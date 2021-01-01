Как происходит оплата и доставка

Клиентам доступен самовывоз из сотен точек по всей России или адресная доставка. В первом случае нужно выбрать пункт самовывоза с удобным местоположением и графиком работы. Сделать это можно, выбрав из списка всех магазинов города или указав ближайшую станцию метро. Забрать товар в М.Видео можно бесплатно и сегодня же — уже через 15 минут после оформления заявки на сайте. Если приехать за покупкой сразу не получится, то она будет храниться еще 5 дней.

Адресная доставка осуществляется курьерской службой, подъем на этаж уже включен в цену. При оформлении заказа можно выбрать, в какой день будет удобно получить товар. Обычно курьер доставляет посылку не ранее, чем через 2 дня с момента оформления заказа. На оба вида доставки распространяются акции и промокоды.

Оплатить можно как онлайн, так и при получении. К оплате на сайте принимаются электронные валюты и банковские карты. Можно совершать покупки в рассрочку, но такая опция доступна только при самовывозе. Оформить кредит можно онлайн, но для завершения сделки необходимо будет приехать в пункт самовывоза со всеми перечисленными документами.

М.Видео — это крупный магазин, в котором можно найти массу товаров. Здесь есть практически все, начиная от наушников или батареек и заканчивая премиальной бытовой техникой, а с использованием промокодов можно здорово сэкономить.