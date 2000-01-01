Как использовать промокод в Рив Гош

За обновлением акций и новыми купонами магазина можно следить на нашем сайте. Здесь собраны выгодные предложения бренда. Чтобы воспользоваться кодом купона, нужно:

Открыть промокод с подходящими условиями. Дождаться автоматического перехода в интернет-магазин. Выбрать подходящий товар и переместить его в корзину. Найти поле для введения промокода и вставить туда скопированные ранее данные. Нажать кнопку «Добавить».

После добавления бонуса изменится состав или стоимость заказа, к нему будут добавлены скидки или подарки, предусмотренные промокодом. Некоторые акции не предусматривают скидочных купонов, и для участия в них достаточно выполнить перечисленные в условиях требования.