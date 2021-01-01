Как использовать промокоды сети «Перекресток»

Фирменный купон дает право на скидку в денежном/процентном выражении или бонусные баллы. В нем содержится буквенно-цифровая комбинация, которую нужно ввести при оформлении заказа. Действующий промокод можно активировать только при соблюдении условий акции. Товар должен относиться к категории, на которую распространяется скидка. Часто требуют, чтобы сумма покупки превысила установленный минимум с учетом бонуса. Купоны бесплатно раздают:

на кассах супермаркетов «Перекресток»;

на партнерских сайтах сети (в том числе и у нас);

в мобильном приложении.

Действие промокодов не распространяется на товары, предлагаемые по специальной цене. Купон не дает скидку на табачные изделия. Промокод можно использовать только раз в период действия акции. Для активации необходима клубная карта, то есть скидки доступны только зарегистрированным пользователям. Воспользоваться кодом предлагают в процессе оформления заказа.

При вводе промокода вручную не забывайте про регистр. Когда используете купон с нашего сайта, код копируется автоматически. Останется лишь вставить его в нужное поле. В конце проверьте, снизилась ли цена, и завершите оформление покупки. Если промокод не сработал, обратитесь в службу поддержки. Перед этим убедитесь, что он актуален и подходит для выбранного товара. Авторизованные посетители сайта и владельцы мобильных приложений получают промокоды за регистрацию, первую покупку и лояльность.