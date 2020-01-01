Об оплате и доставке правильного питания «Гроу Фуд»

Оплатить заказ еды на дом можно как наличными курьеру при первой встрече, так и онлайн на сайте сервиса: картой любого банка, Google Pay или Apple Pay.

Доставка по Москве и области выполняется бесплатно, но услуга будет платной для некоторых удаленных районов — ее стоимость отразится в личном кабинете при оформлении заказа. Однако даже в этом случае можно сэкономить, использовав промокод на бесплатную доставку.

Курьеры привезут заказ каждые два дня, в утреннее или вечернее время: можно выбрать временной интервал, в который удобно получать еду, а также при необходимости изменить его. Удобнее всего это делать в фирменном приложении Grow Food: здесь доступно больше опций, чем на сайте.

Кроме того, можно заказать бесконтактную доставку, при которой курьер оставит посылку у двери или отдаст ее консьержу. Для этого нужно указать подробные инструкции: как попасть в подъезд и где именно оставить бокс с полезными завтраком, обедом и ужином.