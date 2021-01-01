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Каждая женщина чувствует себя увереннее, имея в запасе пару козырей в шкафчике для нижнего белья. В онлайн-магазине «Инканто» Вы найдете большой выбор высококачественного итальянского нижнего белья и купальников по приятным ценам. Раздел «Аутлет» порадует Вас скидками до 60%, а бес ... платная доставка сделает процесс шоппинга незабываемым от пункта А до пункта Б. Вы хотели бы начать знакомство с магазином уже сегодня? Отлично, просто скопируйте промокод Инканто с нашей страницы и вставьте его в поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60, оф.201, 2 этаж 8 (800) 77 500 77
Электронная почта:
order@incanto.eu
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Каждая женщина чувствует себя увереннее, имея в запасе пару козырей в шкафчике для нижнего белья. В онлайн-магазине «Инканто» Вы найдете большой выбор высококачественного итальянского нижнего белья и купальников по приятным ценам. Раздел «Аутлет» порадует Вас скидками до 60%, а бес ... платная доставка сделает процесс шоппинга незабываемым от пункта А до пункта Б. Вы хотели бы начать знакомство с магазином уже сегодня? Отлично, просто скопируйте промокод Инканто с нашей страницы и вставьте его в поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60, оф.201, 2 этаж 8 (800) 77 500 77
Электронная почта:
order@incanto.eu
Соц. сети:
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Модный бренд нижнего белья Incanto родом из Италии. Он был основан в 90-х годах в небольшом городке Дезенцано-дель-Гарда. Компания делает акцент на натуральные материалы, стильный дизайн, доступную широкому кругу потребителей цену. Сейчас ее продукция представлена по всему миру, а имя бренда стало синонимом изысканного стиля, качества и приемлемой цены, которую можно снизить еще больше, используя промокоды.
Бренд ежесезонно выпускает новые модные коллекции, проводит распродажи и акции. Постоянные покупатели получают самые выгодные предложения и первыми узнают о новостях. Еще больше сэкономить в магазине можно, если:
Выбирать модели в разделе «Распродажа». В эту категорию попадают товары из прошлых сезонов, а также вещи в последнем размере. Перечень акционных товарных позиций постоянно обновляется, а размер скидка достигает 50 % и более.
Подписаться на рассылку магазина при первом заказе. Становясь подписчиком, покупатель может рассчитывать на скидку и сможет следить за всеми актуальными предложениями. В письмах также могут быть уникальные промокоды, анонсы акций и сезонных распродаж.
Следить за акциями. В некоторых разделах Инканто находится ссылка на акционные предложения. Условия постоянно меняются, но обычно магазин предлагает 3 вещи по цене двух или получить фиксированную скидку на нескольких вещей по определенной цене. Выгода достигает 500 рублей и больше.
Покупать с бесплатной доставкой. В зависимости от региона проживания, отправка может стоить недешево. Но магазин предлагает и бесплатную доставку при выполнении определенных условий, например заказа на указанную сумму. Никаких дополнительных кодов купона для этого не нужно.
Старайтесь выбирать товары из категорий с дополнительными скидками, чтобы сэкономить еще больше.
Все актуальные сегодня предложения представлены на этой странице сайта. Здесь можно выбрать интересующую акцию и перейти в интернет-магазин Incanto. Чтобы использовать промокод, нужно:
Выбрать позиции, которые вас интересуют.
Выбрать цвет/размер. Таблица размеров есть в каждой карточке товара и на главной странице сайта.
Переместить товары в корзину.
Перейти к оформлению заказа. В нижней части формы появится поле для введения промокода.
Ввести код.
Нажать «Применить».
В конце строчки с промокодом появится информация о том, что купон активирован, а кнопка «Применить» изменится на «Удалить». Вместе с этим сумма заказа уменьшится пропорционально размеру скидки. Далее можно завершать оформление.
Иногда, чтобы получить купон, нужно выполнить дополнительные действия. Например, магазин предлагает скидку на первую покупку при подписке на рассылку. Понадобится перейти на главную страницу магазина и в ее нижней части ввести свой адрес электронной почты. Клиенту будет отправлено письмо с промокодом, который можно использовать по описанной выше инструкции.
Магазин предлагает множество вариантов оплаты. Выбрать удобную платежную систему можно на этапе оформления своего заказа сразу после введения промокода и заполнения всех полей формы. Покупатели могут оплатить, используя:
банковскую карту;
кошелек электронных валют QIWI, Яндекс.Деньги или Webmoney;
онлайн-банкинг;
сервисы Евросеть и Связной.
После выбора системы открывается форма для онлайн-оплаты, в которой нужно ввести данные и подтвердить платеж.
Для доставки можно выбрать Почту России, PickPoint, Pony Express, Hermes или Boxberry. Не все транспортные компании могут работать в регионе проживания клиента.
Следите за действующими акциями на нашем сайте и выбирайте интересные вещи этого итальянского бренда дешевле.
Инканто производит нижнее белье, футболки, боди, халаты и массу других элементов гардероба. Чтобы покупатели могли быстро найти то, что им сейчас нужно, сайт разделен на несколько категорий. Открыть любой интересующий раздел можно на главной странице. Здесь находятся такие пункты:
mid-season sale — постоянный раздел с распродажами из всех категорий;
новинки — покупатель познакомится с новыми товарами бренда, сезонными коллекциями и хитами продаж;
бра и трусы;
белье — чулки, пеньюары, корсеты;
базовая коллекция — юбки, футболки, топы;
одежда — пижамы, одежда для спорта, платья, аксессуары, другие товары;
купальники — сдельные и раздельные купальные костюмы;
аутлет — модели со скидками, которые не попали в распродажу;
мужчинам — мужское белье, шорты, футболки, плавки;
детям — товары для детей.
Наибольшим спросом пользуется женская одежда, белье и аксессуары, именно на эти категории распространяется большинство скидочных купонов и предложений.
Необходимо зайти на страницу Incanto и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Incanto необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 6
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Incanto.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Покупай базовые комплекты по самым выгодным акциям
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|Дарим 4-ые трусики в подарок по купону Incanto
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