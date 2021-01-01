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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки ОБИ | Март 2021

Доступный ремонт вместе с OBI. Актуальных купонов: 16

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Скидка
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Истекает через 7 дней

500Р
купон

Скидка
Парник каркасный 270x90 см с выгодой 500 рублей
Истекает через 7 дней

3000Р
купон

Скидка
Выгода 3000 рублей на электрический снегоуборщик CMI 1700 rpm
Истекает через 7 дней

400Р
купон

Скидка
Дисконт 400 рублей на парник для балкона 158х70 см
Истекает через 7 дней

500Р
купон

Скидка
Выгода 500 рублей на стеллаж для рассады 69х49х165 см хром
Истекает через 7 дней

600Р
купон

Скидка
Экономия 600 рублей на фитолампу GARDEN SHOW светодиодную 7 Вт
Истекает через 7 дней

100Р
купон

Скидка
Фаленопсисы с выгодой 100 рублей
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Товары для рассады с выгодой до 30%
Истекает через 1 день

149Р
купон

Скидка
Всего от 149 рублей букеты из тюльпанов
Истекает через 1 день

40%
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OBI Ваш помощник по ремонту

OBI – крупнейшая сеть гипермаркетов в сфере ремонта и дачи. На просторах интернет-магазина Вас ждут более 45 000 наименований товаров для ремонта, отделки и обустройства дома, дачи и загородного участка, а так же садоводства и ландшафтного дизайна. Органичное строение сайта с удобно ... й поисковой системой и регулярно обновляющиеся акции помогут Вам совершить покупки с максимальной выгодой. Вы хотели бы еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов оби, скопировав его и вставив в специально отведенное для этого поле на странице оплаты товара. Не пропусти начало ежегодного праздничного шопинга, который получил название «Черная пятница»! Самые лучшие товары с максимальными скидками до 50%. 


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Контакты OBI

Телефон:
8 (495) 777-75-75

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

OBI Ваш помощник по ремонту

OBI – крупнейшая сеть гипермаркетов в сфере ремонта и дачи. На просторах интернет-магазина Вас ждут более 45 000 наименований товаров для ремонта, отделки и обустройства дома, дачи и загородного участка, а так же садоводства и ландшафтного дизайна. Органичное строение сайта с удобно ... й поисковой системой и регулярно обновляющиеся акции помогут Вам совершить покупки с максимальной выгодой. Вы хотели бы еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов оби, скопировав его и вставив в специально отведенное для этого поле на странице оплаты товара. Не пропусти начало ежегодного праздничного шопинга, который получил название «Черная пятница»! Самые лучшие товары с максимальными скидками до 50%. 


Посетить OBI
Контакты OBI

Телефон:
8 (495) 777-75-75

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Эльдорадо
Oldi
Холодильник
Все Инструменты
Banggood
Mebelion
Столплит
Техпорт

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Специальные предложения от OBI

Как применить промокод при оформлении заказа на сайте OBI

Как применить промокод при оформлении заказа на сайте OBI

Актуальные акции и промокоды OBI вы найдете на нашем сервисе. Для активации нужно кликнуть на предложение, и сервис переадресует пользователя на сайт ритейлера. Если выбрана акция, то код купона не потребуется.

На главной странице интернет-гипермаркета есть удобное меню категорий и раздел с акциями. На странице с описанием лота доступна информация о характеристиках продукта, наличии в гипермаркетах, вариантах и времени доставки. Еще здесь можно посмотреть аналогичные позиции и почитать отзывы других покупателей. После формирования корзины и перехода к оформлению откроется окно для ввода промокода.

В заявке на первую покупку потребуется ввести ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Еще здесь указывается номер карты программы лояльности OBI. Подробнее об этом будет рассказано дальше. После ввода всех данных сервис присваивает заказу номер и предлагает дождаться звонка сотрудника компании для подтверждения покупки и согласования деталей.

Какие акции, программы лояльности и промокоды предлагает ритейлер OBI

Какие акции, программы лояльности и промокоды предлагает ритейлер OBI

Программа лояльности «OBI клуб» действует постоянно и работает в двух вариантах:

  • Клиенту предлагается до 10% от покупок в виде бонусов по дисконтной карте, которыми допустимо рассчитаться за следующие приобретения в размере до 50% от чека.

  • Для новоселов предусмотрена карта на скидку 5% в течение года после ее активации. Для получения карты «Новосел» достаточно предъявить документ на недвижимость, который подтверждает право собственности давностью не более 5 лет. Документ следует показать сотруднику клиентской службы магазина ОБИ или сервисного центра. 

