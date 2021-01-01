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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Poood | Март 2021

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Интернет-магазин электроники Poood

Интернет-магазин Poood – это большой выбор бытовой техники, электроники и товаров для умного дома. Посетителям регулярно доступны акции и распродажи, делающие их доступнее. Благодаря промокодам Poood можно получить больший дисконт на избранные позиции, а программа лояльности помогае ... т снижать расходы постоянным покупателям. Используйте купоны Poood, представленные на этой странице, участвуйте в распродажах и подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить интересные спецпредложения.


Посетить Poood
Контакты Poood

Юридический адрес:
Москва, ул. Шипиловская, д. 58к1, 1 этаж, павильон 113

Электронная почта:
info@poood.ru

Телефон:
8 (495) 175-43-77

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Интернет-магазин электроники Poood

Интернет-магазин Poood – это большой выбор бытовой техники, электроники и товаров для умного дома. Посетителям регулярно доступны акции и распродажи, делающие их доступнее. Благодаря промокодам Poood можно получить больший дисконт на избранные позиции, а программа лояльности помогае ... т снижать расходы постоянным покупателям. Используйте купоны Poood, представленные на этой странице, участвуйте в распродажах и подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить интересные спецпредложения.


Посетить Poood
Контакты Poood

Юридический адрес:
Москва, ул. Шипиловская, д. 58к1, 1 этаж, павильон 113

Электронная почта:
info@poood.ru

Телефон:
8 (495) 175-43-77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Gearbest
Banggood
Xiaomi
Honor

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Специальные предложения от Poood

Подробнее о магазине Poood

Подробнее о магазине Poood

Компания Poood – магазин современной техники и электроники с доставкой по России. Основанная в 2013 году, сегодня эта фирма сотрудничает с десятками проверенных производителей гаджетов. Здесь дают годовую гарантию на любую технику из каталога.

Главная задача компании – создать качественный сервис для клиентов. Менеджеры службы поддержки всегда готовы ответить на вопросы. 

Выбрать товар поможет система фильтрации. Пользователь может выбрать производителя и цвет, а также установить цену товара. На большинство продукции есть отзывы, в которых клиенты делятся своим впечатлением от покупки.

Как воспользоваться промокодом от Poood

Как воспользоваться промокодом от Poood

На покупках в интернет-магазине Poood можно сэкономить с помощью промокода, то есть кода купона из комбинации букв и цифр. Актуальные предложения всегда есть на нашем сайте. 

Для активации промокода действуйте по инструкции:

  1. Выберите действующее предложение на нашем сайте. При поиске посмотрите условия активации кода: некоторые из них  действуют на конкретные категории товаров в каталоге, другие – только на первый заказ.

  2. Скопируйте выбранный промокод.

  3. Перейдите в магазин Poood и добавьте нужную технику и электронику в корзину.

  4. При оформлении заказа вставьте промокод в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Применить».

После указания промокода цена на товары в корзине снижается автоматически. Можно сразу переходить к выбору варианта получения заказа и оплате покупок.

Дополнительные скидки на Poood

Дополнительные скидки на Poood

Помимо промокодов, в магазине Poood есть и другие способы, позволяющие сэкономить при покупке техники и электроники:

  • Бонусная программа. Для участия в ней пользователю нужно зарегистрироваться в интернет-магазине и начать совершать покупки. За каждый заказ начисляются бонусы в течение 7 дней после оплаты. 1 балл равен 1 рублю. Когда пользователь накопил нужное количество бонусов, он может потратить их на частичную оплату заказа.

  • Рассылка. Чтобы следить за новостями компании и получать персональные предложения, нужно оставить электронную почту на сайте. Подписчики рассылки первыми узнают о предстоящих распродажах.  

  • Акции. Магазин периодически снижает цены на товары. Узнать о действующих скидках можно в разделе «Акции».

Первыми узнавать о новостях и акциях компании можно не только из рассылки, но и из социальных сетей. Магазин активно ведет страницы во ВКонтакте, Facebook и Instagram, а также публикует полезные статьи на Яндекс.Дзен. Периодически в соцсетях появляются скидочные купоны специально для подписчиков.

Какую технику купить по скидке в Poood

Какую технику купить по скидке в Poood

Poood напрямую сотрудничает с крупнейшими производителями техники и электроники. В магазине можно по скидке заказать товары из более чем десятка категорий. Самые популярные из них:

  • электроника: мобильные телефоны, планшеты, умные часы, товары для авто, гаджеты для геймеров, кабели для зарядки;

  • портативная техника: электронные книги, радиоприемники;

  • техника для дома: пылесосы, климатическая техника, освещение, пароочистители, утюги;

  • аудио- и видеотехника: портативная акустика, микрофоны, ТВ-приставки, проекторы;

  • красота и здоровье: уход за полостью рта, щипцы, плойки, выпрямители, фены, машинки для стрижки волос;

  • техника для кухни: электрочайники, соковыжималки, кофеварки, мясорубки.

Помимо техники, на сайте есть каталог с товарами для спорта и активного отдыха, которые также можно приобрести по сниженной цене, активировав промокод. Там доступны палатки, рюкзаки, тренажеры и шейкеры от известных производителей.

На сайте доступны товары для детей. В этом разделе часто появляются необычные игрушки, электросамокаты и школьные принадлежности.

Отдельно выделен каталог с продукцией для животных. Там публикуют игрушки для кошек и собак, миски и кормушки.

При необходимости можно подписаться на товар, чтобы заказать его по минимальной цене. Для этого нужно указать имя и почту, на которую придет соответствующее письмо.

Как оплатить и получить покупки от Poood

Как оплатить и получить покупки от Poood

При оформлении заказа клиент может выбрать удобный вариант оплаты:

  • наличными при получении заказа от курьера;

  • банковской картой (компания принимает карты платежных систем Мир, MasterCard, Visa).

Оба способа доступны при оплате заказа как по полной цене, так и по скидке, полученной с помощью промокода.

При необходимости можно оформить заказ в кредит.

Для юридических лиц также действует оплата на расчетный счет.

По Москве заказы отправляют курьером бесплатно. За отдельную плату доступна экспресс-доставка. Также можно забрать покупки из пункта самовывоза. 

По России товары доставляются через транспортные компании СДЭК, BoxBerry, PickPoint или отправляют по почте. Стоимость и сроки получения зависят от расположения покупателя и указываются при оформлении заказа. На номер клиента приходит сообщение с кодом для отслеживания посылки, а операторы контролируют доставку товара на всех этапах.

Часто задаваемые вопросы про Poood

★ Как получить промокоды в Poood?

Необходимо зайти на страницу Poood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Poood?

Чтобы воспользоваться промокодом от Poood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Poood доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Poood актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Poood.

★ Почему стоит использовать купоны Poood?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Poood

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Poood дарит выгоду 3% на бренды 70mai, Deerma, Mijia, Xiamo, Soocas, Huo Hou101***
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