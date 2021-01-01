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Промокоды и скидки Petshop | Март 2021

Всё для ваших питомцев со скидками по купона Petshop. Актуальных купонов: 12

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Минус 200 рублей на ВСЁ за подписку на новости с промокодом Petshop
Истекает через 289 дней

10%
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Скидка
Промокод Петшоп на скидку 10% на сухие рационы для собак Happy dog
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10%
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Скидка
Скидка до 23% на игрушки для животных
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23%
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Скидка
Скидка до 23% на лежаки для собак
Истекает через 1 день

40%
купон

Скидка
Дисконт 40% при покупке второй упаковки корма Purina Pro Plan
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30%
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Скидка
Минус 30% на корма и лакомства Felix
Истекает через 8 дней

15%
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Минус 15% на корма и паучи Whiskas
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Крупнейший магазин зоотоваров России Petshop

В интернет-магазине Petshop каждый хозяин найдет все необходимое для питания и ухода за домашним питомцем. Ритейлер предлагает сухие корма и консервы, товары из ветеринарной аптеки, аксессуары и многое другое по умеренным ценам. А с выгодными акциями и промокодами Петшоп можно снизи ... ть цену до 40 %. Кроме того, в крупных городах РФ магазин бесплатно доставит заказ до дверей квартиры или дома уже на следующий день после оформления.


Посетить Petshop
Контакты Petshop

Электронная почта:
info@petshop.ru

Телефон:
+7 (800) 700-00-50

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Крупнейший магазин зоотоваров России Petshop

В интернет-магазине Petshop каждый хозяин найдет все необходимое для питания и ухода за домашним питомцем. Ритейлер предлагает сухие корма и консервы, товары из ветеринарной аптеки, аксессуары и многое другое по умеренным ценам. А с выгодными акциями и промокодами Петшоп можно снизи ... ть цену до 40 %. Кроме того, в крупных городах РФ магазин бесплатно доставит заказ до дверей квартиры или дома уже на следующий день после оформления.


Посетить Petshop
Контакты Petshop

Электронная почта:
info@petshop.ru

Телефон:
+7 (800) 700-00-50

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Зоопассаж

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Специальные предложения от Petshop

Главное об интернет-магазине Petshop

Главное об интернет-магазине Petshop

Компания Petshop – крупнейший российский интернет-магазин товаров для домашних животных и птиц. Основанный в 2007 году, сегодня он напрямую сотрудничает с известными производителями кормов и аксессуаров для питомцев. 

У Петшоп есть розничные магазины по всей стране. Также компания работает с известными благотворительными фондами и предлагает клиентам помочь животным, которые находятся на попечении приютов. На сайте есть отдельная страница с объявлениями о пропаже кошек и собак. Там пользователям предлагают забрать животных из питомников.

Клиенты магазина могут получить квалифицированную помощь по уходу за животными круглосуточно, задав вопрос на форуме или связавшись со специалистами через мессенджер.

Как воспользоваться промокодом от Petshop

Как воспользоваться промокодом от Petshop

В Petshop можно получить скидку на корма и остальные товары для питомцев с помощью промокода. Это код купона, включающий буквы и цифры. С действующими предложениями можно ознакомиться на нашем сайте.

Для активации промокода нужно действовать по алгоритму:

  1. Выберите актуальный промокод. При проверке предложений прочитайте правила активации и сроки использования. Некоторые коды действуют только на первый заказ или конкретные позиции в каталоге.

  2. Скопируйте выбранный код купона.

  3. Перейдите в каталог магазина Petshop и положите товары в корзину.

  4. В корзине добавьте код скидочного купона в нужное поле.

После активации промокода стоимость товаров в корзине снижается сразу. Клиент может переходить к указанию варианта оплаты и получения товаров. 

Как еще сэкономить при заказе в Petshop

Как еще сэкономить при заказе в Petshop

В Petshop скидку на товары для домашних животных можно получить с помощью других методов.

  • Бонусная программа. Пользователи могут присоединиться к ней после совершения первого заказа. Затем на счет будут начисляться бонусы за покупки (1 бонус равен 1 рублю). Когда клиент накопил нужное количество баллов, он может частично оплатить ими заказ.

