Как применить промокод при оформлении заказа на сайте OBI

Актуальные акции и промокоды OBI вы найдете на нашем сервисе. Для активации нужно кликнуть на предложение, и сервис переадресует пользователя на сайт ритейлера. Если выбрана акция, то код купона не потребуется.

На главной странице интернет-гипермаркета есть удобное меню категорий и раздел с акциями. На странице с описанием лота доступна информация о характеристиках продукта, наличии в гипермаркетах, вариантах и времени доставки. Еще здесь можно посмотреть аналогичные позиции и почитать отзывы других покупателей. После формирования корзины и перехода к оформлению откроется окно для ввода промокода.

В заявке на первую покупку потребуется ввести ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Еще здесь указывается номер карты программы лояльности OBI. Подробнее об этом будет рассказано дальше. После ввода всех данных сервис присваивает заказу номер и предлагает дождаться звонка сотрудника компании для подтверждения покупки и согласования деталей.