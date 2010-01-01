Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды и скидки myToys | Март 2021

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Посетить myToys
Контакты myToys

Юридический адрес:
115114 г. Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 8

Электронная почта:
service@mytoys.ru

Телефон:
8 (800) 775-24-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.8

Экономьте с myToys

Инсценировать битву героев Marvel? Спасти принцессу из замка? Устроить вечеринку для Барби? Магазин игрушек myToys сделает возможным любой игровой сценарий, ведь там Вы найдете десятки тысяч игрушек и товаров для детей на любой вкус и возраст! А привлекательные акции помогут Вам сэк ... ономить! Все еще сомневаетесь? Тогда сделайте свою первую покупку при помощи одного из наших промокодов myToys и порадуйте своего малыша, при этом не расстраивая кошелек!


Посетить myToys
Контакты myToys

Юридический адрес:
115114 г. Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 8

Электронная почта:
service@mytoys.ru

Телефон:
8 (800) 775-24-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Кораблик
bonprix
Буквоед
Gearbest
Mothercare
Toy.ru
Banggood
Bebakids
Gulliver

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Специальные предложения от myToys

Кратко о майТойз

Кратко о майТойз

Филиал крупного немецкого магазина myToys работает на российском рынке детских товаров с 2010 года. В ассортименте гипермаркета только сертифицированная продукция, включая бренды, которые невозможно встретить на интернет-площадках и в торговых залах других ритейлеров. Компания часто раздает промокоды и проводит акции, в рамках которых клиенты получают скидки.

Как применить промокод или купить товар в myToys по акции

Как применить промокод или купить товар в myToys по акции

Среди скидочных купонов нашего сервиса можно выбрать акции как на весь ассортимент myToys, так и на отдельные лоты. Для перехода в каталог достаточно кликнуть на интересующее предложение, и вы сразу окажетесь на странице с нужными позициями. При этом промокод копировать не нужно, он сохранится в буфере обмена автоматически.

Несколько секунд — и пользователь оказывается в главном каталоге myToys. Удобное меню и динамичная лента актуальных распродаж позволят быстро найти нужные товары. На странице распродажи одежды есть изделия на все сезоны. Особенно в апреле радуют цены на теплые вещи и аксессуары.

В карточке лота описаны подробные характеристики модели. Также здесь видна динамика продаж за неделю и отзывы реальных покупателей. Лот можно добавить в избранное, а также выбрать цвет и размер. После добавления в корзину и при переходе к оформлению сайт запросит регистрацию или авторизацию. Для верификации потребуется заполнить мини-анкету. Здесь же предлагается указать вариант доставки. Далее следует выбор способа оплаты и завершение оформления.

Как искать максимальные скидки на myToys

Как искать максимальные скидки на myToys

На нашем сайте, как и на главной странице магазина майТойз, всегда можно найти актуальные промокоды и другие предложения со скидками. Еще в меню myToys есть разделы для любителей дисконта: «Акции», «Sale%», «Купоны» и тому подобные. Чаще всего ритейлер предлагает:

  • Промокоды на первую покупку. Такие купоны распространяются на весь ассортимент, но бывают исключения.

  • Распродажи в конкретных категориях. Например, на кукол, школьную атрибутику, машинки и т. д.

  • Скидочные купоны при расходах от установленной суммы.

  • Промокоды от брендов при любой покупке или от определенного чека.

Помимо плановых акций и промокодов, ритейлер постоянно организовывает сезонные распродажи. Например, в апреле можно заранее закупить канцелярию и другие школьные необходимости с дисконтом до 90%. Аналогичные скидки предлагают на теплую одежду, обувь и другую сезонную продукцию. 

Еще компания поощряет активность своих покупателей и регулярно разыгрывает подарочные сертификаты на тысячи рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно оставить свой отзыв о покупке в карточке товара. Подробнее об этом можно почитать в разделе «Конкурсы» в подвале сайта.

Какие популярные лоты со скидками предлагает myToys

Какие популярные лоты со скидками предлагает myToys

Купить товар с дисконтом можно в любой товарной группе, если подписаться на рассылку и следить за действующими акциями и промокодами на скидку. Сегодня, в апреле 2020 г., ритейлер предлагает дисконт на следующие лоты в категориях:

  • для самых маленьких: трусики-подгузники, полотенца и пончо, мягкие игрушки-ночники, термосы, посуда для малышей, игрушки-проекторы, детские средства по уходу и многое другое;

  • для праздника: наборы праздничных бумажных стаканов, парафиновые свечи в торт, поздравительные гирлянды, пневмохлопушки, украшения-подвески для праздника, бумажные помпоны, язычки, гирлянды-флажки, декоративные фигурки, рождественские картины, маски, маскарадные наборы, елочные игрушки и другая атрибутика для детских праздников;

  • игрушки: куклы, логики, пистолеты, наборы, фигурки, домики и так далее;

  • книги и обучение: детские издания, раскраски, наклейки, учебники, пособия;

  • настольные игры: шашки, шахматы, морской бой, монополия, пазлы и другие;

  • спорт и досуг: самокаты, детские велосипеды, лыжи, машины, мячики, чемоданы, матрасы, бассейны, ракетки и другой инвентарь для активного отдыха;

  • школьные принадлежности: канцелярия, учебники, атласы, рюкзаки, пеналы, наборы первоклассника и т. д.;

  • товары для творчества и хобби: швейные наборы, бусины, лизуны, косметические и парикмахерские наборы, сборные модели и другое.

Магазин регулярно дает промокоды на тысячи наименований одежды и обуви для детей всех возрастных категорий.

Условия доставки и оплаты и возврата в магазине myToys

Условия доставки и оплаты и возврата в магазине myToys

Ритейлер предлагает на выбор несколько вариантов доставки:

  • курьерскими службами: DPD — от 360 рублей и TopDelivery — от 480 рублей;

  • Почтой России согласно тарифам учреждения;

  • до постаматов и пунктов выдачи: PickPoint — 360 руб., Boxberry — 280 руб., Hermes — 320 руб. и DPD — 330 руб.

Для габаритных заказов сумма за транспортировку может быть увеличена. Оплату можно внести наличными при получении, а также картой онлайн при заказе или приеме посылки. Если товар надлежащего качества по каким-либо причинам не подошел, его можно вернуть в течение 7 дней при условии сохранности товарного вида, упаковки, пломб и чека. В этом случае транспортные расходы ложатся на покупателя. Бракованное изделие возвращается за счет myToys, как и присланное по ошибке.

Часто задаваемые вопросы про myToys

★ Как получить промокоды в myToys?

Необходимо зайти на страницу myToys и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод myToys?

Чтобы воспользоваться промокодом от myToys необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от myToys доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 2

★ Все ли предложения myToys актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения myToys.

★ Почему стоит использовать купоны myToys?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды myToys

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 5% на заказы от 3000 рублей с промокодом МайТойз7dn***

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