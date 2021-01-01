Промокоды и скидки Petshop | Март 2021

Главное об интернет-магазине Petshop

Компания Petshop – крупнейший российский интернет-магазин товаров для домашних животных и птиц. Основанный в 2007 году, сегодня он напрямую сотрудничает с известными производителями кормов и аксессуаров для питомцев.

У Петшоп есть розничные магазины по всей стране. Также компания работает с известными благотворительными фондами и предлагает клиентам помочь животным, которые находятся на попечении приютов. На сайте есть отдельная страница с объявлениями о пропаже кошек и собак. Там пользователям предлагают забрать животных из питомников.

Клиенты магазина могут получить квалифицированную помощь по уходу за животными круглосуточно, задав вопрос на форуме или связавшись со специалистами через мессенджер.