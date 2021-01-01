Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Send Flowers | Март 2021

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Что может быть лучше цветов?

Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно Send Flowers, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настр ... оение доставляют по всему миру! Эустомы, тюльпаны или просто розы ждут восторженных взглядов получателя. И, если Вас смущает стоимость роскошных букетов из свежих цветов, рекомендуем заглянуть в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. А промокод Send Flowers, расположившийся на нашей странице, подарит еще больше экономии!


Посетить AMF
Контакты AMF

Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ

Телефон:
+7 (495) 974-70-90

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Что может быть лучше цветов?

Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно Send Flowers, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настр ... оение доставляют по всему миру! Эустомы, тюльпаны или просто розы ждут восторженных взглядов получателя. И, если Вас смущает стоимость роскошных букетов из свежих цветов, рекомендуем заглянуть в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. А промокод Send Flowers, расположившийся на нашей странице, подарит еще больше экономии!


Посетить AMF
Контакты AMF

Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ

Телефон:
+7 (495) 974-70-90

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Читай-город
Лабиринт
book24
Tele2
Frendi
Издательство МИФ
Мосцветторг
IVI.RU

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от AMF

О цветочной сети

О цветочной сети

В интернет-магазине международной сети доставки цветов AMF (Send Flowers) можно в любое время суток заказать букеты и подарки любимым, а также свадебную флористику. При этом не важно, где живет человек, которому вы хотите сделать приятный сюрприз: компания доставляет цветы в 1100 городах России и 195 странах мира.

Бренд существует уже более 20 лет и гарантирует, что к получателю приедет именно тот букет или та цветочная композиция, которая была заказана. Никаких замен на более дешевые копии.

Благодаря собственной сети флористических салонов, расширяющемуся списку салонов-партнеров и собственному автопарку доставка выполняется в срок, и роскошные букеты попадают в руки получателей максимально свежими. А благодаря скидочным купонам с промокодами клиенты компании могут экономить на заказе цветов и чаще радовать ими своих близких.

Как максимально сэкономить в магазине Send Flowers

Как максимально сэкономить в магазине Send Flowers

Кроме скидок по промокодам, международная сеть доставки цветов AMF начисляет бонусы на первую покупку, а также предоставляет кешбэк постоянным клиентам. Ими можно частично расплачиваться за следующие заказы приятных сюрпризов.

  • Бонус за первую авторизацию в мобильном приложении. Сразу после регистрации в Android или iOS приложении на счет покупателя зачисляется сумма в рублях, которой можно оплачивать покупки (на апрель 2020 года это 1000 рублей).

  • Бонус за подписку на новости. Подписавшись на почтовую рассылку, можно не только быстро узнавать о текущих акциях, но и получить дисконт. На e-mail придет письмо с промокодом на скидку, который нужно будет ввести в корзине при следующем оформлении заказа.

  • Бонусная программа для постоянных клиентов. Сервис доставки цветов с каждого заказа начисляет своим покупателям кешбэк. Бонусы предоставляются за любую покупку цветов и цветочных композиций стоимостью от 3 000 рублей (на апрель 2020 года), кроме спецпредложений, подарков и подарочных корзин. Вместе с ростом общей стоимости таких букетов и цветочных композиций, купленных за последний год, увеличивается и процент кешбэка. 

Использовать бонусы можно, чтобы оплатить до четверти стоимости цветов, заказанных в любую точку мира.

Как получить скидку по купону Send Flowers — подробная инструкция

Как получить скидку по купону Send Flowers — подробная инструкция

Специальные предложения в виде купонов с промокодами уменьшают стоимость букета или подарка на определенный процент либо конкретную сумму. Также по промокодам бывает бесплатная доставка. Чтобы воспользоваться некоторыми из них, нужно купить цветы не ниже определенной суммы или выполнить другое условие, но для пользования большинством купонов достаточно просто ввести скидочный код при оформлении заявки.

Как это сделать:

  1. Нажать на кнопку на купоне с промокодом. Вы увидите окошко с надписью «Код скопирован» и сразу же попадете на страницу сервиса доставки цветов Send Flowers.

  2. Выбрать букет или подарок из перечня на сайте и нажать на нем «В корзину».

  3. В корзине под товаром найти соответствующее поле для промокода и вставить туда слово-пароль, которое уже есть в памяти вашего устройства после шага №1. Цена будет пересчитана с учетом скидки.


Здесь публикуются не только действующие сегодня купоны с кодовыми словами, дающими скидку, но и актуальные ссылки на акции, которые проводит сервис доставки цветов. Нажав на любую такую акцию, пользователь попадает на страницу, на которой она проводится.

Товары, которые можно купить на сайте Send Flowers со скидкой

Товары, которые можно купить на сайте Send Flowers со скидкой

Популярная сеть доставки флористики часто запускает акции и публикует промокоды на букеты из цветов определенного вида. Например, в апреле это ирисы. Также возможны скидки на любую продукцию из ассортимента магазина:

  • букеты из обычных и пионовидных роз, тюльпанов, орхидей, гиацинтов, ромашек, гортензий, альстромерий, хризантем, эустом и других цветов;

  • монокомпозиции и комбинированные букеты любого размера (во многих из них можно выбрать количество цветков: от 15 до 75), а также классика признания в любви — 101 и 1001 роза;

  • букеты в коробках и корзинах, с воздушными шарами или исключительно из шаров, а также подарочные коробки с цветами, мягкими игрушками и сладостями;

  • цветочные сердца и игрушки, фигуры из цветов в полный рост;

  • продуктовые подарочные наборы: фруктовые, кофейные, из сладостей и конфет, из овощных, рыбных и мясных консервов;

  • подарки: от недорогих милых статуэток до украшений Tiffany & Co и шелковых платков Gucci.

Также к любым покупкам AMF периодически дарит подарки, например абонемент в фитнес-клуб, элегантный аксессуар или сертификат на покупки.

Про оплату и доставку в магазине Send Flowers

Про оплату и доставку в магазине Send Flowers

Сервис работает только по полному получению средств на счет. Для удобства клиентов оплатить заказ можно:

  • банковской картой Visa, MasterCard, Мир;

  • наличными в салоне AMF, курьеру, выехавшему за оплатой заказа, или через кассы оплаты;

  • бонусами (не более 25% стоимости цветов);

  • через платежные терминалы Qiwi, ВТБ24 и другие;

  • электронными деньгами с кошельков Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги.

Доставка по Москве бесплатна при сумме заказа от 3000 рублей, если же адрес за МКАДом, цена зависит от дальности. Стоимость услуги в каждом городе России и мира отличается — ее можно уточнить в соответствующем разделе на сайте Send Flowers, а также по телефону в колл-центре сервиса.

В столице, Санкт-Петербурге, а также некоторых городах России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья возможна доставка цветов в день заказа, а в населенных пунктах с большой разницей в часовых поясах — на следующий день.

Часто задаваемые вопросы про AMF

★ Как получить промокоды в AMF?

Необходимо зайти на страницу AMF и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод AMF?

Чтобы воспользоваться промокодом от AMF необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от AMF доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения AMF актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения AMF.

★ Почему стоит использовать купоны AMF?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды AMF

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