Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Nike | Март 2021

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Nike – больше, чем просто обувь

Компания Nike является всемирно известным производителем спортивной одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут сотни оригинальных моделей кроссовок для спорта и активного отдыха, новейшие коллекции одежды и, конечно же, распродажа с тысячами наименований по сниженной цене. Выбира ... йте из нескольких видов спорта, используйте удобную систему фильтров или же воспользуйтесь услугами клиентского сервиса. А, если Вы хотите начать свое знакомство с данным брендом прямо сейчас, примените один из наших промокодов Nike и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить Nike
Контакты Nike

Телефон:
8 (495) 926-72-53

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Nike – больше, чем просто обувь

Компания Nike является всемирно известным производителем спортивной одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут сотни оригинальных моделей кроссовок для спорта и активного отдыха, новейшие коллекции одежды и, конечно же, распродажа с тысячами наименований по сниженной цене. Выбира ... йте из нескольких видов спорта, используйте удобную систему фильтров или же воспользуйтесь услугами клиентского сервиса. А, если Вы хотите начать свое знакомство с данным брендом прямо сейчас, примените один из наших промокодов Nike и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить Nike
Контакты Nike

Телефон:
8 (495) 926-72-53

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
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Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

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Специальные предложения от Nike

Как получить дисконт по скидочному купону от интернет-магазина Nike

Как получить дисконт по скидочному купону от интернет-магазина Nike

Действующие акции и промокоды опубликованы на нашем сервисе. Для активации скидки следует кликнуть на предложение и перейти в интернет-магазин. При этом код купона будет скопирован автоматически. В карточке заказа указаны подробные характеристики лота, а также доступные расцветки и размеры. Еще здесь можно почитать отзывы других покупателей и посмотреть видеопрезентацию товара.

После добавления лота в корзину предлагается два варианта оформления заказа: с регистрацией и без. Профиль на сайте позволяет подключить программу NikePlus и быть в курсе действующих акций и мероприятий, а также получать промокоды, подарки на день рождения и другие бонусы для членов клуба.

Для завершения процедуры оформления потребуется указать паспортные данные, адрес получения и перейти к оплате. На странице платежа появится ячейка для ввода промокода. Здесь выбирается способ оплаты и вводятся платежные данные, после чего оформление покупки завершается.

Какие акции, промокоды и другие программы лояльности предлагает ритейлер Nike

Какие акции, промокоды и другие программы лояльности предлагает ритейлер Nike

Компания проводит различные мероприятия для новых клиентов и членов клуба:

  • промокоды на скидку всем новым подписчикам;

  • акции на определенные категории, например футболки, кроссовки, толстовки и т. д.;

  • регулярные распродажи по всем товарным группам. Весь перечень действующих скидок можно посмотреть на сайте в разделах «Акции», «Распродажи», «Купоны» и т. п.

Для членов клуба NikePlus доступны: 

  • проходные билеты на эксклюзивные мероприятия;

  • специальные приложения;

  • приоритетный доступ к новинкам;

  • бесплатная доставка при расходах от 15000 рублей (апрель 2020);

  • возврат неподошедших вещей за счет продавца.

  • забеги, йога, тренинги, групповые спортивные игры, мастер-классы, мероприятия и многое другое.

Популярные товары и лоты со скидками в интернет-магазине Nike

Популярные товары и лоты со скидками в интернет-магазине Nike

В апреле 2020 года ритейлер предлагает дисконт на несколько групп и сотни позиций, а именно:

  • женские, мужские и детские кроссовки, бутсы, сандалии и шлепанцы;

  • спортивные бра и боди

  • футболки, майки, футболки с рукавом, джерси и поло;

  • худи, пуловеры, свитеры, куртки, жилеты

  • брюки и тайтсы со средней и высокой посадкой;

  • женские, мужские и детские шорты;

  • компрессионную одежду и белье;

  • спортивные костюмы и комбинезоны;

  • одежду для тенниса и гольфа;

  • костюмы для серфинга, бордшорты, гидрокостюмы, купальники и плавки;

  • мячи, рюкзаки и другое снаряжение;

  • носки.

