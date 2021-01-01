Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Консул | Март 2021

Аксессуары и часы по доступным ценам. Актуальных купонов: 11

25%
купон

Скидка
Ювелирные кольца с экономией до 25%
Истекает через 17 дней

50%
купон

Скидка
Экономия на наручные часы Cimier 50%
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Браслеты со скидкой до 40%
Истекает через 17 дней

55%
купон

Скидка
Минус 55% на зажимы для галстука
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Подвески со скидкой до 25%
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Дисконт на серьги до 25%
Истекает через 17 дней

40%
купон

Скидка
Sale до 40% на колье
Истекает через 17 дней

55%
купон

Скидка
Запонки со скидкой до 55%
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Ювелирные ожерелья с экономией 40%
Истекает через 15 дней

46%
купон

Скидка
Наручные часы Bvlgari со скидкой до 46%
Истекает через 15 дней

23%
купон

Скидка
На часы Cartier скидка до 23%
Истекает через 15 дней

25%
купон

Скидка
Ювелирные кольца с экономией до 25%
Истекает через 17 дней

50%
купон

Скидка
Экономия на наручные часы Cimier 50%
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Браслеты со скидкой до 40%
Истекает через 17 дней

55%
купон

Скидка
Минус 55% на зажимы для галстука
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Подвески со скидкой до 25%
Истекает через 17 дней

25%
купон

Скидка
Дисконт на серьги до 25%
Истекает через 17 дней

40%
купон

Скидка
Sale до 40% на колье
Истекает через 17 дней

55%
купон

Скидка
Запонки со скидкой до 55%
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Ювелирные ожерелья с экономией 40%
Истекает через 15 дней

46%
купон

Скидка
Наручные часы Bvlgari со скидкой до 46%
Истекает через 15 дней

23%
купон

Скидка
На часы Cartier скидка до 23%
Истекает через 15 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

585 GOLD

-70%

Акция

Экономия на распродаже украшений до 70%

Семицветик

-5%

Акция

Подпишитесь на новости и получите дисконт 5% с промокодом Семицветик

Линии Любви

-10%

Промокод

Украшения по промокоду Линии Любви с выгодой 10%

Grand Flora

-10%

Акция

На цветы в коробке sale до 10%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокод Консул радует скидкой 10% покупке часов некоторых брендов

Огромнейший выбор часов разных марок AM:PM, Bering, Candino, Charles Bowtie, Dietrich, Hanowa Swiss Military, Luminox, Mathey-Tissot Quantum, Seiko Thom Olson дешевле на 10%. Подберите именно те, которые больше подходят под ваш образ жизни и стиль одежды.

15%
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокоды Консул: скидка 15% на определенные бренды в Киберпонедельник!

Скидка распространяется на товары брендов: Candino, Mathey-Tissot, Bering, AM:PM, Charles Bowtie, Quantum, Thom Olson при минимальной сумме заказа 5 000 рублей.

18%
на ВСЁ

Промокод
Consul промокод на скидку 18% на ВЕСЬ ассортимент

15%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Консул радует скидкой 15% на ВЕСЬ ассортимент по полной цене

10%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Консул снизит 10% на ВСЁ

15%
купон

Промокод
Промокод Consul дарит 15% на все часы бренда Michael Kors

Популярные магазины

Консул – гарантия швейцарского качества

Розничные филиалы и онлайн-магазин «Консул» уже почти 30 лет представляют в России швейцарские часы и ювелирные украшения. На официальном сайте Вы найдете множество моделей таких известных брендов, как Alpina, Baume&Mercier, Breitling, Candino и других, а так же высокие скидки в раз ... деле «Sale», удобные условия доставки, выгодные акции и множество других привилегий. Вы желаете получить скидку на покупку уже сегодня? Отлично, примените один из промокодов Консул, которые мы собрали на нашем сайте, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Консул
Контакты Консул

Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2

Электронная почта:
info@consul.ru

Телефон:
8 (800) 777-79-82

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AllTime
Love Republic
Garmin.ru
Линии Любви

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Консул – гарантия швейцарского качества

Розничные филиалы и онлайн-магазин «Консул» уже почти 30 лет представляют в России швейцарские часы и ювелирные украшения. На официальном сайте Вы найдете множество моделей таких известных брендов, как Alpina, Baume&Mercier, Breitling, Candino и других, а так же высокие скидки в раз ... деле «Sale», удобные условия доставки, выгодные акции и множество других привилегий. Вы желаете получить скидку на покупку уже сегодня? Отлично, примените один из промокодов Консул, которые мы собрали на нашем сайте, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Консул
Контакты Консул

Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2

Электронная почта:
info@consul.ru

Телефон:
8 (800) 777-79-82

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AllTime
Love Republic
Garmin.ru
Линии Любви

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Консул

Кратко об интернет-магазине Consul

Кратко об интернет-магазине Consul

В магазинах и на сайте «Консул» представлен широкий ассортимент брендовых наручных часов, ювелирных изделий и аксессуаров. В продаже более 6000 моделей одних только швейцарских часов. Компания является авторизированным дилером таких марок, как TAG Heuer, Swarovski и Breitling, и более 30 лет снабжает своих клиентов статусными вещами. 

С заботой о покупателях магазин регулярно публикует скидочные купоны, предлагает бесплатную курьерскую доставку, а также обеспечивает качественное гарантийное обслуживание. В сервисных центрах сети «Консул» работают профессиональные часовые мастера, прошедшие стажировку в Швейцарии.

