Как можно использовать промокод Incanto

Все актуальные сегодня предложения представлены на этой странице сайта. Здесь можно выбрать интересующую акцию и перейти в интернет-магазин Incanto. Чтобы использовать промокод, нужно:

Выбрать позиции, которые вас интересуют. Выбрать цвет/размер. Таблица размеров есть в каждой карточке товара и на главной странице сайта. Переместить товары в корзину. Перейти к оформлению заказа. В нижней части формы появится поле для введения промокода.

Ввести код. Нажать «Применить».

В конце строчки с промокодом появится информация о том, что купон активирован, а кнопка «Применить» изменится на «Удалить». Вместе с этим сумма заказа уменьшится пропорционально размеру скидки. Далее можно завершать оформление.

Иногда, чтобы получить купон, нужно выполнить дополнительные действия. Например, магазин предлагает скидку на первую покупку при подписке на рассылку. Понадобится перейти на главную страницу магазина и в ее нижней части ввести свой адрес электронной почты. Клиенту будет отправлено письмо с промокодом, который можно использовать по описанной выше инструкции.