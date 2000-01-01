Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Нияма | Март 2021

Вкусные акции и промокоды в ресторане Нияма. Актуальных купонов: 10

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Эксклюзив
При заказе доставки на сумму от 1499 рублей в подарок ролл Сливочный лосось

Не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями.

Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
5 эксклюзивных роллов и хиты из меню, приготовленные шеф-поваром ресторана, в Премиум сете
Истекает через 44 дня

Беспл
подарок

Скидка
При заказе пивного сета с доставкой три литра пенного в подарок

Только для лиц старше 18 лет

Истекает через 44 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти новые комбо-наботы с выгодой от 1398 рублей
Истекает через 44 дня

20%
купон

Скидка
Забери заказ самовывозом и сэкономь 20%

Не суммируется с другими акциями

Истекает через 44 дня

Беспл
подарок

Скидка
Отметьте День рождения в Нияма и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказ

Не суммируется с другими акциями

Истекает через 44 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Отличная цена 999 рублей на комплексный набор еды на весь день
Истекает через 44 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Новинки антикризисного меню по приятным ценам
Истекает через 44 дня

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предложение

Скидка
Отличная цена 2799 рублей на новый Мэджик Сет от шеф-повара Ниямы
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Бонусная программа ресторана японской кухни Нияма – это возможность экономить на заказах любимых блюд: 15% бонусами с каждого заказа, 1000 бонусов в День рождения, скидка 20% при заказе с собой и другие персональные предложения. Чтобы стать участником бонусной программы, необходимо ... зайти в личный кабинет на сайте или в приложении и подтвердить свое согласие на участие.


Посетить Нияма
Контакты Нияма

Электронная почта:
quality@niyama.ru

Телефон:
+7 (495) 132-04-44

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Бонусная программа

Бонусная программа ресторана японской кухни Нияма – это возможность экономить на заказах любимых блюд: 15% бонусами с каждого заказа, 1000 бонусов в День рождения, скидка 20% при заказе с собой и другие персональные предложения. Чтобы стать участником бонусной программы, необходимо ... зайти в личный кабинет на сайте или в приложении и подтвердить свое согласие на участие.


Посетить Нияма
Контакты Нияма

Электронная почта:
quality@niyama.ru

Телефон:
+7 (495) 132-04-44

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток Впрок
Аленка
Grow food

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Специальные предложения от Нияма

Подробнее о сети ресторанов Нияма

Подробнее о сети ресторанов Нияма

Сеть ресторанов Нияма работает с 2003 года. Ее идея – в изготовлении вкусных и «честных» суши и роллов. Компания отказалась от использования заготовок с длительными сроками хранения и замены ингредиентов в классических рецептах. Она также тщательно подходит к отбору поставщиков продуктов, чтобы гарантировать качество еды. По этим же причинам в сети была создана служба контроля за соблюдением стандартов приготовления блюд и обслуживания гостей.

Сегодня в организации работают более 1000 сотрудников, а ее рестораны открыты в Москве и других городах России. Кроме того, компания Niyama запустила собственный сайт, где каждый желающий может заказать блюда из меню ресторанов с доставкой. При заказе еды через интернет клиент получает не только традиционно качественную еду, но и возможность экономить за счет промокодов, акций и специальных предложений.

Как воспользоваться скидочным купоном при заказе еды в Нияма

Как воспользоваться скидочным купоном при заказе еды в Нияма

Сеть Нияма старается сделать блюда не только качественными, вкусными, но и доступными. Она регулярно проводит акции и распространяет промокоды, позволяющие сэкономить при оформлении заказа. Список действующих купонов и спецпредложений доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется.

Чтобы воспользоваться промокодом на скидку, клиенту достаточно выполнить 5 действий:

  1. Изучить список спецпредложений и выбрать актуальное для себя. Желательно также ознакомиться с условиями акции. Часто промокод действует только на первую покупку или может быть использован только для заказа на определенную сумму. Кроме того, все купоны имеют ограниченный срок действия.

  2. Нажать на кнопку специального предложения и дождаться перехода на сайт сети ресторанов. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции промокод вводить не требуется, об этом будет выведено предупреждение. Переход на сайт Niyama произойдет автоматически.

  3. Добавить нужные блюда и другие товары в корзину. Компания устанавливает минимальную сумму заказа, и ее нужно учитывать при выборе еды.

