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Розничные филиалы и онлайн-магазин «Консул» уже почти 30 лет представляют в России швейцарские часы и ювелирные украшения. На официальном сайте Вы найдете множество моделей таких известных брендов, как Alpina, Baume&Mercier, Breitling, Candino и других, а так же высокие скидки в раз ... деле «Sale», удобные условия доставки, выгодные акции и множество других привилегий. Вы желаете получить скидку на покупку уже сегодня? Отлично, примените один из промокодов Консул, которые мы собрали на нашем сайте, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2
Электронная почта:
info@consul.ru
Телефон:
8 (800) 777-79-82
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Розничные филиалы и онлайн-магазин «Консул» уже почти 30 лет представляют в России швейцарские часы и ювелирные украшения. На официальном сайте Вы найдете множество моделей таких известных брендов, как Alpina, Baume&Mercier, Breitling, Candino и других, а так же высокие скидки в раз ... деле «Sale», удобные условия доставки, выгодные акции и множество других привилегий. Вы желаете получить скидку на покупку уже сегодня? Отлично, примените один из промокодов Консул, которые мы собрали на нашем сайте, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2
Электронная почта:
info@consul.ru
Телефон:
8 (800) 777-79-82
Соц. сети:
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В магазинах и на сайте «Консул» представлен широкий ассортимент брендовых наручных часов, ювелирных изделий и аксессуаров. В продаже более 6000 моделей одних только швейцарских часов. Компания является авторизированным дилером таких марок, как TAG Heuer, Swarovski и Breitling, и более 30 лет снабжает своих клиентов статусными вещами.
С заботой о покупателях магазин регулярно публикует скидочные купоны, предлагает бесплатную курьерскую доставку, а также обеспечивает качественное гарантийное обслуживание. В сервисных центрах сети «Консул» работают профессиональные часовые мастера, прошедшие стажировку в Швейцарии.
На текущей странице размещаются два вида актуальных купонов: акции и коды. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно нажать на нее, и на открывшейся странице купить часы, украшение или аксессуар, выполнив условия специального предложения. А, чтобы получить скидку на весь ассортимент магазина или определенные бренды по промокоду, понадобится ввести его в специальное поле при оформлении заказа в корзине.
Нажмите «Открыть промокод»: он тут же сохранится в буфере обмена, и перед вами появится нужный раздел онлайн-магазина «Консул» со списком продукции.
Определитесь со статусной вещью, использовав фильтры по цене, бренду, стране изготовления, материалу и другим характеристикам, и нажмите «Купить».
Кликните на значок корзины в правом верхнем углу сайта и, наряду со своими данными, укажите в заявке код купона (как выглядит поле, можно посмотреть на скриншоте). После его активации цена покупки будет уменьшена на скидку.
Компания предлагает целый ряд возможностей сэкономить на покупке имиджевых аксессуаров:
скидка ко дню рождения, которая действует целый месяц (для ее получения понадобится показать документ, удостоверяющий личность);
скидки по промокодам (всегда имеют определенный номинал и срок действия);
раздел сезонных распродаж;
постоянно обновляющийся специальный раздел с акциями.
Например, магазин периодически проводит один день скидок по промокоду к праздникам. Также проходит акция «Бренд месяца», в рамках которой клиенты получают подарки при покупке часов определенной марки. Еще вариант спецпредложений: два обручальных кольца из уникального ассортимента по цене одного.
Акции могут действовать только онлайн или в определенном салоне сети. Также скидки по акциям, распродажам и промокодам не суммируются, кроме особых случаев: в основном, из них просто выбирается наибольшая. И промокоды не применяются к продукции брендов Seiko, Casio и Casio G-shock.
Наибольшие скидки можно найти на сайте онлайн-магазина в разделе «Комиссионные часы». Здесь по доступным ценам продаются брендовые часы, бывшие в употреблении, но сохранившиеся в отличном состоянии. В еще одном популярном разделе магазина, Sale, размещают новые товары, на которые действует распродажа.
Регулярно появляются скидки и промокоды на весь ассортимент:
часы: кварцевые, механические, электронные и умные модели производства Швейцарии, Японии, Германии, Италии и США. В том числе на сайте представлены мировые бренды Breitling, TAG Heuer, Frederique Constant, Seiko, Raymond Weil и Casio;
украшения: кольца, браслеты, подвески, ожерелья, колье, серьги, броши, а также зажимы для галстука и запонки;
аксессуары: солнцезащитные очки, ремешки, браслеты и шкатулки для часов.
Единственный товар, на который не распространяются акции и промокоды — это подарочные карты.
Покупатель может выбрать любой способ оплаты:
наличными или банковской картой курьеру (не во всех городах России);
картой онлайн (VISA, MasterCard, Мир);
банковским переводом (может взиматься комиссия от 3 до 7%, и перевод занимает до 3 рабочих дней);
наличными или картой в офлайн-магазине «Консул» при самовывозе;
в рассрочку через Сбербанк и Тинькофф (не распространяется на товары со скидкой больше 30%).
Погашение частями удобно, так как беспроцентный кредит можно оформить не выходя из дома, решение сообщается покупателю через 2 минуты, а также допускается бесплатное досрочное погашение.
Действует бесплатная доставка:
курьером магазина по Москве и области;
курьером СДЭК по Москве и России при заказе не менее 5000 рублей и 100 % предоплате;
по промокодам на бесплатную доставку заказа от определенной суммы.
Доставка всегда оплачивается при отказе от товара, а также при покупке комиссионных часов. В этих и других случаях стоимость услуги согласовывается в процессе оформления заказа.
Время доставки по Москве — до 2 дней, по России — до 7 дней.
Компания пользуется проверенными курьерскими службами, укладывает в одну посылку не более двух часов, а также сопровождает заказы стоимостью более 100 000 рублей охраной. Но также возможно купить либо забронировать часы, украшения или аксессуары онлайн и самостоятельно забрать их из ближайшего магазина «Консул».
Необходимо зайти на страницу Консул и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Консул необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Консул.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Ювелирные кольца с экономией до 25%
|не требуется
|Скидка
|Экономия на наручные часы Cimier 50%
|не требуется
|Скидка
|Браслеты со скидкой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Минус 55% на зажимы для галстука
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|Скидка
|Подвески со скидкой до 25%
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|Скидка
|Дисконт на серьги до 25%
|не требуется
|Скидка
|Sale до 40% на колье
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