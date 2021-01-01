Как использовать промокод магазина «Снежная королева»

Здесь публикуются действующие сегодня купоны, которые могут суммироваться с другими скидками магазина одежды и меха. Некоторые из них требуют выполнения дополнительных условий: покупки от определенной суммы или количества товаров либо оплаты определенным способом.

Чтобы получить скидку по промокоду, нужно выполнить следующие действия:

Нажать на купоне кнопку «Открыть промокод»: он тут же будет автоматически скопирован, и система перенаправит покупателя на сайт «Снежная королева». Выбрать одежду или аксессуары, воспользовавшись фильтрами по цене, скидкам и новизне. Войти в карточку товара и кликнуть «Купить». Зайти в свою корзину и вставить код купона в поле под товаром. Сумма к оплате будет пересчитана с учетом скидки. После этого можно оформлять заказ.

Но не все купоны требуют введения специального промокода для получения скидки. При нажатии на некоторые пользователь просто попадает на страницу акции и может оформлять заказ уже по сниженной цене.