  4. Перейти к оформлению заказа и войти в личный кабинет. При отсутствии аккаунта придется предварительно зарегистрироваться. Заявку можно отправить и без регистрации, но в этом случае нельзя будет просматривать данные об истории покупок и пользоваться некоторыми привилегиями.

  5. Ввести и активировать промокод. Для него предназначено специальное поле на странице оформления заказа. После активации купона стоимость заказа будет автоматически пересчитана и можно сразу узнать, сколько рублей удалось сэкономить.

После применения промокода останется только выбрать способ оплаты и завершить оформление покупки.  

Заказ еды в сети ресторанов Нияма с максимальной скидкой

Заказ еды в сети ресторанов Нияма с максимальной скидкой

Промокод — только один из вариантов получения сниженных цен при оформлении заявки на доставку блюд из ресторана. Следующие советы помогут сэкономить больше при заказе еды из сети Niyama:

  • Изучите раздел «Акции и скидки». В нем можно найти специальные предложения, позволяющие получить подарок, сниженную цену или другую привилегию при оформлении заказа.

  • Зарегистрируйтесь в бонусной программе Нияма. Она позволяет копить баллы за покупки и тратить их на оплату новых заказов. Участникам программы доступны специальные скидки и подарки на день рождения. За регистрацию компания сразу начисляет 200 бонусов для использования на первый заказ.

  • Подпишитесь на страницы компании в социальных сетях. Там не только публикуются новости сети ресторанов, но и регулярно проходят розыгрыши призов, промокодов или бонусов. Кроме того, подписчики официальных групп первыми узнают о новых спецпредложениях.

  • По возможности выбирайте получение заказа самовывозом. При этом компания автоматически предоставит дополнительную скидку.

Популярные блюда в службе доставки Нияма со скидками

Популярные блюда в службе доставки Нияма со скидками

Чаще всего клиенты заказывают доставку суши и роллов. Но в меню сети Нияма присутствуют и другие блюда:

  • салаты;

  • закуски;

  • горячие блюда;

  • супы;

  • десерты;

  • вегетарианские блюда;

  • напитки;

  • пицца;

  • наборы еды на весь день для одного, двух человек или всей семьи.

В отдельный раздел каталога также выделены блюда, которые нравятся детям. Меню в разных ресторанах может немного отличаться. Для отображения правильной версии каталога нужно заранее указать адрес доставки или выбрать заведения для получения заказа самовывозом. Кроме того, компания запустила собственный онлайн-магазин продуктов, рекомендованных шеф-поваром сети ресторанов Niyama, с возможностью купить их с доставкой на дом.

Оплата и доставка еды в ресторанах Нияма

Оплата и доставка еды в ресторанах Нияма

Доставка осуществляется курьерами компании Нияма. Она бесплатна. Сотрудники сети привезут еду домой, на работу клиенту или в любое другое удобное место, но только в городах, где есть рестораны организации. Скорость доставки зависит от удаленности адреса получателя. Для удобства клиентов организована возможность получения заказов самовывозом из ресторанов сети.

Заказ со скидками по промокодам или без них можно оплатить онлайн картой Мир, Visa или MasterCard. Платеж проводится через шлюз банка-партнера. Также можно оплатить еду при получении наличными или банковской картой.

Часто задаваемые вопросы про Нияма

★ Как получить промокоды в Нияма?

Необходимо зайти на страницу Нияма и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Нияма?

Чтобы воспользоваться промокодом от Нияма необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Нияма доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Нияма актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Нияма.

★ Почему стоит использовать купоны Нияма?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Нияма

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри заказе доставки на сумму от 1499 рублей в подарок ролл Сливочный лососьXXL***
Скидка5 эксклюзивных роллов и хиты из меню, приготовленные шеф-поваром ресторана, в Премиум сетене требуется
СкидкаПри заказе пивного сета с доставкой три литра пенного в подарокне требуется
СкидкаНе пропусти новые комбо-наботы с выгодой от 1398 рублейне требуется
СкидкаЗабери заказ самовывозом и сэкономь 20%не требуется
СкидкаОтметьте День рождения в Нияма и получите в подарок 1000 бонусов и 50% кэшбэк на бонусный счет на заказне требуется

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