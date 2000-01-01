Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Ostin | Март 2021

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Корзина должна составлять не менее 2000 рублей.

Истекает через 260 дней

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Забирай 2000 рублей бонусов за каждую 1000 рублей в чеке
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Истекает через 1 день

799Р
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Скидка
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399Р
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699Р
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Скидки – новый хит сезона!

Настало время обновить гардероб? Тогда направляйтесь прямиком в O'stin. На официальном сайте Вас ждут регулярно обновляющиеся акции, всегда новые и стильные коллекции одежды, обуви и аксессуаров, выгодные условия доставки, бонусная программа и многое другое. Спешите сделать свой пер ... вый заказ уже сегодня, применив один из размещенных на нашем сайте промокодов Остин.


Посетить O'stin
Контакты O'stin

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, БЦ Линкор

Электронная почта:
support@ostin.com

Телефон:
8 (800) 777-4-999

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Скидки – новый хит сезона!

Настало время обновить гардероб? Тогда направляйтесь прямиком в O'stin. На официальном сайте Вас ждут регулярно обновляющиеся акции, всегда новые и стильные коллекции одежды, обуви и аксессуаров, выгодные условия доставки, бонусная программа и многое другое. Спешите сделать свой пер ... вый заказ уже сегодня, применив один из размещенных на нашем сайте промокодов Остин.


Посетить O'stin
Контакты O'stin

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, БЦ Линкор

Электронная почта:
support@ostin.com

Телефон:
8 (800) 777-4-999

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от O'stin

Как использовать промокоды «Остин»

Как использовать промокоды «Остин»

В рамках фирменных акций на многие товары предоставляют скидку (дисконт). Можно сэкономить еще больше, использовав промокод. Это купон с уникальной комбинацией символов, которую нужно сообщить при оформлении заказа. Действующие подарочные предложения O’‎Stin всегда доступны на нашем сайте. Просто нажмите «Открыть акцию» и скопируйте код. Дальнейший порядок действий:

  1. Поместите товар в корзину и переходите к покупке.

  2. Заполните форму заказа.

  3. Вставьте скопированные символы в поле «Введите промокод» и нажмите «Применить». 

  4. Убедитесь в получении скидки и завершите оформление.

Актуальный промокод может оказаться недействительным по техническим причинам или в связи с досрочным завершением акции. В таких случаях стоит написать или позвонить менеджеру компании. Контакты указаны на сайте O’‎Stin. Если в корзине несколько позиций, участвующих в разных акциях, учитывается самый выгодный промокод.

Купон можно использовать при оплате товаров, на которые действует скидка по дисконтной программе. Есть исключения, но о них сообщают в условиях. Многие промокоды активируются только при заказе на определенную сумму. Для получения скидки по купону на всю партию нужно выбрать одинаковый способ доставки для всех позиций.

Покупки на сайте O’‎Stin

Покупки на сайте O’‎Stin

Чтобы заказать и оплатить товар, не нужно авторизовываться. Однако если вы не собираетесь ограничиваться разовой покупкой, рекомендуем пройти быструю процедуру регистрации. Это позволит получать скидки и бонусы в рамках различных акций, а также контролировать процесс доставки онлайн.   

Участники клубной программы могут заказывать вещи на склад ближайшего к ним магазина O’‎Stin. Эту услугу предоставляют бесплатно. Когда товар прибудет на место, клиент получит SMS с уведомлением. Останется лишь в течение трех дней появиться в магазине для примерки и оплаты заказа.

За одеждой в Остин

За одеждой в Остин

Бренд O’‎Stin хорошо знаком поклонникам дизайнерской одежды. В составе этой международной сети более 720 розничных магазинов. Ежегодно компания открывает до полусотни новых филиалов, но чтобы приобрести фирменную продукцию «Остин», необязательно посещать ближайшую точку продаж. Купить одежду и аксессуары можно через сайт.

Оплата, доставка, возврат и обмен

Оплата, доставка, возврат и обмен

За товар расплачиваются при получении в постамате, пункте выдачи или магазине. В отдельных случаях принимают только наличные. Перед тем как оплатить товар, следует проверить его внешний вид, комплектацию, наличие этикеток. После внесения средств можно примерить одежду (кроме нижнего белья и носков/чулок). Это нужно сделать в течение 15 минут. 

