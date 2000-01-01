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Беспл
подарок
Беспл
подарок
4%
на ВСЁ
Новость для тех, кто в шопинге ценит не только выгоду, но и удобство. Интернет-магазин Рив Гош дарит скидку 4% при онлайн-оплате на сайте.
50%
купон
50%
купон
30%
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65%
купон
Так дёшево косметика и недорогая парфюмерия ещё не продавались. Распродажа в Рив Гош со скидками до 65%.
25%
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Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
Сделайте заказ любого товара и вам доставят его совершенно бесплатно. Совершайте покупки не выходя из дома. Купон действителен при покупке на сумму от 1000 рублей
Лучшее
предложение
Сертификат - идеальный подарок к любому празднику. Вы лишь выбираете сумму электронного сертификата, на которую хотите сделать подарок.
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Чтобы стать обладателем золотой карты РИВ ГОШ накопите на одной стандартной карте 10000 бонусных рублей и обменяйте на золотую в ближайшем магазине. Также золотая карта выдается при покупке товаров в клиентские дни, порадуйте себя продукцией марки-участника и станьте владельцем золо ... той карты. С ней приобретаемая косметика и парфюмерия станет дешевле на 25%.
Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.
Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru
Телефон:
8 (800) 333-20-20
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Чтобы стать обладателем золотой карты РИВ ГОШ накопите на одной стандартной карте 10000 бонусных рублей и обменяйте на золотую в ближайшем магазине. Также золотая карта выдается при покупке товаров в клиентские дни, порадуйте себя продукцией марки-участника и станьте владельцем золо ... той карты. С ней приобретаемая косметика и парфюмерия станет дешевле на 25%.
Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.
Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru
Телефон:
8 (800) 333-20-20
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
За обновлением акций и новыми купонами магазина можно следить на нашем сайте. Здесь собраны выгодные предложения бренда. Чтобы воспользоваться кодом купона, нужно:
Открыть промокод с подходящими условиями.
Дождаться автоматического перехода в интернет-магазин.
Выбрать подходящий товар и переместить его в корзину.
Найти поле для введения промокода и вставить туда скопированные ранее данные.
Нажать кнопку «Добавить».
После добавления бонуса изменится состав или стоимость заказа, к нему будут добавлены скидки или подарки, предусмотренные промокодом. Некоторые акции не предусматривают скидочных купонов, и для участия в них достаточно выполнить перечисленные в условиях требования.
Компания Рив Гош представлена на российском рынке косметики и парфюмерии с 1995 года. Она была основана в Санкт-Петербурге, и до 2008 года магазины были только в этом городе. Затем открылось представительство в Москве, и с тех пор бренд расширил область своего присутствия, открыв филиалы по всей России.
Рив Гош — это около 200 магазинов и сотрудничество с 60 брендами со всего мира. Также с 2000 года компания производит собственную продукцию, которая реализуется в фирменных магазинах, интернете и через партнеров бренда.
Крупная сеть магазинов предлагает покупателям сэкономить на покупках. Для этого нужно следить за акциями, использовать купоны и участвовать в программах лояльности. В рамках некоторых предложений можно сэкономить несколько сотен рублей и больше. Чтобы покупать с максимальной выгодой, стоит:
Получить дисконтную карту. Для этого выполните условия участия в программе лояльности, совершив покупку на определенную сумму. Карта поможет получать дополнительную скидку на покупки и накапливать бонусы.
Следить за акционными предложениями. Найдите раздел «Акции» и ознакомьтесь с предложениями, представленными здесь. Акции распространяются на товары перечисленных брендов или покупки на определенную сумму.
Покупать товары на распродажах. В специальном разделе сайта собраны косметические продукты со скидками, размер которых может доходить до 90 %. В общем каталоге такие позиции отмечены специальным символом — знаком «%». Промокод для получения скидки вводить не нужно.
Выбирайте косметику и парфюмерию, к которой предлагается подарок. Такие товары в каталоге отмечены схематическим изображением подарочной коробки. После перемещения такого продукта в корзину в ней автоматически появляются подарки и комплименты, полагающиеся клиенту.
Выполнять условия для бесплатной доставки. В магазине есть действующая программа, которая предусматривает бесплатную доставку заказа по России. Ознакомиться с условиями можно в соответствующем разделе в интернет-магазине.
Оплачивать покупки банковской картой. При выборе этого способа оплаты клиент получает дополнительную скидку.
Делать покупки в день своего рождения. В этот день клиентов ждут дополнительные подарки и скидки на весь ассортимент.
Подписаться на рассылку новостей, после чего подписчик будет получать письма с информацией о промокодах и программе лояльности. Все актуальные акции, которые доступны сегодня, будут поступать прямо на почту.
В Рив Гош обычно нет скидки на первую покупку, но условия акций постоянно меняются. Если магазин добавит промокод на первый заказ и другие предложения, они появятся на нашем сайте.
При оформлении заказа в Рив Гош предложено 2 способа получения: самовывоз и доставка. В первом случае клиенту нужно самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза. Во втором — доставка осуществляется одной из транспортных компаний.
Доступно 3 способа оплаты:
Подарочной картой. Если заказ нужно оплатить подарочной картой, потребуется ввести серийный номер, сумму для списания и подтвердить операцию, используя код, который поступит сообщением на мобильный телефон.
Картой Мир, VISA или MasterCard. Потребуется ввести реквизиты карты, включая номер и CVV/CVC код, и совершить оплату.
Наличными. При получении товара покупатель может оплатить наличными.
Применить промокод и проверить, засчиталась ли скидка, нужно до совершения оплаты. Вместе с заказом клиент получает товарный чек с перечнем всех купленных позиций и их ценой.
Следите за обновлением актуальных предложений магазина на нашем сайте.
Наибольшей популярностью в магазине пользуется уходовая и декоративная косметика, а также парфюмерия. Ассортимент огромен — в Рив Гош можно выбрать как элитную парфюмерию, так и бюджетную косметику. Основные категории:
парфюмерия;
макияж;
уход за кожей;
уход за волосами;
для дома;
для мужчин;
подарки;
услуги.
Отдельно есть разделы с перечислением брендов, акций и товаров на распродаже. Органической косметике посвящен целый раздел. Большинство акций распространяется на уходовые и декоративные средства — их можно купить с наибольшей скидкой.
Необходимо зайти на страницу РИВ ГОШ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от РИВ ГОШ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения РИВ ГОШ.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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