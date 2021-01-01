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16 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды и скидки М.Видео | Март 2021

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В М.Видео за скидками!

М.Видео – российский лидер по продаже электроники и бытовой техники. С 1993 года, компания радует покупателей не только качественным товаром и широким ассортиментом, но и многочисленными эксклюзивными предложениями, скидками и отличным сервисом. Каждый день на официальном сайте появ ... ляются все новые акции, которые не оставят никого равнодушным. Рассрочка без переплаты, скидки до 50%, подарки, а так же многое другое ждет вас в меню «Акции».


Посетить М.Видео
Контакты М.Видео

Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20

Электронная почта:
24@mvideo.ru

Телефон:
8 (495)-777-777-5 8 (800) 600-777-5

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

16 оценок поставлено средняя 4.6

В М.Видео за скидками!

М.Видео – российский лидер по продаже электроники и бытовой техники. С 1993 года, компания радует покупателей не только качественным товаром и широким ассортиментом, но и многочисленными эксклюзивными предложениями, скидками и отличным сервисом. Каждый день на официальном сайте появ ... ляются все новые акции, которые не оставят никого равнодушным. Рассрочка без переплаты, скидки до 50%, подарки, а так же многое другое ждет вас в меню «Акции».


Посетить М.Видео
Контакты М.Видео

Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20

Электронная почта:
24@mvideo.ru

Телефон:
8 (495)-777-777-5 8 (800) 600-777-5

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Philips
Banggood
Xiaomi
Tefal

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Специальные предложения от М.Видео

Как еще больше сэкономить в M.Video

Как еще больше сэкономить в M.Video

Покупатели получают возможность участвовать в акциях и программах лояльности. Чтобы делать покупки еще выгоднее, можно:

  • Вступить в М.Club. Члены клуба получают трехпроцентный кешбэк в виде бонусных рублей, дополнительные скидки и специальные промокоды. При регистрации покупателю дают 200 руб. на бонусный счет и удвоенный кешбэк на первые покупки. Накапливаемые бонусы можно использовать для покупок на сайте, компенсируя ими до 50 % стоимости.

  • Зарегистрироваться на сайте и получить 3 % от суммы на бонусный счет.

  • Активировать скидку в обмен на старые бытовые приборы. Если обменять старую технику, за первый заказ можно будет заплатить на 2000 руб. меньше.

  • Скачать промокаталог. В разделе «Акции» можно найти и загрузить PDF-версию электронного каталога, в котором собраны самые интересные действующие предложения.

Следить за актуальными акциями и новостями в M.Mag. Подписавшись на новости, можно участвовать в конкурсах, получать дополнительные скидки и промокоды.

Ассортимент товаров в М.Видео

Ассортимент товаров в М.Видео

Чтобы каждый покупатель мог быстро найти интересующий товар, они разделены на категории:

  • Телевизоры, аудио, Hi-Fi — в категории можно найти телевизоры, домашние кинотеатры, приставки, тюнеры и комплектующие.

  • Ноутбуки и компьютеры — в дополнение к технике здесь можно найти комплектующие к вычислительным машинам и периферийные устройства.

  • m_mobile: смартфоны и гаджеты — в разделе представлены смарт-часы, фитнес-трекеры, планшеты, чехлы и другие изделия.

  • Фото и видео — здесь находятся экшн-камеры, комплектующие для фото- и видеотехники, фотоаппараты, штативы и фотопринтеры.

  • Техника для кухни — в категории представлены комбайны, миксеры, прочие мелкие бытовые приборы, а также посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи и другие товары.

  • Техника для дома — в разделе можно найти стиральные машины, устройства для ухода за одеждой, климатические устройства, аксессуары для сада, дома и огорода.

  • Красота и здоровье — это всевозможные устройства для ухода за телом и волосами, включая фены, эпиляторы, триммеры, электробритвы и массажеры.

  • Игры и софт, развлечения — в категории можно найти консоли, видеоигры, сувенирную продукцию, спецтовары и технику для геймеров.

  • Автоэлектроника — устройства для машин, включая автоакустику, видеорегистраторы, автомобильные холодильники, пылесосы и мойки.

  • Аксессуары — в разделе собраны все комплектующие.

  • Apple — представлены гаджеты одноименного бренда.

Все акционные предложения М.Видео собраны в отдельной категории. Открыв раздел «Акции», можно увидеть текущие предложения и дополнительные условия, выполнив которые, клиент получает скидку на конкретную модель.

Особенной популярностью в интернет-магазине пользуются мобильные гаджеты, крупная и мелкая бытовая техника, а также компьютеры, ноутбуки и комплектующие.

Как происходит оплата и доставка

Как происходит оплата и доставка

Клиентам доступен самовывоз из сотен точек по всей России или адресная доставка. В первом случае нужно выбрать пункт самовывоза с удобным местоположением и графиком работы. Сделать это можно, выбрав из списка всех магазинов города или указав ближайшую станцию метро. Забрать товар в М.Видео можно бесплатно и сегодня же — уже через 15 минут после оформления заявки на сайте. Если приехать за покупкой сразу не получится, то она будет храниться еще 5 дней.

Адресная доставка осуществляется курьерской службой, подъем на этаж уже включен в цену. При оформлении заказа можно выбрать, в какой день будет удобно получить товар. Обычно курьер доставляет посылку не ранее, чем через 2 дня с момента оформления заказа. На оба вида доставки распространяются акции и промокоды.

Оплатить можно как онлайн, так и при получении. К оплате на сайте принимаются электронные валюты и банковские карты. Можно совершать покупки в рассрочку, но такая опция доступна только при самовывозе. Оформить кредит можно онлайн, но для завершения сделки необходимо будет приехать в пункт самовывоза со всеми перечисленными документами.

М.Видео — это крупный магазин, в котором можно найти массу товаров. Здесь есть практически все, начиная от наушников или батареек и заканчивая премиальной бытовой техникой, а с использованием промокодов  можно здорово сэкономить.

Как использовать скидочный купон М.Видео

Как использовать скидочный купон М.Видео

На этой странице перечислены все актуальные акции. Чтобы применить промокод, нужно:

  1. Выбрать предложение из списка и скопировать код.

  2. Дождаться перехода в интернет-магазин.

  3. Выбрать интересующие модели и добавить их в корзину.

  4. Перейти в корзину и нажать «Продолжить оформление».

  5. Авторизоваться/зарегистрироваться на сайте или нажать «Продолжить без авторизации».

  6. Выбрать способ доставки и оплаты.

  7. В пункте «Скидки к заказу» поставить галочку возле графы «Промокод» и ввести код купона, полученного на нашем сайте.

  8. Нажать «Применить» и закончить оформление.

 

Подробнее о магазине М.Видео

Подробнее о магазине М.Видео

Магазин М.Видео представлен на российском рынке с 1993 года, было открыто 500 точек в 157 городах России. Компания реализует всевозможную технику, работет как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.

Часто задаваемые вопросы про М.Видео

★ Как получить промокоды в М.Видео?

Необходимо зайти на страницу М.Видео и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод М.Видео?

Чтобы воспользоваться промокодом от М.Видео необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от М.Видео доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения М.Видео актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения М.Видео.

★ Почему стоит использовать купоны М.Видео?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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