Если какие-то вещи не подходят, курьер вносит изменения в чек и заново рассчитывает стоимость. В любом случае придется заплатить за доставку. Покупатель имеет право отказаться, если не подошел размер, цвет или фасон. Заказ точно примут обратно, если полностью сохранён товарный вид и есть чеки, подтверждающие факт покупки в O’‎Stin. Нельзя вернуть или обменять нижнее белье, купальные принадлежности и чулочно-носочные изделия.

Популярные товары в магазинах «Остин»

Популярные товары в магазинах «Остин»

На сайте есть три основных раздела:

  • мужской;

  • женский;

  • детский.

Взрослые могут приобрести верхнюю одежду, брюки и юбки, футболки, платья, нижнее белье и т. д. Помимо одежды, доступны различные аксессуары, от головных уборов и перчаток до рюкзаков и сумок. Категория «Дети» содержит несколько подразделов для разных возрастных категорий. Здесь можно найти одежду и обувь как для годовалых малышей, так и ребят подросткового возраста. 

В категории LookBook представлены последние коллекции бренда. Подобрать правильный размер одежды без примерки – задача непростая.  Если раньше уже приходилось покупать вещи в O’‎Stin, можно ориентироваться по этикетке. В остальных случаях стоит воспользоваться подсказками из раздела «Размеры». Там есть отдельные таблицы для женской, мужской и детской одежды.

Скидки и бонусы для зарегистрированных посетителей O’‎Stin

Скидки и бонусы для зарегистрированных посетителей O’‎Stin

Использование промокодов и дисконтов в рамках текущих акций – не единственный способ сэкономить. Участники клубной программы O’‎Stin получают возможность рассчитываться за покупки бонусными баллами (ББ). Один ББ равен рублю. Таким образом реально оплатить до 30% стоимости корзины. Баллы начисляются на одну из фирменных карт:

  • Бонус. Выдают при первой покупке, если заполнить анкету. За каждые потраченные 500 рублей клиенту начисляют 25 ББ.

  • Бонус Плюс. Выдают, если сумма заказа превысила 15 000 руб. 35 ББ за каждые 500 руб.  

  • Бонус Супер. Выдают, если потратить больше 30 000 руб. 50 ББ за 500 руб.

В рамках акции могут вернуть баллами до 100% номинала. Если при покупке использован промокод или скидка, ББ не начисляют. Бонусы нельзя обменять на деньги, их не принимают при оплате доставки, подарочной карты или позиций из раздела «Лучшая цена». Если не воспользоваться ББ в течение года, они сгорают. Баллы по акции нужно реализовать раньше срока, указанного в условиях. Помимо промокодов и дисконтов, O’‎Stin дарит бесплатную доставку при заказе на определенную сумму.

Часто задаваемые вопросы про O'stin

★ Как получить промокоды в O'stin?

Необходимо зайти на страницу O'stin и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод O'stin?

Чтобы воспользоваться промокодом от O'stin необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от O'stin доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 20

★ Все ли предложения O'stin актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения O'stin.

★ Почему стоит использовать купоны O'stin?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды O'stin

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПокупай вторые джинсы с дисконтом 20% по промокоду Остинне требуется
СкидкаПривезем Ваш заказ совершенно бесплатно по купону Остинне требуется
СкидкаЗабирай 2000 рублей бонусов за каждую 1000 рублей в чекене требуется
СкидкаСкидки до 70% на одежду из женского гардеробане требуется
СкидкаДисконт до 50% на мужские рубашкине требуется
СкидкаЛето к нам приходит! Минус 30% на платьяне требуется
СкидкаПромокод Остин открывает доступ к коллекции Весна-Лето 2021не требуется
СкидкаГотовимся к лету! Женские майки от 199 рублейне требуется
СкидкаВсего 399 рублей и стильный головной убор уже твойне требуется
СкидкаПромокод Ostin дарит скидку 50% на вторую пару обувине требуется
СкидкаПижамы для маленьких принцесс от 799 рублейне требуется
СкидкаДля стильных и мужественных: поло от 399 рублейне требуется

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