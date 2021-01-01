О цветочной сети

В интернет-магазине международной сети доставки цветов AMF (Send Flowers) можно в любое время суток заказать букеты и подарки любимым, а также свадебную флористику. При этом не важно, где живет человек, которому вы хотите сделать приятный сюрприз: компания доставляет цветы в 1100 городах России и 195 странах мира.

Бренд существует уже более 20 лет и гарантирует, что к получателю приедет именно тот букет или та цветочная композиция, которая была заказана. Никаких замен на более дешевые копии.

Благодаря собственной сети флористических салонов, расширяющемуся списку салонов-партнеров и собственному автопарку доставка выполняется в срок, и роскошные букеты попадают в руки получателей максимально свежими. А благодаря скидочным купонам с промокодами клиенты компании могут экономить на заказе цветов и чаще радовать ими своих близких.