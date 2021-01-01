Другие скидки в сервисе доставки еды «2 берега»

Скидочные купоны на заказ через приложение. Заказать суши, пиццу и другие вкусные блюда домой или на работу можно тремя способами: через корзину сайте, в приложении и по телефону. Но из всех трех вариантов именно пользование приложением чаще всего поощряется дополнительной скидкой по промокоду.

Постоянный раздел с акциями на официальном сайте.

Сервис доставки «2 берега» регулярно пополняет список действующих акций. Например, за определенную сумму заказа можно получить в подарок бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр. Или на неделе своего дня рождения неограниченное количество раз использовать праздничный промокод на бесплатную пиццу к каждому заказу. Также периодически действуют счастливые часы со скидкой на каждое второе блюдо, акции «2 по цене 1» и другие возможности сэкономить.

Бонусы за каждый заказ, которыми можно погасить до 90% стоимости следующих покупок.

За каждую состоявшуюся доставку еды зарегистрированные пользователи получают на свой счет до 25% кешбэка. Чем больше количество и сумма покупок, тем выше этот процент, а также доля стоимости следующих заказов, которую можно оплатить бонусами. Кроме того, за заказ в мобильном приложении «2 берега» начисляется больший кешбэк, чем при оформлении заявки на сайте или в колл-центре.

Бонусы не начисляются на наборы и сеты, акционные товары, купленные со скидкой по купону с промокодом, и подарки, а также стоимость доставки. Но использовать их можно для оплаты любой еды из ассортимента сервиса.