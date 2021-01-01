Как использовать скидочный купон на OneTwoTrip!

На этой странице публикуются актуальные на сегодня промокоды компании. Их применение позволяет уменьшить стоимость покупки на определенный процент или конкретную сумму либо бронировать перелеты, отельные номера и туры по специальным ценам.

Пошаговая инструкция по использованию купонов:

Выбрать акционное предложение и кликнуть «Открыть промокод». При нажатии на кнопку код автоматически скопируется в буфер обмена и произойдет перенаправление на нужную страницу сервиса OneTwoTrip!. Указать параметры поиска, к примеру авиабилета: дату и направление перелета, тип перелета и авиакомпанию. Выбрать подходящие билеты, указать количество и возраст пассажиров. На странице оплаты брони рядом с полями для реквизитов карты высветится синяя надпись «У меня есть промокод». При нажатии на нее открывается строка, в которую нужно ввести код купона. После нажатия кнопки «Применить» будет активирована скидка, и сумма заказа автоматически пересчитается в меньшую сторону.

Точно так же можно использовать промокоды на ж/д и автобусные билеты, отели и туры.

Для использования некоторых купонов не требуется вводить код — они просто перенаправляют пользователя на страницу с действующей акцией.