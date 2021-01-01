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Бонусная программа интернет-магазина Ormatek позволяет сэкономить на каждой покупке. Накопленными бонусами Вы оплачиваете до 20% стоимости товаров в заказе. За каждую покупку начисляются бонусы до 50% от суммы заказа. Дополнительно бонусы дарим при вступлении в программу и в День ро ... ждения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.
Электронная почта:
info@ormatek.com
Телефон:
8 800 333-37-37
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Бонусная программа интернет-магазина Ormatek позволяет сэкономить на каждой покупке. Накопленными бонусами Вы оплачиваете до 20% стоимости товаров в заказе. За каждую покупку начисляются бонусы до 50% от суммы заказа. Дополнительно бонусы дарим при вступлении в программу и в День ро ... ждения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.
Электронная почта:
info@ormatek.com
Телефон:
8 800 333-37-37
Соц. сети:
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Компания ORMATEK основана в 2001 году. Она производит и продает мебель и товары для сна. Сегодня производственный комплекс организации занимает территорию более 40 тыс. м2, а работают там более 5 тыс. человек.
Продукция Орматек продается в 15 странах мира и соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. Компания владеет более чем 600 фирменными салонами. Для покупателей, ценящих время, она также открыла онлайн-магазин. В нем можно приобрести товары одноименного бренда со скидками по промокодам и акциям.
Делая заказ в онлайн-салоне компании, покупатель получает ряд дополнительных преимуществ:
гарантию подлинности продукции;
быструю доставку;
удобные варианты оплаты покупок.
По всем возникающим вопросам покупатели могут обратиться к менеджерам организации по телефону, электронной почте или через социальные сети.
Сэкономить деньги при покупке поможет промокод. Зная эту комбинацию символов, клиент сможет получить скидку или другую привилегию.
Актуальные промокоды вы найдете на нашем сайте. В списке представлены и другие действующие акции онлайн-салона, включая эксклюзивные и не требующие ввода купона. При выборе предложения рекомендуется обращать внимание на 3 параметра:
срок действия;
ограничения по сумме заказа для активации купона;
условия активации, например, часто промокоды действуют на отдельные позиции в каталоге.
После выбора купона или другого предложения нужно нажать на кнопку с ним и дождаться, пока откроется сайт онлайн-салона. Промокод будет автоматически скопирован, а если он не требуется — будет показано соответствующее уведомление.
На сайте магазина нужно добавить понравившиеся товары в корзину, перейти к оформлению покупки, найти поле для ввода купона и указать его.
После применения кода сумма выгоды будет рассчитана автоматически. Если все покупателя устраивает, ему останется только указать способ оплаты, доставки и другую запрошенную информацию, чтобы закончить оформление покупки.
Магазин ORMATEK для привлечения клиентов не только выпускает промокоды. Покупателям компании доступны и другие способы сэкономить деньги:
Бонусная программа. Ее участники после регистрации автоматически получают скидку на первую покупку. В дальнейшем покупателям, подключенным к программе, возвращают часть суммы покупки на бонусный счет. Эти средства можно тратить на частичную оплату новых заказов.
Распродажи. ORMATEK регулярно делает скидки на определенные товары из каталога. Чтобы клиенты быстро могли найти позиции со сниженными ценами, они выделены в отдельный раздел каталога.
Покупка продуктов из раздела «Дисконт». В него попадает продукция с максимальными скидками, а также уцененные товары с небольшими повреждениями.
Акции. Информация о них размещена на отдельной странице онлайн-магазина. Их участники получают скидки и другие бонусы.
Клиентам, желающим узнавать о новых акциях и обновлении ассортимента раньше остальных рекомендуется подписаться на рассылку компании. Подписчикам также иногда предоставляют доступ к закрытым распродажам.
Сведения о новых акциях компания публикует и на собственных страницах в социальных сетях. Участникам официальных групп также доступны рекомендации по выбору товаров для сна, а иногда для них проводятся конкурсы с ценными призами.
Чаще всего со скидками по промокодам в компании заказывают матрасы, мебель для спальни и постельное белье. Но в ассортименте ORMATEK представлены и другие товары:
мебель для гостиной и детской комнаты;
диваны;
светильники;
пледы, массажеры, шторы, ковры и другие товары, помогающие создать уютную обстановку у себя в квартире или доме.
Для удобства в каталоге предоставлена возможность сортировки товаров по различным параметрам, включая популярность. Кроме того, на главной странице сайта размещен блок с бестселлерами.
После применения промокода можно оплатить заказ на сайте с помощью банковской карточки. Принимаются карты как международных платежных систем Visa и MasterCard, так и российской Мир. Для проведения операции покупателя перенаправят на защищенную страницу банка-партнера. Кроме того, можно оплатить товары при получении карточкой или наличными.
Компания также предоставляет возможность оформить кредит или рассрочку на покупку. Эти услуги оказываются банками-партнерами.
Доставка осуществляется собственной курьерской службой и компанией ПЭК. Во многих случаях она будет бесплатной. Срок доставки зависит от места жительства клиента и наличия товаров на складах компании. Подробную информацию о приблизительной дате доставки сообщит менеджер после оформления покупки. Отслеживать текущий статус заказа можно самостоятельно через личный кабинет на сайте Орматек.
При желании клиент может также забрать заказ в одном из фирменных магазинов компании.
Необходимо зайти на страницу Ormatek и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ormatek необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ormatek.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|ВСЕ покупки дешевле на 500 рублей при подписке с Ormatek промокодом
|При***
|Промокод
|Дополнительная выгода 2% на ассортимент с купоном Ormatek
|ORF***
|Скидка
|С каждой покупки лови cashback до 50% по промокоду Ormatek
|не требуется
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|Товары для дома со скидками до 78% в разделе "Дисконт" с купоном Орматек
|не требуется
|Скидка
|Матрас Base Middle с выгодой 50% с промокодом на скидку Ormatek
|не требуется
|Скидка
|Товары дня с экономией до 60%
|не требуется
|Скидка
|Набор кровать + матрас с дисконтом до 45%
|не требуется
|Скидка
|На каждую подушку TEMPUR при покупке двух штук sale 20%
|не требуется