Телефон:
8 (800) 250 0890

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Tele2
Huawei
Gearbest
Билайн
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от МТС

Вместе с МТС

Вместе с МТС

Российская телекоммуникационная компания МТС предоставляет услуги сотовой и проводной телефонной связи в ряде стран. Организация была основана в 1993 году, и сейчас число ее клиентов превысило 100 млн. В дополнение к услугам, в интернет-магазине оператора можно купить смартфоны и прочие гаджеты. Покупателям предлагается скидка на первый заказ и другие преимущества.

Как получить скидку по купону MTS

Как получить скидку по купону MTS

По промокоду можно сэкономить на покупке товаров интернет-магазина или услугах связи. Чтобы воспользоваться купоном, нужно:

  1. Выбрать подходящее предложение из списка на сайте.

  2. Скопировать код купона и дождаться перенаправления в магазин.

  3. Выбрать товары и нажать кнопку «Купить».

  4. Перейти в корзину.

  5. Вставить промокод в нижней части страницы.

  6. Нажать «Активировать».

Появится уведомление о том, что промокод использован, и цена товара уменьшится. В магазине проводятся акции, ознакомиться со списком которых можно на этой странице нашего сайта. Для участия в них не нужно ничего вводить: достаточно выбрать предложение и перейти по ссылке. Стоимость в каталоге отображается с учетом текущей скидки.

Как покупать в МТС с еще большей выгодой

Как покупать в МТС с еще большей выгодой

Чтобы получать максимальные скидки в интернет-магазине, можно:

  • Подписаться на email-рассылку, благодаря которой покупатель будет получать анонсы распродаж и выгодные персональные предложения.

  • Изучить раздел «Акции», который находится в верхней части главной страницы сайта. Здесь перечислены доступные пользователю предложения и промокоды, указаны условия для получения скидки.

  • Активировать скидку на первую покупку, если до этого вы не пользовались этим интернет-магазином.

  • Воспользоваться сервисом MТС Cashback. Благодаря этому можно получить кешбэк до 12 тыс. руб. с каждой, а не только с первой покупки. Подобные акции проходят часто, достаточно следить за ними на нашей странице.

  • Сдать несколько старых устройств по программе Trade-in. Для этого нужно принести в магазин МТС старые устройства и оценить их. После этого вы сможете получить скидку на новый товар в размере до 99.9 %.

  • Выбирать товары, в комплекте с которыми предлагается скидка на другие гаджеты или подарок.

Какие товары есть в магазине MTS

Какие товары есть в магазине MTS

Чтобы открыть список доступных товаров в магазине, нужно перейти на главную страницу и выбрать один из представленных разделов:

  • Смартфоны. Здесь можно сразу выбрать интересующего производителя или операционную систему. Также из всплывающего меню раздела можно перейти к новинкам, акционным предложениям и действующим промокодам.

  • Часы. В этой категории можно купить смарт-часы, фитнес-браслеты, устройства для детей и аксессуары.

  • Аудио. В разделе представлены беспроводные колонки, гарнитура и другие аудиотовары.

  • Аксессуары. Это большая категория, где находятся защитные пленки, чехлы, держатели, карты памяти, внешние аккумуляторы, зарядные устройства и другие товары.

  • Гаджеты. Здесь покупатель может выбрать товары, которые не попали в другие категории. Это планшеты, модемы, роутеры, автоэлектроника, очки виртуальной реальности.

В строке главного меню можно выбрать «Акции», где представлены выгодные предложения магазина, которые помогут сэкономить еще больше. Основная масса скидок приходится на мобильные устройства. В этом нет ничего удивительного, ведь наибольшим спросом в интернет-магазине МТС пользуются именно смартфоны, а также услуги связи и домашнее телевидение.

Способы доставки и оплаты в МТС

Способы доставки и оплаты в МТС

При курьерской доставке доступен расчет банковской картой или наличными. Кроме того, покупку можно оплатить и на сайте, используя форму онлайн-оплаты. Для этого потребуется только банковская карта.

При получении товара самовывозом перечень способов оплаты расширяется:

  • Рассрочка. Можно заполнить заявку на получение рассрочки непосредственно на сайте или в салоне MTS.

  • Оплата картой. Рассчитаться можно как в салоне при получении, так и на сайте во время оформления заказа.

  • Сертификат. Во время акций клиенты могут получать сертификаты на покупки. И если промокод можно использовать сразу при оформлении, то с этим видом бонуса не все так просто. Чтобы оплатить сертификатом товар, нужно выбрать способ оплаты «Наличными при получении» и предъявить его специалисту при получении товара.

  • Trade-in. Покупатели могут обменять свой старый смартфон на скидочный купон.

Компания сотрудничает с юридическими лицами, которые могут вносить оплату на расчетный счет. Для этого после выбора товаров нужно ввести скидочный код, если есть, и перейти во вкладку «Юридическим лицам и ИП». Затем введите ИНН и завершите оформление.

После этого с покупателем свяжется специалист компании для обсуждения деталей. Он выставит счет, который можно оплатить как в терминале самообслуживания, так и посредством онлайн-банкинга. После получения товаров предприниматель или его представитель получает на руки счет-фактуру.

Покупателям доступно 2 способа получения товара: самовывоз и доставка курьером. Оба способа бесплатны при условии, что товар есть в отделениях вашего города. Удобно, что курьер доставит заказ уже сегодня, в удобное для покупателя время, предварительно уточнив детали по телефону.

Используйте промокоды на нашем сайте и становитесь участником акций, чтобы покупать товары МТС еще дешевле.

Часто задаваемые вопросы про МТС

★ Как получить промокоды в МТС?

Необходимо зайти на страницу МТС и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод МТС?

Чтобы воспользоваться промокодом от МТС необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от МТС доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения МТС актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения МТС.

★ Почему стоит использовать купоны МТС?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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