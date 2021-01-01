6 оценок поставлено средняя 5
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Скидка распространяется на заказы в будние дни с 10:00 до 18:00 часов. Не действует на сеты, наборы и товары со скидкой.
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30%
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Беспл
подарок
99Р
купон
Скидка действует по вторникам, средам и четвергам с 10 до 16 часов
2=1
купон
Скидка распространяется на заказы в будние дни с 10:00 до 18:00 часов. Не действует на сеты, наборы и товары со скидкой.
25%
cashback
Беспл
доставка
35%
купон
48%
купон
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Бесплатная доставка еды на дом от 2 Берега работает круглосуточно и без выходных! В их меню Вы найдете блюда японской, итальянской и паназиатской кухни по самым привлекательным ценам. Заказывайте еду на дом или в офис через официальный сайт или приложение, пользуйтесь постоянно обно ... вляющимися акциями и экономьте до 50% при помощи удобной бонусной программы для постоянных клиентов. Хотите сделать свой первый заказ со скидкой прямо сегодня? Тогда примените один промокодов 2 Берега, собранных на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!
Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru
Телефон:
8 (812) 600-400-1 8 (812) 495-64-56
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 5
Бесплатная доставка еды на дом от 2 Берега работает круглосуточно и без выходных! В их меню Вы найдете блюда японской, итальянской и паназиатской кухни по самым привлекательным ценам. Заказывайте еду на дом или в офис через официальный сайт или приложение, пользуйтесь постоянно обно ... вляющимися акциями и экономьте до 50% при помощи удобной бонусной программы для постоянных клиентов. Хотите сделать свой первый заказ со скидкой прямо сегодня? Тогда примените один промокодов 2 Берега, собранных на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!
Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru
Телефон:
8 (812) 600-400-1 8 (812) 495-64-56
Соц. сети:
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Скидочные купоны на заказ через приложение. Заказать суши, пиццу и другие вкусные блюда домой или на работу можно тремя способами: через корзину сайте, в приложении и по телефону. Но из всех трех вариантов именно пользование приложением чаще всего поощряется дополнительной скидкой по промокоду.
Постоянный раздел с акциями на официальном сайте.
Сервис доставки «2 берега» регулярно пополняет список действующих акций. Например, за определенную сумму заказа можно получить в подарок бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр. Или на неделе своего дня рождения неограниченное количество раз использовать праздничный промокод на бесплатную пиццу к каждому заказу. Также периодически действуют счастливые часы со скидкой на каждое второе блюдо, акции «2 по цене 1» и другие возможности сэкономить.
Бонусы за каждый заказ, которыми можно погасить до 90% стоимости следующих покупок.
За каждую состоявшуюся доставку еды зарегистрированные пользователи получают на свой счет до 25% кешбэка. Чем больше количество и сумма покупок, тем выше этот процент, а также доля стоимости следующих заказов, которую можно оплатить бонусами. Кроме того, за заказ в мобильном приложении «2 берега» начисляется больший кешбэк, чем при оформлении заявки на сайте или в колл-центре.
Бонусы не начисляются на наборы и сеты, акционные товары, купленные со скидкой по купону с промокодом, и подарки, а также стоимость доставки. Но использовать их можно для оплаты любой еды из ассортимента сервиса.
пицца: от классических «Маргариты», «Пепперони» и «Четыре сыра» до фирменных и приготовленных с учетом пожеланий клиента рецептов. При заказе пользователь может выбрать тонкое или толстое тесто, двойную начинку, любые добавки, а также тип соуса;
роллы, включая популярную «Филадельфию», запеченные и острые варианты, а также суши-сеты на любую компанию;
наборы из нескольких пицц, роллов, пасты, закусок и напитков либо десерта/ фреш-ролла и кофе;
китайские воки с рисом, лапшой удон или фунчоза, мясом и грибами, а также итальянскую пасту, включая традиционную «Карбонара»;
быстрые и вкусные завтраки: блины с соленой или сладкой начинкой и сытный стритфуд, в том числе буррито, фреш-роллы и бургеры;
горячие крем-супы и первые блюда азиатской кухни, овощные, мясные и рыбные салаты, а также популярные закуски, включая картофель фри и наггетсы;
торты, чизкейки и кремовые десерты собственного производства, а также кофе, морсы, лимонады и другие напитки.
Часто есть скидки на пиццу (особенно промокоды на несколько единиц по выгодной цене) и суши-сеты. Также популярны наборы блюд: они всегда выходят дешевле, чем заказ тех же позиций по отдельности.
Нажать кнопку «Открыть код» на понравившейся акции. Произойдет автоматическое копирование кода купона и перенаправление на сайт доставки «2 берега». В тот же момент сразу откроется либо страница с описанием скидки, либо список продуктов, на которые действует промокод.
Выбрать на сайте еду, соблюдая условия акции (некоторые промокоды на скидку действуют при заказе определенного количества блюд или подаче заявки в определенное время).
Перейти в свою корзину, вставить промокод в специальное поле под заказанными продуктами и нажать «Применить». Система автоматически уменьшит сумму к оплате, после чего можно приступать к оформлению заявки на доставку.
Также есть возможность использовать промокод при заказе по телефону — достаточно назвать кодовое слово оператору.
Кроме того, на текущей странице собраны не только купоны со специальными промокодами на скидку, но и актуальные акции, которые не требуют вводить в корзине какой-либо код. После нажатия кнопки «Открыть акцию» пользователь попадет на ее описание на сайте доставки еды «2 берега» и может заказать блюда уже по специальным ценам.
Сервис бесплатной доставки еды на дом «2 берега» круглосуточно и без выходных принимает заказы в 8 российских городах. Компания, которая существует уже более 11 лет, на собственной фабрике-кухне готовит популярную японскую и итальянскую кухню, а также стритфуд и десерты.
Дополнительный плюс сервиса доставки — всевозможные акции и скидки, благодаря которым можно сэкономить на пицце или роллах половину, а то и больше стоимости. Это бонусы, которые начисляются на каждый заказ, и купоны с промокодами.
В заявке пользователь выбирает дату и время, когда должна прибыть доставка еды, а также способ оплаты: наличными или банковской картой курьеру либо картой онлайн. Если это расчет наличными, то для удобства можно указать, с какой суммы потребуется сдача. Однако оформление заказов стоимостью свыше 10 000 рублей — только по предварительной оплате.
Доставка круглосуточная и бесплатная, но существует минимальная сумма заказа, которая отличается для разных районов города и пригородов. Чем удаленнее адрес клиента, тем она выше. Срочные заказы блюд восточной и европейской кухни сервис «2 берега» доставляет по городу всего за полчаса.
Необходимо зайти на страницу 2 Берега и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от 2 Берега необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения 2 Берега.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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