Как воспользоваться промокодом на образовательные интенсивы Нетологии

Действующие дисконтные предложения опубликованы на нашем сервисе. Чтобы воспользоваться специальной ценой, следует кликнуть на промокод и перейти на страницу с программой. При этом код купона будет сохранен в буфер обмена автоматически.

Перечень действующих образовательных направлений расположен в шапке страницы. В каталоге онлайн-университета доступны десятки специальностей по каждому из шести направлений. В карточке образовательной программы дается подробное описание курса и ближайшие даты обучения. Внизу указана стоимость всего курса, модуля, платежа в рассрочку, а также размер скидки по промокоду.

После перехода к оформлению появляется ссылка «У меня есть промокод». Если на нее кликнуть, откроется поле для ввода цифро-буквенной комбинации. Далее нужно пройти регистрацию и сделать платеж. Перед оплатой Нетология предлагает пообщаться с сотрудниками сервиса для уточнения нюансов.

Если нажать на иконку «Получить консультацию», то в течение нескольких минут на указанный номер поступит звонок от сотрудника компании. В ходе беседы пользователь сможет задать все интересующие вопросы и принять решение о покупке. Последним шагом становится оплата курса Netology по цене, уменьшенной на номинал промокода. При этом могут действовать сразу несколько видов дисконта.