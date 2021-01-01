1 оценка поставлена средняя 5
15%
купон
Скидка распространяется на весь ассортимент, кроме коллекций Valentine's Day, Colours, Garden, Star Wars, чистящих средств и наборов по уходу, упаковочных материалов и брелоков
20%
купон
30%
купон
10%
купон
Беспл
доставка
50%
купон
45%
купон
45%
купон
25%
купон
Беспл
подарок
30%
купон
30%
купон
45%
купон
15%
купон
Скидка распространяется на весь ассортимент, кроме коллекций Valentine's Day, Colours, Garden, Star Wars, чистящих средств и наборов по уходу, упаковочных материалов и брелоков
Беспл
подарок
20%
купон
30%
купон
10%
купон
Беспл
доставка
50%
купон
45%
купон
45%
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
45%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
30%
купон
20%
купон
2000Р
купон
15%
купон
10%
на ВСЕ
50%
купон
На сайте магазина ювелирных украшений Пандора в разделе «Акции» представлены актуальные специальные предложения – скидки до 50% на определенные украшения, бесплатная доставка, дополнительные бонусы при покупке. Подписывайтесь на социальные сети магазина Пандора или новостную рассылк ... у, чтобы отслеживать новые акции и скидки.
Юридический адрес:
Ювелирный Дом Pandora, компания АО «ПанКлуб». Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, стр.5, Бизнес-центр «Омега Плаза»
Электронная почта:
support@pandorarussia.com
Телефон:
8-800-700-8338
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
На сайте магазина ювелирных украшений Пандора в разделе «Акции» представлены актуальные специальные предложения – скидки до 50% на определенные украшения, бесплатная доставка, дополнительные бонусы при покупке. Подписывайтесь на социальные сети магазина Пандора или новостную рассылк ... у, чтобы отслеживать новые акции и скидки.
Юридический адрес:
Ювелирный Дом Pandora, компания АО «ПанКлуб». Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, стр.5, Бизнес-центр «Омега Плаза»
Электронная почта:
support@pandorarussia.com
Телефон:
8-800-700-8338
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Ювелирная компания Pandora основана в 1982 году в Дании. Ее владельцы хотели предложить покупателям достойные украшения ручной работы с доступными ценами. Сегодня продукция фирмы продается более чем в 100 странах мира, а для ее производства открыты фабрики в Таиланде.
Жители России могут купить изделия под брендом Пандора не только в розничных торговых точках, но и через фирменный онлайн-магазин. Заказ украшений через интернет дает клиенту ряд преимуществ:
гарантия подлинности изделий: фирменный онлайн-магазин получает украшения без посредников и гарантирует отсутствие подделок или контрафактных товаров;
широкий ассортимент: в каталоге магазина есть изделия для людей с разными вкусами и требованиями;
доступные цены: при использовании промокодов и участии в различных акциях они могут стать еще выгоднее.
Работает ювелирный интернет-магазин с клиентами из любых регионов России, а заказы в нем можно делать круглосуточно.
Уникальную комбинацию символов, зная которую, клиент может получить скидку в онлайн-магазине украшений, называют промокодом. Список действующих купонов размещен на нашем сайте. В сервисе представлена также информация о других акциях. Каталог актуальных предложений регулярно обновляется.
Чтобы воспользоваться промокодом на скидку, клиенту достаточно выполнить 4 действия:
Изучить список спецпредложений и выбрать актуальное для себя. Необходимо также ознакомиться с условиями акции. Срок действия купонов ограничен. Некоторые из них действуют только на первую покупку или заказы на сумму больше определенной.
Нажать на кнопку с понравившимся промокодом и дождаться перехода в онлайн-магазин. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции коды вводить не требуется, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт магазина.
Добавить понравившиеся товары в корзину. Одновременно можно заказать украшения со скидками по промокодам и любые другие.
Перейти к оформлению заказа и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле на странице.
После применения купона стоимость товаров будет автоматически пересчитана. Клиенту останется только завершить оформление заказа.
Компания Пандора старается предложить клиентам различные скидки в онлайн-магазине. Она не ограничивается промокодами и регулярно проводит множество других акций. Следующие советы помогут сэкономить при покупке украшений:
Изучите раздел с акциями на сайте. В нем размещен список актуальных спецпредложений, которые позволяют получить скидку, подарок, бесплатную доставку или другой бонус.
Зарегистрируйтесь в клубе привилегий Пандора. Его участники могут получать баллы за каждую покупку и тратить их на оплату новых заказов. Новым членам клуба компания начисляет приветственные бонусы. Кроме того, дополнительные баллы участникам дарят к праздникам.
Подпишитесь на рассылку компании. Ее подписчики первыми узнают о новых акциях и спецпредложениях, обновлении ассортимента и других новостях бренда. Кроме того, иногда компания рассылает в письмах персональные промокоды на скидку.
Вступите в группы компании в социальных сетях. На официальных страницах регулярно размещается информация о новинках ассортимента, акциях и других спецпредложениях. Кроме того, в них часто проходят конкурсы и розыгрыши призов.
В каталоге онлайн-магазина Pandora представлены подлинные ювелирные изделия одноименного бренда: серьги, шармы, браслеты, кольца, колье, кулоны и цепочки. Для удобства клиентов популярные товары выделены в отдельную категорию в каталоге, а также хиты продаж размещены в отдельном разделе главной страницы сайта.
В онлайн-магазине также можно приобрести средства для ухода за ювелирными изделиями, подарочную упаковку. Для тех, кто планирует подарить украшения, компания предлагает подарочные сертификаты разных номиналов. Они позволяют исключить ошибки с выбором украшения или размера. После вручения сертификата его владелец сможет самостоятельно заказать украшения из каталога магазина Пандора с учетом своих вкусов и требований.
Оплатить покупки можно наличными при получении или банковской картой на сайте при оформлении заказа. Компания Pandora принимает кредитные и дебетовые карточки систем Visa, Мир и MasterCard любых банков. Платеж проводится на защищенной странице банка-партнера. Магазин не сохраняет у себя данные клиентских карт.
Доставка товара осуществляется по всей России курьерскими службами DPD, Pony Express и другими. Покупку привезет курьер на дом или ее можно забрать самостоятельно в одном из пунктов выдачи и постаматов. Стоимость доставки рассчитывается в момент оформления заказа. Часто она будет бесплатной. Ее сроки зависят от региона проживания получателя.
Необходимо зайти на страницу Pandora и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Pandora необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Pandora.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|При покупке от 8000 рублей получи выгоду 15%
|pan***
|Скидка
|Получи скидку 20% на второе украшение Pandora
|не требуется
|Скидка
|Выгода 30% на покупку третьего украшения
|не требуется
|Скидка
|Получи дисконт 10% за подписку на новости Pandora
|не требуется
|Скидка
|Доставим бесплатно заказы от 999 рублей
|не требуется
|Скидка
|Украшения в Outlet Pandora со скидкой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Изделия с цирконием с выгодой до 45%
|не требуется
|Скидка
|Шарм-подвеска Moments "Я люблю Россию" с дисконтом 45%
|не требуется