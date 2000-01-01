Как использовать промокоды «Остин»

В рамках фирменных акций на многие товары предоставляют скидку (дисконт). Можно сэкономить еще больше, использовав промокод. Это купон с уникальной комбинацией символов, которую нужно сообщить при оформлении заказа. Действующие подарочные предложения O’‎Stin всегда доступны на нашем сайте. Просто нажмите «Открыть акцию» и скопируйте код. Дальнейший порядок действий:

Поместите товар в корзину и переходите к покупке. Заполните форму заказа. Вставьте скопированные символы в поле «Введите промокод» и нажмите «Применить». Убедитесь в получении скидки и завершите оформление.

Актуальный промокод может оказаться недействительным по техническим причинам или в связи с досрочным завершением акции. В таких случаях стоит написать или позвонить менеджеру компании. Контакты указаны на сайте O’‎Stin. Если в корзине несколько позиций, участвующих в разных акциях, учитывается самый выгодный промокод.

Купон можно использовать при оплате товаров, на которые действует скидка по дисконтной программе. Есть исключения, но о них сообщают в условиях. Многие промокоды активируются только при заказе на определенную сумму. Для получения скидки по купону на всю партию нужно выбрать одинаковый способ доставки для всех позиций.