Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Нетология | Март 2021

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Контакты Нетология

Юридический адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 3, 3 этаж, офис B306-B308

Электронная почта:
support@netology.ru

Телефон:
8 (800) 301-39-69

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Учиться никогда не поздно!

«Век живи, век учись» – вот главное правило всех студентов онлайн-платформы обучающих занятий «Нетология». На официальном сайте Вы сможете приобрести доступ к программам таких направлений, как графический дизайн, маркетинг, IT и многих других. Данное заведение является лицензированн ... ым учреждением по подготовке и дополнительному обучению, где преподавателями выступают ведущие специалисты РФ. У Вас возникли сомнения? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут выбрать подходящую программу. Вы так же можете посетить Кампус Нетологии в Москве, чтобы лично встретиться с консультантом. Хотите сэкономить на курсе уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Нетология, чтобы сделать покупку еще более выгодной!


Посетить Нетология
Контакты Нетология

Юридический адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 3, 3 этаж, офис B306-B308

Электронная почта:
support@netology.ru

Телефон:
8 (800) 301-39-69

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
book24
Tele2
2 Берега
Билайн
Издательство МИФ
Мосцветторг

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Специальные предложения от Нетология

Виды купонов и акций сервиса Нетология

Виды купонов и акций сервиса Нетология

По промокодам «На все» скидки действуют на любые курсы онлайн-университета. Параллельно с этим компания предлагает ощутимые дисконты на отдельные программы. Примеры таких акций перечислены ниже:

  • номинальные скидки на обучение по конкретным специальностям;

  • дисконт на первую покупку определенного типа программы;

  • бесплатные занятия по отдельным дисциплинам для всех пользователей.

Всё о дистанционном образовании в Netology

Всё о дистанционном образовании в Netology

Дистанционное учебное заведение Нетология готовит специалистов по таким профессиям, как веб-разработчики, интернет-маркетологи, менеджеры по проекту, дизайнеры. В процессе онлайн-обучения студенты перенимают опыт у признанных мастеров IT-профессий, отрабатывают навыки общения с преподавателями и другими учащимися. Дополнительно компания помогает с написанием резюме, подбором вакансий и стажировкой. Нетология регулярно открывает новые рабочие места, которые выпускники смогут занять после получения диплома.

Обучение происходит на специальной онлайн‑платформе, совместимой со стационарными компьютерами, ноутбуками, планшетами и смартфонами. Чтобы сделать образование доступнее, онлайн-университет предлагает промокоды, акции, скидочные купоны, по которым можно получить дисконт в десятки тысяч рублей на учебные программы.

Как воспользоваться промокодом на образовательные интенсивы Нетологии

Как воспользоваться промокодом на образовательные интенсивы Нетологии

Действующие дисконтные предложения опубликованы на нашем сервисе. Чтобы воспользоваться специальной ценой, следует кликнуть на промокод и перейти на страницу с программой. При этом код купона будет сохранен в буфер обмена автоматически.

Перечень действующих образовательных направлений расположен в шапке страницы. В каталоге онлайн-университета доступны десятки специальностей по каждому из шести направлений. В карточке образовательной программы дается подробное описание курса и ближайшие даты обучения. Внизу указана стоимость всего курса, модуля, платежа в рассрочку, а также размер скидки по промокоду.

После перехода к оформлению появляется ссылка «У меня есть промокод». Если на нее кликнуть, откроется поле для ввода цифро-буквенной комбинации. Далее нужно пройти регистрацию и сделать платеж. Перед оплатой Нетология предлагает пообщаться с сотрудниками сервиса для уточнения нюансов.

Если нажать на иконку «Получить консультацию», то в течение нескольких минут на указанный номер поступит звонок от сотрудника компании. В ходе беседы пользователь сможет задать все интересующие вопросы и принять решение о покупке. Последним шагом становится оплата курса Netology по цене, уменьшенной на номинал промокода. При этом могут действовать сразу несколько видов дисконта.

Какие занятия в Нетологии можно пройти бесплатно и со скидкой по купону

Какие занятия в Нетологии можно пройти бесплатно и со скидкой по купону

Для первых шагов к освоению интернет-профессии предлагают десятки вебинаров, митапов и материалов от экспертов по направлениям:

  • маркетинг,

  • бизнес и управление,

  • MBA,

  • дизайн и UX,

  • программирование,

  • data science и аналитика,

  • Soft Skills.

Как правило, бесплатные занятия имеют вводный характер и просвещают пользователя об особенностях и перспективах той или иной специальности. Кроме того, среди уроков можно найти полезные советы от экспертов. Например, навыки работы в Excel, о которых не знают «профи» и «гуру». Чтобы получить полноценное образование от Нетологии, рекомендуется подобрать и оплатить полный курс, применив наш промокод. 

Список доступных образовательных программ по бизнес-направлениям перечислен ниже:

 

  • Подготовка маркетологов: диджитал-старт, excel, почтовый клиент, head of SMM, Influencer, лендинг, аналитика, performance, PR в digital, SEO, SMM, бренд-менеджмент, веб-аналитика, видеомаркетинг, руководство, квиз, редакция коммерческих текстов/копирайтинг, комьюнити-менеджмент, контекстная реклама и PRO, контент-маркетолог, приложения для мобильных устройств, Google Ads, Instagram и мессенджеры, контент-менеджмент, создание подкастов, таргетированная реклама, Яндекс.Директ и другие узкие специальности.

  • Бизнес и управление: Digital-старт, Product и Project Manager, аналитика бизнеса, запуск и руководство интернет-торговлей, личные финансы и начало инвестиций, продуктовая аналитика, руководство отделом продаж, управление по Agile и другое.

  • Дизайн и UX: геймдизайн, fullstack, UI и аналитика, арт-дирекшн, брендинг, веб-дизайн с нуля до middle, графика и коммуникации, digital, мобильные приложения и спецпроекты, 3D-графика в Cinema 4D, инфографика, 3D и основы VFX, анимация в After Effects, проектирование интерфейсов, разработка игр на Unreal Engine, типографика и другое.

  • Разработка для начинающих: android, digital-старт, django, fullstack-дизайн, golang, iOS, java, python, react, SQL и получение данных, основы HTML и CSS, frontend, разработка игр на Unreal Engine, 1С, Kotlin, тестирование ПО.

  • Аналитика: BI, Big Data, Data Scientist, Data-журналист, Data-инженер, Deep Learning, Digital-старт, ETL, excel, product с нуля до PRO, python, SQL, tableau, UX, для руководителей.

  • MBA.

Оплата обучения и доступ к ресурсам Нетологии

Оплата обучения и доступ к ресурсам Нетологии

Для физического лица доступна оплата банковской картой. Перевести платеж можно в полном объеме или частями с карт банков Тинькофф и Сбербанк. Юридические лица оплачивают программы с расчетного счета на реквизиты компании.

После оплаты студенту открывается доступ к выбранным курсам Нетологии онлайн. Если студент отсутствовал на уроке, ему предлагают записи пропущенных занятий для самостоятельного изучения. 

Часто задаваемые вопросы про Нетология

★ Как получить промокоды в Нетология?

Необходимо зайти на страницу Нетология и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Нетология?

Чтобы воспользоваться промокодом от Нетология необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Нетология доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Нетология.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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