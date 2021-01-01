Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки 2 Берега | Март 2021

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Беспл
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99Р
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Промокод
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2=1
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Бесплатная доставка еды на дом от 2 Берега работает круглосуточно и без выходных! В их меню Вы найдете блюда японской, итальянской и паназиатской кухни по самым привлекательным ценам. Заказывайте еду на дом или в офис через официальный сайт или приложение, пользуйтесь постоянно обно ... вляющимися акциями и экономьте до 50% при помощи удобной бонусной программы для постоянных клиентов. Хотите сделать свой первый заказ со скидкой прямо сегодня? Тогда примените один промокодов 2 Берега, собранных на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!


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Контакты 2 Берега

Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru

Телефон:
8 (812) 600-400-1 8 (812) 495-64-56

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

У Ваших берегов

Бесплатная доставка еды на дом от 2 Берега работает круглосуточно и без выходных! В их меню Вы найдете блюда японской, итальянской и паназиатской кухни по самым привлекательным ценам. Заказывайте еду на дом или в офис через официальный сайт или приложение, пользуйтесь постоянно обно ... вляющимися акциями и экономьте до 50% при помощи удобной бонусной программы для постоянных клиентов. Хотите сделать свой первый заказ со скидкой прямо сегодня? Тогда примените один промокодов 2 Берега, собранных на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить 2 Берега
Контакты 2 Берега

Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru

Телефон:
8 (812) 600-400-1 8 (812) 495-64-56

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Frendi
Перекресток Впрок
Аленка
Foodband

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от 2 Берега

Другие скидки в сервисе доставки еды «2 берега»

Другие скидки в сервисе доставки еды «2 берега»

  • Скидочные купоны на заказ через приложение. Заказать суши, пиццу и другие вкусные блюда домой или на работу можно тремя способами: через корзину сайте, в приложении и по телефону. Но из всех трех вариантов именно пользование приложением чаще всего поощряется дополнительной скидкой по промокоду.

  • Постоянный раздел с акциями на официальном сайте.

  • Сервис доставки «2 берега» регулярно пополняет список действующих акций. Например, за определенную сумму заказа можно получить в подарок бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр. Или на неделе своего дня рождения неограниченное количество раз использовать праздничный промокод на бесплатную пиццу к каждому заказу. Также периодически действуют счастливые часы со скидкой на каждое второе блюдо, акции «2 по цене 1» и другие возможности сэкономить.

  • Бонусы за каждый заказ, которыми можно погасить до 90% стоимости следующих покупок.

За каждую состоявшуюся доставку еды зарегистрированные пользователи получают на свой счет до 25% кешбэка. Чем больше количество и сумма покупок, тем выше этот процент, а также доля стоимости следующих заказов, которую можно оплатить бонусами. Кроме того, за заказ в мобильном приложении «2 берега» начисляется больший кешбэк, чем при оформлении заявки на сайте или в колл-центре.

Бонусы не начисляются на наборы и сеты, акционные товары, купленные со скидкой по купону с промокодом, и подарки, а также стоимость доставки. Но использовать их можно для оплаты любой еды из ассортимента сервиса.

Какие блюда можно купить с доставкой на дом на сайте «2 берега» по скидкам

Какие блюда можно купить с доставкой на дом на сайте «2 берега» по скидкам

  • пицца: от классических «Маргариты», «Пепперони» и «Четыре сыра» до фирменных и приготовленных с учетом пожеланий клиента рецептов. При заказе пользователь может выбрать тонкое или толстое тесто, двойную начинку, любые добавки, а также тип соуса;

  • роллы, включая популярную «Филадельфию», запеченные и острые варианты, а также суши-сеты на любую компанию;

  • наборы из нескольких пицц, роллов, пасты, закусок и напитков либо десерта/ фреш-ролла и кофе;

  • китайские воки с рисом, лапшой удон или фунчоза, мясом и грибами, а также итальянскую пасту, включая традиционную «Карбонара»;

  • быстрые и вкусные завтраки: блины с соленой или сладкой начинкой и сытный стритфуд, в том числе буррито, фреш-роллы и бургеры;

  • горячие крем-супы и первые блюда азиатской кухни, овощные, мясные и рыбные салаты, а также популярные закуски, включая картофель фри и наггетсы;

  • торты, чизкейки и кремовые десерты собственного производства, а также кофе, морсы, лимонады и другие напитки.