Как использовать промокод магазина «Консул»

Как использовать промокод магазина «Консул»

На текущей странице размещаются два вида актуальных купонов: акции и коды. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно нажать на нее, и на открывшейся странице купить часы, украшение или аксессуар, выполнив условия специального предложения. А, чтобы получить скидку на весь ассортимент магазина или определенные бренды по промокоду, понадобится ввести его в специальное поле при оформлении заказа в корзине.

  1. Нажмите «Открыть промокод»: он тут же сохранится в буфере обмена, и перед вами появится нужный раздел онлайн-магазина «Консул» со списком продукции.

  2. Определитесь со статусной вещью, использовав фильтры по цене, бренду, стране изготовления, материалу и другим характеристикам, и нажмите «Купить».

  3. Кликните на значок корзины в правом верхнем углу сайта и, наряду со своими данными, укажите в заявке код купона (как выглядит поле, можно посмотреть на скриншоте). После его активации цена покупки будет уменьшена на скидку.

Как получить максимальную скидку в магазине «Консул»

Как получить максимальную скидку в магазине «Консул»

Компания предлагает целый ряд возможностей сэкономить на покупке имиджевых аксессуаров:

  • скидка ко дню рождения, которая действует целый месяц (для ее получения понадобится показать документ, удостоверяющий личность);

  • скидки по промокодам (всегда имеют определенный номинал и срок действия);

  • раздел сезонных распродаж;

  • постоянно обновляющийся специальный раздел с акциями.

Например, магазин периодически проводит один день скидок по промокоду к праздникам. Также проходит акция «Бренд месяца», в рамках которой клиенты получают подарки при покупке часов определенной марки. Еще вариант спецпредложений: два обручальных кольца из уникального ассортимента по цене одного.

Акции могут действовать только онлайн или в определенном салоне сети. Также скидки по акциям, распродажам и промокодам не суммируются, кроме особых случаев: в основном, из них просто выбирается наибольшая. И промокоды не применяются к продукции брендов Seiko, Casio и Casio G-shock.

Популярные товары магазина «Консул» со скидками

Популярные товары магазина «Консул» со скидками

Наибольшие скидки можно найти на сайте онлайн-магазина в разделе «Комиссионные часы». Здесь по доступным ценам продаются брендовые часы, бывшие в употреблении, но сохранившиеся в отличном состоянии. В еще одном популярном разделе магазина, Sale, размещают новые товары, на которые действует распродажа. 

Регулярно появляются скидки и промокоды на весь ассортимент:

  • часы: кварцевые, механические, электронные и умные модели производства Швейцарии, Японии, Германии, Италии и США. В том числе на сайте представлены мировые бренды Breitling, TAG Heuer, Frederique Constant, Seiko, Raymond Weil и Casio;

  • украшения: кольца, браслеты, подвески, ожерелья, колье, серьги, броши, а также зажимы для галстука и запонки;

  • аксессуары: солнцезащитные очки, ремешки, браслеты и шкатулки для часов.

Единственный товар, на который не распространяются акции и промокоды — это подарочные карты.

Условия оплаты и доставки в магазине «Консул»

Условия оплаты и доставки в магазине «Консул»

Покупатель может выбрать любой способ оплаты:

  • наличными или банковской картой курьеру (не во всех городах России); 

  • картой онлайн (VISA, MasterCard, Мир); 

  • банковским переводом (может взиматься комиссия от 3 до 7%, и перевод занимает до 3 рабочих дней);

  • наличными или картой в офлайн-магазине «Консул» при самовывозе; 

  • в рассрочку через Сбербанк и Тинькофф (не распространяется на товары со скидкой больше 30%).

Погашение частями удобно, так как беспроцентный кредит можно оформить не выходя из дома, решение сообщается покупателю через 2 минуты, а также допускается бесплатное досрочное погашение. 

Действует бесплатная доставка:

  • курьером магазина по Москве и области;

  • курьером СДЭК по Москве и России при заказе не менее 5000 рублей и 100 % предоплате;

  • по промокодам на бесплатную доставку заказа от определенной суммы. 

Доставка всегда оплачивается при отказе от товара, а также при покупке комиссионных часов. В этих и других случаях стоимость услуги согласовывается в процессе оформления заказа.

Время доставки по Москве — до 2 дней, по России — до 7 дней.

Компания пользуется проверенными курьерскими службами, укладывает в одну посылку не более двух часов, а также сопровождает заказы стоимостью более 100 000 рублей охраной. Но также возможно купить либо забронировать часы, украшения или аксессуары онлайн и самостоятельно забрать их из ближайшего магазина «Консул».

Часто задаваемые вопросы про Консул

★ Как получить промокоды в Консул?

Необходимо зайти на страницу Консул и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Консул?

Чтобы воспользоваться промокодом от Консул необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Консул доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Консул актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Консул.

★ Почему стоит использовать купоны Консул?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Консул

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЮвелирные кольца с экономией до 25%не требуется
СкидкаЭкономия на наручные часы Cimier 50%не требуется
СкидкаБраслеты со скидкой до 40%не требуется
СкидкаМинус 55% на зажимы для галстукане требуется
СкидкаПодвески со скидкой до 25%не требуется
СкидкаДисконт на серьги до 25%не требуется
СкидкаSale до 40% на кольене требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.