Другие периодические и регулярные купоны и акции перечислены ниже:

  • в преддверии дачного сезона садоводам предлагают скидки до 70% на растения и посадочный материал.Также действуют скидки на садовую мебель, грили, технику, инвентарь, теплицы, удобрения и другие товары для сезонных работ и отдыха;

  • промокоды на скидку даются на сантехнику и мебель для ванной, в том числе на новые коллекции;

  • скидочные купоны предлагают на пластиковые окна и фурнитуру;

  • розыгрыши купонов на скидку, достигающую 100% от суммы чека;

  • распродажи отделочных материалов, мебели и других групп товаров;

  • бесплатная доставка от определенной суммы заказа;

  • выгодные промокоды на конкретные позиции.

Всё для дома в OBI

Всё для дома в OBI

Немецкий бренд OBI — это сеть гипермаркетов формата «сделай сам», работающая в 13 странах мира. На российском рынке компания появилась в 2003 году. За 17 лет работы она открыла 28 гипермаркетов в 14 городах РФ. Наряду с розничной торговлей компания реализует товары через сайт. В каталоге ритейлера более 45 тысяч наименований для строительства, ремонта и обустройства квартиры, загородного дома и участка. Регулярные акции, скидочные купоны, распродажи и промокоды делают ассортимент интернет-магазина доступным для любого бюджета.

Популярные лоты и дисконтные предложения в интернет-магазине ОБИ

Популярные лоты и дисконтные предложения в интернет-магазине ОБИ

В весеннее время актуальна подготовка к дачному сезону, поэтому повышенным спросом пользуются следующие наименования в категории «Сад и досуг»:

  • деревья, семена и другой посадочный материал;

  • средства для ухода за саженцами;

  • солнцезащитные зонты и раскладные павильоны;

  • газонокосилки, электропилы и другие электроинструменты для дачи;

  • мангалы, шампура и гриль;

  • освещение и элементы дачного декора;

  • лопаты, грабли, тяпки и другой инвентарь;

  • заборы и изгороди;

  • тепличные конструкции и материалы для обшивки;

  • террасы и дорожки; 

  • биотуалеты; 

  • высокие грядки; 

  • дачные качели; 

  • кресла, стулья и другая мебель;

  • детские бассейны, домики и приспособления для плавания и песочницы; 

  • ограждения для клумб и фигуры; 

  • арки, шпалеры и другое.

 Сезонную популярность также имеют товары для строительства и ремонта:

  • плитка, искусственный камень и керамогранит;

  • ламинат, паркет и другие напольные покрытия;

  • пластиковые окна и фурнитура;

  • сухие строительные смеси, гипсокартон и другие материалы;

  • фанера, плиты ДСП, ДВП, вагонка и блокхаус;

  • столешницы из дерева и ДСП;

  • лестницы и лестничные элементы;

  • отделочные материалы для стен и потолков;

  • входные и межкомнатные двери.

Из популярных лотов ОБИ предлагает сантехнику и мебель для ванн и туалетов, электроинструменты для ремонта, механические инсталляции и многое другое. Даже в периоды повышенного спроса ритейлер предлагает промокоды и акции на отдельные позиции товаров для дачи. Полный перечень актуальных дисконтных предложений можно посмотреть на сайте.

Логистика и способы оплаты в магазине ОБИ

Логистика и способы оплаты в магазине ОБИ

Любой товар при наличии на складе можно забрать самому в удобное время. Для жителей городов, в которых есть торговые залы OBI, доставка может быть бесплатной. Также безвозмездная логистика предусмотрена для посылок весом до 30 кг при условии выполнения требований акции. Цена заказа должна быть выше установленного минимума.

Стоимость доставки до подъезда (ворот дома) в других случаях зависит от веса предметов и пункта назначения. На сайте магазина есть калькулятор, где можно посчитать примерную цену. Финальную сумму озвучит специалист магазина при подтверждении заказа. Оплата производится при получении наличными или банковской картой.

Часто задаваемые вопросы про OBI

★ Как получить промокоды в OBI?

Необходимо зайти на страницу OBI и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод OBI?

Чтобы воспользоваться промокодом от OBI необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от OBI доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения OBI актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения OBI.

★ Почему стоит использовать купоны OBI?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды OBI

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаМежкомнатные двери с выгодой до 50%не требуется
СкидкаДо минус 28% на красивые и прочные обоине требуется
СкидкаДо минус 33% на товары для освещенияне требуется
СкидкаСантехника от AM.PM с выгодой до 23%не требуется
СкидкаПарник каркасный 270x90 см с выгодой 500 рублейне требуется
СкидкаВыгода 3000 рублей на электрический снегоуборщик CMI 1700 rpmне требуется
СкидкаДисконт 400 рублей на парник для балкона 158х70 смне требуется
СкидкаВыгода 500 рублей на стеллаж для рассады 69х49х165 см хромне требуется
СкидкаЭкономия 600 рублей на фитолампу GARDEN SHOW светодиодную 7 Втне требуется
СкидкаФаленопсисы с выгодой 100 рублейне требуется

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