Часто есть скидки на пиццу (особенно промокоды на несколько единиц по выгодной цене) и суши-сеты. Также популярны наборы блюд: они всегда выходят дешевле, чем заказ тех же позиций по отдельности.

Как получить скидку по купону «2 берега» — пошаговая инструкция

Как получить скидку по купону «2 берега» — пошаговая инструкция

  1. Нажать кнопку «Открыть код» на понравившейся акции. Произойдет автоматическое копирование кода купона и перенаправление на сайт доставки «2 берега». В тот же момент сразу откроется либо страница с описанием скидки, либо список продуктов, на которые действует промокод. 

  2. Выбрать на сайте еду, соблюдая условия акции (некоторые промокоды на скидку действуют при заказе определенного количества блюд или подаче заявки в определенное время).

  3. Перейти в свою корзину, вставить промокод в специальное поле под заказанными продуктами и нажать «Применить». Система автоматически уменьшит сумму к оплате, после чего можно приступать к оформлению заявки на доставку.

Также есть возможность использовать промокод при заказе по телефону — достаточно назвать кодовое слово оператору.

Кроме того, на текущей странице собраны не только купоны со специальными промокодами на скидку, но и актуальные акции, которые не требуют вводить в корзине какой-либо код. После нажатия кнопки «Открыть акцию» пользователь попадет на ее описание на сайте доставки еды «2 берега» и может заказать блюда уже по специальным ценам.

Еда до вашей двери

Еда до вашей двери

Сервис бесплатной доставки еды на дом «2 берега» круглосуточно и без выходных принимает заказы в 8 российских городах. Компания, которая существует уже более 11 лет, на собственной фабрике-кухне готовит популярную японскую и итальянскую кухню, а также стритфуд и десерты.

Дополнительный плюс сервиса доставки — всевозможные акции и скидки, благодаря которым можно сэкономить на пицце или роллах половину, а то и больше стоимости. Это бонусы, которые начисляются на каждый заказ, и купоны с промокодами.

Об оплате и доставке сервиса «2 берега»

Об оплате и доставке сервиса «2 берега»

В заявке пользователь выбирает дату и время, когда должна прибыть доставка еды, а также способ оплаты: наличными или банковской картой курьеру либо картой онлайн. Если это расчет наличными, то для удобства можно указать, с какой суммы потребуется сдача. Однако оформление заказов стоимостью свыше 10 000 рублей — только по предварительной оплате.

Доставка круглосуточная и бесплатная, но существует минимальная сумма заказа, которая отличается для разных районов города и пригородов. Чем удаленнее адрес клиента, тем она выше. Срочные заказы блюд восточной и европейской кухни сервис «2 берега» доставляет по городу всего за полчаса.

Часто задаваемые вопросы про 2 Берега

★ Как получить промокоды в 2 Берега?

Необходимо зайти на страницу 2 Берега и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод 2 Берега?

Чтобы воспользоваться промокодом от 2 Берега необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от 2 Берега доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения 2 Берега актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения 2 Берега.

★ Почему стоит использовать купоны 2 Берега?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды 2 Берега

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПолучи скидку 50% при покупке пяти пицц по промокоду 2 берегаБЕР***
ПромокодСкидка на каждое второе блюдо 50% с купоном на скидку 2 берегаЭКО***
ПромокодПолучи дисконт 40% на покупку четырех пицц с купоном 2 берегаБЕР***
ПромокодМинус 30% на покупку трех пицц единовременноБЕР***
ПромокодВ подарок на День рождения получи пиццу "Четыре сыра"SKI***
ПромокодУспей купить за 99 рублей каждый второй товар в чекеДЕН***
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