Промокоды и скидки Petshop | Март 2021

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В интернет-магазине Petshop каждый хозяин найдет все необходимое для питания и ухода за домашним питомцем. Ритейлер предлагает сухие корма и консервы, товары из ветеринарной аптеки, аксессуары и многое другое по умеренным ценам. А с выгодными акциями и промокодами Петшоп можно снизи ... ть цену до 40 %. Кроме того, в крупных городах РФ магазин бесплатно доставит заказ до дверей квартиры или дома уже на следующий день после оформления.
Электронная почта:
info@petshop.ru
Телефон:
+7 (800) 700-00-50
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине Petshop каждый хозяин найдет все необходимое для питания и ухода за домашним питомцем. Ритейлер предлагает сухие корма и консервы, товары из ветеринарной аптеки, аксессуары и многое другое по умеренным ценам. А с выгодными акциями и промокодами Петшоп можно снизи ... ть цену до 40 %. Кроме того, в крупных городах РФ магазин бесплатно доставит заказ до дверей квартиры или дома уже на следующий день после оформления.
Электронная почта:
info@petshop.ru
Телефон:
+7 (800) 700-00-50
Соц. сети:
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Компания Petshop – крупнейший российский интернет-магазин товаров для домашних животных и птиц. Основанный в 2007 году, сегодня он напрямую сотрудничает с известными производителями кормов и аксессуаров для питомцев.
У Петшоп есть розничные магазины по всей стране. Также компания работает с известными благотворительными фондами и предлагает клиентам помочь животным, которые находятся на попечении приютов. На сайте есть отдельная страница с объявлениями о пропаже кошек и собак. Там пользователям предлагают забрать животных из питомников.
Клиенты магазина могут получить квалифицированную помощь по уходу за животными круглосуточно, задав вопрос на форуме или связавшись со специалистами через мессенджер.
В Petshop можно получить скидку на корма и остальные товары для питомцев с помощью промокода. Это код купона, включающий буквы и цифры. С действующими предложениями можно ознакомиться на нашем сайте.
Для активации промокода нужно действовать по алгоритму:
Выберите актуальный промокод. При проверке предложений прочитайте правила активации и сроки использования. Некоторые коды действуют только на первый заказ или конкретные позиции в каталоге.
Скопируйте выбранный код купона.
Перейдите в каталог магазина Petshop и положите товары в корзину.
В корзине добавьте код скидочного купона в нужное поле.
После активации промокода стоимость товаров в корзине снижается сразу. Клиент может переходить к указанию варианта оплаты и получения товаров.
В Petshop скидку на товары для домашних животных можно получить с помощью других методов.
Бонусная программа. Пользователи могут присоединиться к ней после совершения первого заказа. Затем на счет будут начисляться бонусы за покупки (1 бонус равен 1 рублю). Когда клиент накопил нужное количество баллов, он может частично оплатить ими заказ.
Автозаказ. С этой опцией покупатели могут регулярно получать товары для своих питомцев. Нужно авторизоваться на сайте, добавить корма и другие продукты в корзину и настроить график отправки. При регулярной доставке цена на товары снижается. Скидка зависит от типа продукции. Промокодом при автозаказе воспользоваться нельзя.
Рассылка. Для получения новостных писем и информации о предстоящих распродажах нужно указать электронную почту на сайте. Подписчикам рассылки начисляют бонусы на счет для оплаты заказа.
Группы в соцсетях. У компании есть страницы во ВКонтакте, Facebook и Instagram. Там появляется информация о новинках и предстоящих акциях. Кроме того, среди подписчиков проводят конкурсы и выдают им персональные промокоды на скидку. Компания ведет канал на YouTube, где регулярно публикует видео по уходу за питомцами и выбору аксессуаров для них.
Акции. Петшоп часто снижают стоимость товаров в разных категориях. Иногда проходят акции совместно с брендами-партнерами. При покупке товаров от этих производителей можно получить подарок к заказу.
Помимо сайта, у компании есть удобное мобильное приложение для Android и iOS. Там просто искать нужные товары и делать заказы. Кроме того, пользователи могут настроить уведомления, чтобы раньше остальных узнавать о новых акциях.
В магазине можно частично оплатить покупки бонусами Спасибо от Сбербанка.
Petshop – интернет-магазин с товарами для животных. Скидки делают на следующие категории:
кошки: лотки, лакомства, натуральная еда, когтеточки, шлейки, консервы;
собаки: пеленки, пакеты для выгула, миски, рулетки, амуниция, лежаки, одежда;
грызуны, хорьки: наполнители, сено, клетки;
птицы: лакомства для канареек и попугаев, корма, кормушки, клетки;
рыбы: аквариумы, декорации, препараты, оборудование (фильтры, терморегуляторы, грунтоочистители, шланги).
На сайте доступен отдельный каталог с футболками и подарками с логотипом компании. С помощью промокода можно получить скидку на значки, аксессуары и адресники для собак.
Есть отдельная страница с лекарственными препаратами. В каталоге опубликованы витамины от блох и клещей, антибиотики и медикаменты для суставов, почек, кожи и печени.
В магазине также представлен раздел с товарами на распродаже, где доступны корма и аксессуары по максимальной скидке. Здесь есть страница с уцененными продуктами, у которых повреждена упаковка или вскоре истекает срок годности. Заказать товары из этого раздела можно только из городов, где есть филиалы Петшоп.
На сайте предлагают выбрать удобный вариант оплаты покупок:
наличными (оплата при получении товаров);
банковской картой (работают платежные системы Maestro, Visa, MasterCard);
электронными деньгами (QIWI Кошелек, WebMoney).
Заказы отправляют во все регионы России. Посылку можно получить курьером или забрать в пункте самовывоза. Для подтверждения заказа с клиентом свяжется сотрудник Petshop. О доставке его уведомят по электронной почте и SMS.
Необходимо зайти на страницу Petshop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Petshop необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Petshop.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 200 рублей на ВСЁ за подписку на новости с промокодом Petshop
|не ***
|Скидка
|Промокод Петшоп на скидку 10% на сухие рационы для собак Happy dog
|не требуется
|Скидка
|Промокод Petshop: -6% на ветеринарные корма Hill's Prescription Diet
|не требуется
|Скидка
|Сухие корма Hill's со скидкой 10% при заказе от 10 килограмм
|не требуется
|Скидка
|Большой мешок корма Dog Chow со скидкой 15%
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 23% на игрушки для животных
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 23% на лежаки для собак
|не требуется