  • Автозаказ. С этой опцией покупатели могут регулярно получать товары для своих питомцев. Нужно авторизоваться на сайте, добавить корма и другие продукты в корзину и настроить график отправки. При регулярной доставке цена на товары снижается. Скидка зависит от типа продукции. Промокодом при автозаказе воспользоваться нельзя.

  • Рассылка. Для получения новостных писем и информации о предстоящих распродажах нужно указать электронную почту на сайте. Подписчикам рассылки начисляют бонусы на счет для оплаты заказа.

  • Группы в соцсетях. У компании есть страницы во ВКонтакте, Facebook и Instagram. Там появляется информация о новинках и предстоящих акциях. Кроме того, среди подписчиков проводят конкурсы и выдают им персональные промокоды на скидку. Компания ведет канал на YouTube, где регулярно публикует видео по уходу за питомцами и выбору аксессуаров для них.

  • Акции. Петшоп часто снижают стоимость товаров в разных категориях. Иногда проходят акции совместно с брендами-партнерами. При покупке товаров от этих производителей можно получить подарок к заказу.

Помимо сайта, у компании есть удобное мобильное приложение для Android и iOS. Там просто искать нужные товары и делать заказы. Кроме того, пользователи могут настроить уведомления, чтобы раньше остальных узнавать о новых акциях.

В магазине можно частично оплатить покупки бонусами Спасибо от Сбербанка.

Что купить по скидке в Петшоп

Что купить по скидке в Петшоп

Petshop – интернет-магазин с товарами для животных. Скидки делают на следующие категории:

  • кошки: лотки, лакомства, натуральная еда, когтеточки, шлейки, консервы;

  • собаки: пеленки, пакеты для выгула, миски, рулетки, амуниция, лежаки, одежда;

  • грызуны, хорьки: наполнители, сено, клетки;

  • птицы: лакомства для канареек и попугаев, корма, кормушки, клетки;

  • рыбы: аквариумы, декорации, препараты, оборудование (фильтры, терморегуляторы, грунтоочистители, шланги).

На сайте доступен отдельный каталог с футболками и подарками с логотипом компании. С помощью промокода можно получить скидку на значки, аксессуары и адресники для собак.

Есть отдельная страница с лекарственными препаратами. В каталоге опубликованы витамины от блох и клещей, антибиотики и медикаменты для суставов, почек, кожи и печени.

В магазине также представлен раздел с товарами на распродаже, где доступны корма и аксессуары по максимальной скидке. Здесь есть страница с уцененными продуктами, у которых повреждена упаковка или вскоре истекает срок годности. Заказать товары из этого раздела можно только из городов, где есть филиалы Петшоп.

Варианты оплаты и получения заказа в Petshop

Варианты оплаты и получения заказа в Petshop

На сайте предлагают выбрать удобный вариант оплаты покупок:

  • наличными (оплата при получении товаров);

  • банковской картой (работают платежные системы Maestro, Visa, MasterCard);

  • электронными деньгами (QIWI Кошелек, WebMoney).

Заказы отправляют во все регионы России. Посылку можно получить курьером или забрать в пункте самовывоза. Для подтверждения заказа с клиентом свяжется сотрудник Petshop. О доставке его уведомят по электронной почте и SMS.

Часто задаваемые вопросы про Petshop

★ Как получить промокоды в Petshop?

Необходимо зайти на страницу Petshop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Petshop?

Чтобы воспользоваться промокодом от Petshop необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Petshop доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Petshop актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Petshop.

★ Почему стоит использовать купоны Petshop?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Petshop

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 200 рублей на ВСЁ за подписку на новости с промокодом Petshopне ***
СкидкаПромокод Петшоп на скидку 10% на сухие рационы для собак Happy dogне требуется
СкидкаПромокод Petshop: -6% на ветеринарные корма Hill's Prescription Dietне требуется
СкидкаСухие корма Hill's со скидкой 10% при заказе от 10 килограммне требуется
СкидкаБольшой мешок корма Dog Chow со скидкой 15%не требуется
СкидкаСкидка до 23% на игрушки для животныхне требуется
СкидкаСкидка до 23% на лежаки для собакне требуется

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