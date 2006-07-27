Политика обработки персональных данных Версия от 01.11.2019 г.

1. Общие положения Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных данных в ООО «ПРОЕКТЫ». Оператором обработки персональных данных в рамках осуществления обработки персональных данных является партнер ООО «ПРОЕКТЫ» - The Rocket Science Group LLC. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://promokod.eg.ru/

2. Основные понятия, используемые в Политике Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); Веб-сайт — совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://promokod.eg.ru/ Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных; Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://promokod.eg.ru/ Пользователь — любой посетитель веб-сайта https://promokod.eg.ru/ Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; Распространение персональных данных — любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; Уничтожение персональных данных — любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя Фамилия, имя, отчество;

Пол;

Электронный адрес; Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). В частности, сюда относятся следующие данные: Java вкл/выкл; Cookies вкл/выкл; Сокращенный IP-адрес (три последних цифры удаляются); URL ссылающегося домена (ранее посещенная страница); Операционная система; Дата и время посещения; Информация о взаимодействии со страницей (высота прокрутки, клики и движения мыши); Время и длительность взаимодействий со страницей; Посещенные подстраницы и соответствующее время пребывания; Введенные поисковые запросы; Клики по баннерам и ссылкам. Дополнительно, в каждом случае доступа Пользователя на Веб-сайт сервера автоматически сохраняют общие данные о доступе в файлах журналов сервера. Такие данные включают следующее: Вызываемый Веб-сайт; IP-адрес направляющей запрос системы; Информация о типе и версии используемого браузера; Используемая операционная система.

4. Использование специальных возможностей Интернет-сайта Цели обработки персональных данных Пользователя: Надлежащее оказание услуг и повышение качества таких услуг. Сюда относится использование информации для управления техническими и функциональными аспектами Веб-сайта и их усовершенствования, повышения качества услуг, удобства сайта для Пользователей, а также оптимизации контента и выбора функциональных возможностей. Оплата комиссий. Оператор собирает и обрабатывает информацию о посещениях Веб-сайта и использовании оказываемых услуг, включая выставление счетов по соответствующим комиссионным платежам, поскольку ООО «ПРОЕКТЫ» взимает комиссионные. Благодаря этому услуги Веб-сайта остаются бесплатными для Пользователей. Персонализация и адаптация предложений Пользователям.

Реклама с учетом использования («ретаргетинг») Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, и отозвать свое согласие на обработку данных, отправив запрос на их удаление по прямой ссылке из электронного письма. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://promokod.eg.ru//. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.) и/или настоящей Политикой только с согласия Пользователя, выраженного в соответствии с разделом 5 настоящей Политики. В рамках настоящей Политики третьими лицами признаются деловые партнеры и поставщики услуг, с которыми ООО «ПРОЕКТЫ» имеет договорные отношения в рамках предоставления доступа к Веб-сайту и соответствующим услугам. ООО «ПРОЕКТЫ» обязуется предоставить список третьих лиц, которым были предоставления персональные данные Пользователя, по письменному запросу Пользователя на электронный адрес Оператора coupons@wlproduct.com в разумный срок. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора coupons@wlproduct.com с пометкой «Актуализация персональных данных». Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора coupons@wlproduct.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Соотношение Политики и Общего регламента ЕС по защите персональных данных Настоящая Политика обработки персональных данных составлена также в соответствии с требованиями Общего регламента ЕС по защите персональных данных (General Data Protection Regulation — GDPR). ООО «ПРОЕКТЫ» не выступает ни оператором, ни контролером данных согласно определению GDPR и не несет ответственности в качестве контролера и/или оператора данных по регламенту GDPR, так как не осуществляет сбор и процессинг персональных данных Субъектов персональных данных и не определяет их использование и цель. The Rocket Science Group LLC выступает оператором и контролером данных по регламенту GDPR и несет соответствующую ответственность. Дополнительные права для Европейской экономической зоны и некоторых других территорий: право на запрос копии данных Пользователя, которые хранятся Если Пользователь выражает желание получить копию части или всех персональных данных, которые хранятся, то ему необходимо отправить письмо с помощью электронной почты privacy@mailchimp.com. право опротестовать обработку персональных данных

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9. Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Безопасность и конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором применяются следующие организационно-технические меры: назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными данными; определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз; разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным средствам обработки информации; регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных; применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими средствами обработки персональных данных.