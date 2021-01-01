Как использовать купоны в магазине Кари

В Кари регулярно действуют акционные предложения, но для активации некоторых скидок необходимо введение специального кода купона. Совершение покупки с использованием промокода происходит по обычному сценарию. Покупатель выбирает товары и складывает их в корзину. После того как все понравившиеся позиции выбраны, он заходит в корзину и отмечает способ доставки. В самом низу страницы будет поле для введения промокода.

Если код правильный, то под стоимостью товара отобразится размер скидки.

Промокод может не сработать, если истек срок его действия или не выполнены требования акции. По условиям магазина для активации купона его размер не должен превышать 30% от суммы заказа. Например, промокод на 1 000 рублей не сработает при заказе на 2 500 рублей, так как составляет 40% от суммы. Чтобы этот код сработал, необходимо заказать на 3 334 рубля или больше.