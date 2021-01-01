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5%
на ВСЁ
70%
купон
10%
купон
Лучшая
цена
Лучшая
цена
Лучшая
цена
35%
купон
50%
купон
35%
купон
48Р
купон
Лучшее
предложение
99Р
цена
40%
купон
45%
купон
77%
купон
Условия участия в акции уточняйте на сайте.
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Юридический адрес:
Россия, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4
Телефон:
8 (800) 200-95-55
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.3
В супермаркете Перекресток Вас ждут товары наилучшего качества по самым выгодным ценам! Выбирайте из десятков категорий и совершайте покупки, не выходя из дома, а так же получайте выгоду от акций «онлайн дешевле» и «клуб перекресток». Вы еще не совершали покупок в онлайн-супермаркет ... е Перекресток? Отлично, ведь тогда у Вас есть шанс получить скидку 1500 рублей на три первых заказа! Или же воспользуйтесь одним из наших промокодов Перекресток и сэкономьте до 50% на заказе!
Юридический адрес:
Россия, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4
Телефон:
8 (800) 200-95-55
Соц. сети:
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Фирменный купон дает право на скидку в денежном/процентном выражении или бонусные баллы. В нем содержится буквенно-цифровая комбинация, которую нужно ввести при оформлении заказа. Действующий промокод можно активировать только при соблюдении условий акции. Товар должен относиться к категории, на которую распространяется скидка. Часто требуют, чтобы сумма покупки превысила установленный минимум с учетом бонуса. Купоны бесплатно раздают:
на кассах супермаркетов «Перекресток»;
на партнерских сайтах сети (в том числе и у нас);
в мобильном приложении.
Действие промокодов не распространяется на товары, предлагаемые по специальной цене. Купон не дает скидку на табачные изделия. Промокод можно использовать только раз в период действия акции. Для активации необходима клубная карта, то есть скидки доступны только зарегистрированным пользователям. Воспользоваться кодом предлагают в процессе оформления заказа.
При вводе промокода вручную не забывайте про регистр. Когда используете купон с нашего сайта, код копируется автоматически. Останется лишь вставить его в нужное поле. В конце проверьте, снизилась ли цена, и завершите оформление покупки. Если промокод не сработал, обратитесь в службу поддержки. Перед этим убедитесь, что он актуален и подходит для выбранного товара. Авторизованные посетители сайта и владельцы мобильных приложений получают промокоды за регистрацию, первую покупку и лояльность.
Компания уделяет сервису повышенное внимание. При заказе покупателям гарантируют максимальную свежесть продуктов, до окончания срока годности которых остается минимум половина времени. Например, молоко со сроком хранения 7 дней будет доставлено не позднее, чем через 3 дня с момента выпуска.
При транспортировке товаров соблюдается необходимый температурный режим и влажность. Замороженные продукты перевозят в боксах с сухим льдом. Сеть предлагает выгодные условия оптовикам. При заказе на сумму от 30 тыс. рублей предоставляется скидка 3–10%. Розничные покупатели могут сэкономить, принимая участие в различных акциях.
Бренд «Перекресток» известен москвичам с 1994 года. В настоящее время в состав этой сети супермаркетов входит более 850 магазинов. С 2017 года работает сайт Perekrestok.ru, на котором можно заказать доставку свежих продуктов, напитков и полуфабрикатов на дом в пределах Москвы и Санкт-Петербурга.
Бесплатно оформить виртуальную карту клуба «Перекресток» можно в мобильном приложении или через сайт сети. После этого клиент автоматически становится участником программы лояльности. Он может активировать промокоды и получать бонусные баллы при каждой покупке. Этой условной валютой можно оплачивать последующие заказы.
За каждые 10 рублей чека начисляется 1 балл. Аналогичный курс действует при оплате покупок по программе. Также «Перекресток» дарит бонусы при расчете картой банка-партнера (Тинькофф, Альфа-Банк) в рамках различных акций. Баллами можно покрыть до 100% номинала без учета ограничений, наложенных компанией и российским законодательством.
Количество партнеров сети Perekrestok не ограничивается банками. Организация сотрудничает с десятками известных предприятий, в числе которых онлайн-гипермаркеты, заведения общепита, магазины, медицинские центры, авиакомпании и т. д. При покупках в этих местах тоже начисляются баллы по курсу от 10:1 до 1:2.
Сегодня действует следующая схема доставки заказов. На протяжении дня система открывает свободные «окна» на последующие 5 суток. Время доставки зависит от того, какие слоты свободны в момент подачи заявки. Компания активно расширяет транспортную базу и штат сотрудников, чтобы обеспечить клиентам более комфортные условия.
Иногда комплектация посылки бывает неполной ввиду того, что свежие продукты закончились на складе к моменту формирования заказа. В таких случаях «Перекресток» возвращает деньги за отсутствующие позиции в течение пяти дней.
Продовольственные товары с действующим сроком годности и в неповрежденной упаковке к возврату не принимаются. В остальных случаях можно заполнить форму заявления с указанием причины отказа. Непродовольственную продукцию можно вернуть в Perekrestok без объяснения мотивов в течение недели.
Помимо промокодов, сеть регулярно устанавливает дисконты для множества товаров разных категорий. Актуальные предложения размещены в разделе «Скидки месяца». В каталоге сайта представлены не только традиционные продукты питания и напитки (включая алкоголь). Здесь можно заказать:
готовые блюды, полуфабрикаты и наборы для дома;
детское питание;
бытовую технику;
товары для дома и дачи;
бытовую химию, предметы гигиены и ухода;
посуду;
зоотовары.
Помимо ежемесячных скидок в каталоге, на главной странице отображаются «Суперцены недели». В разделе «Акции» размещены текущие подарочные предложения. Скидки не распространяются только на табачные изделия. Оптовикам тоже трудно жаловаться на условия: чем больше объем партии, тем дешевле обойдется каждая отдельная позиция.
Необходимо зайти на страницу Перекресток Впрок и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Перекресток Впрок необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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