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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, БЦ Линкор
Электронная почта:
support@ostin.com
Телефон:
8 (800) 777-4-999
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Настало время обновить гардероб? Тогда направляйтесь прямиком в O'stin. На официальном сайте Вас ждут регулярно обновляющиеся акции, всегда новые и стильные коллекции одежды, обуви и аксессуаров, выгодные условия доставки, бонусная программа и многое другое. Спешите сделать свой пер ... вый заказ уже сегодня, применив один из размещенных на нашем сайте промокодов Остин.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, БЦ Линкор
Электронная почта:
support@ostin.com
Телефон:
8 (800) 777-4-999
Соц. сети:
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В рамках фирменных акций на многие товары предоставляют скидку (дисконт). Можно сэкономить еще больше, использовав промокод. Это купон с уникальной комбинацией символов, которую нужно сообщить при оформлении заказа. Действующие подарочные предложения O’Stin всегда доступны на нашем сайте. Просто нажмите «Открыть акцию» и скопируйте код. Дальнейший порядок действий:
Поместите товар в корзину и переходите к покупке.
Заполните форму заказа.
Вставьте скопированные символы в поле «Введите промокод» и нажмите «Применить».
Убедитесь в получении скидки и завершите оформление.
Актуальный промокод может оказаться недействительным по техническим причинам или в связи с досрочным завершением акции. В таких случаях стоит написать или позвонить менеджеру компании. Контакты указаны на сайте O’Stin. Если в корзине несколько позиций, участвующих в разных акциях, учитывается самый выгодный промокод.
Купон можно использовать при оплате товаров, на которые действует скидка по дисконтной программе. Есть исключения, но о них сообщают в условиях. Многие промокоды активируются только при заказе на определенную сумму. Для получения скидки по купону на всю партию нужно выбрать одинаковый способ доставки для всех позиций.
Чтобы заказать и оплатить товар, не нужно авторизовываться. Однако если вы не собираетесь ограничиваться разовой покупкой, рекомендуем пройти быструю процедуру регистрации. Это позволит получать скидки и бонусы в рамках различных акций, а также контролировать процесс доставки онлайн.
Участники клубной программы могут заказывать вещи на склад ближайшего к ним магазина O’Stin. Эту услугу предоставляют бесплатно. Когда товар прибудет на место, клиент получит SMS с уведомлением. Останется лишь в течение трех дней появиться в магазине для примерки и оплаты заказа.
Бренд O’Stin хорошо знаком поклонникам дизайнерской одежды. В составе этой международной сети более 720 розничных магазинов. Ежегодно компания открывает до полусотни новых филиалов, но чтобы приобрести фирменную продукцию «Остин», необязательно посещать ближайшую точку продаж. Купить одежду и аксессуары можно через сайт.
За товар расплачиваются при получении в постамате, пункте выдачи или магазине. В отдельных случаях принимают только наличные. Перед тем как оплатить товар, следует проверить его внешний вид, комплектацию, наличие этикеток. После внесения средств можно примерить одежду (кроме нижнего белья и носков/чулок). Это нужно сделать в течение 15 минут.
Если какие-то вещи не подходят, курьер вносит изменения в чек и заново рассчитывает стоимость. В любом случае придется заплатить за доставку. Покупатель имеет право отказаться, если не подошел размер, цвет или фасон. Заказ точно примут обратно, если полностью сохранён товарный вид и есть чеки, подтверждающие факт покупки в O’Stin. Нельзя вернуть или обменять нижнее белье, купальные принадлежности и чулочно-носочные изделия.
На сайте есть три основных раздела:
мужской;
женский;
детский.
Взрослые могут приобрести верхнюю одежду, брюки и юбки, футболки, платья, нижнее белье и т. д. Помимо одежды, доступны различные аксессуары, от головных уборов и перчаток до рюкзаков и сумок. Категория «Дети» содержит несколько подразделов для разных возрастных категорий. Здесь можно найти одежду и обувь как для годовалых малышей, так и ребят подросткового возраста.
В категории LookBook представлены последние коллекции бренда. Подобрать правильный размер одежды без примерки – задача непростая. Если раньше уже приходилось покупать вещи в O’Stin, можно ориентироваться по этикетке. В остальных случаях стоит воспользоваться подсказками из раздела «Размеры». Там есть отдельные таблицы для женской, мужской и детской одежды.
Использование промокодов и дисконтов в рамках текущих акций – не единственный способ сэкономить. Участники клубной программы O’Stin получают возможность рассчитываться за покупки бонусными баллами (ББ). Один ББ равен рублю. Таким образом реально оплатить до 30% стоимости корзины. Баллы начисляются на одну из фирменных карт:
Бонус. Выдают при первой покупке, если заполнить анкету. За каждые потраченные 500 рублей клиенту начисляют 25 ББ.
Бонус Плюс. Выдают, если сумма заказа превысила 15 000 руб. 35 ББ за каждые 500 руб.
Бонус Супер. Выдают, если потратить больше 30 000 руб. 50 ББ за 500 руб.
В рамках акции могут вернуть баллами до 100% номинала. Если при покупке использован промокод или скидка, ББ не начисляют. Бонусы нельзя обменять на деньги, их не принимают при оплате доставки, подарочной карты или позиций из раздела «Лучшая цена». Если не воспользоваться ББ в течение года, они сгорают. Баллы по акции нужно реализовать раньше срока, указанного в условиях. Помимо промокодов и дисконтов, O’Stin дарит бесплатную доставку при заказе на определенную сумму.
Необходимо зайти на страницу O'stin и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от O'stin необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 20
Наши специалисты отбирают только действующие предложения O'stin.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Скидка
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|Скидка
|Забирай 2000 рублей бонусов за каждую 1000 рублей в чеке
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|Скидка
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|Скидка
|Дисконт до 50% на мужские рубашки
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|Скидка
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|Скидка
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|Скидка
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|Скидка
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|Скидка
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|Пижамы для маленьких принцесс от 799 рублей
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|Для стильных и мужественных: поло от 399 рублей
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