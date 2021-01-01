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Лучшее
предложение
Для авторизованных пользователей.
Лучшее
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Лучшая
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10%
купон
1690Р
купон
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За покупку товаров из перечня, указанного на сайте.
20%
купон
20%
купон
4390Р
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Техпорт – это крупнейший гипермаркет бытовой техники и товаров для дома. В официальном интернет-магазине Вас ждет более 500000 товаров от ведущих производителей по самым выгодным ценам. Так же, на сайте ежедневно проходят акции и скидки, которые сделают Ваши покупки еще более приятн ... ыми и выгодными. Откройте для себя уцененные товары а разделе «Дисконт», программу лояльности для постоянных покупателей и другие привилегии – воспользуйтесь одним из промокодов Техпорт уже сегодня и оцените комфорт и качество сервиса по сниженной цене.
Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7
Электронная почта:
zakaz@techport.ru
Телефон:
8 (495) 228-66-69
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 5
Техпорт – это крупнейший гипермаркет бытовой техники и товаров для дома. В официальном интернет-магазине Вас ждет более 500000 товаров от ведущих производителей по самым выгодным ценам. Так же, на сайте ежедневно проходят акции и скидки, которые сделают Ваши покупки еще более приятн ... ыми и выгодными. Откройте для себя уцененные товары а разделе «Дисконт», программу лояльности для постоянных покупателей и другие привилегии – воспользуйтесь одним из промокодов Техпорт уже сегодня и оцените комфорт и качество сервиса по сниженной цене.
Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7
Электронная почта:
zakaz@techport.ru
Телефон:
8 (495) 228-66-69
Соц. сети:
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Промокод – подарочный купон, дающий право на скидку. В нем содержится буквенно-цифровой пароль, который нужно ввести при оформлении заказа. В зависимости от условий акции, стоимость снизится на определенную сумму или указанный процент. Есть промокоды, дающие право на бесплатную доставку.
Чтобы активировать купон, нужно выбрать товары и перейти к оформлению покупки. Следующие действия:
Убедить, что используете актуальный промокод.
Скопируйте код.
Вставьте в поле «Введите промокод».
Нажмите «Применить».
Выберите тип оплаты (розница, кредит) и статус (физическое или юридическое лицо).
Убедитесь, что скидка получена, и нажмите «Оформить».
Когда вводите промокод вручную, не забывайте учитывать регистр. Купон не получится активировать, если есть скидка по другой акции. Постоянные покупатели Техпорта получают промокоды прямо на электронную почту или телефон. Это поощрение за регистрацию, первый заказ или лояльность. Но можно и не регистрироваться на сайте Techport. Действующие купоны всегда доступны на этой странице.
Если введенный промокод никак не повлиял на цену, убедитесь, что купон не просрочен и распространяется на этот товар. Если все нормально, обратитесь в службу поддержки. Компания имеет право останавливать действие акции, не уведомляя пользователей. Techport дает возможность сэкономить не только на скидочных кодах.
Гипермаркет Techport.ru – поставщик бытовой техники и всевозможных товаров для дома. За десять лет существования сайт компании превратился в крупную онлайн-площадку, известную далеко за пределами страны. Каталог портала предлагает свыше 150 тыс. видов товара, доступного в самых крупных объемах.
Сайт открыт для розничных и оптовых клиентов. Среди партнеров организации — такие известные бренды, как Metro, Citi, Ашан, Первый канал. Оформить покупку или пообщаться с менеджером можно круглосуточно. Помимо товаров, клиентам предлагают сопутствующие услуги:
установку оборудования;
монтаж спортивных тренажеров;
проверку экранов ПК и ТВ на битые пиксели;
страхование покупки;
кредиты и рассрочки;
обслуживание по VIP-программе.
Варианты оплаты заказа:
наличными в момент приема;
карточкой при получении;
перечисление с банковского счета;
интернет-банкинг;
наличными или картой через терминал;
электронный сервис (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.);
телефонные операторы и салоны связи;
оформление рассрочки или кредита.
При заказе дороже 300 тыс. рублей берется предоплата 100%. Получить посылку можно в пунктах выдачи PickPoint или отделениях транспортной компании СДЭК. Если качество не устраивает, требуйте возврат или обмен. Это можно сделать как до подписания документов о приемке, так и после (не позднее 7 дней). Услуга недоступна, если нарушены комплектация и внешний вид. На Techport.ru есть категории товаров, изначально не подлежащих возврату или обмену.
Товары со скидкой представлены в разделе «Дисконт». Акции распространяются на:
бытовую технику;
электронику;
сантехнику;
мебель;
товары для квартиры и дачи;
строительные и отделочные материалы.
На сайте есть практически все, за исключением продуктов питания и медикаментов. Можно брать товары в кредит или рассрочку. Ссуды предоставляют в ОТП и Альфа-Банке. Процентную ставку определяют на основании кредитной истории и персональных данных заявителя.
При рассрочке нужно оплатить только стоимость товара. Сегодня Альфа-Банк предлагает оформить покупку на срок от четырех месяцев до двух лет. Первый взнос – от 0% до 50% от цены. Аккуратно внося платежи за покупку, вы гарантированно избежите какой-либо переплаты. В ряде городов услуга недоступна, поэтому следует уточнять этот момент.
При покупке дорогого оборудования стоит оформить сертификат уверенности. В отличие от обычной гарантии, пользователю доступно бесплатное обслуживание и ремонт даже спустя 2–3 года после окончания гарантийного срока. Такая страховка всегда кстати, когда речь идет о стиральной машине или холодильнике – технике, приобретаемой на многие годы.
Зарегистрированные пользователи сайта Techport становятся участниками бонусной программы. После каждой покупки на виртуальный счет клиента записываются баллы, которыми впоследствии можно расплачиваться за товары и услуги. Каждый техбонус равен одному рублю. Виртуальными деньгами нельзя оплатить больше 50% стоимости заказа. История начисления и списания баллов доступна в личном кабинете.
При оформлении крупной покупки Techport часто дарит подарочный сертификат. Остается лишь решить, как распорядиться этими средствами – потратить самостоятельно или порадовать кого-то из близких. Узнать о текущих акциях можно в одноименном разделе сайта компании. Подарочные предложения нельзя суммировать, поэтому выбирайте, что выгоднее: промокод, прямая скидка или частичная оплата баллами.
Необходимо зайти на страницу Техпорт и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Техпорт необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 18
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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