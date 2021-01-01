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Телефон:
8 (495) 981 68 81 8 (495) 646 83 62
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Вы так давно не были в отпуске, что начали неосознанно приглядываться к манекенам в купальниках в витринах магазинов? Что ж, ответ один – нужно паковать чемоданы! И «OneTwoTrip» поможет Вам сделать это наиболее выгодно! На официальном сайте Вы найдете множество направлений по самым ... приятным ценам, выгодную бонусную программу и информативную новостную рассылку. У Вас появились вопросы? Специалисты сайта с радостью проконсультируют Вас и помогут сделать правильный выбор. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сегодня? Отлично, воспользуйтесь одним из промокодов onetwotrip, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив ее на странице оплаты заказа.
Телефон:
8 (495) 981 68 81 8 (495) 646 83 62
Соц. сети:
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На этой странице публикуются актуальные на сегодня промокоды компании. Их применение позволяет уменьшить стоимость покупки на определенный процент или конкретную сумму либо бронировать перелеты, отельные номера и туры по специальным ценам.
Пошаговая инструкция по использованию купонов:
Выбрать акционное предложение и кликнуть «Открыть промокод». При нажатии на кнопку код автоматически скопируется в буфер обмена и произойдет перенаправление на нужную страницу сервиса OneTwoTrip!.
Указать параметры поиска, к примеру авиабилета: дату и направление перелета, тип перелета и авиакомпанию. Выбрать подходящие билеты, указать количество и возраст пассажиров.
На странице оплаты брони рядом с полями для реквизитов карты высветится синяя надпись «У меня есть промокод». При нажатии на нее открывается строка, в которую нужно ввести код купона. После нажатия кнопки «Применить» будет активирована скидка, и сумма заказа автоматически пересчитается в меньшую сторону.
Точно так же можно использовать промокоды на ж/д и автобусные билеты, отели и туры.
Для использования некоторых купонов не требуется вводить код — они просто перенаправляют пользователя на страницу с действующей акцией.
С помощью сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip! можно по самым выгодным ценам покупать билеты, бронировать номера в отелях и заказывать экскурсии в любой точке земного шара. Доступ к платформе работает не только в России, Украине и Белоруссии, но также в США, Великобритании, Испании и ряде других стран, в каждой из которых можно расплачиваться за покупки местной валютой.
Официальным сайтом и мобильным приложением сервиса пользуются более 5 миллионов человек, отправляющихся на отдых, а также в деловые поездки. И одна из причин такой популярности OneTwoTrip! — многочисленные скидки, благодаря которым можно еще больше сэкономить на путешествиях.
Кроме периодически публикуемых скидочных купонов, в магазине путешествий действует ряд постоянных выгодных предложений:
практически всегда есть скидки по промокоду на первый заказ на сайте;
за скачивание приложения начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты путешествий;
авторизированным пользователям доступны персональные скидки, горячие предложения и закрытые распродажи билетов и туров;
на сайте есть раздел с туристическими проектами, в котором можно бесплатно выиграть билеты или сертификат на целое путешествие;
для пользователей сайта действуют еще два вида промокодов, уменьшающих стоимость покупки: преобразованные из бонусов и индивидуальные.
Для зарегистрированных клиентов OneTwoTrip действует программа лояльности, в рамках которой за каждую покупку через сервис начисляются бонусы — трипкоины. Их можно преобразовать в промокод номиналом в пару тысяч рублей и расплатиться им за авиабилеты или номер в гостинице. Наибольший кешбэк возвращается с оплаты бронирования отелей через приложение, когда используется кредитная карта одного из банков-партнеров сервиса. Но трипкоины не суммируются с другими действующими акциями.
Другой вид промокодов, индивидуальный, позволяет получать бонусы, не делая покупок. Он доступен в личном кабинете, и им можно поделиться с друзьями: новые пользователи получат скидку, совершая по этому промокоду покупки на сайте или в приложении, а пользователю-владельцу начислятся трипкоины.
Сервис предлагает всё, что нужно для путешествия:
авиабилеты более 800 авиакомпаний, включая лоукосты, а также билеты на поезда и автобусы, следующие по всей России и Европе;
2 миллиона отелей, хостелов и апартаментов в 230 странах — варианты с разным местоположением, количеством звезд и стоимостью;
прокат автомобилей в 174 странах — подбор по месту получения и возврата авто, а также типу машины и оплаты;
несколько тысяч индивидуальных и групповых экскурсий по городам России и мира;
готовые туры от крупнейших туроператоров, включающие перелет, проживание, трансфер и страховку;
подарочные сертификаты на путешествия, по которым получатель может забронировать билеты и отель или готовый тур;
дополнительные услуги, включая страхование перелетов, покупку багажа, регистрацию на рейс и возврат любых билетов;
планирование путешествия «под ключ» тревел-экспертами OneTwoTrip! с подбором маршрута, билетов, отелей и развлечений (услуга бесплатна для премиум-клиентов);
организацию командировок для сотрудников компаний с бронированием билетов без посредников и переплат.
Повышенным спросом пользуется покупка авиабилетов и бронь отелей. Акции и промокоды на скидку чаще всего действуют на эти виды предложений, а также на горячие туры.
Оплатить покупку на сайте или в приложении можно любой банковской картой, но выгоднее всего использовать дебетовые и кредитные карты, оформленные в банках-партнерах сервиса. Во-первых, это позволяет покупать в рассрочку, а во-вторых, расплачиваясь ими, пользователь получает больший процент бонусов с каждого заказа. Посмотреть список таких карт и действующие ссылки, которые делают доступной оплату по частям, можно в разделе «Купить в рассрочку» на сайте OneTwoTrip!. Доставка билетов, кассовых чеков и других документов выполняется на e-mail покупателя.
Необходимо зайти на страницу OneTwoTrip и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от OneTwoTrip необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Onetwotrip
|не требуется
|Промокод
|Промокод Onetwotrip на скидку 10% на перелеты по России
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|Скидка
|Купите билет на автобус прямо на сайте
|не требуется
|Скидка
|Всего от 4100 рублей авиаперелет из Москвы в Анталию
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|Забронируйте отель по выгодной цене
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|Скидка
|Выберите подходящий автомобиль на сайте OneTwoTrip
|не требуется