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«Kari» – это онлайн-магазин обуви и аксессуаров, на просторах которого Вы найдете широкий ассортимент моделей известных брендов, регулярно пополняющуюся распродажу, выгодную бонусную программу и удобную систему доставки. Откройте для себя такие предложения, как скидки к отпуску, 1+1 ... и другие акции. Вы сомневаетесь в выборе? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут совершить правильную покупку. Вы хотели бы сэкономить? Примените один из собранных нами промокодов Кари, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13
Телефон:
8 (800) 200−10−63
Соц. сети:
24 оценки поставлены средняя 4.1
«Kari» – это онлайн-магазин обуви и аксессуаров, на просторах которого Вы найдете широкий ассортимент моделей известных брендов, регулярно пополняющуюся распродажу, выгодную бонусную программу и удобную систему доставки. Откройте для себя такие предложения, как скидки к отпуску, 1+1 ... и другие акции. Вы сомневаетесь в выборе? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут совершить правильную покупку. Вы хотели бы сэкономить? Примените один из собранных нами промокодов Кари, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13
Телефон:
8 (800) 200−10−63
Соц. сети:
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В Кари регулярно действуют акционные предложения, но для активации некоторых скидок необходимо введение специального кода купона. Совершение покупки с использованием промокода происходит по обычному сценарию. Покупатель выбирает товары и складывает их в корзину. После того как все понравившиеся позиции выбраны, он заходит в корзину и отмечает способ доставки. В самом низу страницы будет поле для введения промокода.
Если код правильный, то под стоимостью товара отобразится размер скидки.
Промокод может не сработать, если истек срок его действия или не выполнены требования акции. По условиям магазина для активации купона его размер не должен превышать 30% от суммы заказа. Например, промокод на 1 000 рублей не сработает при заказе на 2 500 рублей, так как составляет 40% от суммы. Чтобы этот код сработал, необходимо заказать на 3 334 рубля или больше.
Чтобы максимально сэкономить на покупках, следует пользоваться следующими советами:
Пользуйтесь актуальными акционными предложениями. Чаще всего это три сумки, пары обуви или другого товара по цене двух. Скидки до 70% на определенные группы товаров, например, на серебро. В конце каждого сезона скидывают до 50% стоимости сезонной обуви. В большинстве случаев данные акции не требуют промокодов, но могут иметь ограничения: действовать только для владельцев клубных карт, в офлайн-магазинах или для заказов в интернет-магазине с самовывозом.
Используйте промокоды на скидки. На данной странице всегда представлены действующие коды. Они могут сопровождаться определенными условиями для применения: минимальная сумма покупки или особая категория товаров. Промокод обязательно вводится перед оплатой товара.
Подпишитесь на рассылку магазина. За это действие магазин дарит несколько сотен рублей на первую покупку.
Станьте участником программы лояльности. Для тех, кто в клубе, магазин рассылает специальные предложения и дарит бонусы на день рождения. Клубная карта Kari Club — это банковская карта MasterCard, которая за покупки в торговых точках сети возвращает часть денег на бонусный счет. Ее можно использовать и для покупок в других магазинах, но в них начисляется меньший бонус.
Зайдите в раздел «Распродажа». В нем содержатся товары со скидкой. Возможные недостатки: отсутствие всех размеров обуви и ограниченное число торговых точек сети, в которых есть товар.
Расплачивайтесь картой Сбербанка, к которой подключена бонусная программа «Спасибо». Во-первых, за покупки в Кари владельцу карты платят кешбэк. Чем больше сумма покупки, тем больший процент кэшбэка. Во-вторых, накопленными бонусами «Спасибо» можно оплатить существенную часть покупки, за исключением товаров некоторых брендов. Условия использования и начисления бонусов в Кари и Kari KIDS могут отличаться.Получайте подарки. В зависимости от суммы заказа владельцам карты Kari Club может полагаться подарок. Не распространяется на покупки в рассрочку и в интернет-магазине с доставкой, за исключением самовывоза.
В интернет-магазине Кари основной акцент сделан на обуви. Его ассортимент подойдет для всей семьи: здесь представлены модели для мужчин и женщин, девочек и мальчиков. Площадка наполнена обувью от спортивного до классического стиля, на любой сезон и для повседневной носки. Кроме того, Кари реализует аксессуары, детские игрушки и одежду, канцтовары, товары для мамочек, ювелирные украшения, подарочные сертификаты.
Ежемесячно компания Kari реализует более 2 млн пар обуви, при этом количество бракованных изделий не превышает 0,45%. Неиспользуемые товары можно вернуть в течение 90 дней, некоторые категории — в течение месяца. К возврату принимается только не ношеная обувь вместе с оригинальной упаковкой, ярлыками и чеком. 99% случаев возврата решается в день обращения.
Сегодня существует три способа получения товара:
Забрать в одном из магазинов Кари. Их количество приближается к отметке в 1300 единиц. Они расположены практически во всех регионах России.
Курьерская доставка. Установлена минимальная сумма заказа, свыше которой услуга становится бесплатной. Клиенту дается время на проверку товара и возврат неподошедших позиций.
Забрать в пункте выдачи СДЕК.
При любом способе доставки действуют промокоды.
Покупатель оплачивает покупки наличными, банковской картой или оформляет рассрочку. Последний вариант возможен не для всех покупок, а только для тех, которые превышают минимальную сумму рассрочки, устанавливаемую магазинами Кари и Kari KIDS.
Большая часть ассортимента Кари — это сезонная, домашняя и спортивная обувь. Однако скидки, акции и промокоды распространяются и на другие категории товаров, пользующиеся спросом:
Аксессуары для мужчин и женщин: сумки, рюкзаки, клатчи, ремни, кошельки, головные уборы, перчатки, шарфы, зонты, очки, нижнее белье.
Товары для детей: одежда, игрушки, канцтовары, коляски, детское питание и мебель.
Ювелирные украшения: браслеты, броши, кольца, подвески, серьги, цепочки.
Товары для дома, гигиены и подарки.
Необходимо зайти на страницу Kari и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Kari необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Kari.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Кэшбэк от Kari
|не требуется
|Скидка
|Отличный ассортимент товаров для детей с выгодой до 60%
|не требуется
|Скидка
|Экономьте до 60% при покупке обуви для дома
|не требуется
|Скидка
|Поймай скидку до 75% на игрушки из представленного ассортимента
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|Скидка
|С купоном Кари получите скидку до 55% на женские ботильоны
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|Скидка
|Купон на 500 рублей в подарок при подписке на рассылку
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|Скидка
|Встречай весенние новинки обуви по привлекательным ценам
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|Скидка
|Купите один зимний аксессуар и получите второй в подарок
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