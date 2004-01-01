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Промокоды и скидки PlayToday | Март 2021

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Магазин дизайнерской детской одежды PlayToday

Торговая марки PlayToday предлагает тысячи моделей практичной детской одежды, обуви и аксессуаров на все сезоны. Товары PlayToday рассчитаны на мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 14 лет. Благодаря постоянным акциям и промокодам PlayToday родители могут сэкономить сотни рублей с ... каждой покупки. Кроме того, каждому покупателю предлагается стать участником программы лояльности, копить баллы и получать скидки даже на новые коллекции.


Посетить PlayToday
Контакты PlayToday

Юридический адрес:
121096, г. Москва ул. Василисы Кожиной, дом 1, этаж 9, офис Д5.4.

Электронная почта:
www@playtoday.ru

Телефон:
+7 (499) 707-73-65

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

Магазин дизайнерской детской одежды PlayToday

Торговая марки PlayToday предлагает тысячи моделей практичной детской одежды, обуви и аксессуаров на все сезоны. Товары PlayToday рассчитаны на мальчиков и девочек в возрасте от 0 до 14 лет. Благодаря постоянным акциям и промокодам PlayToday родители могут сэкономить сотни рублей с ... каждой покупки. Кроме того, каждому покупателю предлагается стать участником программы лояльности, копить баллы и получать скидки даже на новые коллекции.


Посетить PlayToday
Контакты PlayToday

Юридический адрес:
121096, г. Москва ул. Василисы Кожиной, дом 1, этаж 9, офис Д5.4.

Электронная почта:
www@playtoday.ru

Телефон:
+7 (499) 707-73-65

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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bonprix
Toy.ru
myToys
Gulliver
Toyway

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Специальные предложения от PlayToday

О компании Playtoday

О компании Playtoday

Производитель детской одежды Playtoday начал работу в 2004, а на российский рынок вышел в 2005 году. Компания изначально ориентировалась на выпуск вещей из безопасных и прочных материалов, но не забывала и о дизайне.

Сегодня фирма активно сотрудничает с The Walt Disney Company, Warner Bros., Marvel и другими компаниями, что позволяет ей выпускать лицензионные коллекции одежды для детей с героями популярных мультфильмов и сериалов.

Playtoday не только производит одежду, но и владеет сетью собственных торговых точек и онлайн-магазином. Заказывая вещи через интернет, клиенты получают ряд преимуществ:

  • Скидки по промокодам и различным акциям. Они помогают экономить деньги, покупая качественные вещи для детей.

  • Гарантия подлинности товара. Все вещи поступают в онлайн-салон напрямую с фабрик бренда, без посредников.

  • Быстрая доставка. Осуществляется по всей территории страны.

При возникновении проблем или вопросов клиенты онлайн-бутика могут обратиться за помощью к сотрудникам компании по телефону или через чат.

Как получить скидку по промокоду в Playtoday

Как получить скидку по промокоду в Playtoday

Экономить при покупке одежды для детей без ущерба для качества или стиля помогут промокоды. Это специальная комбинация из букв и цифр, предоставляющая пользователю право на скидку при покупке в Playtoday. Часто такие коды входят в бонусные купоны на нашем сайте.

Список действующих акций и купонов онлайн-магазина доступен на нашем сайте. В него включены предложения, помогающие получить скидку как на первый, так и на последующие заказы. После выбора промокода клиенту для оформления покупки с выгодой необходимо выполнить 3 действия:

  1. Нажать на кнопку «Открыть» рядом с понравившимся предложением. Сервис откроет сайт в новой вкладке и скопирует промокод в буфер обмена. Если код для участия в акции не нужен, об этом появится сообщение.

  2. Добавить вещи в корзину и перейти к оформлению покупки. Рекомендуется заказывать сразу несколько товаров, чтобы сэкономить на доставке и получить дополнительные скидки.

  3. Найти поле для промокода и указать его. Можно вставить код из буфера обмена или набрать его на клавиатуре.

После применения скидочного купона клиенту будет показана информация о скидке, а стоимость заказа будет пересчитана. Если все устраивает, останется только завершить оформление покупки и дождаться ее доставки.

Как покупать одежду в Playtoday с максимальной скидкой

Как покупать одежду в Playtoday с максимальной скидкой

Использование бонусных купонов — только один из вариантов сэкономить деньги при покупке вещей для детей в онлайн-бутике Playtoday. В компании постоянно проходят различные акции, помогающие родителям экономить средства семейного бюджета. Информация о них размещается на главной странице. Иногда по акционным предложениям можно получить не скидку, а беспроцентную рассрочку, бесплатную доставку или другую выгоду.

Компания Playtoday предлагает ряд дополнительных возможностей получить скидку:

  • Регистрация личного кабинета. Зарегистрированным пользователям доступны специальные цены без ввода промокода. Для регистрации достаточно указать контактную информацию и подтвердить ее.

  • Раздел с распродажами. В нем представлена одежда для мальчиков и девочек, на которую действуют скидки. Вещи со скидками также можно найти и в общем каталоге. Отличить их поможет ценник с указанием старой и новой стоимости товара.

  • Бонусная программа Playtoday Family. Для ее участников предусмотрены специальные цены на товары. Чтобы присоединиться к программе, достаточно получить карту в магазине компании и активировать ее через личный кабинет.

Следить за новыми акциями компании можно через социальные сети или рассылку. Страницы бренда представлены в Instagram, ВКонтакте, Facebook и т. д. На них публикуются не только новости, но и рекомендации по выбору товаров для малышей. В рассылке рассказывается о новых коллекциях и скидках. Подписку на нее можно оформить, указав имя и email в форме на сайте.

Популярные товары в Playtoday со скидками

Популярные товары в Playtoday со скидками

Чаще всего в онлайн-магазине со скидками по промокодам заказывают одежду для мальчиков и девочек. В каталоге компании представлены различные вещи для детей в возрасте от 0 до 14 лет: брюки, футболки, рубашки, юбки, платья, пиджаки, куртки, белье и т. д. Но родители могут купить в онлайн-салоне и другие детские товары:

  • обувь;

  • игрушки;

  • бытовую химию;

  • товары для детской гигиены (зубные щетки, влажные салфетки).

Актуальные коллекции и товары, пользующиеся повышенным спросом, для удобства пользователей выводятся на главной странице Playtoday в виде отдельных блоков.

Оплата и получение покупок в Playtoday

Оплата и получение покупок в Playtoday

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте. Компания принимает кредитные и дебетовые карточки Visa, MasterCard и Мир, включая карты рассрочки Халва, Свобода. Платеж проводится на защищенной странице банка-партнера. В целях безопасности магазин не хранит данные клиентских карт на своих серверах.

Получить заказ можно при встрече с курьером, в пунктах выдачи или Почтой России. Стоимость услуги рассчитывается при оформлении покупки. Чаще всего для клиента она бесплатна. Сроки доставки – 2–10 дней.

Часто задаваемые вопросы про PlayToday

★ Как получить промокоды в PlayToday?

Необходимо зайти на страницу PlayToday и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод PlayToday?

Чтобы воспользоваться промокодом от PlayToday необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от PlayToday доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения PlayToday актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения PlayToday.

★ Почему стоит использовать купоны PlayToday?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды PlayToday

Тип купонаОписаниеКод
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