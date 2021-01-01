Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.3

Промокоды и скидки Перекресток | Март 2021

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Посетить Перекресток Впрок
Контакты Перекресток Впрок

Юридический адрес:
Россия, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4

Телефон:
8 (800) 200-95-55

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.3

На перекрестке низких цен

В супермаркете Перекресток Вас ждут товары наилучшего качества по самым выгодным ценам! Выбирайте из десятков категорий и совершайте покупки, не выходя из дома, а так же получайте выгоду от акций «онлайн дешевле» и «клуб перекресток». Вы еще не совершали покупок в онлайн-супермаркет ... е Перекресток? Отлично, ведь тогда у Вас есть шанс получить скидку 1500 рублей на три первых заказа! Или же воспользуйтесь одним из наших промокодов Перекресток и сэкономьте до 50% на заказе!


Посетить Перекресток Впрок
Контакты Перекресток Впрок

Юридический адрес:
Россия, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4

Телефон:
8 (800) 200-95-55

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Frendi
2 Берега
Аленка
Foodband

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Перекресток Впрок

Как использовать промокоды сети «Перекресток»

Как использовать промокоды сети «Перекресток»

Фирменный купон дает право на скидку в денежном/процентном выражении или бонусные баллы. В нем содержится буквенно-цифровая комбинация, которую нужно ввести при оформлении заказа. Действующий промокод можно активировать только при соблюдении условий акции. Товар должен относиться к категории, на которую распространяется скидка. Часто требуют, чтобы сумма покупки превысила установленный минимум с учетом бонуса. Купоны бесплатно раздают:

  • на кассах супермаркетов «Перекресток»;

  • на партнерских сайтах сети (в том числе и у нас);

  • в мобильном приложении. 

Действие промокодов не распространяется на товары, предлагаемые по специальной цене. Купон не дает скидку на табачные изделия. Промокод можно использовать только раз в период действия акции. Для активации необходима клубная карта, то есть скидки доступны только зарегистрированным пользователям. Воспользоваться кодом предлагают в процессе оформления заказа. 

При вводе промокода вручную не забывайте про регистр. Когда используете купон с нашего сайта, код копируется автоматически. Останется лишь вставить его в нужное поле. В конце проверьте, снизилась ли цена, и завершите оформление покупки. Если промокод не сработал, обратитесь в службу поддержки. Перед этим убедитесь, что он актуален и подходит для выбранного товара. Авторизованные посетители сайта и владельцы мобильных приложений получают промокоды за регистрацию, первую покупку и лояльность.

Заказ продуктов на Perekrestok.ru

Заказ продуктов на Perekrestok.ru

Компания уделяет сервису повышенное внимание. При заказе покупателям гарантируют максимальную свежесть продуктов, до окончания срока годности которых остается минимум половина времени. Например, молоко со сроком хранения 7 дней будет доставлено не позднее, чем через 3 дня с момента выпуска.

При транспортировке товаров соблюдается необходимый температурный режим и влажность. Замороженные продукты перевозят в боксах с сухим льдом. Сеть предлагает выгодные условия оптовикам. При заказе на сумму от 30 тыс. рублей предоставляется скидка 3–10%. Розничные покупатели могут сэкономить, принимая участие в различных акциях.

О сети супермаркетов

О сети супермаркетов

Бренд «Перекресток» известен москвичам с 1994 года. В настоящее время в состав этой сети супермаркетов входит более 850 магазинов. С 2017 года работает сайт Perekrestok.ru, на котором можно заказать доставку свежих продуктов, напитков и полуфабрикатов на дом в пределах Москвы и Санкт-Петербурга.

Как еще сэкономить на сайте супермаркетов «Перекресток»

Как еще сэкономить на сайте супермаркетов «Перекресток»

Бесплатно оформить виртуальную карту клуба «Перекресток» можно в мобильном приложении или через сайт сети. После этого клиент автоматически становится участником программы лояльности. Он может активировать промокоды и получать бонусные баллы при каждой покупке. Этой условной валютой можно оплачивать последующие заказы. 

