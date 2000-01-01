Как использовать скидочный купон Яндекс Маркет

На популярные товары здесь регулярно предоставляют скидки. Чтобы воспользоваться ими, достаточно активировать промокод – купон, который дарят при оформлении заказов и имеет ограниченный срок действия. Промокод вводится после того, как клиент заполнил форму заказа и выбрал способ оплаты. Перед этим нужно зарегистрироваться на сайте. Указав код, нажмите кнопку «Применить».

Учтите, что действие купонов и других скидочных акций не распространяется на ряд категорий:

алкоголь;

лекарства;

БАДы;

электронные испарители, нагревательные системы и др.

Если позиция включена в акционное предложение, промокод может не действовать. Об этом сообщается на странице товара. Для крупногабаритных предметов нельзя использовать купоны на бесплатную доставку. Просроченные коды также становятся недействительными.

Когда заказ состоит из нескольких посылок, скидка предоставляется на каждый товар, где она активна. Промокод с бесплатной доставкой распространится на всю корзину.

Для одной позиции действителен только один промокод. Если номинал использован не полностью, остаток «сгорает». Учет НДС в сумме скидки зависит от продавца: «да», если он является налогоплательщиком НДС, и «нет», если работает по упрощенной системе. Маркетплейс Яндекс Маркет вправе менять условия акции, вплоть до досрочного прекращения, в одностороннем порядке. Об этом поступит уведомление на телефон или почту.