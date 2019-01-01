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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Olympus | Март 2021

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Интернет-магазин техники Olympus предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить товар с бесплатной доставкой, необходимо оформить заказ на сумму от 5000 рублей. Доставка осуществляется собственной курьерской службой по Москве и МО и транспортными слу ... жбами по другим регионам. В некоторых регионах действуют ограничения на доставку.


Посетить Olympus
Контакты Olympus

Юридический адрес:
Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10, подъезд 1

Телефон:
+7 (495) 118-25-00

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка

Интернет-магазин техники Olympus предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить товар с бесплатной доставкой, необходимо оформить заказ на сумму от 5000 рублей. Доставка осуществляется собственной курьерской службой по Москве и МО и транспортными слу ... жбами по другим регионам. В некоторых регионах действуют ограничения на доставку.


Посетить Olympus
Контакты Olympus

Юридический адрес:
Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр.10, подъезд 1

Телефон:
+7 (495) 118-25-00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Ситилинк
Huawei
Gearbest
Kotofoto
Banggood
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Подробнее о магазине Olympus

Подробнее о магазине Olympus

Онлайн-магазин Olympus запущен официальным партнером японского производителя техники в России – компанией Аристос. В нем доступны все виды продукции, поставляемые фирмой на розничный рынок РФ.

Покупая товары на сайте Олимпус, клиент получает целый ряд преимуществ:

  • Гарантию качества. Все представленная в онлайн-магазине продукция поступает по официальным каналам. На нее действует гарантия производителя.

  • Отсутствие лишних наценок. При этом покупатель может получить дополнительные скидки, участвуя в бонусных программах, акциях и используя промокоды.

  • Доставку во все регионы России. В онлайн-магазине сегодня можно заказать товары также в Республики Беларусь и Казахстан.

При необходимости покупатель может обратиться за помощью в выборе товаров к сотрудникам онлайн-магазина. Поддержка осуществляется по телефону и электронной почте.

Как воспользоваться купоном на скидку в Олимпус

Как воспользоваться купоном на скидку в Олимпус

Получить скидку при покупке техники в Olympus можно с помощью актуального промокода. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Действующие скидочные купоны и другие акции можно найти на нашем сайте. Для получения скидки по промокоду пользователю нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать спецпредложение в списке и нажать рядом с ним кнопку «Открыть». Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а онлайн-магазин откроется в новой вкладке. Для получения скидок по некоторым акциям не требуется вводить коды. Об этом выводится предупреждение до перехода в онлайн-магазин.

  2. Добавить товары в корзину и перейти к оформлению заказа. Одновременно можно заказать продукты со скидками по промокодам и любые другие. Ограничения по минимальной сумме заказа нет.

  3. Ввести и применить купон на скидку. Промокод можно не набирать на клавиатуре, а вставить в предназначенное для него поле из буфера обмена. После активации кода стоимость покупки будет автоматически пересчитана и сайт покажет, сколько рублей составила скидка.

Перед использованием промокода рекомендуется прочитать условия акции. Часто коды действуют только на отдельные категории товаров. После применения скидки пользователю нужно закончить оформление заказа и оплатить его выбранным способом.

Покупка в магазине Olympus с максимальной скидкой

Покупка в магазине Olympus с максимальной скидкой

Онлайн-магазин Олимпус регулярно проводит различные акции и распродажи, а не ограничивается только распространением промокодов. По спецпредложениям клиенты могут получить не только скидку, но и подарок или другой бонус. Список актуальных акций всегда доступен на сайте ритейлера в отдельном разделе.

После первой покупки в интернет-магазине покупатель автоматически становится участником бонусной программы. По ней за каждый выкупленный заказ начисляют баллы на специальный внутренний счет. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты новых покупок. Просматривать информацию о накопленных баллах и управлять участием в бонусной программе можно в личном кабинете клиента на сайте онлайн-магазина Olympus.

Следить за новостями компании, акциями и скидками будет удобнее, если оформить подписку на рассылку. Для этого достаточно указать email в специальной форме, а затем подтвердить операцию, перейдя по ссылке в письме. Новым подписчикам онлайн-магазин часто дарит промокод на первый заказ или другой бонус. Для постоянных клиентов компании периодически проводятся конкурсы.

Еще один способ получить скидку в онлайн-магазине Olympus – предварительно взять технику на тест-драйв. Услуга доступна жителям Москвы и области, которые хотят проверить оборудование и аксессуары в реальных условиях перед покупкой. Для ее оформления нужно лично подъехать в офис компании, предварительно согласовав тестирование по телефону. Если клиент проживает за пределами Москвы и Московской области, воспользоваться услугой тест-драйва он не сможет.

Популярные товары в магазине Olympus со скидками

Популярные товары в магазине Olympus со скидками

Чаще всего в фирменном онлайн-магазине покупатели заказывают со скидками по промокодам фотокамеры и объективы к ним. В каталоге компании представлены товары данных категорий как для профессионалов, так и для любительской съемки.

Дополнительно на сайте Олимпус можно купить по специальным ценам или с бонусами:

  • бинокли и монокуляры;

  • аудиосистемы для записи звука;

  • аксессуары для аудио-, фототехники, оптики.

Оплата и доставка в магазине Olympus

Оплата и доставка в магазине Olympus

Оплатить товары со скидкой по промокоду или без нее можно в режиме онлайн банковской картой Мир, Visa или MasterCard. Компания также предлагает клиентам рассчитаться за покупку следующими способами:

  • картой или наличными при получении;

  • банковским переводом на расчетный счет продавца;

  • с помощью беспроцентного кредита от банков-партнеров.

Получить заказ можно в офисе компании, а также воспользовавшись доставкой через курьерскую службу компании и организации-партнеры (DPD, Pony Express, PickPoint). Услуга для клиента часто будет бесплатной. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта, в котором проживает получатель.

Часто задаваемые вопросы про Olympus

★ Как получить промокоды в Olympus?

Необходимо зайти на страницу Olympus и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Olympus?

Чтобы воспользоваться промокодом от Olympus необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Olympus доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 18

★ Все ли предложения Olympus актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Olympus.

★ Почему стоит использовать купоны Olympus?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Olympus

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