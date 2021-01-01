Кратко об интернет-магазине Consul

В магазинах и на сайте «Консул» представлен широкий ассортимент брендовых наручных часов, ювелирных изделий и аксессуаров. В продаже более 6000 моделей одних только швейцарских часов. Компания является авторизированным дилером таких марок, как TAG Heuer, Swarovski и Breitling, и более 30 лет снабжает своих клиентов статусными вещами.

С заботой о покупателях магазин регулярно публикует скидочные купоны, предлагает бесплатную курьерскую доставку, а также обеспечивает качественное гарантийное обслуживание. В сервисных центрах сети «Консул» работают профессиональные часовые мастера, прошедшие стажировку в Швейцарии.