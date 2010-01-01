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Инсценировать битву героев Marvel? Спасти принцессу из замка? Устроить вечеринку для Барби? Магазин игрушек myToys сделает возможным любой игровой сценарий, ведь там Вы найдете десятки тысяч игрушек и товаров для детей на любой вкус и возраст! А привлекательные акции помогут Вам сэк ... ономить! Все еще сомневаетесь? Тогда сделайте свою первую покупку при помощи одного из наших промокодов myToys и порадуйте своего малыша, при этом не расстраивая кошелек!
Юридический адрес:
115114 г. Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 8
Электронная почта:
service@mytoys.ru
Телефон:
8 (800) 775-24-23
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.8
Инсценировать битву героев Marvel? Спасти принцессу из замка? Устроить вечеринку для Барби? Магазин игрушек myToys сделает возможным любой игровой сценарий, ведь там Вы найдете десятки тысяч игрушек и товаров для детей на любой вкус и возраст! А привлекательные акции помогут Вам сэк ... ономить! Все еще сомневаетесь? Тогда сделайте свою первую покупку при помощи одного из наших промокодов myToys и порадуйте своего малыша, при этом не расстраивая кошелек!
Юридический адрес:
115114 г. Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 8
Электронная почта:
service@mytoys.ru
Телефон:
8 (800) 775-24-23
Соц. сети:
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Филиал крупного немецкого магазина myToys работает на российском рынке детских товаров с 2010 года. В ассортименте гипермаркета только сертифицированная продукция, включая бренды, которые невозможно встретить на интернет-площадках и в торговых залах других ритейлеров. Компания часто раздает промокоды и проводит акции, в рамках которых клиенты получают скидки.
Среди скидочных купонов нашего сервиса можно выбрать акции как на весь ассортимент myToys, так и на отдельные лоты. Для перехода в каталог достаточно кликнуть на интересующее предложение, и вы сразу окажетесь на странице с нужными позициями. При этом промокод копировать не нужно, он сохранится в буфере обмена автоматически.
Несколько секунд — и пользователь оказывается в главном каталоге myToys. Удобное меню и динамичная лента актуальных распродаж позволят быстро найти нужные товары. На странице распродажи одежды есть изделия на все сезоны. Особенно в апреле радуют цены на теплые вещи и аксессуары.
В карточке лота описаны подробные характеристики модели. Также здесь видна динамика продаж за неделю и отзывы реальных покупателей. Лот можно добавить в избранное, а также выбрать цвет и размер. После добавления в корзину и при переходе к оформлению сайт запросит регистрацию или авторизацию. Для верификации потребуется заполнить мини-анкету. Здесь же предлагается указать вариант доставки. Далее следует выбор способа оплаты и завершение оформления.
На нашем сайте, как и на главной странице магазина майТойз, всегда можно найти актуальные промокоды и другие предложения со скидками. Еще в меню myToys есть разделы для любителей дисконта: «Акции», «Sale%», «Купоны» и тому подобные. Чаще всего ритейлер предлагает:
Промокоды на первую покупку. Такие купоны распространяются на весь ассортимент, но бывают исключения.
Распродажи в конкретных категориях. Например, на кукол, школьную атрибутику, машинки и т. д.
Скидочные купоны при расходах от установленной суммы.
Промокоды от брендов при любой покупке или от определенного чека.
Помимо плановых акций и промокодов, ритейлер постоянно организовывает сезонные распродажи. Например, в апреле можно заранее закупить канцелярию и другие школьные необходимости с дисконтом до 90%. Аналогичные скидки предлагают на теплую одежду, обувь и другую сезонную продукцию.
Еще компания поощряет активность своих покупателей и регулярно разыгрывает подарочные сертификаты на тысячи рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно оставить свой отзыв о покупке в карточке товара. Подробнее об этом можно почитать в разделе «Конкурсы» в подвале сайта.
Купить товар с дисконтом можно в любой товарной группе, если подписаться на рассылку и следить за действующими акциями и промокодами на скидку. Сегодня, в апреле 2020 г., ритейлер предлагает дисконт на следующие лоты в категориях:
для самых маленьких: трусики-подгузники, полотенца и пончо, мягкие игрушки-ночники, термосы, посуда для малышей, игрушки-проекторы, детские средства по уходу и многое другое;
для праздника: наборы праздничных бумажных стаканов, парафиновые свечи в торт, поздравительные гирлянды, пневмохлопушки, украшения-подвески для праздника, бумажные помпоны, язычки, гирлянды-флажки, декоративные фигурки, рождественские картины, маски, маскарадные наборы, елочные игрушки и другая атрибутика для детских праздников;
игрушки: куклы, логики, пистолеты, наборы, фигурки, домики и так далее;
книги и обучение: детские издания, раскраски, наклейки, учебники, пособия;
настольные игры: шашки, шахматы, морской бой, монополия, пазлы и другие;
спорт и досуг: самокаты, детские велосипеды, лыжи, машины, мячики, чемоданы, матрасы, бассейны, ракетки и другой инвентарь для активного отдыха;
школьные принадлежности: канцелярия, учебники, атласы, рюкзаки, пеналы, наборы первоклассника и т. д.;
товары для творчества и хобби: швейные наборы, бусины, лизуны, косметические и парикмахерские наборы, сборные модели и другое.
Магазин регулярно дает промокоды на тысячи наименований одежды и обуви для детей всех возрастных категорий.
Ритейлер предлагает на выбор несколько вариантов доставки:
курьерскими службами: DPD — от 360 рублей и TopDelivery — от 480 рублей;
Почтой России согласно тарифам учреждения;
до постаматов и пунктов выдачи: PickPoint — 360 руб., Boxberry — 280 руб., Hermes — 320 руб. и DPD — 330 руб.
Для габаритных заказов сумма за транспортировку может быть увеличена. Оплату можно внести наличными при получении, а также картой онлайн при заказе или приеме посылки. Если товар надлежащего качества по каким-либо причинам не подошел, его можно вернуть в течение 7 дней при условии сохранности товарного вида, упаковки, пломб и чека. В этом случае транспортные расходы ложатся на покупателя. Бракованное изделие возвращается за счет myToys, как и присланное по ошибке.
Необходимо зайти на страницу myToys и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от myToys необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 2
Наши специалисты отбирают только действующие предложения myToys.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 5% на заказы от 3000 рублей с промокодом МайТойз
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