Что такое промокоды Techport, и как ими пользоваться

Промокод – подарочный купон, дающий право на скидку. В нем содержится буквенно-цифровой пароль, который нужно ввести при оформлении заказа. В зависимости от условий акции, стоимость снизится на определенную сумму или указанный процент. Есть промокоды, дающие право на бесплатную доставку.

Чтобы активировать купон, нужно выбрать товары и перейти к оформлению покупки. Следующие действия:

Убедить, что используете актуальный промокод. Скопируйте код. Вставьте в поле «Введите промокод».

Нажмите «Применить». Выберите тип оплаты (розница, кредит) и статус (физическое или юридическое лицо). Убедитесь, что скидка получена, и нажмите «Оформить».

Когда вводите промокод вручную, не забывайте учитывать регистр. Купон не получится активировать, если есть скидка по другой акции. Постоянные покупатели Техпорта получают промокоды прямо на электронную почту или телефон. Это поощрение за регистрацию, первый заказ или лояльность. Но можно и не регистрироваться на сайте Techport. Действующие купоны всегда доступны на этой странице.

Если введенный промокод никак не повлиял на цену, убедитесь, что купон не просрочен и распространяется на этот товар. Если все нормально, обратитесь в службу поддержки. Компания имеет право останавливать действие акции, не уведомляя пользователей. Techport дает возможность сэкономить не только на скидочных кодах.