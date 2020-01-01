Как получить дисконт по скидочному купону от интернет-магазина Nike

Действующие акции и промокоды опубликованы на нашем сервисе. Для активации скидки следует кликнуть на предложение и перейти в интернет-магазин. При этом код купона будет скопирован автоматически. В карточке заказа указаны подробные характеристики лота, а также доступные расцветки и размеры. Еще здесь можно почитать отзывы других покупателей и посмотреть видеопрезентацию товара.

После добавления лота в корзину предлагается два варианта оформления заказа: с регистрацией и без. Профиль на сайте позволяет подключить программу NikePlus и быть в курсе действующих акций и мероприятий, а также получать промокоды, подарки на день рождения и другие бонусы для членов клуба.

Для завершения процедуры оформления потребуется указать паспортные данные, адрес получения и перейти к оплате. На странице платежа появится ячейка для ввода промокода. Здесь выбирается способ оплаты и вводятся платежные данные, после чего оформление покупки завершается.