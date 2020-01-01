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Скидка действует на первого и вернувшегося клиента. Если новый клиент делает заказ, то он попадает в категорию новый, если этот же клиент делает заказ в период времени менее чем 4 недели, то это считается продление контракта. И если этот же клиент делает заказ в период более чем 4 недели, то данный клиент считается как вернувшийся. В здоровом теле - здоровый дух!
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Компания Grow food подготовила пять полезных программ питания, состоящих из натуральных продуктов без добавок, вкусовых усилителей и специй, которые состоят из оптимального количества калорий на день, распределенных на количество порций. Из списка предложенного меню вы найдете решен ... ие для набора мышечной массы, бюджетное питание, питание для тех, кто хочет похудеть и узнаете как правильно сочетать продукты при правильном питании. И не забываем о скидках! Используя купоны Grow food, экономия достигает до 8000 рублей.
Телефон:
8 800 555-21-78
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 4.2
Компания Grow food подготовила пять полезных программ питания, состоящих из натуральных продуктов без добавок, вкусовых усилителей и специй, которые состоят из оптимального количества калорий на день, распределенных на количество порций. Из списка предложенного меню вы найдете решен ... ие для набора мышечной массы, бюджетное питание, питание для тех, кто хочет похудеть и узнаете как правильно сочетать продукты при правильном питании. И не забываем о скидках! Используя купоны Grow food, экономия достигает до 8000 рублей.
Телефон:
8 800 555-21-78
Соц. сети:
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Специальные предложения, которые попадают на текущую страницу, дают скидку на любой рацион либо определенный вид меню. Чтобы заказать готовые блюда правильного питания по сниженной цене по промокоду, нужно:
Нажать кнопку на купоне и в появившемся окошке — «Скопировать код и перейти». Либо код сам скопируется, и произойдет переход на сайт сервиса «Гроу Фуд».
Выбрать понравившийся набор питания кнопкой «Хочу это меню».
Указать свой номер телефона в появившейся строке и нажать «Заказать».
Внизу открывшейся формы заказа найти поле, предназначенное для промокода или фамилии пригласившего вас человека. Код из букв или цифр уже есть в памяти вашего устройства, поэтому остается только вставить его и проверить, чтобы стоимость меню снизилась на скидку.
Заполнить заявку полностью и дождаться звонка менеджера доставки Grow Food для согласования деталей.
Обратите внимание, что на текущей странице есть еще один вид купонов — акции. Чтобы воспользоваться ими, не нужно промокода: нажав на кнопку, пользователь также попадает на страницу сервиса, но просто выбирает меню на выгодных акционных условиях.
Сервис доставки готового ПП меню на каждый день предлагает своим клиентам сэкономить: купить полноценный рацион с дисконтом, а также бесплатно получить некоторые блюда и подключиться к спортивным занятиям. Например, в апреле 2020 года действуют:
скидочные промокоды на первый заказ;
акционные купоны на бесплатные завтраки в подарок к заказу любой линейки питания или определенного меню;
бесплатные онлайн-тренировки от FitStars.ru (40 различных программ, 700 занятий, включая йогу, кардио и силовые), как бонус за заказ любого рациона (предоставляются по промокоду партнера).
Чем на большее количество дней оформляется доставка, тем больше тренировок доступно покупателю. Для 6 дней питания это 6 дней онлайн-занятий, для 12 дней ПП — 14 дней тренировок, а для 24 дней доставки — 30 дней фитнеса.
Чтобы бесплатно получить онлайн-тренировки, достаточно сделать заказ на сайте, и на протяжении суток на почту придет персональный промокод. Нужно будет перейти по ссылке из письма во вкладку «Тарифы», ввести на открывшейся странице этот код и пользоваться подарком. Выберите программу тренировок, занимайтесь в удобное время, отмечайте выполненные занятия и получайте следующие.
Сервис Grow Food предлагает ежедневную доставку на дом вкусных и полезных блюд. На сайте магазина можно подобрать свой идеальный рацион, сбалансированный по БЖУ, на неделю или на месяц. При этом он будет разнообразным и совсем не скучным: среди ассортимента блюд есть даже бургеры. Питательное меню здесь могут заказать как спортсмены и худеющие, так и люди, которые просто хотят правильно питаться, но не имеют времени на готовку.
Кроме того, на страже здоровья клиентов «Гроу Фуд» — тщательная проверка продуктов, усиленное соблюдение санитарных норм, вакуумная упаковка и бесконтактная доставка. Покупка полезной еды получается экономной, ведь к каждому заказу прилагается доступ к онлайн-тренировкам, а по регулярно публикующимся промокодам можно получить крупную скидку.
Оплатить заказ еды на дом можно как наличными курьеру при первой встрече, так и онлайн на сайте сервиса: картой любого банка, Google Pay или Apple Pay.
Доставка по Москве и области выполняется бесплатно, но услуга будет платной для некоторых удаленных районов — ее стоимость отразится в личном кабинете при оформлении заказа. Однако даже в этом случае можно сэкономить, использовав промокод на бесплатную доставку.
Курьеры привезут заказ каждые два дня, в утреннее или вечернее время: можно выбрать временной интервал, в который удобно получать еду, а также при необходимости изменить его. Удобнее всего это делать в фирменном приложении Grow Food: здесь доступно больше опций, чем на сайте.
Кроме того, можно заказать бесконтактную доставку, при которой курьер оставит посылку у двери или отдаст ее консьержу. Для этого нужно указать подробные инструкции: как попасть в подъезд и где именно оставить бокс с полезными завтраком, обедом и ужином.
Варианты:
каждодневный рацион из четырех приемов пищи для тех, кто кто не занимается спортом, но хочет полезно питаться;
доставка вкусных и сытных завтраков;
двухдневный детокс от «Гроу Фуд»: 16 порций соков и смузи холодного отжима;
супер-детокс-меню, включающее дни подготовки, разгрузки на соках и смузи, а также плавное восстановление;
рацион для экспресс-похудения без тренировок, включающий три приема пищи со сниженным калоражем;
меню из пяти приемов пищи, действующих на интенсивное снижения веса;
комфортное похудение с пятиразовым питанием, которое помогает поддерживать форму и создавать рельеф;
рацион для активно занимающихся спортом;
атлетическое меню, помогающее эффективно набирать мышечную массу.
Кроме того, что каждый из видов меню можно купить со скидкой по промокоду, при заказе покупатель может вносить изменения в рацион: добавлять, убирать или заменять блюда, увеличивать калорийность, а также исключать продукты, вызывающие аллергию или которые попросту не нравятся.
Необходимо зайти на страницу Grow food и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Grow food необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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|Промокод Grow Food -1000 рублей на меню для похудения Fit, SuperFit, ExpressFit
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|Онлайн-тренировки от именитых тренеров с бесплатным доступом по промокоду Grow food!
|270***
|Промокод
|Промокод Гроуфуд дарит 3 дня бесплатно при заказе 6-ти дней питания
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|Промокод
|Дисконт 1000 рублей на первый заказ
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|Скидка
|Всего от 690 рублей в день здоровое питание
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% при заказе 6 дней питания
|не требуется