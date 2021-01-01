16 оценок поставлено средняя 4.6
500Р
на ВСЁ
8%
купон
10%
купон
20%
купон
30%
купон
9000Р
купон
35%
купон
2000Р
купон
50%
купон
7000Р
купон
45%
купон
45%
купон
20%
купон
4000Р
купон
500Р
на ВСЁ
8%
купон
10%
купон
20%
купон
30%
купон
9000Р
купон
35%
купон
2000Р
купон
50%
купон
7000Р
купон
45%
купон
45%
купон
20%
купон
4000Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
18000Р
купон
8000Р
купон
10000Р
купон
5000Р
купон
10000Р
купон
Акция распространяется на бытовую технику
7000Р
купон
М.Видео – российский лидер по продаже электроники и бытовой техники. С 1993 года, компания радует покупателей не только качественным товаром и широким ассортиментом, но и многочисленными эксклюзивными предложениями, скидками и отличным сервисом. Каждый день на официальном сайте появ ... ляются все новые акции, которые не оставят никого равнодушным. Рассрочка без переплаты, скидки до 50%, подарки, а так же многое другое ждет вас в меню «Акции».
Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20
Электронная почта:
24@mvideo.ru
Телефон:
8 (495)-777-777-5 8 (800) 600-777-5
Соц. сети:
16 оценок поставлено средняя 4.6
М.Видео – российский лидер по продаже электроники и бытовой техники. С 1993 года, компания радует покупателей не только качественным товаром и широким ассортиментом, но и многочисленными эксклюзивными предложениями, скидками и отличным сервисом. Каждый день на официальном сайте появ ... ляются все новые акции, которые не оставят никого равнодушным. Рассрочка без переплаты, скидки до 50%, подарки, а так же многое другое ждет вас в меню «Акции».
Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20
Электронная почта:
24@mvideo.ru
Телефон:
8 (495)-777-777-5 8 (800) 600-777-5
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Покупатели получают возможность участвовать в акциях и программах лояльности. Чтобы делать покупки еще выгоднее, можно:
Вступить в М.Club. Члены клуба получают трехпроцентный кешбэк в виде бонусных рублей, дополнительные скидки и специальные промокоды. При регистрации покупателю дают 200 руб. на бонусный счет и удвоенный кешбэк на первые покупки. Накапливаемые бонусы можно использовать для покупок на сайте, компенсируя ими до 50 % стоимости.
Зарегистрироваться на сайте и получить 3 % от суммы на бонусный счет.
Активировать скидку в обмен на старые бытовые приборы. Если обменять старую технику, за первый заказ можно будет заплатить на 2000 руб. меньше.
Скачать промокаталог. В разделе «Акции» можно найти и загрузить PDF-версию электронного каталога, в котором собраны самые интересные действующие предложения.
Следить за актуальными акциями и новостями в M.Mag. Подписавшись на новости, можно участвовать в конкурсах, получать дополнительные скидки и промокоды.
Чтобы каждый покупатель мог быстро найти интересующий товар, они разделены на категории:
Телевизоры, аудио, Hi-Fi — в категории можно найти телевизоры, домашние кинотеатры, приставки, тюнеры и комплектующие.
Ноутбуки и компьютеры — в дополнение к технике здесь можно найти комплектующие к вычислительным машинам и периферийные устройства.
m_mobile: смартфоны и гаджеты — в разделе представлены смарт-часы, фитнес-трекеры, планшеты, чехлы и другие изделия.
Фото и видео — здесь находятся экшн-камеры, комплектующие для фото- и видеотехники, фотоаппараты, штативы и фотопринтеры.
Техника для кухни — в категории представлены комбайны, миксеры, прочие мелкие бытовые приборы, а также посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи и другие товары.
Техника для дома — в разделе можно найти стиральные машины, устройства для ухода за одеждой, климатические устройства, аксессуары для сада, дома и огорода.
Красота и здоровье — это всевозможные устройства для ухода за телом и волосами, включая фены, эпиляторы, триммеры, электробритвы и массажеры.
Игры и софт, развлечения — в категории можно найти консоли, видеоигры, сувенирную продукцию, спецтовары и технику для геймеров.
Автоэлектроника — устройства для машин, включая автоакустику, видеорегистраторы, автомобильные холодильники, пылесосы и мойки.
Аксессуары — в разделе собраны все комплектующие.
Apple — представлены гаджеты одноименного бренда.
Все акционные предложения М.Видео собраны в отдельной категории. Открыв раздел «Акции», можно увидеть текущие предложения и дополнительные условия, выполнив которые, клиент получает скидку на конкретную модель.
Особенной популярностью в интернет-магазине пользуются мобильные гаджеты, крупная и мелкая бытовая техника, а также компьютеры, ноутбуки и комплектующие.
Клиентам доступен самовывоз из сотен точек по всей России или адресная доставка. В первом случае нужно выбрать пункт самовывоза с удобным местоположением и графиком работы. Сделать это можно, выбрав из списка всех магазинов города или указав ближайшую станцию метро. Забрать товар в М.Видео можно бесплатно и сегодня же — уже через 15 минут после оформления заявки на сайте. Если приехать за покупкой сразу не получится, то она будет храниться еще 5 дней.
Адресная доставка осуществляется курьерской службой, подъем на этаж уже включен в цену. При оформлении заказа можно выбрать, в какой день будет удобно получить товар. Обычно курьер доставляет посылку не ранее, чем через 2 дня с момента оформления заказа. На оба вида доставки распространяются акции и промокоды.
Оплатить можно как онлайн, так и при получении. К оплате на сайте принимаются электронные валюты и банковские карты. Можно совершать покупки в рассрочку, но такая опция доступна только при самовывозе. Оформить кредит можно онлайн, но для завершения сделки необходимо будет приехать в пункт самовывоза со всеми перечисленными документами.
М.Видео — это крупный магазин, в котором можно найти массу товаров. Здесь есть практически все, начиная от наушников или батареек и заканчивая премиальной бытовой техникой, а с использованием промокодов можно здорово сэкономить.
На этой странице перечислены все актуальные акции. Чтобы применить промокод, нужно:
Выбрать предложение из списка и скопировать код.
Дождаться перехода в интернет-магазин.
Выбрать интересующие модели и добавить их в корзину.
Перейти в корзину и нажать «Продолжить оформление».
Авторизоваться/зарегистрироваться на сайте или нажать «Продолжить без авторизации».
Выбрать способ доставки и оплаты.
В пункте «Скидки к заказу» поставить галочку возле графы «Промокод» и ввести код купона, полученного на нашем сайте.
Нажать «Применить» и закончить оформление.
Магазин М.Видео представлен на российском рынке с 1993 года, было открыто 500 точек в 157 городах России. Компания реализует всевозможную технику, работет как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.
Необходимо зайти на страницу М.Видео и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от М.Видео необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения М.Видео.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Мвидео промокод на скидку 500 рублей за регистрацию в приложении
|не ***
|Промокод
|Минус 8% на iPhone с промокодом М.Видео
|WOW***
|Промокод
|Бытовая техника Samsung со скидкой до 10%
|SAM***
|Промокод
|До минус 20% на бытовую технику Samsung
|SAM***
|Скидка
|До минус 30% на распродаже грилей Tefal
|не требуется
|Скидка
|-9000 рублей на Samsung Galaxy S21 Ultra
|не требуется
|Скидка
|Блинные сковороды Rondell со скидкой 35%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 2000 рублей на смартфоны vivo Y31
|не требуется