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К выбору очков или контактных линз нужен особый подход, который не рекомендуется делать самостоятельно. В данной ситуации с выбором смогут помочь врачи-офтальмологи и медицинские оптики-оптометристы салонов оптики «Очкарик». Они проведут диагностику зрения и подберут не только корри ... гирующие очки любой сложности, но и предложат стильные оправы. Также вы получите рекомендации по сохранению зрения в соответствии с последними достижениями офтальмологии и оптометрии и контроль истории Вашего зрения, при посещении салона оптики "Очкарик" не реже одного раза в год.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1
Телефон:
+7 (800) 444-40-44
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
К выбору очков или контактных линз нужен особый подход, который не рекомендуется делать самостоятельно. В данной ситуации с выбором смогут помочь врачи-офтальмологи и медицинские оптики-оптометристы салонов оптики «Очкарик». Они проведут диагностику зрения и подберут не только корри ... гирующие очки любой сложности, но и предложат стильные оправы. Также вы получите рекомендации по сохранению зрения в соответствии с последними достижениями офтальмологии и оптометрии и контроль истории Вашего зрения, при посещении салона оптики "Очкарик" не реже одного раза в год.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1
Телефон:
+7 (800) 444-40-44
Соц. сети:
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Салоны оптики бренда стали открываться в России в 2001 году, хотя упоминания о мастерской, которая с годами превратилась в магазин, восходят к 1926 году. С момента открытия первой точки сеть постепенно расширялась и завоевывала все большую часть рынка. В 2013 году стало понятно, что компания нуждается в рестайлинге, который отразил бы тенденции рынка и требования молодежи, сделал бы продукцию доступнее. Так начался современный виток истории и появился Ochkarik, которого мы знаем сегодня.
Клиенты магазина могут делать выбор из тысяч товаров, пользоваться преимуществами дисконтной системы и использовать промокоды, чтобы снижать стоимость покупок.
Время от времени бренд раздает промокоды, которые могут касаться как отдельных товарных позиций, так и всего ассортимента. Актуальные акции и коды есть на страницах нашего портала. Список предложений постоянно обновляется, поэтому посетители могут найти здесь действующие способы снизить цену товаров.
Промокоды отличаются по размеру скидки, периоду действия и другим параметрам, они могут давать фиксированную скидку или снижать стоимость товаров на определенный процент. Независимо от типа кода купона, применить его можно по инструкции:
Кликнуть на выбранное предложение.
После копирования номера кода и переадресации в магазин выбрать подходящие модели и переместить их в корзину.
Убедиться, что условия использования кода соблюдены.
Перейти к оформлению заказа.
Авторизоваться на сайте с помощью социальных сетей или зарегистрироваться по номеру телефона.
Выбрать способ доставки и оплаты.
Найти поле для ввода промокода и вставить туда скопированный ранее номер.
После этого цена товаров в заказе пересчитается с учетом скидки. Рядом с каждой позицией будет написано, сколько рублей составила экономия. После этого можно завершить оформление и внести оплату.
Кроме промокодов, на страницах нашего портала есть и акции. В рамках их проведения можно получить скидку, подарок к заказу, дополнительные бонусные баллы или другие поощрения. Чтобы поучаствовать в одной из них, достаточно нажать на выбранное предложение. Пользователь будет переадресован в интернет магазин на страницу товаров, которые участвуют в акции. Цена позиций там уже отображается с учетом скидки, и никаких кодов вводить не нужно.
Интернет-магазин предлагает покупателям массу способов снижения цены. Некоторые из них действуют не только на сайте, но во всей сети магазинов, в то время как другие недоступны оффлайн-клиентам. Кроме использования промокодов, для экономии можно:
Подписаться на обновления. Посетители сайта могут получать на почту письма со спецпредложениями, анонсами акций и распродаж. Если добавить в избранное определенные позиции, то вам будут приходить уведомления, когда на них появится скидка. Иногда бренд раздает коды на первую покупку новым подписчикам и делает другие интересные предложения.
Присоединиться к Ochkarik в социальных сетях. Бренд ведет свои странички, на которых посетителям предлагается много интересных предложений. Среди подписчиков в социальных сетях разыгрываются подарки и промокоды, которые действуют не только на первый заказ, но и на любую из последующих покупок. В своих группах Очкарик делится информацией о закрытых распродажах, размещает анонсы акций и информацию о своей продукции.
Участвовать в бонусной программе. Каждый покупатель, который зарегистрировался на сайте, становится участником программы лояльности. Это позволяет накапливать бонусы при покупках. В будущем ими можно будет оплатить часть покупки по определенному курсу. Узнать больше о бонусной системе, принципах накопления и траты баллов можно в личном кабинете.
Следить за обновлением акций и промокодов. На нашем сайте появляются эксклюзивные коды, которые доступны только нашим посетителем. Чтобы сэкономить и не пропустить важную информацию любимого магазина, подпишитесь на обновление информации на нашем сайте.
Покупать товары на распродажах. Время от времени магазин снижает цену на товары уходящего сезона. На распродажах появляются модели всех категорий, и, выбирая эти товары, можно сэкономить до половины от изначальной цены и даже больше.
Все эти инструменты помогают платить меньше, а получать — больше. С некоторыми способами, например использованием баллов, суммируются коды. Комбинируя способы снижения цены, можно сделать покупки выгоднее.
Популярностью в магазине пользуются оправы, контактные линзы, солнцезащитные очки. Это основные категории товаров, которые чаще всего участвуют в акциях, распродажах, и на них действуют промокоды. Кроме них, в магазине есть и сопутствующие позиции:
бинокли;
лупы;
футляры;
капли;
растворы;
цепочки;
шнуры;
салфетки;
спреи.
Сэкономить на сопутствующих товарах можно, применяя промокоды и участвуя в акциях, распространяющихся на весь ассортимент.
Внести оплату можно при получении покупки или на сайте. Во втором случае нужно будет ввести данные платежной карты VISA или Mastercard и подтвердить проведение платежа, используя проверочный код.
Получить товары можно в одном из салонов оптики Очкарик либо не выходя из дома — их доставит курьер.
Необходимо зайти на страницу Очкарик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Очкарик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Очкарик.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Очкарик
|не требуется
|Промокод
|Промокод Очкарик: контактные линзы со скидкой 10%
|не ***
|Скидка
|Очкарик промокод на скидку: при покупке солнцезащитных очков скидка 10% на корректирующие очки
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% на корректирующие очки при покупке солнцезащитных очков
|не требуется
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|Минус 10% на корректирующие очки при покупке двух упаковок контактных линз
|не требуется
|Скидка
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