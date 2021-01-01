Промокоды Принт Бар на Апрель 2021

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53%
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50%
купон
40%
купон
31%
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Устали от однообразного дизайна одежды и аксессуаров? Теперь это не проблема. Принт Бар предлагает вещи с нанесением изображения из собственного каталога или любого другого. Создайте собственную коллекцию для личного использования или перепродажи, а ритейлер возьмет на себя все забо ... ты по ее изготовлению на современном японском оборудовании и доставке в любой регион России. Для желающих сэкономить на сайте компании регулярно проходят распродажи, а промокоды Print Bar из нашего каталога помогут получить дополнительную скидку.
Электронная почта:
info@myprintbar.ru
Телефон:
8 (495) 510-18-31
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Устали от однообразного дизайна одежды и аксессуаров? Теперь это не проблема. Принт Бар предлагает вещи с нанесением изображения из собственного каталога или любого другого. Создайте собственную коллекцию для личного использования или перепродажи, а ритейлер возьмет на себя все забо ... ты по ее изготовлению на современном японском оборудовании и доставке в любой регион России. Для желающих сэкономить на сайте компании регулярно проходят распродажи, а промокоды Print Bar из нашего каталога помогут получить дополнительную скидку.
Электронная почта:
info@myprintbar.ru
Телефон:
8 (495) 510-18-31
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Print Bar продает одежду и аксессуары с нанесением любых изображений. Каждый покупатель в нем может создать собственную коллекцию вещей как для себя, так для последующей перепродажи.
Каталог готовых принтов в сервисе включает более 100 тысяч изображений, их количество постоянно увеличивается. При желании пользователь всегда может загрузить собственную картинку для последующего нанесения на изделия.
Преимущества онлайн-магазина Принт Бар:
Собственное производство. Каждое изделие вручную раскраивается специалистами компании, а для нанесения изображения используется японское оборудование и расходные материалы.
Безопасность продукции. Она подтверждается сертификатами соответствия, оформленными по российскому законодательству.
Промокоды и акции. Они позволяют получать скидки и экономить деньги на покупке.
Еще одна особенность компании — оперативность. На изготовление заказанных вещей уходит не более 48 часов, даже если их нужны тысячи.
На нашем сайте собран каталог акций и промокодов для получения скидки при заказе одежды и аксессуаров с нанесением изображений в компании Print Bar. Список купонов регулярно обновляется. Сотрудники сервиса ежедневно добавляют в него новые акционные предложения, а закончившиеся переносят в архив. Некоторые из промокодов и акций являются эксклюзивными.
При выборе купона нужно учитывать:
Тип поощрения. Иногда по промокоду или акции клиент получает право на подарок, а не на скидку.
Срок действия. Если он истек, скидку по акционному предложению не предоставят и придется выбрать другой купон в каталоге.
Условия получения скидки. Иногда она действует только на первую покупку или при заказе определенных вещей.
После выбора промокода или акции для оформления покупки со скидкой нужно выполнить 4 действия:
Кликнуть по купону в нашем каталоге и дождаться, пока откроется онлайн-магазин.
Выбрать товары, сформировать заказ в корзине и перейти к его оформлению.
Подтвердить наличие промокода и указать его в специальном поле.
Применить код купона, ознакомиться с размером скидки в рублях, указать запрошенные данные и закончить оформление заказа.
Некоторые акции не требуют ввода промокода. Скидка по ним применяется автоматически при переходе на сайт Принт Бар по ссылке из каталога.
Промокод — только один из инструментов для получения скидки, предлагаемых ритейлером. Компания регулярно проводит для клиентов распродажи. На них можно приобрести вещи из популярных коллекций со значительными скидками. Актуальный список товаров, участвующих в распродажах, доступен в отдельном разделе магазина.
При выборе варианта оплаты онлайн покупатель автоматически получает скидку на услуги доставки. Кроме того, компания в этом случае может добавить к заказу подарок-сюрприз.
Дополнительно все покупатели магазина Print Bar могут испытать удачу в бесплатной лотерее и выиграть скидку или ценный подарок от ритейлера. После оформления и получения покупки на электронную почту или телефон клиента приходит код для участия в розыгрыше. Его нужно ввести в специальной вкладке на сайте. Система автоматически определит, выиграл ли пользователь один из доступных подарков.
Коды для участия в розыгрыше приходят после каждого заказа. Чем больше покупок клиент сделает в магазине, тем больше у него будет шансов выиграть.
Иногда Print Bar устраивает и другие акции. Информация о них публикуется на сайте. Следить за новыми скидками и акциями можно и через страницы ритейлера в социальных сетях. Чтобы не пропустить новые предложения, рекомендуется подписаться на них.
В Print Bar чаще всего можно купить со скидками футболки, худи, свитшоты, лонгсливы и другую одежду для мужчин, женщин и детей с уже нанесенным изображением из коллекции компании. Но в каталоге магазина есть и другие товары:
маски;
флаги;
сумки;
кружки;
пледы.
Все хиты продаж из коллекций, подготовленных дизайнерами компании, покупатели могут просмотреть в отдельном разделе сайта. Но, если ничего не подошло, всегда можно заказать вещи с собственным дизайном.
Оплатить заказ можно при получении наличными. Но выгоднее рассчитаться за покупку онлайн. На сайте платежи принимаются следующими способами:
банковскими картами платежных систем Visa, Мир и MasterCard;
электронными деньгами (Webmoney, ЮMoney, QIWI);
через онлайн-банк Сбербанка, Альфа-Банка и некоторых других кредитных организаций.
Кроме того, компания принимает оплату банковскими и почтовыми переводами на расчетный счет.
Доставка на дом клиенту осуществляется собственной курьерской службой и компаниями-партнерами. По желанию можно получить вещи и в пунктах выдачи, если они есть в городе проживания покупателя. Отслеживать информацию о статусе заказа можно в специальном разделе на сайте Print Bar. В нем достаточно указать номер заказа, полученный при оформлении покупки, и телефонный номер получателя.
Необходимо зайти на страницу Print Bar и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Print Bar необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Print Bar.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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