За каждые 10 рублей чека начисляется 1 балл. Аналогичный курс действует при оплате покупок по программе. Также «Перекресток» дарит бонусы при расчете картой банка-партнера (Тинькофф, Альфа-Банк) в рамках различных акций. Баллами можно покрыть до 100% номинала без учета ограничений, наложенных компанией и российским законодательством.

Количество партнеров сети Perekrestok не ограничивается банками. Организация сотрудничает с десятками известных предприятий, в числе которых онлайн-гипермаркеты, заведения общепита, магазины, медицинские центры, авиакомпании и т. д. При покупках в этих местах тоже начисляются баллы по курсу от 10:1 до 1:2.

Условия доставки и возврата на сайте сети «Перекресток»

Условия доставки и возврата на сайте сети «Перекресток»

Сегодня действует следующая схема доставки заказов. На протяжении дня система открывает свободные «окна» на последующие 5 суток. Время доставки зависит от того, какие слоты свободны в момент подачи заявки. Компания активно расширяет транспортную базу и штат сотрудников, чтобы обеспечить клиентам более комфортные условия.  

Иногда комплектация посылки бывает неполной ввиду того, что свежие продукты закончились на складе к моменту формирования заказа. В таких случаях «Перекресток» возвращает деньги за отсутствующие позиции в течение пяти дней. 

Продовольственные товары с действующим сроком годности и в неповрежденной упаковке к возврату не принимаются. В остальных случаях можно заполнить форму заявления с указанием причины отказа. Непродовольственную продукцию можно вернуть в Perekrestok без объяснения мотивов в течение недели.

На какие товары «Перекресток» предоставляет скидки

На какие товары «Перекресток» предоставляет скидки

Помимо промокодов, сеть регулярно устанавливает дисконты для множества товаров разных категорий. Актуальные предложения размещены в разделе «Скидки месяца». В каталоге сайта представлены не только традиционные продукты питания и напитки (включая алкоголь). Здесь можно заказать:

  • готовые блюды, полуфабрикаты и наборы для дома;

  • детское питание;

  • бытовую технику;

  • товары для дома и дачи;

  • бытовую химию, предметы гигиены и ухода;

  • посуду;

  • зоотовары.

Помимо ежемесячных скидок в каталоге, на главной странице отображаются «Суперцены недели». В разделе «Акции» размещены текущие подарочные предложения. Скидки не распространяются только на табачные изделия. Оптовикам тоже трудно жаловаться на условия: чем больше объем партии, тем дешевле обойдется каждая отдельная позиция.

Часто задаваемые вопросы про Перекресток Впрок

★ Как получить промокоды в Перекресток Впрок?

Необходимо зайти на страницу Перекресток Впрок и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Перекресток Впрок?

Чтобы воспользоваться промокодом от Перекресток Впрок необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Перекресток Впрок доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Перекресток Впрок актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Перекресток Впрок.

★ Почему стоит использовать купоны Перекресток Впрок?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Перекресток Впрок

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Перекресток дарит скидку 15% на ВСЁ в первом заказе от 5000 рублейEG1***
ПромокодСкидка 5% на ВСЁ в заказе от 6000 рублей по купону Перекресток!EG2***
СкидкаПромокод Перекресток Впрок: до -70% на коллекцию подушек и одеял из кашемиране требуется
СкидкаВыгода 10% на заказы в Перекрестке по подписке Comboне требуется
СкидкаПредлагаем Вам сладости и снеки от 45 рублейне требуется
СкидкаПокупай любимые сыры всего лишь от 60 рублейне требуется
СкидкаПокупай продукты ВкусВилл по промокоду Перекресток с самой низкой ценойне требуется
СкидкаЭкономь на покупках! Скидки до 35% на питьевую водуне требуется
СкидкаСкидка 50% на товары красоты по промокоду Перекрестокне требуется
СкидкаМасленица полным ходом с дисконтом на продукты 35%не требуется

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