В ассортименте магазина представлены тысячи лотов женской, мужской и детской одежды и обуви, а также аксессуары и инструменты для спорта и отдыха. В отдельных разделах каталога есть информация об актуальных новинках и лидерах продаж. 

В списке бестселлеров на апрель 2020 года находятся:

  • Мужская и женская спортивная обувь: Blazer Mid '77 Vintage, Air Force, React Infinity Run Flyknit, Air Max 270 React, Air Force 1 Sage Low, Air VaporMax Plus, Air Jordan 4 Retro SE и другие модели.

  • Брюки Jordan, Paris Saint-Germain, Sportswear Swoosh, Essential, Jordan Jumpman Classics, Power, Dri-FIT и другие.

  • Худи и куртки Paris Saint-Germain Black Cat, Sportswear Tech Fleece, Essential.

  • Одежда и обувь для школьников: Court Victory, Air Jordan 1 Low, Tanjun, Sportswear Tech Fleece, Air Max 97 и прочее.

Популярностью у покупателей также пользуются: мужские беговые шорты с подкладкой Flex Stride, джоггеры Sportswear Tech Fleece, женские леггинсы Sportswear, рюкзак для тренинга с леопардовым принтом Radiate, мужские шорты с графикой Sportswear Club, тайтсы со средней посадкой и графикой One Icon Clash, женская обувь с индивидуальным дизайном Nike By You и многое другое.

На эту и другую продукцию действуют специальные промокоды на скидку, которые можно найти на нашем сервисе или получить в рассылке по подписке.

Вечная мода от Найк

Вечная мода от Найк

Транснациональная корпорация Nike продает товары для спорта. Продукцию реализуют через всемирную сеть фирменных магазинов и центров, а также на официальном сайте. С 2013 года «Найк» входит в тридцатку компаний, учитываемых индексом Доу-Джонса. По мнению Forbes, бренд является самой дорогой спортивной маркой в мире.

Компания спонсирует крупные спортивные мероприятия и привлекает к своей рекламе мировых звезд: Криштиану Роналду, Андрея Шевченко, Роналдиньо и других. Не забывают здесь и о доступности товаров для клиентов. Сайт регулярно проводит распродажи и дарит промокоды новым и постоянным покупателям.

Доставка и оплата в интернет-магазине Nike

Доставка и оплата в интернет-магазине Nike

В стандартных случаях стоимость отправления определяют на основе удаленности пункта назначения. Интернет-магазин автоматически исключит транспортные расходы из счета на оплату при заказе на определенную сумму. Вводить промокод при этом не нужно. Для посылок дешевле установленного минимума доставка будет платной.

Перечислить деньги можно несколькими способами: картами Visa, MasterCard, Diner’s Club, Discover, American Express, Visa Electron, Maestro и PayPal. Если товар не подошел по каким-либо причинам, его можно вернуть в течение 60 дней после получения (могут быть исключения). Для участников программы NikePlus все расходы по обратной транспортировке оплачиваются за счет продавца.

Часто задаваемые вопросы про Nike

★ Как получить промокоды в Nike?

Необходимо зайти на страницу Nike и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Nike?

Чтобы воспользоваться промокодом от Nike необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Nike доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Nike актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Nike.

★ Почему стоит использовать купоны Nike?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Nike

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаИспользуй промокод Найк: получи скидку 30% на сезонной распродажене требуется
СкидкаПромокод Nike: покупай одежду и обувь с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаДля самых спортивных! Минус 50% на товары для бегане требуется
СкидкаОбувь из детской коллекции с дисконтом 30%не требуется
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СкидкаСпециально для тебя! Покупай Air Max Viva уже сейчасне требуется
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