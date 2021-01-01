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Что такое «Снежная Королева»? Это крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов модных вещей. На просторах онлайн-магазина Вас ждут любые виды женской, мужской одежды, а так же большой ассортимент изделий из натуральной кожи и меха. Откройте для себя более нескольких тысяч на ... именований по максимально выгодным ценам, фирменный Аутлет, Королевский клуб и многое другое. А, чтобы сделать Вашу покупку выгоднее уже сегодня, примените один из наших промокодов Снежная Королева и оцените качество бренда по сниженной цене! Не пропусти грандиозное событие - Черную Пятницу, где купить шубу можно будет с максимальной скидкой.
Юридический адрес:
141408, Московская обл., г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5
Электронная почта:
info@snq.ru
Телефон:
8 (800) 777-8-999
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.3
Что такое «Снежная Королева»? Это крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов модных вещей. На просторах онлайн-магазина Вас ждут любые виды женской, мужской одежды, а так же большой ассортимент изделий из натуральной кожи и меха. Откройте для себя более нескольких тысяч на ... именований по максимально выгодным ценам, фирменный Аутлет, Королевский клуб и многое другое. А, чтобы сделать Вашу покупку выгоднее уже сегодня, примените один из наших промокодов Снежная Королева и оцените качество бренда по сниженной цене! Не пропусти грандиозное событие - Черную Пятницу, где купить шубу можно будет с максимальной скидкой.
Юридический адрес:
141408, Московская обл., г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5
Электронная почта:
info@snq.ru
Телефон:
8 (800) 777-8-999
Соц. сети:
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Здесь публикуются действующие сегодня купоны, которые могут суммироваться с другими скидками магазина одежды и меха. Некоторые из них требуют выполнения дополнительных условий: покупки от определенной суммы или количества товаров либо оплаты определенным способом.
Чтобы получить скидку по промокоду, нужно выполнить следующие действия:
Нажать на купоне кнопку «Открыть промокод»: он тут же будет автоматически скопирован, и система перенаправит покупателя на сайт «Снежная королева».
Выбрать одежду или аксессуары, воспользовавшись фильтрами по цене, скидкам и новизне.
Войти в карточку товара и кликнуть «Купить».
Зайти в свою корзину и вставить код купона в поле под товаром. Сумма к оплате будет пересчитана с учетом скидки. После этого можно оформлять заказ.
Но не все купоны требуют введения специального промокода для получения скидки. При нажатии на некоторые пользователь просто попадает на страницу акции и может оформлять заказ уже по сниженной цене.
В сети «Снежная королева» можно купить женскую и мужскую одежду, а также сумки и аксессуары популярных марок среднего ценового сегмента. Но прежде всего бренд позиционируется как главный меховой магазин России и продавец верхней одежды из кожи.
Покупки на Snowqueen.ru выгодны благодаря многочисленным акциям и скидкам: от накопительной клубной карты до купонов с промокодами, которые уменьшают сумму к оплате онлайн.
На официальном сайте и в офлайн-магазинах сети продаются:
товары для женщин от международных брендов и российских дизайнеров. Это верхняя одежда (от пальто и тренчей до курток и пуховиков), а также повседневные наряды и аксессуары (от платьев и шарфов до джинсов и сумок);
шубы из норки, песца, овчины и других видов меха, меховые жилеты и аксессуары для дома (покрывала и чехлы на подушки);
товары для мужчин: верхняя одежда всех типов, включая пуховики и кожаные куртки, а также брюки и пиджаки, рубашки, джинсы, поло, толстовки и модные аксессуары от ремней до очков;
подарочные карты разного номинала, предъявитель которых может выбрать себе одежду из ассортимента магазина на сумму сертификата. Их можно приобрести на сайте Snowqueen.ru, но использовать — только офлайн. Такая карта действует год, и на покупки по ней распространяются все актуальные скидочные купоны с промокодами и дисконтные программы;
услуги собственного ателье по подгонке изделий по фигуре и подготовке шуб к зиме (бесплатно в течение месяца с даты покупки при предъявлении чека).
Самый популярный товар магазина — верхняя одежда. На нее чаще всего действуют акции и скидки: сезонные падения цен, распродажи прошлых коллекций в разделе аутлет, а также промокоды на дополнительную скидку.
Магазин часто публикует промокоды на первый заказ, а также на первую покупку через приложение. Вместе с ними можно использовать еще три вида скидок:
Сезонные и праздничные акции: финальные распродажи верхней одежды, краткосрочные скидки в полцены и более, поощрения при покупке товаров из новых коллекций. Их можно найти на сайте продавца в разделе с акционными предложениями.
Постоянный раздел аутлет, в котором представлены коллекции прошлых сезонов. Здесь со значительной скидкой можно купить разные категории одежды, от женских пальто и платьев до мужских дубленок и рубашек.
Скидки по картам Королевского Клуба. В зависимости от накопленной суммы покупок зарегистрированному покупателю предоставляется постоянный дисконт, растущий с каждым следующим заказом. Его можно использовать при любом виде покупок, будь то онлайн или в розничной сети, просто указав свой номер телефона или код карты. Такая скидка не суммируется с другими акциями, кроме спецпредложений.
Для удобства клиентов поддерживаются разные виды оплаты:
наличными при получении (возможно только до определенной суммы заказа — крупные суммы оплачиваются исключительно безналично);
подарочными картами магазина;
банковской картой Мир, Visa или Mastercard онлайн;
в кредит или рассрочку.
Любая одежда из ассортимента магазина, включая меха, доступна в кредит без переплат и первого взноса. В соответствующих разделах на сайте приводится актуальный список банков-партнеров, в которых можно оформить беспроцентный кредит или карту рассрочки.
Доставка осуществляется несколькими почтовыми организациями, включая СДЭК. Оплачивать ее придется только при небольшой сумме заказа и расчете за покупку с курьером или в пунктах самовывоза. При оплате картой доставка бесплатная. Кроме того, в присутствии курьера можно вскрыть упаковку, проверить свою посылку и примерить вещи. Если одежда не подошла, можно отказаться от заказа.
Также магазин предлагает покупателям для полной уверенности выбирать и резервировать товары на сайте, а потом приезжать на примерку в ближайшие магазины «Снежной королевы».
Необходимо зайти на страницу Снежная Королева и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Снежная Королева необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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