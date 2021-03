Популярные товары и лоты со скидками в интернет-магазине Nike

В апреле 2020 года ритейлер предлагает дисконт на несколько групп и сотни позиций, а именно:

женские, мужские и детские кроссовки, бутсы, сандалии и шлепанцы;

спортивные бра и боди

футболки, майки, футболки с рукавом, джерси и поло;

худи, пуловеры, свитеры, куртки, жилеты

брюки и тайтсы со средней и высокой посадкой;

женские, мужские и детские шорты;

компрессионную одежду и белье;

спортивные костюмы и комбинезоны;

одежду для тенниса и гольфа;

костюмы для серфинга, бордшорты, гидрокостюмы, купальники и плавки;

мячи, рюкзаки и другое снаряжение;

носки.

В ассортименте магазина представлены тысячи лотов женской, мужской и детской одежды и обуви, а также аксессуары и инструменты для спорта и отдыха. В отдельных разделах каталога есть информация об актуальных новинках и лидерах продаж.

В списке бестселлеров на апрель 2020 года находятся:

Мужская и женская спортивная обувь: Blazer Mid '77 Vintage, Air Force, React Infinity Run Flyknit, Air Max 270 React, Air Force 1 Sage Low, Air VaporMax Plus, Air Jordan 4 Retro SE и другие модели.

Брюки Jordan, Paris Saint-Germain, Sportswear Swoosh, Essential, Jordan Jumpman Classics, Power, Dri-FIT и другие.

Худи и куртки Paris Saint-Germain Black Cat, Sportswear Tech Fleece, Essential.

Одежда и обувь для школьников: Court Victory, Air Jordan 1 Low, Tanjun, Sportswear Tech Fleece, Air Max 97 и прочее.

Популярностью у покупателей также пользуются: мужские беговые шорты с подкладкой Flex Stride, джоггеры Sportswear Tech Fleece, женские леггинсы Sportswear, рюкзак для тренинга с леопардовым принтом Radiate, мужские шорты с графикой Sportswear Club, тайтсы со средней посадкой и графикой One Icon Clash, женская обувь с индивидуальным дизайном Nike By You и многое другое.

На эту и другую продукцию действуют специальные промокоды на скидку, которые можно найти на нашем сервисе или получить в рассылке по подписке.