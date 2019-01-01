Покупка в магазине Olympus с максимальной скидкой

Онлайн-магазин Олимпус регулярно проводит различные акции и распродажи, а не ограничивается только распространением промокодов. По спецпредложениям клиенты могут получить не только скидку, но и подарок или другой бонус. Список актуальных акций всегда доступен на сайте ритейлера в отдельном разделе.

После первой покупки в интернет-магазине покупатель автоматически становится участником бонусной программы. По ней за каждый выкупленный заказ начисляют баллы на специальный внутренний счет. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты новых покупок. Просматривать информацию о накопленных баллах и управлять участием в бонусной программе можно в личном кабинете клиента на сайте онлайн-магазина Olympus.

Следить за новостями компании, акциями и скидками будет удобнее, если оформить подписку на рассылку. Для этого достаточно указать email в специальной форме, а затем подтвердить операцию, перейдя по ссылке в письме. Новым подписчикам онлайн-магазин часто дарит промокод на первый заказ или другой бонус. Для постоянных клиентов компании периодически проводятся конкурсы.

Еще один способ получить скидку в онлайн-магазине Olympus – предварительно взять технику на тест-драйв. Услуга доступна жителям Москвы и области, которые хотят проверить оборудование и аксессуары в реальных условиях перед покупкой. Для ее оформления нужно лично подъехать в офис компании, предварительно согласовав тестирование по телефону. Если клиент проживает за пределами Москвы и Московской области, воспользоваться услугой тест-драйва он не сможет.