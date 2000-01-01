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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Рив Гош | Март 2021

Фирменная косметика и парфюмерия в РИВ ГОШ. Актуальных купонов: 15

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Посетить РИВ ГОШ
Контакты РИВ ГОШ

Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.

Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru

Телефон:
8 (800) 333-20-20

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Золотая карта

Чтобы стать обладателем золотой карты РИВ ГОШ накопите на одной стандартной карте 10000 бонусных рублей и обменяйте на золотую в ближайшем магазине. Также золотая карта выдается при покупке товаров в клиентские дни, порадуйте себя продукцией марки-участника и станьте владельцем золо ... той карты. С ней приобретаемая косметика и парфюмерия станет дешевле на 25%. 


Посетить РИВ ГОШ
Контакты РИВ ГОШ

Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.

Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru

Телефон:
8 (800) 333-20-20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
Созвездие красоты

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Как использовать промокод в Рив Гош

Как использовать промокод в Рив Гош

За обновлением акций и новыми купонами магазина можно следить на нашем сайте. Здесь собраны выгодные предложения бренда. Чтобы воспользоваться кодом купона, нужно:

  1. Открыть промокод с подходящими условиями.

  2. Дождаться автоматического перехода в интернет-магазин.

  3. Выбрать подходящий товар и переместить его в корзину.

  4. Найти поле для введения промокода и вставить туда скопированные ранее данные.

  5. Нажать кнопку «Добавить».

После добавления бонуса изменится состав или стоимость заказа, к нему будут добавлены скидки или подарки, предусмотренные промокодом. Некоторые акции не предусматривают скидочных купонов, и для участия в них достаточно выполнить перечисленные в условиях требования.

Интересное о Rive Gauche

Интересное о Rive Gauche

Компания Рив Гош представлена на российском рынке косметики и парфюмерии с 1995 года. Она была основана в Санкт-Петербурге, и до 2008 года магазины были только в этом городе. Затем открылось представительство в Москве, и с тех пор бренд расширил область своего присутствия, открыв филиалы по всей России.

Рив Гош — это около 200 магазинов и сотрудничество с 60 брендами со всего мира. Также с 2000 года компания производит собственную продукцию, которая реализуется в фирменных магазинах, интернете и через партнеров бренда.

Как покупать в Рив Гош больше, а тратить — меньше

Как покупать в Рив Гош больше, а тратить — меньше

Крупная сеть магазинов предлагает покупателям сэкономить на покупках. Для этого нужно следить за акциями, использовать купоны и участвовать в программах лояльности. В рамках некоторых предложений можно сэкономить несколько сотен рублей и больше. Чтобы покупать с максимальной выгодой, стоит:

  • Получить дисконтную карту. Для этого выполните условия участия в программе лояльности, совершив покупку на определенную сумму. Карта поможет получать дополнительную скидку на покупки и накапливать бонусы.

  • Следить за акционными предложениями. Найдите раздел «Акции» и ознакомьтесь с предложениями, представленными здесь. Акции распространяются на товары перечисленных брендов или покупки на определенную сумму.

  • Покупать товары на распродажах. В специальном разделе сайта собраны косметические продукты со скидками, размер которых может доходить до 90 %. В общем каталоге такие позиции отмечены специальным символом — знаком «%». Промокод для получения скидки вводить не нужно.

  • Выбирайте косметику и парфюмерию, к которой предлагается подарок. Такие товары в каталоге отмечены схематическим изображением подарочной коробки. После перемещения такого продукта в корзину в ней автоматически появляются подарки и комплименты, полагающиеся клиенту.

  • Выполнять условия для бесплатной доставки. В магазине есть действующая программа, которая предусматривает бесплатную доставку заказа по России. Ознакомиться с условиями можно в соответствующем разделе в интернет-магазине.

  • Оплачивать покупки банковской картой. При выборе этого способа оплаты клиент получает дополнительную скидку.

  • Делать покупки в день своего рождения. В этот день клиентов ждут дополнительные подарки и скидки на весь ассортимент.

  • Подписаться на рассылку новостей, после чего подписчик будет получать письма с информацией о промокодах и программе лояльности. Все актуальные акции, которые доступны сегодня, будут поступать прямо на почту.

В Рив Гош обычно нет скидки на первую покупку, но условия акций постоянно меняются. Если магазин добавит промокод на первый заказ и другие предложения, они появятся на нашем сайте.

Оплата и доставка в Rive Gauche

Оплата и доставка в Rive Gauche

При оформлении заказа в Рив Гош  предложено  2 способа получения: самовывоз и доставка. В первом случае клиенту нужно самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза. Во втором — доставка осуществляется одной из транспортных компаний.

Доступно 3 способа оплаты:

  1. Подарочной картой. Если заказ нужно оплатить подарочной картой, потребуется ввести серийный номер, сумму для списания и подтвердить операцию, используя код, который поступит сообщением на мобильный телефон.

  2. Картой Мир, VISA или MasterCard. Потребуется ввести реквизиты карты, включая номер и CVV/CVC код, и совершить оплату.

  3. Наличными. При получении товара покупатель может оплатить наличными.

Применить промокод и проверить, засчиталась ли скидка, нужно до совершения оплаты. Вместе с заказом клиент получает товарный чек с перечнем всех купленных позиций и их ценой.

Следите за обновлением актуальных предложений магазина на нашем сайте.

Популярные товары в Rive Gauche

Популярные товары в Rive Gauche

Наибольшей популярностью в магазине пользуется уходовая и декоративная косметика, а также парфюмерия. Ассортимент огромен — в Рив Гош можно выбрать как элитную парфюмерию, так и бюджетную косметику. Основные категории:

  • парфюмерия;

  • макияж;

  • уход за кожей;

  • уход за волосами;

  • для дома;

  • для мужчин;

  • подарки;

  • услуги.

Отдельно есть разделы с перечислением брендов, акций и товаров на распродаже. Органической косметике посвящен целый раздел. Большинство акций распространяется на уходовые и декоративные средства — их можно купить с наибольшей скидкой.

Часто задаваемые вопросы про РИВ ГОШ

★ Как получить промокоды в РИВ ГОШ?

Необходимо зайти на страницу РИВ ГОШ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод РИВ ГОШ?

Чтобы воспользоваться промокодом от РИВ ГОШ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от РИВ ГОШ доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения РИВ ГОШ актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения РИВ ГОШ.

★ Почему стоит использовать купоны РИВ ГОШ?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды РИВ ГОШ

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаУспей купить подарки любимым с выгодой до 50%не требуется
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СкидкаВ разделе SALE косметика и парфюмерия по сниженным ценам до 65%не требуется
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