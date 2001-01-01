Как в Очкарике применить скидочный купон

Время от времени бренд раздает промокоды, которые могут касаться как отдельных товарных позиций, так и всего ассортимента. Актуальные акции и коды есть на страницах нашего портала. Список предложений постоянно обновляется, поэтому посетители могут найти здесь действующие способы снизить цену товаров.

Промокоды отличаются по размеру скидки, периоду действия и другим параметрам, они могут давать фиксированную скидку или снижать стоимость товаров на определенный процент. Независимо от типа кода купона, применить его можно по инструкции:

Кликнуть на выбранное предложение. После копирования номера кода и переадресации в магазин выбрать подходящие модели и переместить их в корзину. Убедиться, что условия использования кода соблюдены. Перейти к оформлению заказа. Авторизоваться на сайте с помощью социальных сетей или зарегистрироваться по номеру телефона. Выбрать способ доставки и оплаты. Найти поле для ввода промокода и вставить туда скопированный ранее номер.

После этого цена товаров в заказе пересчитается с учетом скидки. Рядом с каждой позицией будет написано, сколько рублей составила экономия. После этого можно завершить оформление и внести оплату.

Кроме промокодов, на страницах нашего портала есть и акции. В рамках их проведения можно получить скидку, подарок к заказу, дополнительные бонусные баллы или другие поощрения. Чтобы поучаствовать в одной из них, достаточно нажать на выбранное предложение. Пользователь будет переадресован в интернет магазин на страницу товаров, которые участвуют в акции. Цена позиций там уже отображается с учетом скидки, и никаких кодов вводить не нужно.