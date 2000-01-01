60 оценок поставлено средняя 3.5
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10%
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Беспл
доставка
2=3
купон
20%
купон
45%
купон
Беспл
подарок
При покупке продукции, отмеченной значком. Подарок указан внутри каждой карточки товара.
20%
купон
70%
купон
40%
купон
40%
купон
45%
купон
3=2
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30%
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Юридический адрес:
119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 44, этаж 5
Телефон:
8 800 234‑27‑12
Соц. сети:
60 оценок поставлено средняя 3.5
Маркетплейс Яндекс Маркет возвращает покупателям 5% от стоимости покупки настоящими деньгами. Никаких бонусов, баллов и сложных схем начисления. Для получения кэшбэка необходимо оформить банковскую карту Яндекс.Плюс от Тинькофф или Альфа-Банка. К примеру, покупка на сумму 1000 рубле ... й позволит вернуть 50 рублей на этот же счет. Выплаты происходят в конце месяца, а с промокодом Яндекс Маркет можно начать экономить уже сегодня!
Юридический адрес:
119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 44, этаж 5
Телефон:
8 800 234‑27‑12
Соц. сети:
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На отдельной странице сайта собраны предложения, доступные на льготных условиях. Подписка на рассылку (Мой профиль – Настройки) позволит своевременно получать информацию о действующих акциях и скидках. Постоянным клиентам регулярно начисляются бонусы:
определенная сумма;
процент от стоимости заказа;
бесплатная доставка.
Промокоды и акции почти всегда суммируются, но есть исключения. Рекомендуется внимательно изучать страницу предложения, чтобы не упустить доступную льготу. Скидка может распространяться на сопутствующие товары, поэтому экономия часто оказывается куда значительнее.
На популярные товары здесь регулярно предоставляют скидки. Чтобы воспользоваться ими, достаточно активировать промокод – купон, который дарят при оформлении заказов и имеет ограниченный срок действия. Промокод вводится после того, как клиент заполнил форму заказа и выбрал способ оплаты. Перед этим нужно зарегистрироваться на сайте. Указав код, нажмите кнопку «Применить».
Учтите, что действие купонов и других скидочных акций не распространяется на ряд категорий:
алкоголь;
лекарства;
БАДы;
электронные испарители, нагревательные системы и др.
Если позиция включена в акционное предложение, промокод может не действовать. Об этом сообщается на странице товара. Для крупногабаритных предметов нельзя использовать купоны на бесплатную доставку. Просроченные коды также становятся недействительными.
Когда заказ состоит из нескольких посылок, скидка предоставляется на каждый товар, где она активна. Промокод с бесплатной доставкой распространится на всю корзину.
Для одной позиции действителен только один промокод. Если номинал использован не полностью, остаток «сгорает». Учет НДС в сумме скидки зависит от продавца: «да», если он является налогоплательщиком НДС, и «нет», если работает по упрощенной системе. Маркетплейс Яндекс Маркет вправе менять условия акции, вплоть до досрочного прекращения, в одностороннем порядке. Об этом поступит уведомление на телефон или почту.
Сегодня в маркетплейсе представлены почти все категории бытовой продукции, за исключением скоропортящихся продуктов, обуви и одежды для взрослых. Ведется активная работа над расширением ассортимента. На сайте доступна продукция как известных брендов (Philips, Lego, L’Oreal и др.), так и начинающих поставщиков.
Такая обширная партнерская сеть обеспечивает разнообразие ассортимента и высокую конкуренцию в отдельных сегментах. К сотрудничеству с площадкой Яндекс Маркет приглашаются российские торговые компании, имеющие статус юридического лица. Достаточно зарегистрироваться на сайте, обсудить условия и заключить договор о партнерстве.
Скидки и промокоды распространяются на все категории, кроме упомянутых выше исключений. Повышенной популярностью традиционно пользуются разделы:
мобильных телефонов;
бытовой техники;
предметов гигиены;
товаров для детей.
Яндекс Маркет – маркетплейс, запущенный осенью 2018 года. Эта торговая онлайн-площадка уже вошла в число лидеров рынка и продолжает активно развиваться. Гостей Яндекс Маркет ожидают десятки тысяч товаров, каждый из которых готовы доставить по указанному адресу сразу после оформления заказа.
Доставку со складов компании и партнеров осуществляют курьерские службы. Заказы направляются в пункты самовывоза или по указанным адресам. Если сумма покупки превышает определенный лимит (2499 или 5000 руб.), товар доставляют бесплатно (кроме крупногабаритных грузов). Помимо основного сайта Яндекс Маркет, пользователи могут заказывать через приложения для iOS и Android. Предлагается несколько вариантов оплаты:
наличными при получении;
картой (Мир, Visa, Mastercard);
в кредит через Сбербанк (до 250 000 руб.);
бонусами «Спасибо» (хотя бы 1 рубль нужно оплатить картой).
Товар можно вернуть, если он находится в исходном состоянии (без следов эксплуатации, нарушений упаковки и комплектации). Не принимается обратно алкоголь. Отдельные позиции изначально не подлежат возврату, о чем сообщают на странице предложения. Вернуть покупку следует в течение 14 дней. При обнаружении заводских дефектов – в течение срока годности или гарантии.
Необходимо зайти на страницу Яндекс Маркет и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Яндекс Маркет необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 32
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