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«Век живи, век учись» – вот главное правило всех студентов онлайн-платформы обучающих занятий «Нетология». На официальном сайте Вы сможете приобрести доступ к программам таких направлений, как графический дизайн, маркетинг, IT и многих других. Данное заведение является лицензированн ... ым учреждением по подготовке и дополнительному обучению, где преподавателями выступают ведущие специалисты РФ. У Вас возникли сомнения? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут выбрать подходящую программу. Вы так же можете посетить Кампус Нетологии в Москве, чтобы лично встретиться с консультантом. Хотите сэкономить на курсе уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Нетология, чтобы сделать покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 3, 3 этаж, офис B306-B308
Электронная почта:
support@netology.ru
Телефон:
8 (800) 301-39-69
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
«Век живи, век учись» – вот главное правило всех студентов онлайн-платформы обучающих занятий «Нетология». На официальном сайте Вы сможете приобрести доступ к программам таких направлений, как графический дизайн, маркетинг, IT и многих других. Данное заведение является лицензированн ... ым учреждением по подготовке и дополнительному обучению, где преподавателями выступают ведущие специалисты РФ. У Вас возникли сомнения? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут выбрать подходящую программу. Вы так же можете посетить Кампус Нетологии в Москве, чтобы лично встретиться с консультантом. Хотите сэкономить на курсе уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Нетология, чтобы сделать покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 3, 3 этаж, офис B306-B308
Электронная почта:
support@netology.ru
Телефон:
8 (800) 301-39-69
Соц. сети:
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бесплатные занятия по отдельным дисциплинам для всех пользователей.
Дистанционное учебное заведение Нетология готовит специалистов по таким профессиям, как веб-разработчики, интернет-маркетологи, менеджеры по проекту, дизайнеры. В процессе онлайн-обучения студенты перенимают опыт у признанных мастеров IT-профессий, отрабатывают навыки общения с преподавателями и другими учащимися. Дополнительно компания помогает с написанием резюме, подбором вакансий и стажировкой. Нетология регулярно открывает новые рабочие места, которые выпускники смогут занять после получения диплома.
Обучение происходит на специальной онлайн‑платформе, совместимой со стационарными компьютерами, ноутбуками, планшетами и смартфонами. Чтобы сделать образование доступнее, онлайн-университет предлагает промокоды, акции, скидочные купоны, по которым можно получить дисконт в десятки тысяч рублей на учебные программы.
Действующие дисконтные предложения опубликованы на нашем сервисе. Чтобы воспользоваться специальной ценой, следует кликнуть на промокод и перейти на страницу с программой. При этом код купона будет сохранен в буфер обмена автоматически.
Перечень действующих образовательных направлений расположен в шапке страницы. В каталоге онлайн-университета доступны десятки специальностей по каждому из шести направлений. В карточке образовательной программы дается подробное описание курса и ближайшие даты обучения. Внизу указана стоимость всего курса, модуля, платежа в рассрочку, а также размер скидки по промокоду.
После перехода к оформлению появляется ссылка «У меня есть промокод». Если на нее кликнуть, откроется поле для ввода цифро-буквенной комбинации. Далее нужно пройти регистрацию и сделать платеж. Перед оплатой Нетология предлагает пообщаться с сотрудниками сервиса для уточнения нюансов.
Если нажать на иконку «Получить консультацию», то в течение нескольких минут на указанный номер поступит звонок от сотрудника компании. В ходе беседы пользователь сможет задать все интересующие вопросы и принять решение о покупке. Последним шагом становится оплата курса Netology по цене, уменьшенной на номинал промокода. При этом могут действовать сразу несколько видов дисконта.
Для первых шагов к освоению интернет-профессии предлагают десятки вебинаров, митапов и материалов от экспертов по направлениям:
маркетинг,
бизнес и управление,
MBA,
дизайн и UX,
программирование,
data science и аналитика,
Soft Skills.
Как правило, бесплатные занятия имеют вводный характер и просвещают пользователя об особенностях и перспективах той или иной специальности. Кроме того, среди уроков можно найти полезные советы от экспертов. Например, навыки работы в Excel, о которых не знают «профи» и «гуру». Чтобы получить полноценное образование от Нетологии, рекомендуется подобрать и оплатить полный курс, применив наш промокод.
Список доступных образовательных программ по бизнес-направлениям перечислен ниже:
Подготовка маркетологов: диджитал-старт, excel, почтовый клиент, head of SMM, Influencer, лендинг, аналитика, performance, PR в digital, SEO, SMM, бренд-менеджмент, веб-аналитика, видеомаркетинг, руководство, квиз, редакция коммерческих текстов/копирайтинг, комьюнити-менеджмент, контекстная реклама и PRO, контент-маркетолог, приложения для мобильных устройств, Google Ads, Instagram и мессенджеры, контент-менеджмент, создание подкастов, таргетированная реклама, Яндекс.Директ и другие узкие специальности.
Бизнес и управление: Digital-старт, Product и Project Manager, аналитика бизнеса, запуск и руководство интернет-торговлей, личные финансы и начало инвестиций, продуктовая аналитика, руководство отделом продаж, управление по Agile и другое.
Дизайн и UX: геймдизайн, fullstack, UI и аналитика, арт-дирекшн, брендинг, веб-дизайн с нуля до middle, графика и коммуникации, digital, мобильные приложения и спецпроекты, 3D-графика в Cinema 4D, инфографика, 3D и основы VFX, анимация в After Effects, проектирование интерфейсов, разработка игр на Unreal Engine, типографика и другое.
Разработка для начинающих: android, digital-старт, django, fullstack-дизайн, golang, iOS, java, python, react, SQL и получение данных, основы HTML и CSS, frontend, разработка игр на Unreal Engine, 1С, Kotlin, тестирование ПО.
Аналитика: BI, Big Data, Data Scientist, Data-журналист, Data-инженер, Deep Learning, Digital-старт, ETL, excel, product с нуля до PRO, python, SQL, tableau, UX, для руководителей.
MBA.
Для физического лица доступна оплата банковской картой. Перевести платеж можно в полном объеме или частями с карт банков Тинькофф и Сбербанк. Юридические лица оплачивают программы с расчетного счета на реквизиты компании.
После оплаты студенту открывается доступ к выбранным курсам Нетологии онлайн. Если студент отсутствовал на уроке, ему предлагают записи пропущенных занятий для самостоятельного изучения.
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